Local sports: Golf scores; Bangor Raceway results

CMSGA

At Rockland GC

Overall Gross: Ed McKay 72, Larry Goldsmith 73, Bruce Bubier 75M; Net: Darrell Moody 62M, Roy Bennett 62, John Spear 63; FLIGHT 1 Gross: Dave St. Andre 78M, Reid Birdsall 78, Dave Ballew 79; Net: Mike Garrity 67, Kevin Brown 68M, Richard MacDonald 68M; FLIGHT 2 Gross: Tom Kus 79, Bill Fairchild 81M, Fred Roig 81M; NET: Dale Northrup 66M, Wayne Gifford 66, Colin Roy 67M; FLIGHT 3 Gross: Ray Brochu 75, Vic Goldsmith 79M, Paul Pooler 79; Net: Alan Turner 67M, Greg Gravel 67, Dennis Arnold 68; FLIGHT 4 Gross: Paul Auger 82M, Al Graceffa 82, Bill Blakemore 84M; Net: Bill Weatherbie 64, Lou Legacy 67, Cy Thompson 68M; Super Senior: Gross: Dana McCurdy 89; NET: Jim Murphy 70; Best Ball Gross: Ray Brochu, Dave Kus, Tom Kus, Ed McKay 64, Larry Goldsmith, Vic Goldsmith, Hank Read, John Spear 70; Best Ball Net: Dugan Shipway, Reid Birdsall, Greg Barmore, Phil McCarthy 57, Leo Bellemare, Dave St. Andre, Mike Baillargeon, Paul Sherman 58M; Pins: No. 5 Wayne Gifford 5-4; Ray Gagnon 10-7; No. 9 Steve Litchfield 12-2; Mike Fitton 28-4; No. 10 Tom Davis 3-4; Rick MacDonald 5-8; No. 11 Ed McKay 10-2; Dan Cosgrove 14-3; No. 18 Jim Ouellette 6-8; Dugan Shipway 10-1; SKINS: Gross: No. 1 Dave Ballew (3), No. 4 Ed McKay (3), No. 7 Bruce Bubier (4), No. 16 Barry Gates (3), No. 17 Kermit Knowles (3); NET No. 6 Butch Presby (2), No. 9 Dennis Gagne (1), No. 11 Bill Weatherbie (1), No. 14 Dennis McNeish (2), No. 15 Dale Northrup (3)

LOCAL

At Traditions GC, Holden

Monday Night League — 1. Steve Batson, Gil Reed, Bob Pentland, 33; 2. Mike Connolly, Charlie Perkins, Jim Oreskovich, 33; 3. Terry Pangburn, Harold Batson, Roger Theriault, 36. Pin: Jim Oreskovich 14-8

Women’s League — 1. Mary Smith, Irene Woodford, Alice Openshaw, Beth Woverton, 36; 2. Nancy Carney, Peggy Larabe, Susan Bailey, Bonnie Richards, 36; 3. Dawn Seavey, Loretta Robichaud, Betty Jamison, 37; 4. Tammy Curtis, Lesley Waterman, Rita Stimpson, Hilda Wardwell, 38; 5. Susan Payne, Dianne Swandal, Lois Adams, Mary Lee McIntosh, 39. Pin: Betty Jamison 5-4

Women’s Evening League — 1. Susan Payne, Julie Oreskovich, Dee Lizotte, 37.

At Kebo Valley, Bar Harbor

Inner 9 Gross: 1st Putter Face, 2nd Grip It & Sip It; Inner 9 Net: 1st Fore Coursemen, 2nd Early Birds; Outer 9 Gross: 1st Back 9 Bandits, 2nd Fearsome; Outer 9 Net: 1st Smokin Greens, 2nd Underdogs, Putt Pirates (tie); Pins: No. 4. Dick Cough 3-6, No. 6. Cedric Damon 10-8, No. 9. Randy Stanley 11-7, No. 15. Pat Taber 9-8

At Hermon Meadow GC

Ladies Scramble — 1st (38) Deb Wiley, Peg Buchanan, Jeannie Savoy. 2nd (MC) (39) Jody Lyford, Cheryl Paulson, Lois Adams. 3rd (MC) (39) BJ Porter, Angie McCluskey, Elaine Lovett. Pins: No. 3 Peg Buchanan 16-8, No. 8 BJ Porter 11-0

At Hampden CC

Ladies League — 1. Joette Fields, Pam Anderson, Geneva Allen, Ellie Prask 40; 2. Paula Grindle, Patty Blanchard, Donna Nason, Janice Gran 43; 3. Jill Long, Susan Hall, Elinor Bucklin, Sally Hartman 47. Pins: No. 6 Joette Fields 7-4

Harness racing

BANGOR RACEWAY

Tuesday’s Results

FIRST, Pace, $2,500

Flip The Dice, St Wilson, 18.20 5.20 2.60

American Fighter, Da Deslandes, 4.60 3.00

Artsleek, Mi Downey, 2.40

T: 2:01.0. Ex. (3/1) $45.20; Tri. (3/1/5) $113.60

SECOND , Pace, $3,000

Jin Dandy, Da Deslandes, 18.40 4.20 3.40

Bullseye, Ga Mosher, 2.20 2.10

Roddy’s Nor’easter, Da Ingraham, 3.60

T: 1:58.1. Ex. (4/3) $49.60; Tri. (4/3/1) $162.00; 1st Half DD (3/4) $61.40

THIRD , Trot, $3,000

Axios, Mc Sowers, 4.20 2.20 2.20

Zazu As, Ga Mosher, 3.00 4.60

Gianni, Ro Cushing, 5.20

T: 1:59.2. Ex. (6/3) $24.00; Tri. (6/3/8) $128.80

FOURTH , Pace, $3,500

Heart Breaking, Da Deslandes, 8.40 3.60 2.20

Power Off, Br Ranger, 3.00 2.20

Blue Zombie, Ni Graffam, 4.00

T: 1:58.3. Ex. (2/1) $11.60; Tri. (2/1/6) $54.00

FIFTH , Pace, $3,000

Gabbiemillionaire, Br Ranger, 3.20 2.20 2.10

Cbf Bantam, Ga Mosher, 2.60 2.20

Tip Em Off, Da Deslandes, 2.80

T: 1:59.3. Ex. (1/3) $11.20; Tri. (1/3/2) $20.60

SIXTH , Pace, $3,500

Pop A Top Pop, Br Ranger, 20.80 12.60 3.80

Sachertorte, Da Ingraham, 7.20 3.00

Our Walden Bury N, Ga Mosher, 3.00

T: 1:58.1. Ex. (4/3) $92.60; Tri. (4/3/2) $164.80

SEVENTH , Pace, $4,000

Wishing You Well, Ni Graffam, 8.20 7.00 4.60

Modern Yankee, Br Ranger, 16.20 6.00

Ultimate Credit, Da Deslandes, 3.80

T: 1:58.0. Ex. (4/8) $335.80; Tri. (4/8/1) $544.60; Pick 3 Races (1/4/4) $452.80

EIGHTH , Pace, $4,500

Code Word, Ga Mosher, 8.80 4.80 3.20

Crush Hanover, Br Ranger, 9.40 3.00

Rockin Rambaran, Wa Watson, 2.40

T: 1:57.4. Ex. (5/6) $85.80; Tri. (5/6/1) $229.40

NINTH , Pace, $3,200

For Kevin’s Sake, Da Deslandes, 4.80 2.20 2.10

City Of The Year, Mi Downey, 2.60 2.20

Cool Runnings, He Campbell, 2.80

T: 1:57.4. Ex. (3/1) $10.80; Tri. (3/1/6) $26.00; 1st Half Late Double (5/3) $22.20; Total Handle: $34,756

Wednesday’s Starters, 5 p.m.

FIRST, Trot, $4,500

Big Bang Hanover, Ke Lantz Carbon Footprint, Ni Graffam Deli-Craze, Da Ingraham Abc Crown Me Queen, Mc Sowers Mack’s Gold Band, Wi Campbell Nathaniel, Br Ranger

SECOND, Pace, $2,500

Philanthropist, He Campbell Daughtry Hanover, Ja Bertolini May Day Jojo, Aa Hall Roderick, St Wilson San Antony-O, Br Ranger Double D Deluxe, Do Dickison Three New Dawns, Jo Beckwith No Humble Jumble, Da Ingraham

THIRD, Pace, $2,500

Hot Cakes, An Harrington Fifty Spender, Br Ranger Pembroke Baroness, Mc Sowers Camtizzy, Da Deslandes Tricia Star, Aa Hall Sweetchildofmine, Jo Beckwith Maddie D, Da Ingraham

FOURTH, Pace, $3,500

Spiffy Miss, Jo Beckwith Southwind Geo, Br Ranger Cab Bearnaise, St Wilson Studio Session, Da Ingraham Daydreamermistirae, Mi Stevenson Something Royal, He Campbell Bonzai Beach, Da Deslandes Josh’s Girl, An Harrington

FIFTH, Trot, $4,500

Maine Muscle, St Wilson Run And Tell Pap, Br Ranger Pembroke Monet, He Campbell Moon Dance, Da Deslandes Tango Pirate, Wi Campbell Muscana, Ni Graffam Prince C Hall, Jo Beckwith

SIXTH, Pace, $3,000

Wild Lady Luck, An Harrington U Cant Fix Stupid, Ga Mosher She’s My Rock, He Campbell Gonna Hear Me Rohr, Wi Campbell Always Dee One, Mc Sowers Funny Lena, Ni Graffam Shadytouch, St Wilson Smart N Articulate, Br Ranger

SEVENTH, Pace, $3,200

Missbiglee, Mc Sowers Kim’s Day, He Campbell Critique, Mi Downey Rock Baby Rock, Ga Mosher Too Much Sun, Da Deslandes Esteemed Members, Br Ranger Daydreamer Jo, Mi Stevenson

EIGHTH, Pace, $2,700

Della Cruise, Da Deslandes Worth Watching, Da Ingraham Baywood Shadow, Mc Sowers Win Sum Reagan, An Harrington Remix, Jo Beckwith Guns N Money, St Wilson Cadillac Phil, Aa Hall Chasen Cancun, He Campbell

NINTH, Pace, $7,000

Steuben Magic Ride, Mc Sowers Bet You, Ga Mosher Pembroke Scorpio, He Campbell Manny, Da Deslandes Lettucerockthem A, Br Ranger

TENTH, Pace, $2,500