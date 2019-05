Local sports: Golf results; high school scores; Bangor Raceway results

Golf

Hole-in-One

SHERRIE THOMAS

WALPOLE — Sherrie Thomas of Orono shot a hole-in-one on Tuesday playing in the Maine State Golf Association Women’s tournament at Wawenock Golf Club. Thomas aced the 134-yard eighth hole using a 4-hybrid.

MSGA Women

At Biddeford-Saco CC

Flight 1 Gross: Ruth Colucci 78, Heidi Haylock 82, Kathi O’Grady 83, Erin Weimer 83, Kathy Crawford 84, Kristin Kannegieser 84, Micki Meggison 84; Net: Lisa Wintle 69,Maureen Wedge 69, Sherrie Coval-Goldsmith 70, Bernice Vadnais 72, Melissa Johnson 73;Flight 2 Gross: Michele Davis 88, Catherine Boyle 91, Nancy Bourque 92, Donna Brewster 94, Nancy Field 98, Sherron Small 98, Marlene Viger 98; Net: Corleen Garland 71, Cindi Kostis 71, Margo Audiffred 75, Barbara Ropke 77, Catherine Studley 81; Flight 3 Gross: Debbie Lalemand 94, Pierre Pearl St. 96, Jenifer Stewart 99, Sue Beaulieu 101, Patty McDonald 105; Net: Helen Treadwell 73,Donna Applebee 74, Margaret Hillman 78, Diane Stillman 82

Flight 4 Gross: Pam Jandreau 99, Sue Anne Higgins 99, Patricia Bailey 101, Priscilla Lenkowski 102, Barbara Tiffany 107; Net: Ann Anthony 77, Cathy Fifield 80, Shirley Bourne 80, Irene Schultz 83, Becky Dyer 84, Meg Lyon 84; Flight 5 Gross: Linda Robichaud 102, Polly Hoffman 106, Daphne Warren 107, Prudie Duross 110, Jean Smith 116; Net: Christina Bournakel 79, Bea McGarvey 80, Ann Houser 82, Susan McLain 84; Flight 6 Gross: Ginger Johnson 92, Joy Wallingford 100, Ann May 102, June Bureau 104, Janet Laflamme 105, Sylvia Leblanc 107; Net: Jean Farrell 71,Patti Girr 75, Sheila Colby 75, Diane Snow 76; Skins Gross: Ruth Colucci 1, 11, Erin Weimer 5, 14, Peggy Wilson 16 Diantha Harrington, 10; Micki Meggison 7; Net: Diane Snow 14; Diane Stillman 17; Pearl St. Pierre 3

At Wawenock GC

Gross: Liz Wiltshire 82, Sherrie Thomas 98, Suzanne Roberts 107, Susie Gravel 108; Net: Ewa Prokopiuk 79, Sue Coffin 80, Linda Holmes 80, Heidi Washburn 80. Skins, Gross: No. 2 Annie Pickford 4, No. 3 Liz Wiltshire 3, No. 5 Liz Wiltshire 4, No. 6 Heidi Washburn 4, No. 8 Sherrie Thomas 1, No. 10 Liz Wiltshire 4, No. 12 Evie Graham 3, No. 13 Liz Wiltshire 5, No. 14 Liz Wiltshire 5, No. 16 Liz Wiltshire 4; Net: No. 1 Jean Bridges 3, No. 9 Linda Holmes 4, No. 11 Birdie Pearse 3, No. 17 Jean Bridges 1; Pins: No. 8 Sherrie Thomas hole-in-one, No. 12 Liz Wiltshire 23-11, No. 17 Sherrie Thomas 33-9

LOCAL

At Bangor Muni GC

Twilight League — Stableford Scoring, Gross: 1. Josh Hawkes 19, 2. Richard Economy 15, 3. Adam Fournier 15; Net: 1. Pat Ryder 22, 2. Bob Leighton 20, 3. Jim Russell 19; Pins: No. 3 Josh Hawkes 23-6, No. 6 Adam Fournier 25-0

Results

Wednesday’s Results

HIGH SCHOOL

BASEBALL

CAHS 13, Ashland 1

Central 10, Orono 1

Dexter 14, PCHS 4

Fort Fairfield 9, Madawaska 6

Fort Kent 2, Caribou 1

Greenville 7, Bangor Christian 7

Mattanawcook 11-3, Searsport 1-8

Stearns 9, Schenck 7

Woodland 13, Hodgdon 3

SOFTBALL

Ashland 10, CAHS 6

Calais 22, Machias 7

Central 7, Orono 6

Dexter 6, PCHS 3

Fort Fairfield 6, Madawaska 4

Fort Kent 15, Caribou 11

Greenville 21, Bangor Christian 2

Medomak 5, Oceanside 0

Searsport 5-8, Mattanawcook 4-4

Stearns 8, Schenck 4

Woodland 16, Hodgdon 3

Tuesday’s Results

HIGH SCHOOL

BASEBALL

Brewer 9, Nokomis 5

Buckfield 25, Valley 2

Caribou 4, Presque Isle 3

CAHS 3-10, SACS 0-3

Forest Hills 13, Temple Acad. 7

GSA 4, Dexter 1

Hampden 4, Bangor 3

Hermon 5, Old Town 3

Hodgdon 8, Fort Fairfield 7

Mattanawcook 4-1, Houlton 0-4

Machias 14, Shead 3

Madawaska 13, Washburn 6

Maranacook 8, Mount View 2

PVHS 2, Schenck 1

Penquis 12, Central 7

Searsport 2, Bangor Christian 1

Winslow 8, Waterville 2

SOFTBALL

Bangor 9, Hampden 5

Brewer 12, Nokomis 0

Central 15, Penquis 1

Dexter 19, GSA 3

Fort Fairfield 9, Hodgdon 7

Machias 19, Shead 14

Madawaska 6, Washburn 3

Maranacook 19, Mount View 7

Mattanawcook 24, Houlton 3

Morse 3, Lincoln Acad. 1

Old Town 6, Hermon 3

PVHS 3, Schenck 2

Presque Isle 24, Caribou 17

SACS 5-9, CAHS 1-1

Temple Academy 25, Forest Hills 17

Valley 15, Buckfield 14

Winslow 15, Waterville 3

Harness racing

BANGOR RACEWAY

Wednesday’s Results

FIRST, Pace, $2,500

San Antony-O, Br Ranger, 7.60 4.00 6.80

Artsleek, Mi Downey, 4.80 6.40

Three New Dawns, Jo Beckwith, 19.00

T–2:01.4. Ex. 2-1 $20.60; Tr. 2-1-4 $91.20

SECOND, Pace, $2,700

Hurrikaneeilishlyn, Ni Graffam, 24.20 5.40 2.20

Bonzai Beach, Br Ranger, 5.40 2.80

Eternal Ring, He Campbell, 2.20

T–2:00.0. Ex. 1-7 $66.80; Tr. 1-7-5 $223.40; 1st half DD 2-1 $35.40

THIRD, Trot, $3,000

Call Me Hal, Iv Davies, 6.00 3.40 2.10

Press Pass, He Campbell, 9.00 5.60

Sim Brown, Da Ingraham, 2.20

T–2:01.3. Ex. 4-3 $98.20; Tr. 4-3-1 $190.00

FOURTH, Pace, $3,000

Esteemed Members, Br Ranger, 7.00 3.40 2.60

Wild Lady Luck, An Harrington, 5.40 4.00

Smart N Articulate, Mc Sowers, 2.20

T–1:59.0. Ex. 5-1 $47.20; Tr. 5-1-4 $78.60

FIFTH, Trot, $4,500

Deli-Craze, Da Ingraham, 12.20 5.60 2.10

Fair Glider, Br Ranger, 4.60 3.40

Tango Pirate, Ni Graffam, 3.40

T–2:01.0. Ex. 5-4 $51.20; Tr. 5-4-1 $169.20

SIXTH, Pace, $3,000

K D Overdrive, He Campbell, 8.20 3.80 2.60

Our Walden Bury N, Ga Mosher, 3.20 5.20

Must Be The Bunny, Br Ranger, 5.00

T–1:59.0. Ex. 2-1 $24.40; Tr. 2-1-6 $174.80

SEVENTH, Pace, $3,700

Cheyenne Patti, Br Ranger, 10.20 3.60 3.20

Pokerface, Mc Sowers, 4.00 2.80

U Cant Fix Stupid, Ga Mosher, 3.80

T–1:58.4. Ex. 4-5 $22.20; Tr. 4-5-3 $62.20; Pick 3 Races 5-2-4 $118.80

EIGHTH, Pace, $3,000

Bell’s Panacea, Ni Graffam, 6.00 4.40 6.40

Thewaythewestwon, Ga Mosher, 2.20 2.20

Ideal Bid, Ch Cushing, 9.20

T–2:00.2. Ex. 2-3 $25.40; Tr. 2-3-7 $283.40

NINTH, Pace, $2,500

Carrie Ann, Br Ranger, 6.00 4.40 2.60

Catchajolt, He Campbell, 3.00 2.40

Pembroke Baroness, Mc Sowers, 2.80

T–1:59.3. Ex. 7-2 $18.80; Tr. 7-2-6 $54.40; 2nd half DD

2-7 $41.00

Total Handle: $35,030