Local sports: High school scores; golf results

September 7, 2018 9:40 pm

Updated: September 7, 2018 10:43 pm

Friday’s Results

HIGH SCHOOL

FOOTBALL

Bangor 14, Windham 0

Belfast 26, Boothbay 8

Bonny Eagle 47, Sanford 8

Bucksport 54, Stearns 0

Cony 14, Biddeford 13

Dirigo 22, Gray-New Gloucester 8

Ellsworth 45, Orono 10

Falmouth 27, Brewer 15

Foxcroft Academy 65, Houlton 6

Fryeburg Academy 18, York 6

Gardiner 35, Winslow 30

Gorham 28, Westbrook 0

Greely 56, Mt. Blue 18

Hermon 41, Morse 12

Leavitt Area 46, Yarmouth 8

Maine Central Institute 63, Medomak Valley 0

Marshwood 49, Lawrence 13

Mattanawcook Academy 43, Mount View 13

Mount Desert Island 22, Hampden Academy 0

Noble 39, Messalonskee 8

Nokomis 31, Oceanside 20

Oxford Hills 41, Edward Little 13

Poland 43, Freeport 12

Portland 37, Cheverus 7

Sacopee Valley 28, Old Orchard Beach 6

Scarborough 46, Deering 7

Skowhegan 29, Brunswick 26

South Portland 20, Massabesic 14, OT

Thornton Academy 47, Lewiston 7

Wells 40, Cape Elizabeth 14

Winthrop/Monmouth 14, Oak Hill 12

GIRLS SOCCER

Hodgdon 5, Woodland 1

Houlton 8, Calais 1

Thursday’s Results

HIGH SCHOOL

GIRLS SOCCER

Mattanawcook 6, Penquis 6 (2OT)

Waterville 4, Lawrence 1

FIELD HOCKEY

Winslow 7, Old Town 1

Tennis

LOCAL

At Pine Hill GC

RH Foster Senior League — Modified Stableford Blind Draw: 1.Tim Gallant, Tim Largay, Jim Blakeman,+10; 2. Don Harriman, Pat Davis, Kermit Bailey,+7; 3. Michelle Atherton, Phil Newbury, Deb Rowe, +5; 4. Ralph Holyoke, Don Goodness, Mary Ann Beatham +2; 5. Dick Crawford, Dave Barber ,Ed St Heart,+1; 6. Steve Smith, Duane Hanson, Rick White, even; 7. Peter Beatham, Mary Ann Beatham, Dave Barber,-1; 8. Bob King, Dawn England, Don Rowe, -3; 9. Butch Foss, Grady Stevenson, Jim Hancock, -10. Pins: No. 7 Don Goodness 15-8, No. 9 Kermit Bailey 13-3, No. 16 Ralph Holyoke 27-3: High Stableford: Michelle Atherton,+7, Pat Davis,+7, Tim Gallant, +6

At Bangor Muni GC

30th Annual Chamber Challenge — Scramble Format: Gross: Jason Brooks, Aaron Largay, Mike LaChance, Katie Brooks 49; Bob Bates, Tim Tardie, Jason Largay, Jeff Leadbetter 52; Sarah Dubay, Jeff Teunisen, Matt Shannon, Tim Brochu 53. Net: Chris HIll, Justin Tapley, Rick Shaw, Adam Shaw 38; John Simpson, John Doyle, Patty MacDougall, Sandra Gould 42; Craig Worcester, Scott Violette, Scott Boucher, Leary Bowen 44. Pins: No. 3 Kevin Brady 8-11; No. 16 Ian Lee 1-6; No. 6KN Darren Dennis 1-2; Straightest Drives: No. 9 Ladies Holly Taylor; No. 9 Men Chuck Jameson, No. 3KN Ladies Sheri Quatrale, No. 3KN Mike Myatt.

*KN: Kelly Nine

At Kebo Valley

Pins & Skins — Gross Skins: 4. Ron Tibbetts, 5. Vinal Smith, 8. Eric Morris, 10. Ron Tibbetts, 11. Eric Morris, 12. Ron Tibbetts; Net Skins: 7. Ty Smith, 9. Tim Mayo, 13. Joey James, 17. Eben Salvatore, 18. Chuck Starr; Pins: 4. Ron Tibbetts 1-1, 6. Judson Starr 7-8, 9. Tim Mayo 5-2, 15. Tim Buell 14-5

Green Mountain Results — 1. Andrew Cough, Karl Hallett, Ty Smith, Eben Salvatore 129 points; 2. Tim Mayo, Bub Smith, Chuck Starr, Keith Clark 124; Individual Winners: A) Tim Mayo, 40 points; B) Gordon Goodwin, 36; C) Ty Smith/ Jud Starr, 41; D) Eben Salvatore, 43 points

HIGH SCHOOL

Brewer (3-3) 167, Bangor (1-4) 191; Brewer def. Bangor 6-3

Brewer: Josh Birch 37, Kolby Brooks 41; Conner Bell 39, Dylan Cross 50, Jake Parker 50, Jordan Parkhurst 73, Derek Long 45, Keegan Lapointe 56, Levi Williamson 46, Nick Nason 46.

Bangor: Caleb Bois 51, Nick Boudreau 51, Jack Perron 49, Owen Smiley 47, Matt Fleming 49, Andrew Brook 46, Ford Smiley 45, Jackson Sparkman 55, Jeremiah Bourbon 49, Brayden Watkins 59.

Medalist: Josh Birsch (Brewer) 37

At Bar Harbor GC

Carlisle (9-4) 183, Ellsworth (12-5) 183, Foxcroft Academy (3-7) 236

Note: Carlisle wins in double tiebreaker with the 6th player scoring 49 vs Ellsworth’s 6th at 52

Carlisle: 1. Ian MacKinnon 48, 2. Seth Roy 44, 3. Libby Boone 47, 4. Gabe Rand 44, 5. Andrew Hewitt 49, 6. Matthew Hedrich 52, 7. Brady Miller 49

Ellsworth: 1. Riley Grindle 48, 2. Devin Grindle 43, 3. Keegan Grey 47, 4. Tyler Mitchell 45, 5. Reece Jagets 52, 6. Nate Smith 56, 7. Dylan Freeman 49

Foxcroft: 1. Ethan Curtis 41, 2. Hunter Kemp 56, 3. Lee Belote 66, 4. Cam Paree 73, 5. Marshall Burt 81

At Pine Hill GC, par 36

Mount Desert Island (10-0) 158, Houlton (10-1) 165, Mattanawcook Acad. (7-6) 175, John Bapst (9-8) 177

MDI: Kyle Nicholson 34, Brennan Hubbard 40, Peter Ryan 40, Stevie Gilbert 54, Gabbie James 44, Emily Carter 53

Houlton: Wyatt Harvey 40, Nick Brewer 48, Isaac Vega 41, Collin Moody 43, Duncan McCormack 41, Rheta Vega 44, Sydney Lorom 52

Mattanawcook Acad.: Max Woodman 34, Brandon Savage 41, Branden Oliver 49, Jackson Sutherland 57, Garrett O’Connor 58, Nolan Hanson 57, Sydney Lorom 52

John Bapst: Jerry Huang 50, Cannon Breen 48, Sam Yoo 42, David Im 44, McKayla Alden 45, Caleb Canders 46, Cameron Ashe, Dom Needham 60

Medalists: Max Woodman (WA), Kyle Nicholson (MDI) 34

At Hermon Meadow GC, par 36

Hermon (12-1) 178, Old Town (7-8) 192

Hermon: Kent Johnson 40, Nate Allain 48, Adam Rush 45, Ryan Mailloux 45, Wyatt Hendrix 48, Logan Scripture 50, Parker Foley 49

Old Town: Dylan Street 42, Tanner Evans 55, Bryce Richards 44, Casey Downs 53, Matt Preble 55, Aiden Rand 53, Colby Folsom 53.

Medalist: Kent Johnson (H) 40

At Bath CC

Morse (7-0) 206, Oceanside (3-4) 211; Morse def. Oceanside 5.5-3.5

Austin Chilles (O) 42 def. Kaleb Jackson 51, 1 up; Darik Johnson (O) 54 def. Angus Brown 54, 2 and 1; Dominic Marco (M) 44 def. Teddy Hallett 59, 3 and 2; Carter Fogarty (O) 56 def. Wade Bradford 64, 2 up; Gaige Kindlemann (M) 57 def. Aiden Andrews 66, 1 up; Mason Curtis (O) 60 even Tanner Hennin 64

Medalist: Austin Chilles (O) 42

At Squaw Mountain Village GC

Orono (6-3) 187, Greenville (2-7) 219

Orono: Jason DeSisto 46, Zack Dill 53, Jordan Cota 53, Cam Taylor 62, Kohli Parker 48,

Willem Crane 43, Alex Brown 50, Dillon Madden 65, Matt Tozer 50

Greenville: Caleb Snell 50, Connor Kronholm 65, Halle Pelletier 56, Serenity Duncan 50,

Taylor Elsemore 63

Medalist: Willem Crane (O) 43