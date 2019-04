Local sports: MSGA weekly tourney; road racing results; MCI Husky Throwdown; scores

Golf

MSGA

At Biddeford-Saco CC

GROSS: Dave Luce 71, Joe Hamilton 73, Joe Alvarez 74, Peter Wright 74. NET: Matt Peck 65, Greg Sawyer 67, Phil Dube 67, Chris Baldwin 71, Justin Conant 71, Ray Pike 71. GROSS SENIOR: Zibby Puleio 75, Rich Campbell 80, Bob Barber 81. NET: Mike Perreault 62, Christo Stratos 66, Tom Plante 67, Ray Dube 67. TEAM GROSS: Peter Wright-Joe Hamilton-Chris Deroche 61,Tom Ellsworth-Cash Wiseman-Len Cole-Dave Luce 65, NET: Greg Sawyer-Skip Mierop-Willie Elliott-Christo Stratos 55, Zibby Puleio-Keith Lefebrve-Tom Plante-Phil Dube 57, Ed Schencks-Rich Campbell-Mike Perreault-James Dillon 59. FRIDAY SKINS: GROSS: No. 1 Joe Hamilton 3, No. 9 Skip Mierop 3, No. 12 Chris Deroche 3, No. 15 Matt Peck 2, No. 16 Mike Brissette 3, No. 18 Matt Gallant 3, NET: No. 4 Tom Plante 2, No. 5 Skip Mierop 2, No. 10 Jim Bither 1. FRIDAY PINS: No. 2 Alan Ouellette 12-5, No. 8 AJ Kavanaugh 1-8, No. 10 Mike Brissette 3-3, No. 15 Alan Ouellette 6-7.

Road racing

Animal Orphanage 5K Pet Run/Walk

At Old Town

1, Erik McCarthy, 16:10 2. Jacob Boone, 17:42 3. Perry LeBreton, 17:44 4. Teanne Ewings, 20:22 5. Peter Lodge, 20:26 6. Tate Shibles, 21:44 7. Adam Murphy, 21:51 8. Ian Fraser, 22:34 9. Spencer Gordon, 23:07 10. Conner May, 23:29 11. Heman Norris, 23:45 12. Meaghan Geroux, 23:49 13. Heather Durrell, 24:11 14. Kristine Guaraldo, 24:13 15. Mark Libby, 24:18 16. Robbie Murray, 25:27 17. Amy Nyberg, 25:32 18. Zanny Stwertka, 25:34 19. Elizabeth Vinal, 25:42 20. Angela Ewings, 25:44 21. Jon Tierney, 25:53 22. Shawn Landry, 25:58 23. Elizabeth Young, 26:05 24. Dawn Murray, 26:53 25. Michael Tapper, 26:57;

26. Lauren Weinbrown, 27:02 27. Laurie Gordon, 27:16 28. Mark Paradis, 27:35 29. Samantha Hayes, 27:42 30. Michele Landry, 28:07 31. Robert Leland, 28:44 32. Bridget Frazier, 29:01 33. Caliope Murray-Trefts, 29:07 34. Dave Samuelian, 29:12 35. Rob Laskey, 29:15 36. Andrew Koch, 29:21 37. Addie Trefts, 29:53 38. Kimberly Lieber, 30:24 39. Ann Goodwin, 30:39 40. David Lieber, 30:47 41. Kristie Spaulding, 31:42 42. Kirk Langford, 32:15 43. Brent Bailey, 32:22 44. Jason Geroux, 33:01 45. Sara Boone, 33:02 46. Scott Rizzo, 33:19 47. Linda Fuller, 33:43 48. Teri Carr, 33:46 49. Jessica Landry-Lyons, 33:48 50. Eliza Murphy, 33:53;

51. David Stanhope, 34:00 52. Doug Allen, 34:19 53. Emily Kobrock, 34:28 54. Sean Sevigny, 34:33 55. Jennifer Murray, 34:34 56. Robin Emery, 34:39 57. Kristyn Bell, 34:41 58. Kim Bell, 34:41 59. Kayla Boucher, 36:22 60. Christina Smalley, 37:44 61. Carolyn Stwertka, 39:29 62. Jordis McEwen, 39:35 63. Rick Dube, 41:47 64. Nicole Prince, 41:49 65. Marie Hankinson, 42:08 66. Mark Hankinson, 42:09 67. Stephanie Landry, 42:59 68. Brent Hartley, 43:26 69. Joanne Leavitt, 44:22 70. Samone Crouch, 44:22 71. Duane Furge, 47:29 72. Amy Furge, 47:34 73. Sophie Bailey, 51:32 74. Ruth Osborne, 52:41 75. Dave Eckert, 52:42;

76. Nancy Lyford, 53:28 77. Cathy McKay, 53:29 78. Brady Bailey, 54:00 79. Brenda Bailey, 54:01 80. Susan Lapointe, 54:40 81. Debbie Reynolds, 54:40 82. Ari Murray, 56:03 83. Emma Trefts, 56:14 84. Chloe Sarnachi, 56:16 85. Gina Butler, 56:34 86. Dianne Paradis, 57:09 87. Danielle Parks, 58:33 88. Rebecca Smith, 58:34 89. Dawna Stryker, 1:01:30 90. Rhonda Michaud, 1:01:39 91. Shelia Tozier, 1:01:44 92. Michael Shahan, 1:02:20 93. Kimberly Shahan, 1:02:20 94. Jennifer Moro-Ortiz, 1:02:23 95. Erika Richardson, 1:03:25 96. Summer Richardson, 1:03:26 97. Dawna Clapp, 1:03:32 98. Lisa Dauphinee, 1:04:56 99. Hillary Matteson, 1:07:01 100. Becca Buzinoski, 1:07:01 101. Inez Carey, 1:12:58 102. Sharon McCarthy, 1:12:58

Track & field

HIGH SCHOOL

5th Annual MCI Husky Throwdown

Throwmeisters: Sarah Cox, Waterville and Ryan Worster, Maranacook.

Gray-New Gloucester 63, Waterville 59, MCI 46, Maranacook 37, Erskine 31, Skowhegan 22, Mt. Ararat 14, Madison 9, Camden Hills 8

Girls Javelin Throw

1, Gabrielle Green, MAR, 98-01. 2, Jennasea Hubbard, WTVL, 82-04. 3, Elzadie Parker, SKOW, 80-09. 4, Christa Carr, MCI, 79-05. 5, Zoe Barnes, GNG, 72-00. 6, Chance Allen, MAD, 71-00. 7, Grace Wrona, CAMD, 68-06. 8, Cassandra Kane, MTA, 67-10. 9, Gabby Maines, WTVL, 66-09. 10, Sadie Cameron, MTA, 66-08. 11, Grace Bourgoin, MESS, 65-10. 12, Grace Begin, GNG, 65-09. 13, Laura Ireland, MAR, 65-04. 14, Sarah Cox, WTVL, 65-03. 15, Corinne Rogers, WTVL, 64-07. 16, Maddie Hallen, WTVL, 63-09. 17, Emmi Pelletier, MESS, 63-03. 18, Emily Champney-Brown, CEN, 61-10. 19, Blake Dawes, MCI, 61-04. 20, Dana Reynolds, MAR, 60-09. 21, Amy Pollack, MTA, 60-08. 22, Julia Basham, EA, 59-00. 23, Josie Libby, MCI, 58-04. 24, Abby Call, CEN, 56-06. 25, Mya Wasilewski, WTVL, 55-09. 26, Samantha Martin, MCI, 51-07. 27, Kassidy Plummer, GNG, 50-08. 28, Tori Hallett, CEN, 49-08. 29, Sara St. Clair, MAR, 46-01. 30, Tarsha Sirois, SKOW, 45-10. 31, Carrie Burr, MCI, 45-05. 32, Gwen Martin, MTA, 43-04. 33, Sydney Dawes, MCI, 43-03. 34, Brooklyn Lagueux, WTVL, 41-03. 35, Alicia Wall WINS, 39-05. 36, Evelyn Fuentes, WTVL, 38-06. 37, Shelby Ostrowski, MCI, 38-01. 38, Hailie Murray, MCI, 35-00. 39, Emma Huntley, SKOW, 34-00. 40, Olivia Justice, MTA, 33-10. 41, Lillian Verrill, MCI, 29-01. 42, Sydnie Gay, MESS, 26-08.

Boys Javelin Throw

1, Sean Rodrigue, MESS, 148-06. 2, Max Spelke, MTA, 139-01. 3, Jack Jowett, EA, 137-06. 4, Jacob MacCallum, GNG, 137-01. 5, Justin Browne, EA, 124-03. 6, Xavier Moss, MCI, 117-04. 7, Sam Hebert, CAMD, 117-00. 8, Kaleb Frey, GNG, 115-07. 9, Duncan Morrell, MESS, 111-03. 10, Joshua Goff, MESS, 108-05. 11, Barry Preble, WTVL, 105-09. 12, Ryan Worster, MAR, 105-03. 13, Clayton Hanlon, MCI, 98-08. 14, Jamal Dourant, SKOW, 96-00. 15, Matt Glidden, MCI, 93-07. 16, Scott Jorgensen, CAMD, 91-01. 17, Benjamin Edman, MESS, 89-00. 18, Michael Melancon, MAD, 87-05. 19, Holden Brannan, MTA, 86-11. 20, Peter Lai, WTVL, 86-09. 21, Christopher Melancon, MAD, 85-03. 22, Richard Thompson, MESS, 84-11. 23, Jaden Grazulis, WTVL, 82-10. 24, Kyle Hicks, CAMD, 82-08. 25, Eli Wall, WINS, 81-08. 26, Mitchell Surace, MTA, 81-02. 27, Jordan Lesiker, WTVL, 78-11. 28, Tate Jewell, SKOW, 77-07. 29, Tyler Amos, GNG, 76-06. 30, Zedakiah Sprague, MESS, 75-09. 31, Michael Roy, SKOW, 73-02. 32, RJ Chadwick, MCI, 72-07. 33, DJ Neal, MCI, 71-01. 34, Dylan Burroughs, MAR, 68-09. 35, Sam Wright, MTA, 68-08. 36, Nick Clark, MCI, 66-11. 37, Bryant McLeod, CEN, 63-11. 38, Min Kim, MCI, 63-01. 39, Logan Courtois, WTVL, 62-07. 40, Caleb Mills, WINS, J62-07. 41, Sammy Auxier, ORO, 59-07. 42, Ryan Gilman, WTVL, 54-02. 43, Thomas Eagar, CAMD, 51-08. 44, Lane Rush, CEN, 49-09. 45, Alexander Chadbourne, CEN, 49-02. 46, Jackson Leonard, MCI, 48-07. 47, Asa Cianchette, MCI, 46-03. 48, Michael Beauregard, MCI, 46-02. 49, Jordan Durkee, CAMD, 45-09. 50, Cedric Bouchard, WINS, 44-10. 51, Tristen Wintle, MCI, 42-04. 52, Tyler Rowe, MCI, 36-11. 53, John Eagar, CAMD, 31-10. 54, Deven Roy, WTVL, 30-09. 55, Camden Hargreaves, GNG, 29-03.

Girls Discus Throw

1, Sarah Cox, WTVL, 100-04. 2, Zoe Barnes, GNG, 91-07. 3, Jennasea Hubbard, WTVL, 83-11. 4, Elzadie Parker, SKOW, 82-03. 5, Julia Basham, EA, 81-00. 6, Corinne Rogers, WTVL, 77-11. 7, Gabrielle Green, MAR, 76-04. 8, Laura Ireland, MAR, 72-05. 9, Kassidy Plummer, GNG, 71-10. 10, Bethany Pratt, MTA, 71-08. 11, Brooklyn Lagueux, WTVL, 71-05. 12, Christa Carr, MCI, 71-04. 13, Gabby Maines, WTVL, 69-09. 14, Mariah Merrill, SKOW, 69-05. 15, Blake Dawes, MCI, 69-03. 16, Ariana Brown, CEN, 69-00. 17, Susannah Curtis, MAD, 68-09. 18, Emily Larsen, MESS, 68-06. 19, Emily Champney-Brown, CEN, 65-07. 20, Loran McAlpine, CEN, 63-03. 21, Grace Begin, GNG, 63-00. 22, Isabelle Languet, MESS, 62-06. 23, Emily Hargreaves, GNG, 62-02. 24, Leah Cushman, CAMD, 61-01. 25, Hannah Chaput, MAD, 60-03. 26, Allison Gill, CAMD, 59-06. 27, Kayla Moore, SKOW, 59-01. 28, Lauren Fortin, MESS, 58-11. 29, Maddie Hallen, WTVL, 58-03. 30, Grace Bourgoin, MESS, 57-10. 31, Tori Hallett, CEN, 57-08. 32, Mya Wasilewski, WTVL, J57-08. 33, Evelyn Fuentes, WTVL, 57-03. 34, Gwen Martin, MTA, 56-11. 35, Carrie Burr, MCI, 56-01. 36, Sara St. Clair, MAR, 52-07. 37, Lillian Verrill, MCI, 50-09. 38, Caitllyn Smith, GNG, 50-05. 39, Emmi Pelletier, MESS, 50-04. 40, Sophie Wheeler, SKOW, 50-03. 41, Shelby Ostrowski, MCI, 50-02. 42, Sydney Dawes, MCI, 49-06. 43, Alexis Tardy, MCI, 49-04. 44, Cassandra Kane, MTA, 48-10. 45, Hannah Crocker, CEN, 45-10. 46, Annie Bickerstaff, CEN, 44-03. 47, Sydney Field, WTVL, 41-03. 48, Lucy Perkins, MAD, 39-03. 49, Olivia Justice, MTA, 38-01. 50, Tarsha Sirois, SKOW, 38-00. 51, Emma Huntley, SKOW, 30-10. 52, Hailie Murray, MCI, 28-00.

Boys Discus Throw

1, Sean Rodrigue, MESS, 124-08. 2, Kaleb Frey, GNG, 118-07. 3, Ryan Worster, MAR, 112-11. 4, Jacob MacCallum, GNG, 111-05. 5, Xavier Moss, MCI, 106-11. 6, Richard Thompson, MESS, 102-09. 7, CJ Iverson, ORO, 98-06. 8, Barry Preble, WTVL, 95-08. 9, Jack Jowett, EA, 93-07. 10, Tyler Amos, GNG, 92-04. 11, Justin Browne, EA, 90-01. 12, Duncan Morrell, MESS, 88-10. 13, Caleb Mills, WINS, 85-04. 14, Clayton Hanlon, MCI, 84-04. 15, Luke Preble, CEN, 83-03. 16, Bryant McLeod, CEN, J83-03. 17, Jaden Grazulis, WTVL, 81-08. 18, Holden Brannan, MTA, 81-05. 19, Michael Melancon, MAD, 79-08. 20, Jamal Dourant, SKOW, 78-08. 21, Jordan Lesiker, WTVL, 77-04. 22, RJ Chadwick, MCI, 76-00. 23, Lane Rush, CEN, 74-04. 24, Sammy Auxier, ORO, 73-09. 25, Ryan Gilman, WTVL, 73-01. 26, Asa Cianchette, MCI, 72-09. 27, Sam Hebert, CAMD, 71-03. 28, Max MacCallum, GNG, 70-08. 29, Thomas Eagar, CAMD, 69-07. 30, Scott Jorgensen, CAMD, 65-05. 31, Tate Jewell, SKOW, 62-07. 32, Matt Glidden, MCI, 62-01. 33, Dylan Burroughs, MAR, 61-06. 34, DJ Neal, MCI, 59-02. 35, Min Kim, MCI, 56-05. 36, Kyle Hicks, CAMD, 55-10. 37, Benjamin Edman, MESS, 54-06. 38, Logan Courtois, WTVL, 53-11.39, Remington Parker, SKOW, 53-09. 40, Zedakiah Sprague, MESS, 53-04. 41, Jackson Leonard, MCI, 49-03. 42, Cedric Bouchard, WINS, 48-07. 43, Nick Clark, MCI, 48-02. 44, Tristen Wintle, MCI, 46-10. 45, Camden Hargreaves, GNG, 45-06. 46, Tyler Rowe, MCI, 44-03. 47, John Eagar, CAMD, 41-05. 48, Deven Roy, WTVL, 33-03.

Girls Shot Put

1, Sarah Cox, WTVL, 36-03.,75. 2, Christa Carr, MCI, 35-04.50. 3, Zoe Barnes, GNG, 33-10.50. 4, Jennasea Hubbard, WTVL, 32-00. 5, Blake Dawes, MCI, 30-09.50. 6, Elzadie Parker, SKOW, 30-07. 7, Kassidy Plummer, GNG, 28-00.50. 8, Maddie Hallen, WTVL, 27-06. 9, Laura Ireland, MAR, 27-05.75. 10, Corinne Rogers, WTVL, 27-00. 11, Grace Wrona, CAMD, 26-06.75. 12, Grace Bourgoin, MESS, 26-00.75. 13, Mariah Merrill, SKOW, 25-06. 14, Emily Hargreaves, GNG, 25-05.50. 15, Gabby Maines, WTVL, 25-04. 16, Julia Basham, EA, 25-03.25. 17, Caitllyn Smith, GNG, 24-09. 18, Emily Larsen, MESS, 24-05.25. 19, Gabrielle Green, MAR, 24-02.50. 20, Amy Pollack, MTA, 23-09.50. 21, Isabelle Languet, MESS, 23-08.50. 22, Tori Hallett, CEN, 23-06.25. 23, Brooklyn Lagueux, WTVL, 23-06. 24, Abby Call, CEN, 23-01. 25, Mya Wasilewski, WTVL, 23-00.50. 26, Alicia Wall, WINS, 22-11. 27, Grace Begin, GNG, 21-10.25. 28, Kayla Moore, SKOW, 21-10. 29, Lauren Fortin, MESS, 21-06.50. 30, Shelby Ostrowski, MCI, 20-07.50. 31, Sara St. Clair, MAR, 20-05. 32, Lucy Perkins, MAD, 20-04. 33, Dana Reynolds, MAR, 19-11.50. 34, Cassandra Kane, MTA, 19-11. 35, Evelyn Fuentes, WTVL, 19-08.25. 36, Bethany Pratt, MTA, 19-07.50. 37, Loran McAlpine, CEN, 19-06.75. 38, Sydney Dawes, MCI, 19-06.50. 39, Emily Champney-Brown, CEN, 19-02.50. 40, Ariana Brown, CEN, 18-07.50. 41, Hailie Murray, MCI, 18-02.50. 42, Hannah Crocker, CEN, 17-05. 43, Lillian Verrill, MCI, 17-00.50. 44, Annie Bickerstaff, CEN, 16-04.75. 45, Leah Cushman, CAMD, 16-04. 46, Leila Horton, MAD, 15-11. 47, Sydney Field, WTVL, 15-00.25. 48, Olivia Justice, MTA, 14-05. 49, Sydnie Gay, MESS, 14-01.75.

Boys Shot Put

1, Ryan Worster, MAR, 46-06.25. 2, Justin Browne, EA, 44-00. 3, Xavier Moss, MCI, 40-04. 4, Kaleb Frey, GNG, 39-11.50. 5, Luke Preble, CEN, J39-11.50. 6, Clayton Hanlon, MCI, 38-07. 7, Michael Melancon, MAD, J38-07. 8, CJ Iverson, ORO, 36-11.25. 9, Jamal Dourant, SKOW, 36-06. 10, Barry Preble, WTVL, 36-05.50. 11, Jack Jowett, EA, 36-04.75. 12, RJ Chadwick, MCI, 36-01.50. 13, Benjamin Edman, MESS, 34-10.50. 14, Jordan Lesiker, WTVL, 34-09.50. 15, Jacob MacCallum, GNG, 34-08. 16, Dylan Burroughs, MAR, 33-08. 17, Bryant McLeod, CEN, 33-00.75. 18, Blaize Aiken, SKOW, 32-02. 19, Holden Brannan, MTA, 31-09.25. 20, Tyler Amos, GNG, 31-04.50. 21, Jaden Grazulis, WTVL, 30-11. 22, Mitchell Surace, MTA, 30-10. 23, Min Kim, MCI, 30-03. 24, Caleb Mills, WINS, 30-01.50. 25, Lane Rush, CEN, 29-03.25. 26, Max MacCallum, GNG, 28-11.75. 27, Sammy Auxier, ORO, 28-08.25. 28, Logan Courtois, WTVL, 28-02.50. 29, Richard Thompson, MESS, 27-07. 30, Zedakiah Sprague, MESS, 27-06.25. 31, Eli Wall, WINS, 26-09.25. 32, Ryan Gilman, WTVL, 26-07.25. 33, Asa Cianchette, MCI, 26-04.75. 34, Remington Parker, SKOW, 26-02.50. 35, Scott Jorgensen, CAMD, 26-00. 36, Alexander Chadbourne, CEN, 25-10.75. 37, Sam Wright, MTA, 25-07. 38, Cedric Bouchard, WINS, 24-06.25. 39, Kyle Hicks, CAMD, 23-07.50. 40, Camden Hargreaves, GNG, 22-05. 41, Thomas Eagar, CAMD, 21-10.50. 42, Nick Clark, MCI, 20-09.50. 43, Jackson Leonard, MCI, 19-08.50. 44, Jordan Durkee, CAMD, 19-06.50. 45, Tristen Wintle, MCI, 17-01.50. 46, John Eagar, CAMD, 14-05. 47, Deven Roy, WTVL, 13-05.

Results

Sunday’s Results

COLLEGE

BASEBALL

Albany 12, Maine 3

Saturday’s Results

HIGH SCHOOL

BASEBALL

Biddeford 10, Noble 7

Caribou 5-4, MDI 4-5

John Bapst 11-2, Lee 0-1

Hermon 17, Old Town 9

Marshwood 9, Massabesic 2

SOFTBALL

John Bapst 22-16, Lee 9-0

COLLEGE

BASEBALL

Albany 19-1, Maine 3-12

Bates 16, Colby 3

Bowdoin 1, Amherst 1 (tie)

MEN’S LACROSSE

Amherst 23, Bates 9

WOMEN’S LACROSSE

Middlebury 15, Bates 2

Southern Maine 19, Rhode Island College 6

U-New England 24, Salve Regina 10

SOFTBALL

Binghamton 3-2, Maine 1-8

Bowdoin 7-7, Bates 2-5

U-New England 8-6, Roger Williams 0-2

Western Conn. St. 7-1, Southern Maine 2-2

PREP

SOFTBALL

Portsmouth Abbey 14, Berwick Academy 5

Friday’s Results

HIGH SCHOOL

BASEBALL

Brewer 10, Lawrence 9

Caribou 5, MDI 4

Dexter 8, Penquis 6

Ellsworth 5, John Bapst 2

Fort Kent 13, C. Aroostook 1

Fryeburg 2, Cape Elizabeth 1

Machias 15, Narraguagus 13

Penobscot Valley 16, Bangor Christian 11

Skowhegan 8, Messalonskee 0

Wells 7, York 2

Woodland 9, Shead 1

SOFTBALL

Dexter 15, Penquis 2

Fort Kent 19, C. Aroostook 9

Fryeburg 2, Cape Elizabeth 0

Hermon 4, Old Town 2

MDI 7-15, Caribou 0-10

Narraguagus 17, Machias 3

PVHS 22, Bangor Christian 0

Skowhegan 4, Messalonskee 1

Windham 11, Biddeford 7

Woodland 16, Shead 9

York 11, Wells 1

BOYS TENNIS

Caribou 3, John Bapst 2

Lincoln Academy 5, Morse 0

Maranacook 3, Oceanside 2

Thornton Academy 5, Scarborough 0

GIRLS TENNIS

Caribou 5, John Bapst 0

Gardiner Area 4, Winslow 1

Lincoln Academy 5, Morse 0

Maranacook 5, Oceanside 0

COLLEGE

MEN’S LACROSSE

Keene State 23, Southern Maine 11

Friday’s Postponements

TRACK AND FIELD

Bangor Christian, Brewer, Orono, Searsport at Bangor, Tues.