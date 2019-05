Local sports: Golf results; auto racing; high school scores; Bangor Raceway results

Golf

Eastern Maine Seniors

At Hermon Meadow GC

Team Gross: 1. Terry Whitney, Jeff Dutch, Steve Stanford, Barry Porter (69); 2 Steve Norton, George Jacobson, Sandy Ervin, Bucky Owen (71); Net: 1 John Long, Lee Chick, John McNeal, Bill Farthing (59); 2 Reggie Theriault, Terry Theriault, Dale Sereyko, Andy Vanadestine (60); Class A Gross: 1 Bob Braun (78), 2 Mark Bennett (85); Net: 1 John Champeon, Calvin Jordan (73); Class B Gross: 1 Lee Chick (77), 2 Mark Pierce (79), 3 Jeff Dutch (80), 4 Bob Delio (81); Net: 1 Ken Gordon (62), 2 Jeff Shula (70), 3 Marc Dufresne (71), Mark Phillips (72); Class C Gross: 1 Steve Stanford (79), 2 Sandy Ervin (80), 3 Colby Clendenning, Scott Richardson (81); Net: 1 Bruce Grantham (64), 2 Terry Theriault (65), 3 Robert Brown (67), 4 Ed Lajoie, Michael Wasilewski (69); Class D Gross: Joe Sala (81), 2 Mike Marshall (84), 3 Wayne Carpenter (86), Net: 1 Lee Robinson (67), 2 Jim Oreskovich (67), 3 Robert Ward (70); Class E Gross: Bucky Owen (87); Net: Charles Sargent (69); Super Seniors Gross: Lefty Homans (100); Net: Phil Bowen (75); Pins: 3. Peter Beatham 3-7, Mike Ohara 4-2, 8. Barry Hobert 4-1, Paul Jewett 8-6, 12. Tom McDonald 11-7, Charles Ryder 12-6, 16. Bill Haas 4-5, Lee Robinson 5-7; Super Pins: Peter Beatham, Barry Hobert

LOCAL

At Northport GC

Point Quota — Team: 1. Preston Ward, Bob Delio, Paul Doody, Chip Curry (127), 2. (tie) Robb Herron, Rick Cronin, Greg McDaniel, Jake Thompson, Terry Whitney, Slim Peaslee, Butch Littlefield (120)

Sweeps, Gross: 1. Jake Thompson (74) 2. Preston Ward (75) 3. Terry Whitney (83); Net: 1. Steve Stanford (66) 2. Bob Delio (69) 3. Chip Curry (71); Pins: No. 3 Terry Whitney 7-5, No. 9 Don Pendergast 17-11, No. 12 Jake Thompson 7-0, No. 18 Rick Cronin 14-10

At Dexter Muni GC

Weekend Sweeps — Stableford: Ryan Wilks +5, Sandy Bandola +4.5, Jason Clukey +2.5, Sean Farnsworth, Ken Welch +1; Pins: No. 4 Sean Farnsworth 26-7, No. 8 Wilks 17-10

At Kebo Valley GC, Bar Harbor

Inner 9, Gross: 1st Fearsome 32, 2nd Crickers 33; Net: 1st Razors 27.4, 2nd Mariners 27.55; Outer 9, Gross: 1st Rough Ryders 33, 2nd Putter Face 25; Outer 9, Net: 1st Underdogs 27.2, 2nd Ball Washers 27.25; Pins: No. 4 Eben Salvatore 8-11, No. 6 Liz Schaffer 15-0, No. 9 Jon Helms 20-1, No. 15 Frank DeRevere 6-8

Kebo Pro — 1st Randy Stanley, Greg Murray, Chris Coston 79 (blind draw); 2nd Kyle Nicholson, David Closson, Mike Modeen 73

At Traditions GC, Holden

Women’s League — 1. Mary Smith, Susan Payne, Marcia Biggane, 32; 2. Lois Adams, Nancy Carney, Susan Bailey, 38; 3. Tammy Curtis, Beth Wolverton, Dawn Gelo, Dawn Seavey, 38; 4. Shelley Drillen, Alice Openshaw, Marilyn Hughes, 38.

Auto racing

Speedway 95 results

At Hermon

(Finish, car number, driver, hometown; top 5)

Dysart’s Late Models (40 laps): 1. 18A Steve Kimball, Holden; 2. 17 Kris Matchett, Skowhegan; 3. 18 Brenton Parritt, Steuben; 4. 4 Dean Smart, Milford; 5. 19 Scott Modery, Hermon

Casella Recycling Street Stocks (30 laps): 1. 3 Kris Watson, Kenduskeag, 2. 99 Garret Hayman, Milford, 3. 11 Keith Ogden, Holden, 4. 94 Steve Rackliffe, Starks, 5. Rich Reider, Clinton

Casella Waste Systems Sport-Four (Judy’s Restaurant Series No. 1, 20 laps): 1. 3 Lance Chapman, Benton, 2. 23 Lewis Batchelder, Dixmont, 3. 77 Jesse Dodge, Fairfield, 4. 38 Joey Doyon, Frankfort

Coca-Cola Company Caged Runners (20 laps): 1. 70 Dylan Dewitt, Carmel, 2. 04 Durbon Davis, Hermon, 3. 76 Andrew Crosby, Hermon, 4. 37 Edward Salisbury, Ellsworth, 5. 29 John Thomas Jr. Blue Hill

Oxford Plains Speedway results

At Oxford

(Finish, car number, driver, hometown; top 5)

Super Late Model (50 Laps): 1 36 Ryan Robbins, Dixfield; 2 61 TJ Brackett, Buckfield; 3 7 Curtis Gerry, Waterboro; 4 44 Rusty Poland, Windham; 5 54 Ryan Deane, Winterport

Allen’s Coffee Flavored Brandy Street Stock (30 laps): 1 55 Kurt Hewins, Leeds; 2 61 Matt Dufault, Turner; 3 36 Richard Spaulding, Lisbon; 4 4 Jordan Russell, Norway; 5 58 David Whittier, Oxford

Bandit (20 laps): 1 11 Alex Mowatt, Norway; 2 18 Dustin Salley, Mechanic Falls; 3 24 Travis ‘Tornado’ Verrill, South Paris; 4 04 Caleb Proctor, Casco; 5 84 Doug Degroat, Oxford

Figure 8 (20 laps): 1 12 Charlie ‘Chachy’ Hall, Oxford; 2 4 Kyle Kilgore, South Paris; 3 00 Larry Lizotte, Poland; 4 2 Dale Lawrence, Minot; 5 07 Kyle Glover, Oxford

Rookie (15 laps): 1 95 Maddy Herrick, Norway; 2 1 Brady Childs, Leeds; 3 96 Cole Binette, Arundel; 4 29 Sophie Green, South Paris; 5 8 Owen, Stuart, Naples.

Results

Tuesday’s Results

HIGH SCHOOL

BASEBALL

CAHS 3-10, SACS 0-3

GSA 4, Dexter 1

Hermon 5, Old Town 3

Madawaska 13, Washburn 6

Mattanawcook 4-1, Houlton 0-4

PVHS 2, Schenck 1

Penquis 12, Central 7

Winslow 8, Waterville 2

SOFTBALL

Central 15, Penquis 1

Dexter 19, GSA 3

Katahdin 17-16, Ashland 3-3

Machias 19, Shead 14

Madawaska 6, Washburn 3

Mattanawcook 20-24, Houlton 6-3

Old Town 6, Hermon 3

PVHS 3, Schenck 2

SACS 5-9, CAHS 1-1

Winslow 15, Waterville 3

Monday’s Results

HIGH SCHOOL

BASEBALL

Cape Elizabeth 5, Gray-NG 1

Carrabec 6, Spruce Mountain 5

Fort Fairfield 11, Katahdin 1

GSA 4, Bucksport 0

Greenville 6, Stearns 5

Hampden 5, Mt. Ararat 0

Jonesport-Beals 4, Searsport 2

Lake Region 2, Greely 1

Monmouth 4, Dirigo 1

Mountain Valley 16, Oak Hill 4

Orono 6, Central 0

PCHS 10, Lee 9

Presque Isle 2, Houlton 1

Sacopee Valley 8, Old Orchard 1

Schenck 6, Bangor Christian 3

Thornton 3, Falmouth 2

Wells 5, Fryeburg 1

York 15, Poland 3

SOFTBALL

Bucksport 21, GSA 3

Cape Elizabeth 3, Gray-NG 2

Carrabec 14, Wiscasset 2

Central 1, Orono 0

Fryeburg 7, Wells 2

Greenville 16-9, Stearns 9-5

Katahdin 14, Fort Fairfield 1

Lake Region 5, Greely 1

Madison 3, Spruce Mountain 0

Monmouth 8, Dirigo 0

MDI 8, John Bapst 2

Mt. Ararat 7, Hampden 0

Noble 6, South Portland 1

Oak Hill 12, Mountain Valley 2

PVHS 19, Searsport 2

PCHS 15, Lee 0

Presque Isle 24, Houlton 12

Sacopee Valley 9, Old Orchard 3

Schenck 15, Bangor Christian 1

Searsport 13, Jonesport-Beals 1

York 14, Poland 5

Harness racing

BANGOR RACEWAY

Tuesday’s Results

FIRST, Pace, $4,000

Jackson K Down, Ga Mosher, 7.20 4.60 3.40

Blacktree, He Campbell, 2.60 2.60

Ultimate Credit, Jo Beckwith, 3.40

T: 1:57.3. Ex. (2/1) $27.80; Tri. (2/1/6) $392.40

SECOND, Pace, $3,000

Bettor’s Pride, Mc Sowers, 2.40 2.20 2.10

Gabbiemillionaire, Br Ranger, 7.40 4.60

Whiskeys Fine, He Campbell, 4.20

T: 2:00.2. Ex. (5/3) $15.80; Tri. (5/3/4) $39.00; 1st Half Daily Double (2/5) $16.80

THIRD, Trot, $3,500

Moon Dance, He Campbell, 5.80 3.20 2.10

Mary Girl, Iv Davies, 3.60 2.10

Run And Tell Pap, Br Ranger, 2.20

T: 2:01.2. Ex. (2/3) $13.40; Tri. (2/3/5) $50.60

FOURTH, Pace, $3,500

Lucky Michael, St Wilson, 20.40 5.80 6.40

Sagebrush Sharp, Ga Mosher, 6.60 5.80

Artys Wish, He Campbell, 6.40

T: 1:59.2. Ex. (4/8) $277.80; Tri. (4/8/1) $548.00

FIFTH, Pace, $2,500

Worth Watching, Da Ingraham, 2.40 2.20 2.10

Flip The Dice, St Wilson, 3.40 3.00

Ebandtheboys, Sh Thayer, 2.60

T: 2:02.1. Ex. (2/3) $7.40; Tri. (2/3/5) $17.80

SIXTH, Pace, $3,500

Bo Master, Sh Thayer, 5.60 3.00 2.80

Sachertorte, An Harrington, 8.40 6.00

Lifeontherange, Mc Sowers, 3.50

T: 2:00.2. Ex. (1/2) $68.80; Tri. (1/2/4) $136.20

SEVENTH, Pace, $4,500

Brett Mcfavrelous, Da Deslandes, 62.40 37.60 10.20

Biggie, Jo Beckwith, 13.60 14.60

Fancy Footwork, Br Ranger, 3.80

T: 2:00.2. Ex. (5/3) $925.60; Tri. (5/3/6) $1,129.00; Pick 3 Races (2/1/5) $91.20

EIGHTH, Pace, $7,000

Opus Blue Chip, Ga Mosher, 10.00 5.00 3.00

Manny, Da Deslandes, 3.00 2.10

Lettucerockthem A, Br Ranger, 2.20

T: 1:55.4. Ex. (4/1) $21.20; Tri. (4/1/6) $45.00

NINTH, Pace, $3,200

Or, Br Ranger, 2.40 4.80 2.10

Keystone Camaro, Mc Sowers, 10.60 3.00

Jin Dandy, He Campbell, 2.80

T: 1:59.4. Ex. (2/7) $22.60; Tri. (2/7/1) $130.40; 1st Half Late Double (4/2) $23.40; Total Handle: $31,720

Wednesday’s Starters, 5 p.m.

FIRST, Pace, $2,500

Artsleek, Mi Downey San Antony-O, Br Ranger Avogadro Hanover, Mc Sowers Three New Dawns, Jo Beckwith Nowhining Bluechip, Da Deslandes Rambling Jet, He Campbell

SECOND, Pace, $2,700

Hurrikaneeilishlyn, Wi Campbell Rock Baby Rock, Ga Mosher Sweetchildofmine, Jo Beckwith Studio Session, Da Ingraham Eternal Ring, He Campbell Josh’s Girl, An Harrington Bonzai Beach, Br Ranger Camtizzy, Da Deslandes

THIRD, Trot, $3,000

Sim Brown, Da Ingraham Certain Potential, Br Ranger Press Pass, He Campbell Call Me Hal, Iv Davies J-S For Justice, Jo Beckwith Zazu As, Ga Mosher

FOURTH, Pace, $3,000

Wild Lady Luck, An Harrington Fifty Spender, He Campbell Miss Paula D, Da Deslandes Smart N Articulate, Mc Sowers Esteemed Members, Br Ranger Spiffy Miss, Jo Beckwith Cab Bearnaise, St Wilson Sea Bug, Pa Walker

FIFTH, Trot, $4,500

Tango Pirate, Wi Campbell Gianni, Da Deslandes Big Bang Hanover, Ke Lantz Fair Glider, Br Ranger Deli-Craze, Da Ingraham Ugly Stik, Ro Cushing

SIXTH, Pace, $3,000

Our Walden Bury N, Ga Mosher K D Overdrive, He Campbell Artzuma, Da Ingraham Guns N Money, St Wilson Paris Beau, Wi Campbell Must Be The Bunny, Br Ranger Penney’s Spirit, Mc Sowers Jk Allnitelong, Jo Beckwith

SEVENTH, Pace, $3,700

Gonna Hear Me Rohr, Wi Campbell Pembroke Bambino, Da Ingraham U Cant Fix Stupid, Ga Mosher Cheyenne Patti, Br Ranger Pokerface, Mc Sowers Stormin Spree, Ni Graffam Too Much Sun, Da Deslandes Kim’s Day, He Campbell

EIGHTH, Pace, $3,000

Southwind Rex, Da Ingraham

1A. The Doodah Man, Br Ranger

Bell’s Panacea, Ni Graffam Thewaythewestwon, Wi Campbell Win Sum Reagan, An Harrington American Fighter, Da Deslandes Intrepid Hall, He Campbell Ideal Bid, Ch Cushing

NINTH, Pace, $2,500