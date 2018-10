Local scores, golf and harness racing

October 4, 2018 10:04 pm

Results

Thursday’s Results

HIGH SCHOOL

BOYS SOCCER

Ashland 1, Katahdin 1

Bangor 5, Camden Hills 2

Fort Kent 5, Houlton 1

GIRLS SOCCER

Ashland 2, Katahdin 0

Camden 7, Bangor 1

Caribou 3, Ellsworth 0

Foxcroft Acad. 9, Piscataquis 1

Narraguagus 6, Calais 1

Orono 4, Lee Acad. 0

Presque Isle 6, Old Town 0

Schenck 3, Penquis 3

FIELD HOCKEY

Bangor 1, Hampden Academy 0

Dexter 2, Foxcroft Academy 0

Old Town 4, Mattanawcook Academy 0

Piscataquis 1, Hermon 0

COLLEGE

WOMEN’S SOCCER

Hartford 1, Maine 0

Wednesday’s Results

HIGH SCHOOL

FIELD HOCKEY

Belfast 5, Camden Hills 0

Central 1, Mattanawcook Acad. 0

BOYS SOCCER

Caribou 4, Ellsworth 0

Mount Desert Island 2, George Stevens Acad. 1

Orono 3, Lee Acad. 2

Schenck/Stearns 3, Penquis Valley 2

Van Buren 2, Southern Aroostook 1

GIRLS SOCCER

Dexter 3, Foxcroft Acad. 1

COLLEGE

FIELD HOCKEY

Bowdoin 7, UM-Farmington 1

MEN’S SOCCER

Bates 4, Maine Maritime Acad. 0

WOMEN’S SOCCER

Colby 1, U-New England 0

Today’s games

HIGH SCHOOL

FIELD HOCKEY

Central at Orono, 4 p.m.

Mattanawcook Acad. at Dexter, 3 p.m.

Stearns at John Bapst, 4 p.m.

FOOTBALL

Bangor at Portland, 7 p.m.

Brunswick at Lawrence, 7 p.m.

Bucksport at Washington Acad., 7 p.m.

Cony at Hampden Acad., 7 p.m.

Houlton/Hodgdon/GHCA at Mattanawcook Acad., 7 p.m.

Oceanside at John Bapst, 7:30 p.m.

Old Town at Hermon, 7 p.m.

Skowhegan at Brewer, 7 p.m.

Stearns at Foxcroft Acad., 7 p.m.

Westbrook at Mt. Blue, 7 p.m.

BOYS SOCCER

Bangor Christian at Sumner, 4 p.m.

Brewer at Nokomis, 4 p.m.

Bucksport at Mattanawcook Acad., 4 p.m.

Calais at Narraguagus, 3:30 p.m.

Erskine Acad. at Oceanside, 3:30 p.m.

Hodgdon at Shead, 4 p.m.

Lawrence at Maine Central Institute, 3:30 p.m.

Leavitt at Medomak Valley, 3:30 p.m.

Nokomis at Brewer, 3:30 p.m.

Oceanside at Erskine Acad., 3:30 p.m.

Schenck/Stearns at Penobscot Valley, 4 p.m.

Van Buren at MSSM, 5 p.m.

Waterville at Winslow, 3:30 p.m.

GIRLS SOCCER

Brewer at Nokomis, 4:10 p.m.

Bucksport at Mattanawcook Acad., 4:10 p.m.

Hodgdon at Shead, 2:10 p.m.

Lawrence at Maine Central Institute, 3:30 p.m.

Medomak Valley at Leavitt, 3:30 p.m.

Oceanside at Erskine Acad., 3:30 p.m.

Van Buren at MSSM, 7:10 p.m.

Waterville at Winslow, 3:30 p.m.

VOLLEYBALL

Gorham at Ellsworth, 5:45 p.m.

North Yarmouth Acad. at Lee Acad., 4:15 p.m.

Yarmouth at Mount Desert Island, 5:45 p.m.

COLLEGE

FOOTBALL

Dean at Husson, 7 p.m.

WOMEN’S HOCKEY

Maine at Quinnipiac, 6 p.m.

Harness racing

FRYEBURG FAIR

Thursday’s Results

First, Pace, $2,700

4. Uppercutz, K. Switzer Jr. 3.80-2.60-3.40

2. Youragambler’sson, Mm. Athearn 7.80-6.00

3. May Day Jojo, A. Hall 4.80

T—1:58.4; Qu. 2-4, $10.00; Ex. 4-2, $15.80; Tri. 4-2-3, $46.20

Second, Pace, $2,700

4. Miss M A Jones, D. Ingraham 7.80-5.00-3.40

3. Lady Spartacus, A. Harrington 4.20-3.00

2. Boy Crazy, E. Davis Jr. 4.20

T—1:58.2; Qu. 3-4, $125.40; Ex. 4-3, $25.60; Tri. 4-3-2, $275.40; DD 4-4, $14.00

Third, Pace, $12,161

8. Shes A Maverick, J. Nason 3.40-3.40-2.40

2. Justcallmedee, Mm. Athearn 4.20-3.20

4. Luck of the Deal, E. Davis Jr. 4.20

T—2:00.2; Qu. 2-8, $9.40; Ex. 8-2, $10.80; Tri. 8-2-4, $83.00

Fourth, Pace, $3,200

1. Ohm Like Clockwork, A. Hall 13.20-4.60-2.80

5. Heart Breaking, B. Merrill 6.00-2.80

2. Pembroke Scorpio, H. Campbell 2.20

T—1:58.1; Qu. 1-5, $25.60; Ex. 1-5, $60.40; Tri. 1-5-2, $84.20

Fifth, Pace, $2,200

6. Ianthe Hanover, R. Humphrey 9.40-4.00-3.60

2. Bella Pat, D. Deslandes 4.00-3.00

4. Steal My Thunder, D. Tuccillo 4.60

T—2:00.3; Qu. 2-6, $27.60; Ex. 6-2, $89.80; Tri. 6-2-4, $220.40

Sixth, Pace, $4,800

1. McRusty, D. Deslandes 5.20-3.40-2.40

3. Sunny’s Bro, J. Nason 2.80-2.40

2. Card Rustler, Mm. Athearn 2.80

T—1:57; Qu. 1-3, $7.00; Ex. 1-3, $15.80; Tri. 1-3-2, $25.60; DD 6-1, $23.80

Seventh, Trot, $5,000

6. Pembroke Castaway, H. Campbell 4.00-2.20-2.20

2. Namesmuscle, Ma. Athearn 2.40-2.40

3. Mack’s Gold Band, S. Thayer 2.60

T—2:00.1; Qu. 2-6, $4.00; Ex. 6-2, $15.40; Tri. 6-2-3, $69.00

Eighth, Pace, $3,600

3. Worth Watching, D. Ingraham 4.40-3.60-2.60

2. McArdle Royale N, K. Switzer Jr. 5.60-3.40

1. Itsallaboutmike, A. Hall 2.80

T—1:58.1; Qu. 2-3, $22.80; Ex. 3-2, $32.20; Tri. 3-2-1, $76.00

Ninth, Pace, $4,800

1. Kid Courageous A, D. Deslandes 3.40-2.20-2.10

2. Falcon’s Luke, K. Switzer Jr. 2.20-2.10

3. Gold Star Spider, H. Campbell 2.20

T—1:58.1; Qu. 1-2, $5.00; Ex. 1-2, $6.80; Tri. 1-2-3, $11.00; Pick 5. 6-1-6-3-1, $0.00

Tenth, Pace, $2,800

3. Cyclone Pass, D. Ingraham 6.20-2.80-3.00

1. Bad Moonshine, K. Switzer Jr. 3.40-4.00

5. Stonebridge Satire, A. Harrington 5.80

T—1:58.3; Qu. 1-3, $14.00; Ex. 3-1, $19.80; Tri. 3-1-5, 185.00; DD 1-3, $11.60

Total Handle: $81,327

Friday’s Starters, 1:30 p.m.

First, Pace, $2,700

1. Drain Daddy, K. Switzer Jr.

2. King of Sports, R. Lefebvre

3. Herzon, H. Campbell

4. Sandy Barbielegacy, E. Davis Jr.

5. Fiery Jet, J. Nason

6. Desired, A. Hall

Second, Pace, $2,200

1. Royal Reception, E. Davis Jr.

2. To Much Fun, G. Mosher

3. Baywood Shadow, Mp. Sowers

4. J Patch, Mm. Athearn

5. Roadway, A. Hall

6. Camstar, K. Switzer Jr.

7. My Time Hanover, W. Campbell

8. The Doodah Man, D. Ingraham

Third, Pace, $2,600

1. Chief Pale Face, Mp. Sowers

2. Hurrikane Bunny, S. Thayer

3. Miss Ruth E, N. Graffam

4. Stud Gun, G. Kilgore Jr.

5. Josh’s Girl, K. Switzer Jr.

6. Rocknroll Fantasy, E. Davis Jr.

7. Lyons Jackpot, Mm. Athearn

8. We Love Western, J. Nason

Fourth, Pace, $3,000

1. Big Red, D. Deslandes

2. Nucular Enemy, Mp. Sowers

3. Mr Bo Diddley, W. Campbell

4. Gimmethreestepsmr, E. Davis Jr.

5. Hot Cakes, J. Beckwith

6. Malek Hanover, K. Switzer Jr.

7. Big Thinker, Md. Cushing

8. Rule The Air, D. Ingraham

Fifth, Pace, $4,000

1. Life’s Lessons, D. Deslandes

2. Cool Runnings, E. Davis Jr.

3. Blacktree, H. Campbell

4. Rick’s Sign, W. Campbell

5. Joey The Third, D. Ingraham

6. Fox Ridge Joey, N. Graffam

Sixth, Pace, $2,800

1. Sandshadowthunder, W. Childs

2. Her Own Terms, D. Ingraham

3. Sunset Over Miami, E. Davis Jr.

4. Sports Delight, W. Campbell

5. Primos Last Rodeo, H. Campbell

6. Lucky Michael, C. Cushing

7. Mr Today, J. Battles

8. Poocham Magic, N. Graffam

Seventh, Trot, $3,600

1. Im A King, P. Battis

2. Sim Brown, W. Campbell

3. Rondo, E. Davis Jr.

4. Bold Fresh, K. Switzer Jr.

5. Major Matter, Mm. Athearn

6. C C C, Md. Cushing

7. Axios, Mp. Sowers

8. Barbells, D. Ingraham

Eighth, Pace, $3,600

1. Vegas Strip Three, D. Deslandes

2. Color Palette K, Mm. Athearn

3. Kim’s Day, W. Campbell

4. Artrianna, E. Davis Jr.

5. Robocall Hanover, G. Mosher

6. Tricia Star, A. Hall

7. Royal Engagement, Z. Gray

8. Casimir Nymph, D. Ingraham

Ninth, Pace, $4,500

1. Box Car Johnnie, D. Deslandes

2. Sandinista, W. Campbell

3. Waltzacrossthewire, D. Ingraham

4. Steuben Magic Ride, Mp. Sowers

5. Tom and Stan, Md. Cushing

6. Respectable Dream, G. Mosher

Tenth, Pace, $3,000

1. OR, G. Mosher

2. Go West Lucky Cam, D. Deslandes

3. Some Major Beach, Md. Cushing

4. San Antony-O, E. Davis Jr.

5. Northern Ideal, Mp. Sowers

6. Histoire Eternelle, K. Switzer Jr.

7. Air Force Grad, C. Cushing

Golf

LOCAL

At Rockland GC

Ladies Association – 9-Hole Scramble, Gross: 1. Sue Wootton, Joyce Cooley, Joan Hall 41, Kathy Harper, Arlene Adams, Heidi Lyman 41; Net: Wendy Pires, Wendy Dewing, Marty Jones 29; Pins: No. 5 Sue Wootton 29-9

At Hermon Meadow GC

Thursday Morning Stableford – 1. Bruce Ellis, Bob Downing +10, 2. Bruce Ireland, Jim Bohm +7, 3. John Gallant, Marty Kelly +6, 4. Greg Black, Kenny Taylor, 5. Terry McDonald, John Trott +2; Pins: No. 3 Marty Kelly 4-1, No. 16 Al Sale 7-5, Skins: No. 3 Marty Kelly, No. 5 John May, No. 8 Kent Johnson, No. 9 Bruce Ellis, No. 10 Bruce Ireland, No. 12 John Gallant, No. 13 Al Porter, No. 14 Greg Black, No. 17 Bob Downing

At Bangor Municipal GC

Bangor Women’s Golf Club — 2-1 Variable Best Ball (Net): Diane Herring, Shelley Drillen, Robin Ashe 99; Liz Coffin, Kathy Constantine, Claudette Amorroso 103; Judy Richard, Vi Kemp, Kathy Anderson 105

COLLEGE

At Augusta CC

Mariner Invitational

Husson 306, Southern Maine 311, Colby 317, Maine Maritime Acad. 323, UM-Farmington 330, Thomas 332, Univ. of New England 336, UM-Presque Isle 398

Nick Mazurek, Husson 74, Hunter Flynn, Husson 75, Jack Griffith Colby 75, Shaun McKinnon, USM75, Riley Swanson Husson 75, Greg Kalagias USM 77,

Zack Gagne, Thomas 78, Joseph Moir, Maine Maritime Academy, 78, Tristan Dundas. USM 79, Eric Aguiar, UM-Farmington 80, Mike Broucek, Colby 80, Brendan Croteau, USM, 80, Matt Pelletier, Me.-Farmington 80, Mike Rich, Univ. of New England 80, Eliot Snow, Colby, 80, Connor Mersch, MMA81, Dylan Andrews, Univ. of New England 82, Evan Burstein, Colby 82, Pat Chanthanuan, Husson 82, Ryan Chasse, Thomas 82, Brogan Kane, USM, 82, Tyler McKenney, MMA82, Chance Whittemore, MMA, 82