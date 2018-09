Local sports: High school scores; golf, harness racing results

Stock image | Pixabay Stock image | Pixabay

September 28, 2018 10:23 pm

Updated: September 28, 2018 10:34 pm

Results

Friday’s Results

HIGH SCHOOL

FOOTBALL

Bonny Eagle 35, Deering 0

Boothbay Region 32, Sacopee Valley 0

Brunswick 47, Mt. Blue 12

Bucksport 50, Mattanawcook Academy 36

Camden Hills 30, Traip Academy 8

Cape Elizabeth 33, York 7

Cony 47, Brewer 0

Dexter 47, Houlton 0

Foxcroft 45, Ellsworth/Sumner 6

Freeport 34, Dirigo 14

Gorham 67, Messalonskee 8

Greely 42, Westbrook 6

Hermon 49, Mount Desert Island 14

John Bapst 31, Belfast 16

Kennebunk 48, Biddeford 13

Lake Region 35, Gray-New Gloucester 12

Leavitt 25, Nokomis 6

Lewiston 35, Bangor 0

Madison 41, Oak Hill 34

Maine Central Institute 56, Old Town 0

Marshwood 45, Falmouth 0

Morse 35, Yarmouth 19

Mountain Valley 26, Oceanside 20

Mount View 21, Stearns/Schenck 0

Noble 42, Mt. Ararat 14

Portland 42, Edward Little 8

Sanford 46, South Portland 7

Skowhegan 41, Hampden Academy 0

Spruce Mountain 56, Poland 27

Thornton 52, Windham 0

Washington Academy 54, Orono 20

Waterville 34, Medomak Valley 6

Wells 39, Lisbon 18

Winthrop/Monmouth/Hall-Dale 37, Maranacook 7

BOYS SOCCER

Fort Kent 6, Ashland 1

GIRLS SOCCER

Ashland 2, Fort Kent 1

Narraguagus 6, Woodland 1

Orono 2, Houlton 2 (2OT)

FIELD HOCKEY

Dexter 2, Orono 0

COLLEGE

FIELD HOCKEY

Wheaton 5, Husson 3

New Hampshire 3, UMaine 2

WOMEN’S ICE HOCKEY

Maine 7, New Brunswick 0 (exhib.)

Thursday’s Results

HIGH SCHOOL

FIELD HOCKEY

Camden Hills 4, Hampden Acad. 1

Dexter 4, Mattanawcook Acad. 0

Edward Little 1, Mt. Blue 0

John Bapst 4, Hermon 0

Leavitt 2, Erskine Acad. 0

Maranacook 1, Morse 0

Messalonskee 8, Lewiston 1

Oceanside 2, Lincoln Acad. 1

Oxford Hills 2, Bangor 1

Skowhegan 8, Mt. Ararat 0

Winslow 8, Waterville 0

BOYS SOCCER

Brewer 4, Lawrence 2

Bucksport 5, DI-Stonington 1

Gardiner 2, Maranacook 1

George Stevens Acad. 4, Searsport 0

Lee Acad. 2, Sumner 1

Lewiston 4, Mt. Blue 1

MCI 2, Waterville 1

Messalonskee 5, Skowhegan o

Orono 3, Houlton 1

Penquis 4, Dexter 3

Piscataquis 3, Mattanawcook 2

PVHS 2, Bangor Christian 0

Woodland 13, Shead 0

GIRLS SOCCER

Brewer 4, Lawrence 0

Camden Hills 7, Edward Little 0

Hermon 2, Old Town 1

John Bapst 1, Foxcroft Acad. 0

Messalonskee 2, Skowhegan 1

Mt. Ararat 3, Cony 0

Mt. Blue 3, Lewiston 2

Oceanside 2, Medomak Valley 1

Waterville 2, MCI 0

COLLEGE

FIELD HOCKEY

Bowdoin 6, Wellesley 0

Saint Joseph’s 3, Southern Maine 0

WOMEN’S SOCCER

UMaine 1, New Hampshire 0

Wednesday’s Results

HIGH SCHOOL

FIELD HOCKEY

Old Town 2, Orono 0

BOYS SOCCER

Hermon 1, Old Town 0

Maranacook 5, Waterville 0

Medomak Valley 4, Oceanside 1

Mt. Ararat 5, Hampden 0

Winslow 3, Belfast 1

GIRLS SOCCER

Calais 5, Woodland 1

Dexter 9, Penquis Valley 5

George Stevens Acad. 4, Searsport 0

Orono 2, Bucksport 0

Penobscot Valley 5, Bangor Christian 0

Shead 4, Narraguagus 0

Sumner 2, Lee Acad. 1

Winslow 6, Belfast 2

COLLEGE

FIELD HOCKEY

U-New England 6, Gordon 2

MEN’S SOCCER

Bowdoin 6, Southern Maine 0

Saint Joseph’s 4, Colby-Sawyer 0

WOMEN’S SOCCER

Bowdoin 3, U-New England 0

Wentworth Tech 3, Southern Maine 0

Harness racing

Cumberland Fair

Friday’s results

First, Pace, $3,000

2. Allcardsallthetime, J. Beckwith 5.60-3.00-4.80

5. Lady Spartacus, W. Campbell 5.40-11.20

1. Terem Up Louie, Mp. Sowers 11.20

T-1:58.1; Qu. 2-5, $8.80; Ex. 2-5, $18.80; Tri. 2-5-1, $49.20

Second, Pace, $2,800

3. Double Down Dash, H. Campbell 5.40-4.40-10.80

6. Lucky Michael, S. Wilson 2.80-4.80

1. Prince Horizon, Mm. Athearn 3.00

T-2:01.3; Qu. 3-6, $24.80; Ex. 3-6, $54.60; Tri. 3-6-1, $65.40; DD 2-3, $19.00

Third, Trot, $11,787

2. Lady Victoria, I. Davies 2.80-2.20-3.20

3. Kate At The Cup, G. Mosher 2.20-2.40

2A. Victor’s Secret, J. Beckwith 3.20

T-2:03; Qu. 2-3, $2.40; Ex. 2-3, $5.60; Tri. 2-3-2A, 10.00

Fourth, Pace, $3,400

1. Lifeontherange, W. Campbell 6.60-4.60-5.20

8. Blue Zombie, N. Graffam 5.40-3.20

3. Tom and Stan, Md. Cushing 2.80

T-1:57.1; Qu. 1-8, $17.40; Ex. 1-8, $110.00; Tri. 1-8-3, $148.80

Fifth, Pace, $4,000

1. Rockintheniteaway, K. Switzer Jr. 6.60-4.20-3.20

2. Always Dee One, W. Campbell 7.20-4.00

3. Camtizzy, G. Mosher 3.20

T-1:58.3; Qu. 1-2, $30.20; Ex. 1-2, $33.20; Tri. 1-2-3, $93.60

Sixth, Pace, $3,400

2. Gold Star Spider, H. Campbell 7.40-4.00-4.20

4. Hedges Lane, W. Campbell 6.00-3.00

6. Dansan Carruso, J. Beckwith 5.40

T-1:58.3; Qu. 2-4, $10.40; Ex. 2-4, $40.20; Tri. 2-4-6, $1,281.60; DD 1-2, $56.20

Seventh, Trot, $4,500

5. PC’s Wildcard, W. Campbell 24.00-15.60-6.40

7. Cherry Crown Jewel, Mm. Athearn 9.40-4.20

4. Mary Girl, I. Davies 2.80

T-2:01; Qu. 5-7, $117.60; Ex. 5-7, $110.60; Tri. 5-7-A, $323.00

Eighth, Pace, $3,000

1. Double Joy, Mp. Sowers 5.40-2.80-3.20

3. Stormin Spree, W. Campbell 3.60-3.20

6. Lucksgottachange, D. Ingraham 3.20

T-1:57.3; Qu. 1-3, $5.60; Ex. 1-3, $18.00; Tri. 1-3-6, $247.00

Ninth, Pace, $4,500

5. Regulus N, G. Mosher 8.80-5.20

3. Card Rustler, W. Campbell 10.20-3.40

4. A Fool For Mark, D. Ingraham 2.80

T-1:58.2; Qu. 3-5, $19.20; Ex. 5-3, $35.00; Tri. 5-3-4, $63.80

Tenth, Pace, $2,200

1. Finley Hanover, S. Taggart 7.00-2.60-2.20

4. Southwind Rex, H. Campbell 2.40-2.20

2. Mr Bo Diddley, W. Campbell 2.10-

T-1:59.3; Qu. 1-4, $6.00; Ex. 1-4, $22.80; Tri. 1-4-2, $69.20; DD 5-1, $25.80; Total Handle: $16,931

Saturday’s starters, 1:30 p.m.

First, Pace, $5,000

1. Falcon’s Luke, Mp. Sowers

2. Arsenal, D. Ingraham

3. Bold Willie, G. Mosher

4. Rocnrolwilneverdie, S. Thayer

5. Sinners Prayer, J. Beckwith

Second, Pace, $3,500

1. Poocham Princess, D. Ingraham

2. Veiques, D. Deslandes

3. Bettor Angel, R. Sumner

4. Super Soul Patrols, A. Hall

5. Lyons Woodlands, Mm. Athearn

6. Easteriffic, G. Mosher

7. Memorydream, Md. Cushing

8. Southsidelightning, Mp. Sowers

Third, Pace, $3,600

1. Miss M A Jones, D. Ingraham

2. Playing Favorites, D. Deslandes

3. Astrianna, E. Davis Jr.

4. Casimir Nymph, J. Beckwith

5. Robocall Hanover, G. Mosher

6. Cougar Creek, K. Switzer Jr.

7. Tricia Star, A. Hall

8. Verry Well Pretty, Z. Gray

Fourth, Pace, $3,000

1. Funny Lena, N. Graffam

2. Princess Delcine, G. Mosher

3. Random Blizzard, J. Beckwith

4. Reagans Conquest, K. Switzer Jr.

5. Eternal Ring, H. Campbell

6. Shadys Art, A. Hall

7. I Saw Red, Mp. Sowers

8. I’m Saving Myself, Md. Cushing

Fifth, Trot, $6,000

1. Wolf’s Milan, E. Davis Jr.

2. BJanthony, D. Ingraham

3. Candy Lane, Mm. Athearn

4. Neverdie, Md. Cushing

5. Axios, Mp. Sowers

Sixth, Pace, $2,800

1. Three Nee Dawns, A. Chadbourne

2. Heart Breaking, B. Merrill

3. Keemosabe, Pb. Sowers

4. Little Bitty Bang, Z. Gray

5. Roadway, M. McGee

6. What A Hooligan, J. Burke

7. Wake, T. Whitney

8. Nucular Enemy, B. Kelley II

Seventh, Pace, $3,500

1. Toe Tag, S. Wilson

2. Mikey Boy, K. Switzer Jr.

3. Gold Star Roger, Mp. Sowers

4. Roll Back, J. Beckwith

5. Van Helsing, Mm. Athearn

6. No Humble Jumble, D. Ingraham

7. Fearnot, E. Davis Jr.

8. Mr Wiskers, D. Deslandes

Eighth, Pace, $3,600

1. Soggy Dollar, D. Deslandes

2. Worth Watching, D. Ingraham

3. Magic Tricks, E. Davis Jr.

4. Cyclone Artist, S. Taggart

5. Fast Ben, R. Cushing

6. Victory Ahead, Mp. Sowers

7. Fox Ridge Joey, M. Graffam

8. Paris Beau, S. Thayer

Ninth, Pace, $5,000

1. Real Special, K. Switzer Jr.

2. Kenrick N, R. Cushing

3. Bullseye, G. Mosher

4. Steuben Magic Ride, Mp. Sowers

5. Bo Master, S. Thayer

Tenth, Pace, $2,900

1. Fifty Spender, A. Hall

2. Fashion Ruffles, D. Ingraham

3. Real Kits, D. Deslandes

4. Cevina De Chakrika, K. Switzer Jr.

5. Pan Taylor, Mm. Athearn

6. Courageous, G. Mosher

7. Ton of Luck, Mp. Sowers

8. Rockin Lisa, T. Whitney

Sunday’s starters, 1:30 p.m.

First, Pace, $2,200

1. Vicky Killean, E. Davis Jr.

2. Upfront Granstgirl, Mc. Sowers

3. Dancers Pass, D. Ingraham

4. A As Glory, K. Switzer Jr.

5. Sweetchildofmine, J. Beckwith

6. Color Palette K, Mm. Athearn

7. Ms Lynette, H. Campbell

Second, Pace, $3,000

1. Ugottobinittowinit, D. Ingraham

2. Pembroke Newt, L. MacDonald

3. Goin Manstyle, W. Watson

4. JS McFlash, E. Davis Jr.

5. OK Icon, Mm. Athearn

6. Rock My Life, S. Taggart

7. Stonebridge Satire, H. Campbell

8. Prince Aland, Mp. Sowers

Third, Pace, $2,600

1. Just One More Time, M. Stevenson

2. Alilbitdangerous, W. Watson

3. The Deucemeister, D. Deslandes

4. Chief Pale Face, Mp. Sowers

5. Pink Ribbon Rebel, K. Switzer Jr.

6. Pay The Do’s, J. Beckwith

7. Lyons Jackpot, Mm. Athearn

8. Bella Pat, D. Ingraham

Fourth, Pace, $4,000

1. Only Way I Know, D. Ingraham

2. Pembroke Art, H. Campbell

3. JK Allnitelong, Mm. Athearn

4. Northview Punter N, M. Stevenson

5. Jimmy C R, G. Mosher

6. Go West Lucky Cam, D. Deslandes

7. Cool Runnings, E. Davis Jr.

8. Hay You Hellion, K. Switzer Jr.

Fifth, Pace, $2,600

1. Moonpie, D. Deslandes

2. Sports Delight, E. Davis Jr.

3. Miss Ruth E, N. Graffam

4. Dragon Me Down, A. Hall

5. Heavens Prospect, W. Watson

6. Lornevalleytrinity, S. Taggart

7. Windemere Ryder, Mp. Sowers

8. Dand D DBTS Law, G. Mosher

Sixth, Pace, $2,200

1. Youragambler’sson, Mm. Athearn

2. Histoire Eternelle, S. Taggart

3. Baywood Shadow, Mp. Sowers

4. Fritzie Rocket, D. Deslandes

5. Daughtry Hanover, H. Campbell

6. Avogadro Hanover, Mc. Sowers

7. To Much Fun, G. Mosher

8. Sinful Vito, E. Davis Jr.

Seventh, Trot, $5,000

1. Tuscanellie, D. Deslandes

2. Deli-Craze, D. Ingraham

3. Dagget, Mm. Athearn

4. Pembroke Castaway, H. Campbell

5. Prince C Hall, W. Watson

6. Pirate, I. Davies

7. Tango Pirate, S. Taggart

8. Command The Fire, E. Davis Jr.

Eighth, Pace, $4,000

1. A World Apart, D. Ingraham

2. Pembroke Maverick, H. Campbell

3. Love Without End, K. Switzer Jr.

4. Apollo Seelster, Mp. Sowers

5. Intrepid Hall, Mm. Athearn

6. Sir Jake’s Z Tam, D. Deslandes

7. Rick’s Sign, W. Watson

8. P L Hellcat, E. Davis Jr.

Ninth, Pace, $6,000

1. Ashlee’s Cool Gal, E. Davis Jr.

2. The Filly Princess, Mp. Sowers

3. Five Cent Deposit, D. Ingraham

4. Shez Sugarsweet A, R. Cushing

5. A Hard Days Night, D. Deslandes

Tenth, Pace, $2,700

1. In Cahoots, H. Campbell

2. Astrological, E. Davis Jr.

3. King Otra, S. Taggart

4. Drain Daddy, K. Switzer Jr.

5. Paradise Skies, E. Davis

6. Supreme Z Tam, D. Deslandes

7. Fox Valley Primo, C. Eaton III

8. Bad Moonshine, A. Hall

Golf

CMSGA

At Martindale CC

Overall, Gross: Reid Birdsall 74, Bill Fairchild 76, Bob Sommers 77 (mc); Net: Charles Gallant 61 (mc) Ron Aho 61, Ben Walker 62 (mc); Flight 1, Gross: Jeff Corson 77, Steve Leclair 78 (mc), Tom Downs 79; Net: Colin Roy 63, Todd Gifford 65, Lennie Langlais 66; Flight 2, Gross: Paul Pooler 77 (mc), Wayne Sanford 77, Larry Goldsmith 79; Net: Reggie Gammon 67, Dan Cosgrove 67, Stan Bolduc 68 (mc); Flight 3, Gross: Spike Herrick 79, Jack Wallace 80, Ed McKay 81; Net: Dave Kus 66, Greg Gravel 67, Ben Doody 68; Flight 4, Gross: Bill Blakemore 82, Cy Thompson 88, Bob Ouellette 89; Net: Bill Weatherbie 62, Dave Clifford 67, Bill Browne 68 (mc); Super Senior, Gross: Dana McCurdy 83; Net: Leo Lever 70 (mc); Best Ball, Gross: Ray Brochu, Tom Kus, Dave Kus, Ed McKay 68, Bill Audette, Bruce O’Donnell, Geno Ring, Jack Wallace 71 (mc); Net: Ed Doughty, Steve Leclair, Sam Sivovlos, Brian Briggs 55; Dave Clifford, Pat Kelley, Richard MacDonald, Keith Sproul 57 (mc); Pins: No. 4 Wayne Gifford 5-6, Sam Sivovlos 10-1, No. 9 Dave Trask 3-2, Dave Suhr 16-0, No. 11 Dan Stuart 11-5, Dick Klingaman 12-0, No. 17 Dick McCann 6-1, Mike Fitton 8-2; Skins, Gross: No. 6 Gene Reny (3), No. 9 Dave Trask (2), No. 11 Charles Gallant (2), No. 17 Paul Pooler (2); Net: No. 7 Steve Litchfield (2), No. 8 Dave Clifford (3), No. 12 Phil Poulin (2), No. 15 Ron Aho (2)

LOCAL

At Pine Hill GC

RH Foster Senior League — Modified Stableford Blind Draw: Kermit Bailey, Don Goodness, Dave Barber, +9; 2. Don Higgins, Chris Dunifer, John Richards, +6; 3. Tim Gallant, Dickie Reed, Peter Beatham,+4; 4. Robbie Robinson,Steve Smith,Wayne Harriman, even; 5. Ed St. Heart, Bruce Dunifer, Jim Hancock,-2; 6.Duane Hanson, Ralph Holyoke, Shawn Sutherland -6; Pins: No. 7.Tim Gallant,14-8; No. 9.Don Goodness 16-6; No. 16 Don Goodness 13-1; High Stableford: Don Goodness, John Richards +6, Tim Gallant +5.