Local sports: Golf scores; high school tennis sums; Bangor Raceway results

At Spring Meadows GC, Gray

Flight 1 Gross: Kristin Kannegieser 75, Prudence Hornberger 81, Kathy Crawford 82, Erin Weimer 85; Net: Cecily Whiting 70, Catherine Keeley 70, Carl Burnham 70, Stephanie Brady 73; Flight 2 Gross: Donna Brewster 92, Cheryl Cole 93, Susie Gravel 93, Karen Koulovatos 96, Corleen Garland 96; Net: Laura Lipman 75, Barbara Golter 76, Diantha Harrington 77, Carol Hurley 77; Flight 3 Gross: Margaret Hillman 88, Cindy Gelinas 90, Helen Treadwell 96, Margo Audiffred 97; Net: Cathy VanReenen 67, Cindi Kostis 72, Nancy Bourque 72, Marianne McNally 72,Terry Sullivan 72; Flight 4 Gross: Christina Bournakel 91, Ann Anthony 98, Darlene Davison 100, Barb Hintze, 102; Net: Donna Applebee 72, Mary Dyer 76, Meg Lyon 76, Penny Guerin 77

Flight 5 Gross: Sandra Curro 101, Bea McGarvey 102, Gail Kelleher 103, Susan McLain 104; Net: June Bureau 72, Barbara Radziewicz 73, Patti Girr 76, Maureen Collins 78; Skins Gross: Pam Jandreau 10th,,Cathy VanReenen 18th; Donna Leighton 17th; Diantha Harrington 6th; Net: Meg Lyon 3rd, 7th, 8th; Lila Geis 9th, Diantha Harrington 13th

At Diadema GC, North Anson

Gross Flight 1: Traci Beier 83, Debby Gardner 84, Liz Wiltshire 89, Sue Collins 97. Flight 2: Sue Coffin 96, Annette Charest 101, Claudette Amoroso 106, Robin Ashe 107. Net Flight 1: Sybil Davis 70, Marlene Viger 71, Vicki Lindquist 77, Jody Lyford 77, Sue Roberts 77. Flight 2: Cindy Shaw 73, Brenda Rouillard 74, Jean Bridges 76, Carol Walsh 77. Gross SKINS: No. 1 Sue Coffin 3, No. 3 Debby Gardner 5, No. 4 Marlene Viger 4, No. 10 Liz Wiltshire 3, No. 17 Debbie Lalemand 2. Net SKINS: No. 2 Sharon Houle 1, No. 6 Jean Bridges 2, No. 9 Ann May 2, No. 15 Carol Walsh 2, No. 16 Carol Walsh 3. Pins: No. 2 Liz Wiltshire 19.8, No. 8 Liz Wiltshire 18.10, No. 11 Marlene Viger 16.5, No. 17 Traci Beier 8.6.

LOCAL

At Northport GC

Twilight League — Class A Gross: 1 tie Alex Carroll, Jesse Johnson (38), 3 Preston Ward (40); Net: 1 tie Harvey Peterson, Bruce Spaulding (33), 3 Greg McDaniel (35); Class B Gross: 1 tie Tony Gilmore, Mike Marriner (45); 3 Chip Curry (46); Net: 1 Dick Pickering (31), 2 Greg Dutch (33), 3 tie Phil Bowen, Bill Farris (35); Pins Class A: 3 Chris Tibbetts 2-2, 9. Rick Cronin 11-4, Class B: 3. Brian Beaulieu 14-2, 9. Slim Peaslee 27-9

At Traditions GC, Holden

Men’s League — 1. Robbie Robinson, Butch Robichaud, Roger Therriault, 33; 2. Wes Walker, Terry Pangburn, Jim Oreskovich, Paul Crawford, 33; 3. Jerry Clifford, Dick Burger, Don Payne, Ralph Allen, 34; 4. Mike Connolly, Joe Guaraldo, Bob Pentland, 35. Pin; Bob Pentland 11-10

At Pine Hill GC, Brewer

Dawson Insurance Tuesday Men’s League — Scramble Format: 1. Larry Ellis, George Keefe, Kevin McNally, 31; 2. Stephan Williams, Dave Dumont, Ken Hanscom, 31; 3. Joe Cyr, Brandon Scovil, Chris Brochu 32; 4. Shawn Sutherland, Kolby Brooks, Chris Brochu, 34; 5. (tie) Larry Brooks, Joe Quinn, Patrick McEwen 35; Jim Nadeau, Anthony Moore, Dave Lewis 35; Jon Hutchins, Adam Freeman Zach Brochu 35; Pins: No. 7 Dave Dumont 23-9, No. 9 Ken Hanscom 12-7.

At Bangor Muni GC

Twilight League — Individual Scoring Gross: 1. Hunter Flynn 35. 2. Josh Hawkes 37. 3. Nick Carparelli 37. 4. Jim Wilson 38. 5. Dean Bowden 38. Net: 1. Mark Pierce 32. 2. Pat Ryder 33. 3. Peter Webb 33. 4. Peter Baldacci 34. 5. Hal Leeman 34. Pins: 3 Bill O’Rourke 10-11. 6 Jim Wilson 18-5. Lucky Players: Ed Dephilippo and Mark Pierce

At Hermon Meadow GC

Wednesday Men’s League — Blind Draw: 1. Jim McInnis, Warren Dinardo and Dave Robinson +3; 2. Darren Stover, Tim McCluskey and Alden Brown +2; 3. Matt Alaimo, Brad Holmes and Lane Crimm E; 4. Tom Berry, Tony Alaimo and Bruce Ireland -3; 5. Mark Alaimo, Ben Asa and Doug Chambers -5; Pins: No. 3 Bruce Ireland 9-2 No. 8 Lane Crimm 23-2 No. 9 (2nd shot) Lane Crimm 24-2

Tennis

HIGH SCHOOL

Regional championships

At Bates, Lewiston

GIRLS

Class C North

No. 1 Mattanawcook Academy (15-0) 3, No. 2 George (12-3) Stevens Academy 2

Singles: Katey Libby (MA) def. Juilana Allen, 6-3, 7-6(1); Emily Tolman (MA) def. Courtney Bianco, 6-1, 6-2; Chloe Politte (GSA) def. Sydney Jones, 6-3, 7-5; Doubles: Delany Kneeland-Emily Tilton (MA) def. Erika Hipsky-Julia Haggestad, 6-3, 6-2; Libby Weed-Hattie Slayton (GSA) def. Sarah Hanington-Paige Briggs, 3-6, 6-1, 6-2

Class B North

No. 3 Erskine Academy (13-2) 3, No. 4 Waterville (11-4) 2

Singles: Ellie Hodgkin (EA) def. Inga Zimba, 6-3, 6-3; Regina Harmon (EA) def. Bele`n Ramiro-Gonzalez, 6-1, 6-4; Amna Sheikh (W) def. Paige Leary, 6-4, 6-3; Doubles: Lauren Smith-Keira Gilman (W) def. Jane Blanchard-Kaytie Millay, 6-3, 4-6, 6-3; Morgaine Kmen-Julia Barber (EA) def. Jasmine Liberty-Hannah Hubbard, 6-3, 6-2

Class A North

No. 1 Lewiston (15-0) 4, No. 2 Brunswick (13-2) 1

Singles: Lea Scrapchansky (B) def. Julia Svor, 6-4, 7-5; Abby Svor (L) def. Sara Scrapchansky, 6-2, 6-3; Maddy Foster (L) def. Anna Barnes, 6-3, 6-2; Doubles: Molly Chicoine-Roslynn Wailus (L) def. Abby Parke-Erin Coughlin, 6-3, 6-3; Jillian Pelletier-Lauren Foster (L) def. Zoe Battle-Ella Perham, 6-1, 6-0

Class C South

No. 2 Carrabec (12-1) 3, No. 5 Waynflete (9-6) 2

Singles: Morgan Warner (W) def. Maddie Hughes, 6-1, 6-0; Makayla Vicniere (C) def. Chloe Fisher, 6-4, 6-4; Skyler Chipman (C) def. Lily Fanburg, 6-2, 6-2; Doubles: Courtney Ford-Tabby Almusawri (W) def. Annika Carey-Maddie Jaros, 6-0, 6-1; Skye Welch-Cheyenne Cahill (C) def. Gabby Eng-Selina He, 6-2, 6-2

BOYS

Class C North

No. 1 Orono (14-1) 4, No. 3 George Stevens Academy (11-4) 1

Singles: Itai Boss (O) def. Kent Fang, 6-2, 5-7, 1-0(3); Sam Cartwright (O) def. Quinn Stabler, 6-4, 6-3; Patrick Tyne (O) def. Connery Williamson, 6-2, 6-3; Doubles: Ryan Shorrette-Trent Lick (O) def. Lars Hooper-Chris Bennett, 7-5, 6-3; Joey Mitchell-Liam Webb (GSA) def. Alex Brown-Sam Henderson, 7-5, 6-4

Class B North

No. 2 Belfast (15-0) 3, No. 1 Caribou (14-1) 2

Singles: Parker Deprey (C) def. Josh Chun, 6-2, 7-6(5); Eli Jolliffe (B) def. Sawyer Deprey, 6-2, 6-3; Gabe Rand (C) def. Max Lewis, 6-2, 6-2; Doubles: Dyllan Clark-Vin Bonariggo (B) def. 6-1, 6-4; Sam Spectre-Kyle Agbuya (B) def. Brevin Barnes-Logan Cheplic, 3-6, 6-3, 6-2

Class A North

No. 1 Camden Hills (15-0) 3, No. 2 Lewiston (13-2) 2

Singles: Ezra LeMole (CH) def. Caden Smith, 6-2, 6-1; Henry Cooper (CH) def. Ben St. Laurent, 5-7, 6-3, 6-2; Sam Frechette (L) def. Charlie O’Brien, 4-6, 7-5, 6-1; Doubles: Simon Fedarko-David Poutasse (CH) def. Jacob Smith-Hayden Davis, 6-3, 6-2; Ethan Weiss-Jeremy Hepler (L) def. Jack Lawrence-Zach Markowitz, 3-6, 6-3, 6-3

Harness racing

BANGOR RACEWAY

Wednesday’s Results

FIRST, Trot, $4,500

Nathaniel, Br Ranger, 5.40 3.40 2.80

Abc Crown Me Queen, Mc Sowers, 4.80 3.60

Deli-Craze, Da Ingraham, 2.80

T: 1:59.1. Ex. (6/4) $21.40; Tri. (6/4/3) $63.60

SECOND, Pace, $2,500

San Antony-O, Br Ranger, 4.20 3.00 2.80

Double D Deluxe, Do Dickison, 12.60 3.40

Three New Dawns, Jo Beckwith, 6.20

T: 2:00.0. Ex. (5/6) $34.00; Tri. (5/6/7) $693.20; 1st Half DD (6/5) $8.40

THIRD, Pace, $2,500

Fifty Spender, Br Ranger, 3.20 3.80 2.10

Pembroke Baroness, Mc Sowers, 4.40 2.10

Camtizzy, Da Deslandes, 2.20

T: 1:58.1. Ex. (2/3) $15.20; Tri. (2/3/4) $34.00

FOURTH, Pace, $3,500

Bonzai Beach, Da Deslandes, 7.20 2.80 2.40

Cab Bearnaise, St Wilson, 2.80 2.60

Spiffy Miss, Jo Beckwith, 2.10

T: 1:58.3. Ex. (7/3) $14.60; Tri. (7/3/1) $32.60

FIFTH, Trot, $4,500

Tango Pirate, Wi Campbell, 3.40 3.20 2.40

Run And Tell Pap, Br Ranger, 3.20 2.20

Maine Muscle, St Wilson, 2.80

T: 1:58.3. Ex. (5/2) $11.00; Tri. (5/2/1) $69.20

SIXTH, Pace, $3,000

U Cant Fix Stupid, Ga Mosher, 5.40 4.00 2.60

Shadytouch, St Wilson, 10.80 21.40

She’s My Rock, He Campbell, 4.00

T: 1:58.2. Ex. (2/7) $119.80; Tri. (2/7/a) $95.40

SEVENTH, Pace, $3,200

Esteemed Members, Br Ranger, 4.80 2.60 2.20

Too Much Sun, Da Deslandes, 5.40 3.80

Critique, Mi Downey, 4.40

T: 2:00.1. Ex. (6/5) $20.60; Tri. (6/5/3) $74.60; Pick 3 Races (5/2/6) $48.20

EIGHTH, Pace, $2,700

Della Cruise, Da Deslandes, 2.80 2.40 2.10

Guns N Money, St Wilson, 5.40 4.60

Cadillac Phil, Aa Hall, 4.60

T: 1:59.3. Ex. (1/6) $17.60; Tri. (1/6/7) $109.00

NINTH, Pace, $7,000

Bet You, Ga Mosher, 5.80 2.60 2.80

Lettucerockthem A, Br Ranger, 2.80 2.40

Manny, Da Deslandes, 2.10

T: 1:54.2. Ex. (2/5) $13.20; Tri. (2/5/4) $36.40

TENTH, Pace, $2,500

Fashion Ruffles, Da Ingraham, 7.60 4.40 3.60

Vicky Killean, Br Ranger, 2.80 2.60

Catchajolt, He Campbell, 10.00

T: 2:01.3. Ex. (8/3) $19.20; Tri. (8/3/7) $93.00; 1st Half Late Double $25.80; Total Handle: $43,286