Local sports: Golf results; Bangor Raceway results; high school scores

Golf

HOLE-IN-ONE

Mark Davenport

Mark Davenport of Gorham recorded a hole-in-one on the 180-yard fourth hole at Penobscot Valley Country Club in Orono on Friday. Davenport, playing from the black tee, used a 4-iron to notch his first career ace. The shot was witnessed by Joe B. Rollins and Jeff Manter, both of Bangor.

CMSGA

At Belgrade GC

Overall Gross: Reid Birdsall 74M, Bruce Bubier 74, Kevin Brown 79M; Net: Steve Litchfield 64M, Steve Lajoie 64M, Dave Ames 64M; FLIGHT 1 Gross: Jack Connolly 79,Dave Ballew 82M, Steve Smith 82; Net: Dennis leaver 67, Todd Gifford 69M, Tom Downs 69; FLIGHT 2 Gross: Dave Collins 81, Larry Goldsmith 84M, Doug Boyink 84; Net: Bill Ross 66, Mike Fitton 67, Hank Read 69M; FLIGHT 3 Gross: Eric Johnson 81, Paul Pooler 82M, Ed McKay 82; Net: Dan Stuart 69M, Bill Adamson, 69,Darrell Moody 70; FLIGHT 4 Gross: Paul Auger 83, Bill Blakemore 84, Ray Brochu 85; Net: Alan Turner 64, Ken Creamer 65, Dave Clifford 66; Super Senior: Gross: Dana McCurdy 86; Net: Jim Murphy 70; Best Ball Gross: Bruce Bubier, Colin Roy, Mert Dearnley, Bill Fairchild 69, Greg Barmore, Reid Birdsall, Dugan Shipway, Phil McCarthy 70M; Best Ball Net: Jim Dunbar, Lennie Langlais, Dan Stuart, Bruce Stafford 57, Dave Ames, Greg Gravel, Steve Smith, Dennis Leaver 58; Pins: No. 5 Jack Connolly 2-3, No. 8 Dick McAuslin 0-1, No. 13 Dave Ballew 0-9, No 17 Bill Blakemore 3-2; SKINS: Gross: No. 7 Doug Boyink (3) No. 10 Paul Auger (3) No. 12Joe Shaw (4) No. 13 Dave Ballew (2) No. 16 Dave Ballew (4); NET No. 9 Dugan Shipway (2) No. 17 Jim Dunbar (1)

LOCAL

At Dexter Muni GC

Two-Man Scramble — Gross: Jason Clukey, Ryan Wilks 33; Net: (tie) Bernie Ramsdell, Tony Campbell; Todd Brown, Andy Bandola; Dale Wright, Jim Bob Hartford 33; Pins: No. 8 Andy Bandola 13-2

At Kebo Valley GC

Men’s Twilight League — Point Quota Sweeps: 1. Chris White +7, 2. Nat Fenton +6, 3. Gary Adler +4, 4. Duane Bartlett +2, Brian Alderman +2, Richard Collier +2, Mark Wanner +2; Pins: No. 4 Jake Willis 22-0, 15. Scott Henggeler 7-5

Harness racing

BANGOR RACEWAY

Friday Results

FIRST, Pace, $2,700

Smart Balance, Br Ranger, 3.60 4.20 2.40

Camtizzy, Da Deslandes, 3.40 2.80

Fashion Ruffles, Da Ingraham, 3.20

T: 2:01.0. Ex. (4/5) $9.80; Tri. (4/5/3) $22.60

SECOND, Pace, $3,000

What A Hooligan, Br Ranger, 5.20 3.20 2.60

Hide Me Away, Da Ingraham, 7.00 5.00

Keystone Camaro, Mc Sowers, 3.80

T: 1:59.0. Ex. (3/1) $23.80; Tri. (3/1/2) $91.20; 1st Half DD (4/3) $8.00

THIRD, Pace, $2,700

Keemosabe, Br Ranger, 18.40 7.80 5.00

Penney’s Spirit, Mc Sowers, 4.60 2.60

Artzuma, Da Ingraham, 2.80

T: 1:58.4. Ex. (6/4) $43.80; Tri. (6/4/2) $113.40

FOURTH, Pace, $2,500

Dragmetoglory, Br Ranger, 30.00 11.60 5.60

Ashtoreth Hanover, Da Deslandes, 3.00 2.20

Missbiglee, Mc Sowers, 3.80

T: 2:00.2. Ex. (6/5) $221.20; Tri. (6/5/2) $1,473.60

FIFTH, Pace, $3,500

Sun Belle Slippery, Ga Mosher, 9.80 5.20 4.20

B N A Starrr, Pa Walker, 18.00 6.00

Jaded Dream, Br Ranger, 3.60

T: 1:58.3. Ex. (1/5) $214.80; Tri. (1/5/6) $1,311.20

SIXTH, Pace, $3,500

Heart Breaking, Br Ranger, 25.20 5.80 4.20

Gold Star Spider, He Campbell, 2.40 2.10

A List, Da Deslandes, 4.80

T: 1:59.0. Ex. (4/1) $42.00; Tri. (4/1/3) $114.40

SEVENTH, Pace, $3,000

Checkisinthemail, Br Ranger, 5.00 3.80 3.00

Guns N Money, St Wilson, 25.20 6.80

Cool Runnings, He Campbell, 3.00

T: 1:58.3. Ex. (4/7) $44.80; Tri. (4/7/8) $139.80; Pick 3 Races (1-4-a) $22.80, Pick 3 Races (1-a-4) $22.80, Pick 3 Races (a-4-4) $22.80

EIGHTH, Pace, $4,200

Code Word, Ga Mosher, 3.80 2.20 2.10

My Last Chance, Mc Sowers, 3.00 2.40

Rockin Rumble, Da Ingraham, 8.00

T: 1:56.3. Ex. (4/5) $9.40; Tri. (4/5/1) $38.80

NINTH, Pace, $2,500

Worth Watching, Da Ingraham, 4.40 3.00 2.20

San Antony-O, Br Ranger, 4.00 2.80

Wilson Frost, Ga Mosher, 3.60

T: 2:00.4. Ex. (5/3) $10.40; Tri. (5/3/4) $66.40; 1st Half Late Double (4/5) $6.80; Total handle: Handle: $27,235

Results

Friday’s Results

HIGH SCHOOL

BASEBALL

Brunswick 6, Morse 3

CAHS 4, Hodgdon 3

Erskine 3, Belfast 0

Fort Kent 4, Fort Fairfield 0

Houlton 15, Calais 0

John Bapst 8, MDI 1

Lincoln Acad. 8, Oceanside 1

MCI 18, Winslow 2

Medomak 10, Camden Hills 0

Skowhegan 14, Mt. Blue 4

SOFTBALL

Belfast 4, Erskine 2

Fort Fairfield 9, Fort Kent 5

Hodgdon 7, CAHS 4

Houlton 6, Calais 4

Morse 11, Brunswick 0

Medomak 8, Camden Hills 4

Oceanside 5, Lincoln Acad. 4

Skowhegan 14, Mt. Blue 1

Thursday’s Results

HIGH SCHOOL

BASEBALL

Belfast 4, MDI 2

Dexter 11, Bucksport 3

Ellsworth 7, Hermon 1

Falmouth 3, Bonny Eagle 1

Foxcroft 12, Piscataquis 5

Fryeburg 4, Yarmouth 1

GSA 19, Mattanawcook 1

Hampden 9, Mt. Blue 0

Maranacook 4, Leavitt 1

Marshwood 5, Portland 0

Massabesic 5, Gorham 0

Noble 6, Sanford 1

Orono 6, Old Town 5

Oxford Hills 6, Lewiston 1

PVHS 11, Bangor Christian 3

Penquis 9, Stearns 4

Richmond 23, Valley 0

Sacopee 13, St. Dominic 2

Scarborough 3, Kennebunk 2

Schenck 7, DI-Stonington 3

South Portland 4, Cheverus 0

Thornton 4, Windham 2

Westbrook 6, Deering 4

SOFTBALL

Belfast 4, MDI 3

Bucksport 9, Sumner 1

Caribou 21, Houlton 7

DI-Stonington 11, Schenck 8

Dexter 8, Bucksport 7

Fort Kent 18, Madawaska 14

Foxcroft 5, PCHS 1

Fryeburg 4, Yarmouth 1

Hermon 6, Ellsworth 2

Maranacook 14, Leavitt 4

Mattanawcook 21, GSA 8

Mt. Blue 7, Hampden 6

Old Town 14, Orono 0

Oxford Hills 11, Lewiston 0

PVHS 30, Bangor Christian 0

Richmond 11, Valley 0

Sacopee 8, St. Dominic 4

Stearns 20, Penquis 3

BOYS TENNIS

Bangor 3, Waterville 2

Dexter 5, Sumner 0

Hermon 4, Foxcroft 1

Van Buren 4, Fort Kent 1

GIRLS TENNIS

Bangor 5, Brewer 0

Dexter 4, Sumner 1

Fort Kent 3, Van Buren 2

Hermon 3, Foxcroft 2

Houlton 3, Fort Kent 2

Mt. Blue 4, Oxford Hills 1