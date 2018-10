High school playoff scoreboard; golf, harness racing results; America East basketball pol

Pixabay | Stock image Pixabay | Stock image

October 17, 2018 10:00 pm

Updated: October 17, 2018 10:54 pm

Tourney scoreboard

FIELD HOCKEY

NORTH

Quarterfinals

Wednesday, Oct. 17

Class A

A1: No. 1 Skowhegan 6, No. 8 Edward Little 0

A2: No. 5 Messalonskee 6, No. 4 Mt. Ararat 2

Class B

B1: No. 1 Gardiner 3, No. 8 Nokomis 2

B2: No. 5 Maine Central Institute 1, No. 4 Belfast 0

Class C

C1: No. 1 Winthrop 5, No. 8 Boothbay 1

C2: No. 5 Orono 2, No. 4 Piscataquis 1

Semifinals

Friday, Oct. 19

C5: No. 3 Mount View (10-5) at No. 2 Dexter (11-4)

Saturday, Oct. 20

Class A

A5: No. 3 Cony (11-3-1) at No. 2 Mt. Blue (10-3-2)

A6: No. 5 Messalonskee (9-6) at No. 1 Skowhegan (15-0)

Class B

B5: No. 3 Winslow (13-2) at No. 2 Foxcroft Acad. (14-1), 10 a.m.

B6: No. 5 Maine Central Institute (11-4) at No. 1 Gardiner (14-1)

Class C

C6: No. 5 Orono (9-6) at No. 1 Winthrop (14-1)

SOUTH

Quarterfinals

Wednesday, Oct. 17

Class A

A1: No. 4 Falmouth 2, No. 5 Gorham 1

A2: No. 3 Scarborough 2, No. 6 Cheverus 0

Class B

B1: No. 1 York 2, No. 8 Yarmouth 2

B2: No. 4 Lake Region 2, No. 5 Greely 1

Class C

C1: No. 1 Mountain Valley 5, No. 8 Traip Acad. 1

C2: No. 5 Saint Dominic 2, No. 4 Oak Hill 1

Semifinals

Saturday, Oct. 20

Class A

A5: No. 3 Scarborough (12-2-1) at No. 2 Westbrook (13-1-1)

A6: No. 4 Falmouth (10-3-2) at No. 1 Biddeford (14-0-1)

Class B

B5: No. 3 Freeport (12-2-1) at No. 2 Fryeburg Acad. (11-2-2)

B6: No. 4 Lake Region (10-5) at No. 1 York (11-3-1)

Class C

C5: No. 3 Dirigo (10-5) at No. 2 Spruce Mountain (9-5-1)

C6: No. 5 Saint Dominic (12-3) at No. 1 Mountain Valley (12-3)

Harness racing

BANGOR RACEWAY

Wednesday’s Results

FIRST, Pace, $3,100

Bad Moonshine, Aa Hall, 60.40 35.60 19.80

Natural Breeze, He Campbell, 17.20 6.20

What A Hooligan, Mc Sowers, 3.80

T—1:58.4. Ex. 6-5, $216.80; Tr. 6-a-a, $280.20

SECOND, Pace, $2,800

Dansan Carruso, Jo Beckwith, 14.80 7.80 4.80

Ebandtheboys, Mc Sowers, 10.60 8.00

Roman Conqueror N, Ma Athearn, 7.00

T—1:59.1. Ex. 6-2, $167.60; Tr. 6-2-a, $172.00; 1st half DD 6-a, $37.40; a-6, $7.80

THIRD, Pace, $3,400

Mikey Boy, Ma Athearn, 25.00 10.60 6.20

Golden Tree, Br Ranger, 6.80 5.00

Southwind Rex, He Campbell, 4.20

T—1:58.0. Ex. 6-2, $100.20; Tr. 6-2-3, $248.60

FOURTH, Trot, $3,900

Moon Dance, Br Ranger, 49.80 8.20 5.60

Axios, Mc Sowers, 2.40 2.10

Beer League, He Campbell, 2.60

T—2:01.2. Ex. 6-3, $96.60; Tr. 6-3-1, $445.00

FIFTH, Pace, $2,800

Maddie D, Ma Athearn, 7.80 3.20 2.40

Daydreamer Jo, Da Deslandes, 7.60 5.00

Rock Baby Rock, Ga Mosher, 2.10

T—2:00.2. Ex. 2-4, $87.20; Tr. 2-4-1, $164.80

SIXTH, Pace, $3,400

Miss Annalise, St Wilson, 6.80 2.60 2.20

Southwest Bliss, He Campbell, 3.80 2.20

Pembroke Bambino, Br Ranger, 3.20

T—1:59.0. Ex. 1-2, $20.60; Tr. 1-2-7, $57.60

SEVENTH, Pace, $3,200

Veiques, Da Deslandes, 8.20 4.20 2.40

No Humble Jumble, Ga Mosher, 2.80 2.80

Southsidelightning, Sh Thayer, 8.20

T—1:58.3. Ex. 5-1, $16.40; Tr. 5-1-2, $46.00; Pick 3 2-1-5, $109.40

EIGHTH, Pace, $3,900

Kim’s Day, Ga Mosher, 8.20 8.40 3.20

Make Magic, Ro Cushing, 21.00 5.40

You’re News, Ti Hudson, 10.00

T—2:00.0. Ex. 6-3, $59.00; Tr. 6-3-4, $377.40

NINTH, Pace, $5,000

Shesjustadelight N, Ro Cushing, 2.40 2.20 2.10

Pembroke Perfect, He Campbell, 2.40 2.20

Q T Pie Hanover, Da Deslandes, 2.60

T—1:57.3. Ex. 4-2, $3.60; Tr. 4-2-1, $15.40

TENTH, Pace, $3,900

Pembroke Scorpio, He Campbell, 19.20 4.00 3.40

Bubeleh Stone, Ro Cushing, 3.00 2.10

Falcon’s Luke, Mc Sowers, 2.10

T—1:57.2. Ex. 5-1, $60.60; Tr. 5-1-2, $177.00; Late DD 4-5, $12.80

Total Handle: $40,841

College Basketball

America East Men’s

Preseason Coaches Poll

Results of the America East Conference men’s basketball preseason coaches poll, with total points and first-place votes in parentheses:

1. Vermont (6) 62

2. Hartford (3) 59

3. UMBC 44

t4. Albany 40

t4. Stony Brook 40

6. Binghamton 29

t7. Maine 19

T7. New Hampshire 19

9. UMass Lowell 12

Golf

MSGA Women

At Kebo Valley GC

Flight 1, gross: Kathi O’Grady 93, Micki Meggison 94, Prudence Hornberger 102; net: Kathy-Rae Emmi 82, Hannah Babcock 84, Ruth Appleyard 87, Sue Coffin 87; Flight 2, gross: Pearl St. Pierre 115, Gloria Attenweiler 115, Faith Vautour 119, Karen Lee Moody 119, Irene Schultz 119; net: Lauriane Elwell 87, Patricia Bailey 90, Jean Bridges 92; Skins, gross: No. 5 Micki Meggison 5, No. 7 Kathy-Rae Emmi 3, No. 10 Hannah Babcock 4; net: No. 2 Faith Vautour 3, No. 7 Jill Longstaff 2, No. 8 Shelley Drillen 3, No. 9 Jean Bridges 1, No. 15 Nancy Storey 1, No. 16 Lauriane Elwell 3, No. 18 Irene Schultz 3; Pins: No. 4 Linda Varrell 6-4, No. 6 Faith Vautour 11-6

LOCAL

At Barren View GC

Senior Scramble — 1) Dwight Patten, Bob Tracy, Irv Belanger, Harvey Kelley -5; 2) Andy Anderson, Dennis Lewey, Steve Cates, Charles Lightner -3; 3) (tie) Hilary Pineo, Jim Golike, Clint Libby, Gordon Faulkingham -2; Sue Derickson, Norm Lezy, Chuck Hodge, Gary Derickson -2; Jeanine Wright, Bill Weidner, Chuck Nevala, Frank Gatcomb -2; Pin: No. 5 Chuck Nevala 22-5