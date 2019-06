Local sports: Auto racing; golf; harness racing

Auto racing

Pro All Stars Series

At Oxford Plains Speedway

(Finish, car number, driver, hometown)

Super Late Model (150 laps): 1 94 Garrett Hall, Scarborough; 2 40 Nick Sweet, Barre, Vt.; 3 93 Ray Christian III, Uncasville, Conn.; 4 24 Mike Rowe, Turner; 5 59 Reid Lanpher, Manchester; 6 47 Gabe Brown, Center Conway, NH; 7 7 Curtis Gerry, Waterboro; 8 17 Eddie MacDonald, Rowley, Mass.; 9 1 Evan Hallstrom, Northfield, Vt.; 10 5 Bobby Therrien, Hinesburg, Vt.; 11 4 Ben Rowe, Turner; 12 90 Craig Weinstein, East Walpole, Mass.; 13 5 Dillon Moltz, Waterford, Conn.; 14 12 Derek Grifith, Hudson, NH; 15 9 Alan Tardiff, Lyman; 16 36 Ryan Robbins, Dixfield; 17 88 Brandon Barker, Windham; 18 54 Johnny Clark, Farmingdale; 19 14 Scott McDaniel, Livermore; 20 09 Jeremy Davis, Tamworth, NH; 21 2 Ashton Tucker, Lyttleton, NB, Canada; 22 09 Mike Landry, Oakland; 23 7 Travis Benjamin, Belfast; 24 81 Dan Winter, Windham, NH; 25 18 Michael Scorzelli, Fuera Bush, NY; 26 61 TJ Brackett, Buckfield; 27 60 Tim Brackett, Buckfield; 28 41 Tracy Gordon, Strong; 29 72 Scott Robbins, Dixfield; 30 60 DJ Shaw, Center Conway, NH.

Mods (40 laps): 1 34 Spencer Morse, Waterford; 2 85 Jariet Harrison, Freeport; 3 16 Patrick Sullivan, Poland; 4 11 Tyler King, Gray; 5 60 Gary Shackford, Center Conway, NH; 6 21 Mike Carignan, Lebanon; 7 64 Matty Sanborn, Windham; 8 00 Geoff Rollins, Groton, Mass.; 9 35 Kristina Nadeau, Buxton; 10 13 Ryan Nelson, Oxford; 11 2 Randy Sanborn, West Baldwin; 12 10 Kate Re, Lovell; 13 7 Spencer Vaughn, Canton; 14 48 Brian Treadwell, Hancock; 15 87 Dan Bryan, Fryeburg; 16 18 Justin Larsen, Peru; DNS 33 Billy Dixon, North Waterboro; DQ 14 Mark Napolitano, North Yarmouth.

Golf

HOLE-IN-ONE

Greg Black

Greg Black recorded a hole-in-one on the 118-yard third hole at Hermon Meadow Golf Club on Monday. He used a 7-iron on the shot, which was witnessed by Dave Hayden of Brewer and Arron Newcomb of Exeter.

LOCAL

At Rockland GC

2-Ball Championship Results — Gross: 1. James Anderson/Mark Manzi 139; 2. Dave McLellan Jr./Randy Sturks 148; Net: 1. Bryan Hocking/Andy Arey 126; 2. Jordan Carter/Jeremy Young 127; Individual Points: 1. Andy Arey +5, 2. Bryan Hocking +4, 3. James Anderson +3. 4. (tie) Andrew Rogers and Mark Manzi +1; Pins: No. 10 Mark Manzi 6-6; No. 18 Andy Arey 20-9

At Lucerne GC

Senior Scramble Results: 1. Bob Fraser, Ron Allen, Jim Oreskovich, Bob Tweedie (-7); 2. Dana Corey, Bob McKenney, Jim Bonzey, Tom Winston (-6);3. Dick Keene, Ben Sawyer, Gary Doane, Barry Hobert (-5) tie; Mark Pierce, Robin Young, Mike Dore, Jim Awalt (-5); Bill Brooks, Royce Morrison, Bill Ferris, Mark Johnson (-5) John Shoppe,Bill Nickels, Chuck Hodge, Ken Goldstein (-4); Barry Harris, Joe Guaraldo, Russ Black, Jerry Noble (-2); Randy Irish, Dale Anthony, Ray Huntley, Al Small, Bob McKenney (par); Richard Baker, Bob Wilks, Bob Carter, Dennis Kiah (par). Pins: No. 2 Mark Johnson 13-0, No. 6 Buck McKenney 8-6

Harness racing

BANGOR RACEWAY

Tuesday’s Starters, 5 p.m.

FIRST, Pace, $2,500

American Fighter, Da Deslandes Goin Manstyle, Wa Watson Flip The Dice, St Wilson Reagans Revenge, An Harrington Artsleek, Mi Downey Nowhining Bluechip, Da Ingraham

SECOND, Pace, $3,000

Roddy’s Nor’easter, Da Ingraham Keemosabe, Br Ranger Bullseye, Ga Mosher Jin Dandy, Da Deslandes Apollo Seelster, Mc Sowers Jk Allnitelong, Jo Beckwith Broadies Song, Er Davis Pembroke Art, He Campbell

THIRD, Trot, $3,000

Press Pass, He Campbell J-S For Justice, Jo Beckwith Zazu As, Ga Mosher Affluent, Ke Lantz Certain Potential, Br Ranger Axios, Mc Sowers Beer League, Da Ingraham Gianni, An Harrington

FOURTH, Pace, $3,500

Power Off, Br Ranger Heart Breaking, Da Deslandes Nucular Enemy, Mc Sowers Aint No Mo, Da Ingraham Major Blue Coat, He Campbell Blue Zombie, Ni Graffam

FIFTH, Pace, $3,000

Gabbiemillionaire, Br Ranger Tip Em Off, Da Deslandes Cbf Bantam, Ga Mosher Maydaymaverickhope, St Wilson Poocham Magic, Da Ingraham Whiskeys Fine, He Campbell Pembroke Delight, Sh Thayer Prayer Blue Chip, Er Davis

SIXTH, Pace, $3,500

K D Overdrive, He Campbell Our Walden Bury N, Ga Mosher Sachertorte, An Harrington Pop A Top Pop, Br Ranger Rocnrolwilneverdie, Sh Thayer Rock Power, Ni Graffam

SEVENTH, Pace, $4,000

Ultimate Credit, Da Deslandes Bo Master, Sh Thayer A Fool For Mark, Da Ingraham Wishing You Well, Ni Graffam Keystone Camaro, Mc Sowers Blacktree, He Campbell Biggie, Jo Beckwith Modern Yankee, Br Ranger

EIGHTH, Pace, $4,500

Rockin Rambaran, Wa Watson Jackson K Down, He Campbell Drain Daddy, Mc Sowers Brett Mcfavrelous, Da Deslandes Code Word, Ga Mosher Crush Hanover, Br Ranger

NINTH, Pace, $3,200