Local sports: Golf, auto racing; Little League

Golf

MSGA

At Webhannet GC, Kennebunk

GROSS FLIGHT 1: Craig Chapman 69, Caleb Manuel 71, John Hayes IV 71, Reese McFarlane 71. NET 1: Lance Bernier 68, Steve Lycette 68, Aiden Boyce 69, Mike Doran 69. GROSS FLIGHT 2: Mike Burian 74, Jared Kremin 78, Cody Berkowitz 79, Bong Adil 80, Kent Goodrow 80, Mark Stasium 80, Shawn McKeague 80. NET 2: Bill Robinson 67, Mike J White 69, Phil Dube 69, Neil Angis 70. GROSS FLIGHT 3: Ed Flaherty 82, Joe Lariviere 85, Kevin Coyne 85, Mike MacKinnon 85. NET 3: Dana Costigan 71, Dylan Bruce 71, Mike MacKenzie 71, Scott Smart 71, Skip Mierop 71. GROSS SENIOR 1: Gary Manoogian 72, Tom Bean 75, Jim McKay 79, Dan Bellemare 81, Jim Quinn 81, Ron Dery 81. NET 1: Zibby Puleio 68, Bob Grassetti 69, John Allen 70, Bob Barber 72, Gene Pecoraro 72, Greg Palmacci 72, Mark Fillmore 72. GROSS SENIOR 2: Jim Stevens 81, Tom Downs 83, William McGuire 85, Bob Gaudette 86, Peter Davis 86, Tony Salllese 86. NET 2: Jocko Emerson 68, Bob Guillory 69, Greg Murray, Mark Hampton 69.

TEAM GROSS: Austin Legge-Tom Higgins-Mike MacKenzie-Jeremy Baker 63, Jim McFarlane-John Hayes IV-Reese McFarlane- Chris Spann 63, Matt Greenleaf-Mike Doran-Jeff Cole-Ashley Fifield 63, Curtis Jordan-Brian Angis-Zach Golojuch-Jimmy Quentin 65, Justin Irish-Neil Angis-Seth Woodcock-JoeAlvarez 65. NET: Aaron Clark-Steve Lycette-Ethan Guerette-Scott Janco 57, Zibby Puleio-Tom Plante-Keith Lefebvre-Phil Dube 59, Brian Currie-Jim Stevens-Jeremy Engel-Tim Theriault 60, Jay Audet-Ray Pike-Tony Sallese-Larry Kirste 60, Mike O’Brien-Lance Bernier-Peter Wright-John Bouchard 60, Nick Curit-Dan Wentworth-Larry Whittaker-Kent Goodrow 60, Paul Pelletier-Jim Caron-Matt Roop-Nate Roop 60, Ty Cowan-Steve Bodge-Rich Douglass 60.

FRIDAY SKINS: Gross: No. 1 Tom Bean 3, No. 7 Willie Kavanaugh 3, No. 13 Alex Kautzman 3, No. 18 Arnie Benner 3. Net: No. 2 Mark Hammond 2, No. 6 Ed Jackson 2, No. 8 Willie Elliott 2, No. 16 Darren Nelson 2. SATURDAY SKINS: Gross: No. 4 Aiden Boyce 3, Net: No. 6 Rich Douglass 2, No. 9 Ty Cowan 1, No. 11 Eric Strubbe 1. FRIDAY PINS No. 3 Tony Sallese 5-2, No. 5 Tony Polito 13-7, No. 9 Vance Pearson 10-10, No. 11 Russ Sweet 0-8, No. 15 Bob Gaudette 1-6, SATURDAY PINS: No. 3 Brian Angis 5-2, No. 5 Bob Gracetti 4-0, No. 9 Jake Thompson 9-1, No. 11 Bong Adil 2-6, No. 15 Ashley Fifield 4-0.

LOCAL

At Hermon Meadow GC

Saturday Points — Blind Draw: 1. John May, Tim McCluskey +1 2. Alden Brown, Joel McCluskey -2, 3. Tom Berry, Al Stuber -4, 4. Al Porter, Doug Chambers -5, 5. (tie) Bruce Ellis, John Trott and Bruce Ireland, Al Stuber -7, 7. Jim McInnis, Ted Jellison -8; Pins: No. 3 Bruce Ireland 10-6, No. 9 (2nd shot) Al Stuber 5-4, No.12 John May 21-7, No.16 Doug Chambers 14, 10 High (losing team): Doug Chambers -2

Sunday Ladies League — Gross: 1. BJ Porter 92, 2. Nancy Hartt 104; Net: 1. Karen Feeney 80, 2. Elaine Lovett 85; Pins: No. 8 Diane Herring 22-10; No. 16 Karen Feeney 9-3, putts: BJ Porter 32

Sunday Points — Blind Draw: 1. Joel McCluskey, Bruce Ireland +10; 2. Tracy Gran Jr., Chad Scripture -4; 3. (3 way tie) Jim McInnis, Al Stuber and Jim Foley, Doug Chambers and John Trott, Tim McCluskey -5; 6. John May, Byron Dunbar -6; 7. (tie) Joe Johnston, Ted Jellison and Al Porter, Tracy Gran Jr.-10; Pins: No. 3 Bruce Ireland 7-1, No. 9 (2nd shot), Al Stuber 16-8, No. 12 Ted Jellson 15-2, No. 16 Jim McInnis 7-4; High Man (losing team): John May +1

At Dexter Muni GC

Anah Temple 4×4 Benefit Scramble — Gross: Brandon Vafiades, Matt Mountain, Mike Mountain, Dee Richardson 55; Net (won by tie-breaker): Mike White, John White, Brayden Miller, Shawn Henderson 53; Brandon Glidden, Larry Glidden, Pete Glidden, Ryan Martell 53; Pins: No. 4 Corbin Shufelt 7-8, No. 8 Mike White 18-11, No. 13 Bill Kirby 13-8, No. 17 Joe McArthur 8-0; Ladies Long Drive: Erika Kennedy; Men’s Long Drive: Miller Senior; Long Drive: Richardson; Straight Drive: Andy Bandola; Sr. Putting Contest Winner: Vafiades

At Northport GC

Member-Member Championship — Overall winners Men: Dan Eaton, Steve Parent (63); Women: Terri Kangas, Sheila Marriner (62); Men: 2 (tie) Butch Littlefield, Butch Norman, Greg McDaniel, Bob Delio (63); 4 (tie) Terry Whitney, Phil Bowen, Jim Boulier, Joe Duggan, Preston Ward, Alan Blood (64); 7. (tie) Larry Quinn, Warren Westbo, Alex Carroll, Jake Thompson, Tim Riley, Don Pendergast (66); Women: 2 Pat Wood, Sharon Dehayes (70); 3 tie Sue Hodgkins, Roxie Whitney, Jenna Caler & Barb Peaslee (75); Pins: Women: 3. Leslie Eaton 12. Leslie Eaton 56-0, 18 Lisa Desmarteau 21-3; Men Class A: 3 Paul Doody 8-10, 9 Kevin Nickerson 12-1, 12 Steve Stanford 14-2, 18 Mike Knox 27-8; Class B: 3 Jerry Mehuren 14-6, 9 Jerry Mehuren 20-9, 12 Lee Robinson 11-0, 18 Larry Jones 25-0

Auto racing

Speedway 95

At Hermon

Dysart’s Late Models (50 laps): 1. 28 JR Robinson Steuben; 2. 17 Kris Matchett, Skowhegan; 3. 23 John Curtis Jr. Hermon; 4. 21 Shane Clark, Winterport; 5. 9 Asa Jones, Sullivan

Casella Recycling Street Stocks (30 laps): 1. 99 Garett Hayman, Milford; 2. 94 Steve Rackliffe. Starks; 3. 07 Cody Brassbridge, Monroe; 4. 14C Anthony Constantino, Sumner; 5. 1x Rich Reider, Clinton

Casella Waste Systems Sport-Four (20 laps): 1. 23 Lewis Batchelder, Dixmont; 2. 77 Jesse Dodge, Fairfield; 3. 97 Becky Elston-Burns, Carmel; 4. 3 Caleb Bernatchez, Vasselboro

Coca-Cola Company Caged Runners (20 laps): 1. 29G Jim Goodman Jr., Carmel; 2. 70 Dylan Dewitt, Carmel; 3. 37 Ed Salisbury, Ellsworth; 4. 29 John Thomas Jr. Blue Hill; 5. Casey Bellows, Fairfield

Oxford Plains Speedway

(Finish, car number, driver, hometown; top 5)

Super Late Model (50 Laps): 1 7 Curtis Gerry, Waterboro; 2 93 Ray Christian III, Uncasville, CT; 3 47 Kelly Moore, Scarborough; 4 78 Ivan Kaffel, Raymond; 5 94 Shawn Martin, Turner;

Bandit (20 laps): 1 18 Dustin Salley, Mechanic Falls; 2 26 Tyler Green, Turner; 3 52 Chad Wills, Oxford; 4 11 Alex Mowatt, Norway; 5 24 Travis Verrill, South Paris

Figure 8 (20 laps) 1 00 Larry Lizotte, Poland; 2 12 Charlie ‘Chachy’ Hall, Oxford; 3 4 Eric Hodgkins, Mechanic Falls; 4 07 Kyle Glover, Oxford; 5 2 Dale Lawrence, Minot

Rookie (15 laps) 1 1 Brady Childs, Leeds; 2 8 Owen Stuart, Naples; 3 95 Maddy Herrick, Norway; 4 29 Sophie Green, South Paris.

Wiscasset Speedway

(Finish, car number, driver, hometown; top 5)

Servpro of Biddeford Saco Pro Stocks (50 laps): 1. 18 Kevin Douglass, Sidney; 2. 15 Nick Hinkley, Wiscasset; 3. 29 Kevin Morse, Woolwich; 4. 11 Cody Verrill, Woolwich; 5. 2 Chris Ryan, Newburgh

Cahill Tire 4-Cylinder Pro (25 laps): 1. 26 Colby Peacock, Yarmouth; 2. 5 Dominic Curit, Saco; 3. 00 PJ Merrill, Canton; 4. 70 Taylor Lane, Phillips; 5. 42 Mike Kibben

Maxwell’s Market Super Streets (25 laps): 1. 11 Jason Oakes, Boothbay; 2. 23 Mike Hodgkins, Jefferson; 3. 2 Josh Bailey, Wiscasset; 4. 85 Michael Harrison, Durham; 5. 05R Glenn Reynolds, Turner

Thunder 4 Mini (25 laps): 1. 4 Zac Audet, Skowhegan; 2. 84 Spencer Sweatt, Albion; 3. 04 Curtis Anderson, Richmond; 4. 23 Jacoby Perry, Pittston; 5. 84x Douglas Degroat, Oxford.

Road Runner (25 laps): 1. 57 Jason Meserve, Warren.

Batter up

BASEBALL

Little League Majors

At Orono

Dirigo Pines 16, BBSC 11

Dirigo Pines top hitters: Caleb Pawson 2 singles; Jack Brewer 4 singles; Noah Schaff double, single; Andrew Barrett 2 singles; winning pitcher: Noah Schaff; BBSC: Ben Sidelko 2 singles

Harness racing

BANGOR RACEWAY

Friday Results

FIRST, Pace, $2,700

Always Dee One, Mc Sowers, 16.20 3.60 2.40

Leeann Majors, Ro Nadeau, 6.80 3.20

Dragmetoglory, Br Ranger, 2.20

T: 2:00.0. Ex. (6/3) $96.80; Tri. (6/3/5) $522.00

SECOND, Pace, $2,700

Broadies Song, He Campbell, 8.40 3.40 2.40

Only Way I Know, Da Ingraham, 3.00 2.20

Wilson Frost, Ga Mosher, 2.40

T: 1:58.4. Ex. (1/5) $33.00; Tri. (1/5/2) $246.60; 1st Half DD (6/1) $104.80

THIRD, Pace, $3,200

Cool Runnings, He Campbell, 35.80 7.20 4.40

Keystone Camaro, Mc Sowers, 2.80 2.20

City Of The Year, Mi Downey, 2.10

T: 1:57.3. Ex. (6/2) $122.40; Tri. (6/2/1) $293.80

FOURTH, Pace, $2,500

Daydreamer Jo, Da Deslandes, 38.00 7.00 3.60

Vicky Killean, Br Ranger, 3.80 2.80

Yankee Peach, Ga Mosher, 5.00

T: 2:00.1. Ex. (6/2) $114.20; Tri. (6/2/7) $1,073.80

FIFTH, Pace, $2,500

Glow Again, Da Ingraham, 5.40 2.20 2.10

San Antony-O, Br Ranger, 2.20 2.20

May Day Jojo, Aa Hall, 3.00

T: 2:01.2. Ex. (3/5) $10.40; Tri. (3/5/4) $31.00

SIXTH, Pace, $2,500

She’sallfinn, Ga Mosher, 3.80 2.20 3.00

Ashtoreth Hanover, Da Deslandes, 7.80 3.80

Maddie D, Br Ranger, 3.20

T: 1:59.4. Ex. (1/5) $46.40; Tri. (1/5/2) $97.40

SEVENTH, Pace, $3,500

Five Cent Deposit, Da Ingraham, 6.00 3.20 2.40

Mickey Blu, He Campbell, 4.40 2.10

Janinne, Da Deslandes, 4.00

T: 1:57.4. Ex. (2/6) $26.60; Tri. (2/6/3) $82.00; Pick 3 Races (3/1/1) $26.20; Pick 3 Races (3/1/2) $26.20

EIGHTH, Pace, $3,500

Winning Drive, Da Deslandes, 5.40 3.20 5.40

Gold Star Spider, He Campbell, 2.60 2.80

Artys Wish, Aa Hall, 10.40

T: 1:56.2. Ex. (1/3) $10.60; Tri. (1/3/2) $87.20

NINTH, Pace, $4,200

What A Hooligan, Br Ranger, 11.60 4.00 2.20

Father Ofthe Year, Mi Downey, 2.20 2.10

Major Blue Coat, He Campbell, 4.80

T: 1:58.1. Ex. (5/4) $14.00; Tri. (5/4/3) $196.40

TENTH, Pace, $3,000

Our Walden Bury N, Ga Mosher, 24.60 2.80 2.80

Bad Moonshine, Da Ingraham, 13.00 6.80

Cadillac Phil, Aa Hall, 4.20

T: 1:59.1. Ex. (2/5) $26.00; Tri. (2/5/3) $97.00; 1st Half Late Double (5/2) $38.60; Total Handle: $28,880