High school, college scores; golf, harness racing, tennis results

October 7, 2018 11:00 pm

Today’s games

HIGH SCHOOL

FIELD HOCKEY

Central at Dexter, 4 p.m.

Mattanawcook Acad. at Stearns, 4 p.m.

Messalonskee at Skowhegan, 3 p.m.

Orono at Piscataquis, 4 p.m.

Winslow at Brewer, 10 a.m.

BOYS SOCCER

Fort Kent at MSSM, 4 p.m.

John Bapst at Presque Isle, 3 p.m.

Madawaska at Houlton, 5 p.m.

Mount View at Maine Central Institute, 10 a.m.

Nokomis at Caribou, 3 p.m.

Penobscot Valley at Bangor Christian, 4 p.m.

Searsport at Dexter, 4 p.m.

GIRLS SOCCER

Calais at Deer Isle-Stonington, 12 p.m.

Central at Piscataquis, 4 p.m.

Erskine Acad. at Winslow, 3:30 p.m.

Fort Kent at MSSM, 6 p.m.

Hermon at Mount Desert Island, 4 p.m.

John Bapst at Presque Isle, 1 p.m.

Madawaska at Houlton, 3 p.m.

Maine Central Institute at Mount View, 10 a.m.

Nokomis at Caribou, 1 p.m.

Old Town at Foxcroft Acad., 4 p.m.

Shead at Narraguagus, 3:30 p.m.

Tennis

COLLEGE

At Pittsfield, Mass.

North Atlantic Conference Championship

Semifinals

Husson def. Northern Vermont-Lyndon 5-0

Singles: Natalie Tilton (H) def. Erica Hayakawa 6-0, 6-0; Hannah Malinen (H) def. Roze Yar 6-0, 6-0; Doubles: Savannah Jackson-Faibe Achinda (NVL) def. Meridith Blessard-Ashley Matlock 8-1, Natalie Tilton-Hannah Malinen (H) def. Roze Yar-Erica Hayakawa 8-0, Marisa Brown-Jocelyn Bell (H) def. Oo Mai Be-Susmita Mangar 8-0

Finals

Husson (10-0) def. Lesley (3-8)

Singles: Julia O’Leary (H) def. Theresa Pereira 6-2, 6-1; Blessard (H) def. Maddie Abbott 6-1, 6-0; Doubles: Blessard-Matlock (H) def. Theresa Pereira-Sara Stanton 8-0, Brown-Bell def. Mary Pulling-Sarah Tobin 8-2, Tilton-Malinen (H) def. Maddie Abbott-Jessica Russo 8-6

Harness racing

FRYEBURG FAIR

Saturday’s Results

First, Pace, $3,000

3. Carls Glory, K. Switzer Jr. 12.80-5.60-3.80

6. Jannine, W. Campbell 15.20-6.20

7. Camtizzy, G. Mosher 3.20

T—1:59.4; Qu. 3-6, $89.20; Ex. 3-6, $81.40; Tri. 3-6-7, $561.00

Second, Pace, $5,000

4. Stormin Spree, W. Campbell 5.80-3.60-2.60

1. Young American, F. Petrelli 7.60-4.30

3. Q T Pie Hanover, G. Mosher 3.60

T—1:58.3; Qu. 1-4, $27.60; Ex. 4-1, $74.40; Tri. 4-1-3, $209.20; DD 3-4, $55.80

Third, Pace, $3,000

3. Digdug, D. Ingraham 90.60-3.80-3.20

1. Missbiglee, W. Campbell 2.80-2.80

4. Poocham Pal, G. Mosher 4.40

T—1:59; Qu. 1-3, $11.80; Ex. 3-1, $15.80; Tri. 3-1-4, $133.40

Fourth, Pace, $3,600

3. A Fool For Mark, D. Ingraham 4.20-3.60-3.00

1. Lotta Richess, G. Mosher 7.60-3.60

4. Dragon Seelster, D. Deslandes 4.20

T—1:56.3; Qu. 1-3, $18.20; Ex. 3-1, $33.80; Tri. 3-1-4, $121.60

Fifth, Pace, $5,000

4. Opus Blue Chip, E. Davis Jr. 5.00-2.80-2.80

3. Modern Yankee, K. Switzer Jr. 4.00-2.60

2. Jimmy C R, G. Mosher 3.00

T—1:55; Qu. 3-4, $17.20; Ex. 4-3, $40.00; Tri. 4-3-2, $48.60

Sixth, Pace, $2,900

2. Daughtry Hanover, A. Hall 5.40-3.00-3.00

1. Terem Up Louie, Mc. Sowers 6.00-3.60

8. Ebandtheboys, A. Chadbourne 6.00

T—1:59.1; Qu. 1-2, $9.60; Ex. 2-1, $13.60; Tri. 2-1-8, $287.20; DD 4-2, $13.00

Seventh, Pace, $3,600

1. Supreme Z Tam, D. Deslandes 4.40-4.40-4.00

4. Blue Zombie, N. Graffam 4.20-3.20

5. Paris Beau, W. Campbell 4.20

T—1:56.3; Qu. 1-4, $12.20; Ex. 1-4, $14.20; Tri. 1-4-5, $88.00

Eighth, Pace, $5,000

3. Cougar Creek, K. Switzer Jr. 3.60-2.80-3.20

1. Always Dee One, W. Campbell 4.20-3.60

4. Darlington Stripe, D. Ingraham 3.20

T—1:56.3; Qu. 1-3, $6.80; Ex. 3-1, $11.60; Tri. 3-1-4, $24.40

Ninth, Pace, $5,000

4. Beachchip Hanover, K. Switzer Jr. 10.00-4.40-3.20

1. Sinners Prayer, J. Beckwith 3.00-3.20

2. Arsenal, D. Ingraham 3.20

T—1:55.4; Qu. 1-4, $13.00; Ex. 4-1, $25.80; Tri. 4-1-2, $88.00; Pick 5, 4/2/1,2/3/4, $251.60

Tenth, Pace, $2,700

6. Too Much Sun, D. Ingraham 10.40-6.00-3.20

5. Briar Creeks Angel, K. Switzer Jr. 4.60-2.60

2. Hurrikaneeilishlyn, W. Campbell 2.80

T—1:58.4; Qu. 5-6, $19.00; Ex. 6-5, $73.60; Tri. 6-5-2, $170.80; DD 4-6, $52.30

Total Handle: $100,737

Sunday’s Results

First, Pace, $2,700

2. Fiesty Baran, Md. Cushing 8.80-2.40-2.20

4. Uppercutz, Mp. Sowers 2.20-2.20

5. Allamerican Dice, D. Deslandes 3.00

T-1:58.2; Qu. 2-4, $6.00; Ex. 2-4, $12.20; Tri. 2-4-5, $114.80

Second, Pace, $2,800

1. Winbak Carl, Mm. Athearn 3.60-2.40-3.00

4. Mikey Boy, K. Switzer Jr. 3.00-2.40

7. Singing Saint, E. Davis Jr. 2.80

1:57.2; Qu. 1-4, $6.20; Ex. 1-4, $11.20; Tri. 1-4-7, $28.00; DD 2-1, $15.40

Third, Pace, $3,500

4. Easteriffic, Mm. Athearn 11.20-4.20-3.80

2. Downeast Foxy Lady, W. Campbell 3.00-2.60

8. Gimme Some Lovin’, R. Cushing 3.40

1:58.4; Qu. 2-4, $13.20; Ex. 4-2, $27.00; Tri. 4-2-8, $76.60

Fourth, Pace, $3,600

4. Shesells Seashells, S. Taggart 29.00-18.20-4.20

5. Anianne Hanover, Mm. Athearn 19.80-4.20

8. Whats Up Lucy, W. Campbell 4.60

1:57.4; Qu. 4-5, $90.60; Ex. 4-5, $254.80; Tri. 1,451.80

Fifth, Pace, $4,000

3. Steal My Thunder, D. Tuccillo 26.20-22.20-5.20

2. Heart Breaking, B. Merrill 7.80-4.20

8. Roll Back, J. Beckwith 5.60

1:58.3; Qu. 2-3, $127.60; Ex. 3-2, $195.60; Tri. 3-2-8, $2,310.20

Sixth, Pace, $3,500

3. Lyons Woodlands, J. Beckwith 5.40-3.80-3.40

1. No Humble Jumble, D. Ingraham 4.60-2.80

4. Fearnot, E. Davis Jr. 6.00

2:00.2; Qu. 1-3, $10.20; Ex. 3-1, $19.00; Tri. 3-1-4, $127.80; DD 3-3, $109.00

Seventh, Trot, $5,000

5. Bjanthony, D. Ingraham 4.20-2.80-2.80

7. Need A Winner, W. Campbell 4.60-3.20

4. Booyah TJ, J. Beckwith 3.00

1:59.4; Qu. 5-7, $13.20; Ex. 5-7, $20.80; Tri. 5-7-4, $83.40

Eighth, Pace, $4,000

3. Love Without End, K. Switzer Jr. 5.00-2.60-2.60

1. Bubeleh Stone, W. Campbell 2.60-2.40

6. Ideal Bid, S. Wilson 4.00

1:57.1; Qu. 1-3, $8.00; Ex. 3-1, $10.60; Tri. 3-1-6, $70.80

Ninth, Pace, $12,000

1. Delightful Offer N, R. Cushing 5.80-2.40-2.80

5. Calvin B, Md. Cushing 2.60-3.00

3. Vegas Dream, K. Switzer Jr. 4.00

1:55.3; Qu. 1-5, $5.00; Ex. 1-5, $10.20; Tri. 1-5-3, $43.40; Pick 5, 3-3-5-3-1, $30.40

Tenth, Pace, $3,000

7. Kid Courageous, D. Deslandes 2.60-2.20-2.10

1. Dynamic Rayzer, D. Ingraham 2.60-2.40

2. Noble’s Grand Slam, Mp. Sowers 2.20

1:58; Qu. 1-7, $5.20; Ex. 7-1, $5.40; Tri. 7-1-2, $15.40

Total Handle: $86,227

Golf

HIGH SCHOOL

Class A

1. Mt. Ararat 312, 2. Scarborough 317, 3. Camden Hills 331 (tiebreaker), 4. Thornton Acad. 331, 5. Falmouth 342, 6. Greely 343, 7. Bonny Eagle 347, 8. Lewiston 349, 9. Gorham 358, 10. Edward Little 360, 11. Messalonskee 377

Mt. Ararat: Manuel, Caleb 71, Kavanaugh, Will 75, Charron, Cade 79, Hickson, Ben 87, Henke, Ty 95

Scarborough: Burnham, Anthony 71, Mason, Ethan 79, Malia, Peter 83, Griffiths, Alden 84, Chamberlain, Cam 89

Camden Hills: Anderson, Cole 71, Hilchey, Parker 79, Mahoney, Jonathan 86, Johnson, Nate 95, Minery, Drew 98

Thornton: Burton, Nick 103, Barbachano, Manuel 70, Ouellette, Armond 75, Snell, Tyler 91, Burton, Jack 95

Falmouth: Baker, Tyler 77, Tucker, Reilly 86, Stowell, Jack 88, Pierson, Brady 91, Pochepan, Charlie 92

Greely: Klein, Andrew 83, Smith, Rachel 85, Ryder, Greg 85, McDonald, Jake 90, Rosenthal, Ben 96

Bonny Eagle: Labrecque, Corey 83, Jarvis, Ian 85, Sanborn, Colby 85, Faucher, Robert 94, Levin, Remy 94

Lewiston: Dufour, Bryce 83, Thibault, Parker 86, Gendron, Joey 88, Pomerleau, Nick 92, Pomerleau, Ryan 98

Gorham: Haines, Tyler 80, Loubier, Trevor 88, Enck, Aiden 94, Owens, Aiden 96, Farr, Sam 98

Edward Little: Cassidy, Will 86, Merritt, Colin 88, Farnsworth, Nate 90, Perkins, Aaron 96, Frey, Chris 96

Messalonskee: Condon, Bradley 88, Condon, Brandon 95, Cunningham, Dylan 96, Hellen, Benjamin 98, Smith, James 99

Class B

1. York 333, 2. Mount Desert Island 342, 3. Freeport 345, 4. Cape Elizabeth 346, 5. Hermon 356, 6. Gardiner 371, 7. Erskine 381, 8. Maine Central Institute 406, 9. Medomak Valley 409, 10. Waterville 412

York: Rivers, Tyler 80, Lavigne, Trevor 82, Cummins, Brady 85, Cummins, Chris 86, Rivers, Willis 91

MDI: Ryan, Peter 80, Nicholson, Kyle 81, Hubbard, Brennan 90, Gilbert, Stevie 91, James, Gabie 93

Freeport: Smith, Sullivan 81, Robinson, Tom 83, Whelan, TJ 86, Young, Steele 95, Whelan, Molly 99

Cape Elizabeth: Legge, Austin 72, Lee, Aiden 88, Smith, Shepard 91, Labonty, Conner 95, Mackenzie, Michael 98

Hermon: Rush, Adam 101, Johnson Jr., Kent 78, Allain, Nate 87, Mailloux, Ryan 94, Scripture, Logan 97

Gardiner: Jamison, Darien 121, Rizzo, Cody 80, Bourassa, Cam 94, Kelley, Drew 98, Shaw, Jared 99

Erskine: Rushing, Hunter 103, Labbe, Noah 114, Savage, Dagan 122, Paine, Connor 81, Browne, Justin 83

MCI: Parker, Thomas 101, Williams, Owen 105, Cloutier, Joe 107, Smith, Anna 93

Medomak Valley: Belcher, Clayton 110, Winslow, Leighton 112, Gould, Merritt 118, Sebrey, Sean 91, Murphy, Carson 96

Waterville: Evans, Owen 105, Haberstock, Charlie 122, Greatorex, Alex 137, Barre, David 90, Bearce, Brandon 95

Class C

1. Houlton 333, 2. Saint Dominic 352, 3. North Yarmouth Acad. 366, 4. Monmouth 376 (tiebreaker), 5. Orono 376, 6. Mattanawcook 382, 7. Winthrop 384, 8. George Stevens Acad. 388, 9. Ashland 459, 10. Valley 563

Houlton: Harvey, Wyatt 81, Brewer, Nick 82, Vega, Isaac 85, Moody, Collin 85, McCormack, Duncan 96

St. Dominic: LaRochelle, Neil 86, Gammaitoni, Demetri 84, Fletcher, Will 95, Pratt, Noah 96, Doucette, Valerie 87

NYA: Buckner, Jared 85, Silvers, Reed 89, Millett, Conner 97, Parks, Mason 95, Poulin, Bryce 102

Monmouth: Flanagan, Trevor 89, Burnham, Ryan 91, Flanagan, Abby 105, Fortin, Matt 97, Arps, Joe 99

Orono: Desisto, Jason 87, Dill, Zack 96, Robertson, Connor 119, Cota, Jordan 93, Crane, Willem 100

Mattanawcook: Woodman, Max 77, Savage, Brandon 95, Oliver, Brandon 116, Sutherland, Jackson 94, Lesso, Sedona 122

Winthrop: Pray, Zach 90, Hachey, Cam 97, Ladd, Jackson 94, Carter, Jake 103, Miller, Nate 103

GSA: Zentz, Percy 76, Russet, Jacob 95, Bakeman, John 136, Politano, Tony 102, Howell, Duncan 115

Ashland: Berry, Graham 106, Montpetit, Sean 108, Routhier, Jack 137, Pelletier, Tristan 131, Routhier, Alden 114

Valley: Collins, Emily 153, Foran, Drew 162, Pratt, Cylee 121, Cool, Kayden 127

Golf

MSGA

At Waterville CC

Individual — Flight 1, Gross: Kyle Alexander 69, Craig Chapman 70, Ricky Jones 70, Ryan Wingard 70; Net: Bob Langlois 65, Chris Taylor 67, Tony Towns 68, Aaron Clark 69, Ryan Maguire 69, Ryan Wilkins 69; Flight 2, Gross: Tony Polito 78, Dave Verrier 78, Mike Dube 79, Mike J White 80; Net: Ben Holmes 63, Michael Cleary 65, Scott Laberge 66, Brian Currie 67, Tony Cyr 67, Tom Smith 67; Senior 1, Gross: Tom Bean 69, Mark Plummer 70, Dan Bellemare 77, Mark Curtis 77, Gary Laliberte 77, Zibby Puleio 77; Net: Rich Campbell 67, RonDery 68, Rick Dyer 69, Paul Fillion 69, Tom Greer 69, Mike McGuire 69, Jim Raye 69; Senior 2, Gross: Tom McGonagle 81, Don Rahmlow 83, Jack Welch 83, Jocko Emerson 85, Jeff Kent 85; Net: Jim Bither 67, Dave Littlefield 67, Steve Norton 67, Willie Elliott 68; Team — Gross: Kyle Alexander, Bob Langlois, Matt Morrow 62, Casey Catell, Jerry Glidden, John Tuell, Joe Floyd 62, Jon Hardy, Ricky Jones, Mark Wallace, Jim Raye 63; Net: Mike Cleary, Justin Stewart, Justin Conant, Ben Holmes 56, Bob Barber, Dan Bellemare, Paul Roy, Bob Rudy 57, Josh Dow, Brad Pattershall, Tom Tiner, Tony Towns 57, Andy Bandola, Sean Farnsworth, Ray Mountain, Ryan Wilks 58, Mike Brissette, Mike Dubois, Glenn Booker, Brian Currie 58, Mark Fillmore, Dave Littlefield, Darren Jensen, Bob Miles 58, Tom Greer, Mark Hampton, Leo Marquis, Jim Osterrieder 58, Wally Martin, Steve Casey, Sean Graney, Josh Katz 58; Skins — Friday, Gross: No. 13 Brian Currie 2; Net: No. 3 Glenn Booker 3, No. 10 Seth Sweetser 1, No. 12 Bob Barber 2, No. 17 Jeremy Engel 2; Saturday, Gross: No. 3 Tom Greer 3, No. 4 Chris Brook 3, No. 8 TJ Leclair 3, No. 9 Mike Caron 3, No. 13 Mark Wallace 2, No. 17 Bob Langlois 3, No. 18 Kyle Alexander 2; Net: No. 1 Tony Cyr 2, No. 6 Scott Laberge 1; Pins, Friday: No. 2 Casey Catell 4-9, No. 6 Robert Libby 5-6, No. 13 Dan Bellemare 3-10, No. 16 AJ Kavanaugh 1-2; Saturday: No. 2 Dave Verrier 6-9, No. 6 Scott Laberge 5-0, No. 13 Mark Wallace 9-9, No. 16 Bob Boulier 1-2

LOCAL

At Hermon Meadow GC

Bangor Christian Athletics Scramble- 1. Mike Nicholson, Steve Socoby, Mark Socoby, Ann Socoby 59, Pin: No. 16 Ann Socoby 10-0; Most Accurate: Cam Conway; Long Drive: Ann Socoby

At Sawmill Woods GC

Turkey Trot Scramble — Front Nine: Joel Butterfield, Tanner Butterfield, Kelley Lapointe, Landon Lapointe; Back Nine: Steve Hutchinson, Wally Tapley, Nathan Adams, Mike Adams; Turkey Trot Trophy: Dave Trundy, Lori Trundy, Darren Dennis, Lisa Dennis; Allan Hewey, Leeanne Hewey, Bill Perkins, Frank Rapp; Steve Tinto, Gene Savoy, Josh Look, Sherrie Caponni; Brian Melvin, Judy Melvin, Mike Konyak, Lorna Konyak; Peter Fournier, Brian Wilcox, Mike Fournier, Buzz Sawyer; Cody Woods, Reese Chappelle, Michael Collins, Alec Dupuis; Dan Gaddis, Dillon Gaddis, Matt Day, Matt Varney; Kyle Miller, Tim Wheelden, Scott Kigas, Michelle Kigas; Jeff Brann, Trey Leavitt, Scott Hanson, Troy Melvin; Sterling Bunker, Ivan Young, Richard Young, John Belanger; Butch Robichaud, Amos Robichaud, Ron Trimm, George Strout; Pins: No. 8 Sterling Bunker 0-15, No. 2 Cody Woods 9-9

At Hermon Meadow GC

Rawcliffe Open, Scramble — 1. Brendon McLaughlin, Byron Dunbar, Marty Kelly, Jamie Leavitt 57, 2. Mark Pierce, Josh Giles, Andy Pierce, Nick Gonzales 59 (mc), Colby Clendenning, Brent Wilber, Craig Miller, Walt Wylzinski 59, 4. Al Porter, Doug Chambers, John Trott, Jim McInnis 63; Pins: No. 3 Bob Tweedie 2-2, No. 16 Noah Peete 9-7, Most Accurate: Tom Leonard

Results

Sunday’s Results

COLLEGE

FIELD HOCKEY

Maine 4, Vermont 0

WOMEN’S SOCCER

Maine 4, Albany 0

Saturday’s Results

HIGH SCHOOL

FOOTBALL

Dexter 39, Orono 24

Falmouth 42, Mt. Ararat 6

Kennebunk 53, Gorham 15

Kingswood-Oxford, Conn. 47, Hebron Academy 0

Lisbon 14, Winthrop/Monmouth 12

Maine Central Institute 28, Winslow 7

Mount View 20, Ellsworth 14

Nokomis 44, Mount Desert Island 12

Oak Hill 51, Poland 23

Old Orchard Beach 26, Camden Hills 20

Thornton Academy 35, Scarborough 13

Waterville 49, Messalonskee 27

FIELD HOCKEY

Belfast 10, Oceanside 0

Brewer 1, Hampden Acad. 0

BOYS SOCCER

Caribou 3, Old Town 0

Central 6, Dexter 1

Houlton 2, Lee Acad. 1

Mount View 4, Mount Desert Island 1

GIRLS SOCCER

Caribou 1, Old Town 1

Dexter 5, Central 0

Ellsworth 2, Foxcroft Acad. 0

Mount View 2, Mount Desert Island 0

Presque Isle 1, Hermon 1

Sumner 2, Mattanawcook Acad. 1

COLLEGE

FOOTBALL

Maine

Maine 13, Villanova 10

MIT 35, Maine Maritime 0

Tufts 28, Bowdoin 0

Wesleyan 28, Colby 20

Williams 31, Bates 7

EAST

Alderson-Broaddus 55, Lake Erie 27

Amherst 21, Middlebury 0

Bethany (WV) 26, Geneva 20

Brockport 55, Hartwick 7

Bryant 21, Duquesne 20

CCSU 56, Robert Morris 35

California (Pa.) 41, Clarion 27

Colgate 27, Bucknell 3

Columbia 34, Marist 24

Cornell 28, Harvard 24

Cortland St. 51, Morrisville St. 14

Dickinson 27, McDaniel 20

Endicott 45, Nichols 14

Framingham St. 26, Fitchburg St. 7

Frostburg St. 35, Wesley 34

Gannon 48, Seton Hill 28

Georgetown 23, Fordham 11

Gettysburg 33, Juniata 17

Glenville St. 41, Concord 35

Grove City 36, Westminster (Pa.) 33

Hobart 29, Union (NY) 28

Illinois 38, Rutgers 17

Johns Hopkins 42, Franklin & Marshall 12

Kean 16, William Paterson 0

LIU Post 41, Shippensburg 39

Maine 13, Villanova 10

Mercyhurst 24, Edinboro 6

Millersville 24, Lock Haven 6

Misericordia 45, Alvernia 33

Moravian 21, Susquehanna 18

Muhlenberg 34, Ursinus 14

NY Maritime 55, Alfred St. 14

New England 44, Curry 42

New Hampshire 28, Holy Cross 0

Penn 31, Sacred Heart 27

Pittsburgh 44, Syracuse 37, OT

Princeton 66, Lehigh 7

RPI 10, Ithaca 9

Rhode Island 48, Brown 0

Salve Regina 31, Becker 8

Shepherd 26, West Liberty 14

South Florida 58, UMass 42

Springfield 26, Coast Guard 12

St. Lawrence 38, Rochester 24

St. Vincent 35, Thiel 13

Stevenson 36, Lebanon Valley 7

Temple 49, East Carolina 6

Towson 52, Stony Brook 28

Trinity (Conn.) 44, Hamilton 7

U. of Toronto 33, Norwich 24

Utica 33, St. John Fisher 7

W. Connecticut 44, Worcester St. 25

W. Virginia St. 61, Kentucky St. 42

WPI 24, Catholic 0

WV Wesleyan 27, Charleston (WV) 26

Waynesburg 24, Carnegie-Mellon 21

West Chester 17, Bloomsburg 14

West Virginia 38, Kansas 22

Westfield St. 38, Mass. Maritime 24

Widener 41, King’s (Pa.) 25

Wilkes 47, Albright 43

FIELD HOCKEY

Keystone 6, Husson 2

WOMEN’S SOCCER

Maine Maritime Acad. 1, Husson 0

Friday’s Results

HIGH SCHOOL

FOOTBALL

Biddeford 36, Greely 6

Brunswick 55, Lawrence 28

Cape Elizabeth 17, Gardiner 8

Cheverus 49, Edward Little 26

Cony 55, Hampden Academy 6

Deering 13, South Portland 7

Foxcroft Academy 52, Stearns 6

Fryeburg Academy 13, Leavitt 0

Hermon 42, Old Town 27

Lewiston 42, Windham 7

Maranacook 28, Gray-New Gloucester 12

Marshwood 49, Noble 0

Mattanawcook Academy 62, Houlton 0

Mountain Valley 26, Madison 20

Oxford Hills 31, Bonny Eagle 22

Sanford 47, Massabesic 6

Skowhegan 36, Brewer 24

Wells 26, Spruce Mountain 20

Yarmouth 28, Lake Region 20

York 19, Morse 6

FIELD HOCKEY

Bangor 4, Waterville 2

Dexter 2, Mattanawcook Acad. 0

Erskine Acad. 1, Lewiston 0

John Bapst 4, Stearns 0

Orono 11, Central 0

BOYS SOCCER

Brewer 4, Nokomis 2

Calais 4, Narraguagus 3

Erskine 4, Oceanside 2

John Bapst 2, Foxcroft Acad. 2

Leavitt 2, Medomak Valley 1

MSSM 1, Van Buren 1 (2OT)

Penobscot Valley 2, Schenck/Stearns 0

Sumner 5, Bangor Christian 1

Waterville 2, Winslow 0

GIRLS SOCCER

Brewer 4, Nokomis 1

Brunswick 5, Edward Little 0

Erskine Acad. 3, Oceanside 1

Hodgdon 4, Shead 3

Mattanawcook Acad. 3, Bucksport 1

MCI 8, Lawrence 1

MSSM 2, Van Buren 1

Mt. Ararat 3, Lewiston 1

Winslow 2, Waterville 1

COLLEGE

FOOTBALL

Husson 48, Dean 16

WOMEN’S HOCKEY

Maine 2, Quinnipiac 1