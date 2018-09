Local sports: Golf results; high school scores; harness racing results

Stock image | Pixabay Stock image | Pixabay

September 12, 2018 9:15 pm

Updated: September 12, 2018 9:18 pm

Golf

HIGH SCHOOL

At Rockland GC

Oceanside (5-4) 205, Belfast (4-4) 218; Oceanside def. Belfast 6.5-2.5

Tommy Walker (B) 52 def. Austin Chilles 48, 4 and 2; Teddy Hallett (O) 58 def. Ryan Fitzjuris (B) 66, 3 and 2; Chance Clark (B) 56 def. Darik Johnson 53, 1 up; Carter Fogarty (O) 50 def. Anthony Burnett 71, 4 and 2; Aidan Andrews (O) 54 def. Daniel Groening (B) 66, 4 and 3; Mason Curtis (O) 61 even Hunter Treat 64

Medalist: Austin Chilles (O) 48

At Caribou CC

Carlise (10-4) 183, John Bapst (9-10) 190

Carlisle: 1. Gabe Rand 45, 2. Seth Roy 43, 3. Libby Boone 46, 4. Ian MacKinnon 52, 5. Cole Patterson 53, 6. Andrew Hewitt 50, 7. Matt Hedrich 49

John Bapst: 1. Cannon Breen 54, 2. Sam Yoo 50, 3. Jerry Huang 46, 4. McKayla Alden 45, 5. David Im 49, 6. Caleb Canders 51, 7. Cameron Ashe 53

Medalist: Seth Roy (Car) 43

At Jato Highlands, par 36

Mattanawcook Academy (9-6) 175, PVHS (2-13) 265

MA: Max Woodman 33, Brandon Savage 41, Branden Oliver 51, Jackson Sutherland 53, Sadie Lesso 54, Garrett O’Connor 61, Nolan Hanson 61

Penobscot Valley: Kyle Grant 62, Matt Durant 63, Cameron Smith 75, Nick Rhodes 65

Medalist: Max Woodman (MA) 33

At Bangor Muni GC, par 36

Messalonskee 181, Bangor 209; Messalonskee def. Bangor 9-0

Bangor: Brandon Parady 56, Andrew Brook 52, Jack Perron 53, Owen Smiley 52, Nathan Tardy 61, Clarice Bell 66, Caleb Bois 52

Messalonskee: Brandon Condon 43, Bradley Condon 42, Duncan Morrill 48, Ben Hallen 49,

Dylan Cunningham 48, James Smith 53

Medalist: Bradley Condon (M) 42)

At Kebo Valley, par 35

MDI (12-0) 178, Foxcroft Academy (4-9) 251

MDI: Kyle Nicholson 43, Brennan Hubbard 52, Peter Ryan 39, Stevie Gilbert 48, Gabbie James 48, Emily Carter 48, Grady Wellman-Webster 64

Foxcroft: Ethan Curtis 46, Hunter Kemp 70, Lee Belote 61, Carter Merrill 74, Cam Parlee 82, Marshall Burt 74

Medalist: Peter Ryan (MDI) 40

LOCAL

At Bucksport GC

Wednesday Scramble — 1. Rod Chase, Eric Stover, Gil LaCroix -6; 2. Wayne Hand, Paul Bakeman, Roy Clements -2; 3. Tim Savasuk, Larry Orcutt, Jack Austin -2; 4. Bill Farris, Jack Macbrayne, Al Beeson -2; 5. Bo Losurdo, Ron Russell, Gordon Holmes -01; pins: No. 3 Ron Russell 26-4; No. 6 Tim Savasuk 4-6

At Barren View GC

Senior Scramble — 1) Bob Tinkham, Dennis Lewey, Chris Preston, Harvey Kelley -3; 2) Jane Hooper, Chuck Nevala, Gary Derickson, Frank Gatcomb -2 (won putt-off); 3) Pat Dumont, Peter Berry, Chuck Hodge, Gary Willey -2; 4) Ann Lockett, Pierre Dumont, Mike Clark, Ken Smith -2; pins: No. 2 Tom Wendell 6-11; No. 5 Jeanine Wright 2-5

At Rocky Knoll CC

Senior Stableford League — Bill Taylor, Sonny Dubay, Roger Tracy, Rollie Spellman +12; Bill Kaine, Steve Newcomb, Dan Wiswell, Dick Drisko +7; Don Crowell, Ray Campbell, Mark Murchinson, Duncan MacDonald; Pins: No. 5 Bob Trudel 2-4; No. 7 Don Crowell 9-3; No. 12 Bob Trudel 15-9; No. 17 Ernie Hutchins 8-3; High Stableford: Bob Trudel +9

At Bangor Municipal GC

Twilight League — Individual Scoring Gross: 1. Rick Hayward 34. 2. Nick Carparelli 35. 3. Barry Hobert 36. 4. Mike Bednar 36. 5. Ed Dephilippo 36. Net: 1. Mark Pierce 29. 2. Bob Tweedie 29. 3. Dale Covey 31. 4. Mo McLaughlin 31. 5. Steve Stanley 31. Pins: No. 3 Peter Webb 10-3. No. 6 Alan Kennedy 7-6

At PVCC

Twilight League — 1. Tim Roach, Steve Rich, Jim Maillett, Phil Goldthwait 67 points; 2. Jerry Glidden, John Sturgeon, Brian Ames, Mike Ambrose 61; 3. Abe Chase, Greg O’ Donnell, Jim Kiser, Heok Bum Kwon 56; pins: No. 4 Stan Bagley 5-6; No. 6 Tim Roach 14-1; straightest drive: Warren Brooks

At Kebo Valley

Net Skins: 2. Timothy VanderPloeg, 5. Ed Darling, 7. Ty Smith, 12. Ty Smith , 17. Tom Maffucci

Ladies League — Scramble: 1. Andrea Lahaye, Heather Lewis, Sherry Harkins, Jackie Carroll 38; pins: 4. Layne Cough 4-2; 15. Debbie Mitchell-Dow 7-2

Volleyball

COLLEGE

At Bangor

Husson def. UMaine-Machias 25-13, 25-19, 24-14

At Biddeford

U-New England def. Colby 23-25, 25-22, 26-24, 25-20

Results

Wednesday’s Results

HIGH SCHOOL

BOYS SOCCER

Foxcroft 6, Piscataquis 2

Old Town 3, Orono 1

PVHS 5, Penquis 2

GIRLS SOCCER

Brewer 4, Waterville 1

Hermon 7, John Bapst 1

Shead 5, Woodland 0

Tuesday’s Results

HIGH SCHOOL

GIRLS SOCCER

Ashland 5, Fort Fairfield 1

Dexter 4, Foxcroft 3

BOYS SOCCER

Fort Fairfield 3, Ashland 1

Van Buren 11, So. Aroostook 1

COLLEGE

MEN’S SOCCER

Bowdoin 2, Husson 1

WOMEN’S TENNIS

Husson 9, Thomas 0

Harness racing

BANGOR RACEWAY

Wednesday’s results

FIRST, Pace, $2,800

J Patch, Mi Cushing, 6.60 3.80 2.40

Janinne, Ti Hudson, 4.40 4.40

Gold Star Roger, Mc Sowers, 2.80

T: 1:58.4. Ex. (3/1) $45.40; Tri. (3/1/5) $98.40

SECOND, Pace, $2,500

Poocham Magic, Ni Graffam, 23.20 5.40 4.60

The Deucemeister, Da Deslandes, 4.80 7.40

Pay The Do’s, Jo Beckwith, 10.60

T: 2:01.0. Ex. (1/2) $71.60; Tri. (1/2/5) $552.40; 1st Half DD (3/1) $44.20

THIRD, Pace, $3,900

Simple Saver N, Mc Sowers, 6.60 3.60 3.80

Carrie Ann, Sh Thayer, 3.00 2.60

Kim’s Day, Ga Mosher, 4.00

T: 1:57.3. Ex. (5/1) $14.40; Tri. (5/1/2) $33.80

FOURTH, Pace, $3,400

Kingsley B, Mi Stevenson, 3.00 2.20 2.20

Intrepid Hall, Mi Cushing, 3.20 4.40

Ebandtheboys, Sh Thayer, 9.80

T: 1:58.1. Ex. (2/5) $9.20; Tri. (2/5/4) $87.20

FIFTH, Pace, $3,400

Cute Hill, Da Ingraham, 4.40 2.80 2.40

Hot Cakes, Jo Beckwith, 6.40 3.20

Miss Paula D, Da Deslandes, 3.40

T: 1:58.3. Ex. (1/6) $76.60; Tri. (1/6/3) $213.60

SIXTH, Pace, $3,200

Kinnderuntouchable, Mi Stevenson, 6.00 4.00 6.60

Quarter To Noon, Ma Athearn, 5.00 11.00

Fountain Square, Ga Mosher, 4.40

T: 1:58.0. Ex. (2/1) $18.20; Tri. (2/1/3) $68.60

SEVENTH, Pace, $3,900

Box Car Johnnie, Da Deslandes, 3.00 3.00 2.10

Bold Willie, Ga Mosher, 3.80 3.00

Waltzacrossthewire, Da Ingraham, 2.60

T: 1:56.1. Ex. (1/2) $9.80; Tri. (1/2/7) $44.60; Pick 3 (1/2/1) $7.80; Pick 3 (4/2/1) $7.80

EIGHTH, Pace, $3,100

Northern Ideal, Mc Sowers, 10.00 4.00 3.20

Or, Ga Mosher, 2.20 2.10

Southsidelightning, Sh Thayer, 3.20

T: 1:57.1. Ex. (3/2) $25.40; Tri. (3/2/4) $82.40; 1st Half Late Double (1/3) $12.20; Total Handle: $22,957

Note: Tuesday’s racing card was canceled due to rain and poor track conditions