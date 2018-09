Local sports: High school scores; golf, harness racing results

Stock image | Pixabay Stock image | Pixabay

August 31, 2018 10:16 pm

Results

Friday’s Results

HIGH SCHOOL

Football

Biddeford 26, Brewer 12

Bonny Eagle 34, South Portland 6

Cony 42, Messalonskee 0

Edward Little 35, Bangor 6

Foxcroft Academy 56, Mount View 12

Freeport 41, Boothbay Region 8

Kennebunk 62, Skowhegan Area 19

Leavitt 28, Maine Central Institute 0

Lisbon 36, Fryeburg Academy 14

Marshwood 40, Gorham 12

Mountain Valley 35, Poland Regional/Whittier 0

Mt. Blue 34, Lawrence 13

Noble 14, Greely 0

Portland 49, Windham 0

Waterville 45, Belfast 12

Wells 32, Madison 0

Westbrook 16, Hampden 6

Boys Soccer

Bangor Christian 2, Schenck/Stearns 0

Central Aroostook 17, So. Aroostook 0

Easton 4, Ashland 1

Hodgdon 5, Katahdin 0

Girls Soccer

Central 1, Sumner 0

Katahdin 2, Hodgdon 1

PVHS 4, Mattanawcook 0

Schenck 5, Bangor Christian 0

Field Hockey

Piscataquis 2, Mattanawcook 1

COLLEGE

Men’s Soccer

Husson 1, Wentworth Institute of Technology 1

UM-Fort Kent 2, St. Thomas 0

Field Hockey

St. Joseph’s 3, Skidmore 2

UMaine 2, Boston University 1

Women’s Soccer

St. Joseph’s 1, U-New England 0

Thursday’s Results

HIGH SCHOOL

Boys soccer

Brewer 4, Belfast 0

Wisdom 2, Van Buren 0

Girls soccer

Ellsworth 2, Old Town 1

Houlton 4, Madawaska 1

Field hockey

Lawrence 2, Belfast 1

Messalonskee 9, Hampden 0

COLLEGE

Football

Coast Guard 33, U-New England 7

Maine 35, New Hampshire 7

Men’s soccer

UM-Fort Kent 2, U-New Brunswick 2

Golf

LOCAL

At Pine Hill GC

R.H. Foster Friday Senior League — Modified Stableford Blind Draw: (tie) Bob King, Tim Gallant, Pat Davis, Steve Smith +8; Dickie Reed, Wayne Harriman, Bruce Dunifer, Bob King +8, 3. Duane Hanson, Jim Hancock, Ed St. Heart, Don Goodness +4; 4. Dave Barber, Ralph Holyoke, John Richards, Peter Beatham +1; 5. Phil Newbury, Rick White, Dick Crawford, Jim Blakeman -1; 6. Chris Dunifer, Robbie Robinson, Don Rowe, Deb Rowe -3; Pins: No. 7 Dave Barber 6-2, No. 9 Bob King 7-1, No. 16 Bob King 13-3; High Stableford: Bob King +6, Steve Smith +5.

At Hermon Meadow GC

American Concrete Industries Precast Masters Tournament — 1. Doug Rice, Brenda Rice, David Walright, Ryan Wingard 61, High Score: Chip Swan, Ryan Barnard, Tobi Smith, Chris Swan 78, Pins: No. 3 Tom Linindoll 3-0. No. 16 Scott Dicine, 2-2, Long Drive: Women, Brenda Rice, Men: Gary Scott

At Kebo Valley

Pins & Skins — Gross Skins: 2. Tim Buell 9. Keith Clark 15. Chris Coston 16. Kent Salfi

Net Skins: 7. Chris Coston 11. Mike Modeen 14. Gordon Goodwin 17. Eben Salvatore

Closest To The Pin 4. Kent Salfi 24-7 6. Empty 9. Keith Clark 20-2 15. Chris Coston 1-1

Green Mountain Results — 1. Ron Tibbetts, Joey James, Chuck Starr, Mike Modeen 122 points; 2. Kent Salfi, Tim VanderPloeg, Eben Salvatore, Tom Burton 121; Individual Winners: A) Ron Tibbetts 35; B) Karl Hallett 36; Chuck Starr 39; D) Tom Burton 36 points

HIGH SCHOOL

At Country View GC, Brooks

Medomak Valley (191) def. Mount View (239), 8-1

Medomak Valley: Carson Murphy 48, Sean Sebrey 47, Leighton Winslow 46, Clayton Belcher 50, Garret Hutchins 65, Adam Berry 83

Mount View: John Clifford 55, Shawn VonOesen 60, Miles Littlefield 67, Josh Campbell 57, Orla Foley 69, Niamh Foley 75

Murphy (Med) def. Clifford 3 and 1, Sebrey (Med) def. VonOesen 5 and 4, Winslow (Med) def. Littlefield 5 and 4, Belcher (Med) def. Campbell 3 and 1, Hutchins (Med) def. O. Foley 3 and 1, N. Foley (Mount View) def. Berry 1-up

Medalist: Winslow (Med) 46

At Rockland GC

Morse (210) def. Oceanside (223), 6.5-2.5

Kaleb Jackson (M) 43 def. Austin Chilles 51 1-up, Angus Brown (M) 50 def. Darik Johnson 54 2-up, Teddy Hallett (O) 58 def. Dom Marco 57, 2 & 1, Wade Bradford (M) 60 def. Mason Curtis 60 1-up, Colin Landry (O) 73 tied Gaige Kindlimann (M) 65, Jameson Bell (O) 78 def. Spencer Dahmen 73 1-up

Medalist: Kaleb Jackson (M) 43

At Bangor Muni GC, par 36

Bangor (1-3) 191, Cony (1-2) 201; Bangor def. Cony 6-3

Bangor: Owen Smiley 48, Jack Perron 48, Matt Fleming 52, Nick Boudreau 46, Andrew Brook 52, Caleb Bois 49, Clarice Bell 52

Cony: Alex Stewart 50, Quincy Tobias 54, Bobby Stilt 48, Elijah Bezanson 49, Wyatt Green 65, Conner Abison 54, Regan Wing 58

Medalist: Nick Boudreau (B) 46

Harness racing

Windsor Fair

Friday’s starters

First, Trot, $11,657

1. He’salilbitnoble, Ma. Athearn 2.80-2.20-2.10

1A. Mouthpiece, Mm. Athearn 2.20-2.10

5. Pembroke Boss Man, N. Graffam 2.40

T-1:58.3; Qu. 1-5, $4.20; Ex. 1-5, $5.40; Tri. 1-5-3, $17.00

Second, Pace, $3,600

2. Electrify, D. Ingraham 4.60-3.20-2.60

3. A World Apart, Md. Cushing 12.60-4.20

1. Just N Berlander, W. Campbell 4.00

T-1:56; Qu. 2-3, $15.80; Ex. 2-3, $16.60; Tri. 2-3-1, $59.40; DD 1-2, $4.60

Third, Trot, $11,589

5. Pembroke Dancer, G. Mosher 3.60-3.60-3.30

1. Wild Bandita, Ma. Athearn 6.40-3.80

3. Lilly Longwood, H. Campbell 7.20

T-2:02.4; Qu. 1-5, $41.80; Ex. 5-1, $25.80; Tri. 5-1-3, $294.60

Fourth, Pace, $3,000

2. Downeast Foxy Lady, H. Campbell 6.00-3.00-2.20

4. Southsidelightning, S. Thayer 3.00-2.40

5. Windemere Ryder, Mp. Sowers 2.80

T-1:57.2; Qu. 2-4, $7.00; Ex. 2-4, $25.40; Tri. 2-4-5, $62.40

Fifth, Trot, $5,500

8. Big Bang Hanover, R. Cushing 16.80-5.60-5.40

1. Mary Girl, I. Davies 8.60-5.20

5. Noble Yaz, N. Graffam 9.00

T-1:59; Qu. 1-8, $42.00; Ex. 8-1, $444.0; Tri. 8-1-5, $1,898.80

Sixth, Pace, $2,500

2. Emma’s Fairytale, R. Cloutier Jr. 6.60-3.80-2.10

6. Royal Engagement, R. Cushing 7.20-2.40

1. Zoe Blue Chip, C. Cushing 2.10

T-1:59.2; Qu. 2-6, $25.00; Ex. 2-6, $80.00; Tri. 2-6-1, $91.80; DD 8-2, $91.20

Seventh, Pace, $3,200

2. Power Off, N. Graffam 8.40-3.80-5.20

1. May Day Jojo, A. Hall 3.40-4.20

4. Classy Kyle, Md. Cushing 4.60

T-1:56.2; Qu. 1-2, $21.60; Ex. 2-1, $29.60; Tri. 2-1-4, $161.80

Eighth, Trot, $5,500

4. Pirate, I. Davies 23.00-3.00-2.60

3. Pembroke Castaway, H. Campbell 2.80-2.20

1. Neverdie, Md. Cushing 2.20

T-1:56.4; Qu. 3-4, $12.60; Ex. 4-3, $32.40; Tri. 4-3-1, $124.60

Ninth, Pace, $4,800

3. Shez Sugarsweet A, R. Cushing 3.60-4.80-2.20

4. Ela V Horse, Mm. Athearn 43.80-3.00

1. Simple Saver N, Mp. Sowers 2.20

T-1:55.2; Qu. 3-4, $21.60; Ex. 3-4, $13.60; Tri. 3-4-1, $33.20; Pick5, 8-2-2-4-3, $0.00

Tenth, Pace, $2,600

1. Belly Dancer, D. Ingraham 7.40-2.40-2.20

4. Roderick, Md. Cushing 3.20-2.80

8. Fifty Spender, D. Deslandes 3.40

T-1:58.4; Qu. 1-4, $17.40; Ex. 1-4, $35.00; Tri. 1-4-8, $99.40; DD 3-1, $8.40; Total Handle: $40,416

Saturday’s starters, 1 p.m.

First, Trot, $4,200

1. J-S For Justice, J. Beckwith

2. Royal Hawaii, W. Campbell

3. Seventh Heave, G. Mosher

4. Bold Fresh, H. Campbell

5. Cash Empire, I. Davies

Second, Pace, $2,500

1. Lockloadnexplode, H. Campbell

2. Putnams Legacy, E. Davis Jr.

3. Not My First Rodeo, A. Hall

4. She’sallfinn, G. Mosher

5. Noble’s Grand Slam, Mp. Sowers

6. Southwind Inferno, Mm. Athearn

7. HSLB Michelle, W. Campbell

8. Real Yankee, N. Graffam

Third, Pace, $3,400

1. Gators Ben Winning, A. Hall

2. Ton of Luck, Mp. Sowers

3. Miss Paula D, W. Campbell

4. Maddie D, H. Campbell

5. Always Dee One, Mm. Athearn

6. Rock Baby Rock, G. Mosher

Fourth, Pace, $2,700

1. Lady Spartacus, Mc. Sowers

2. Real Kits, K. Butterfield

3. Artrianna, E. Davis Jr.

4. Rockin Lisa, N. Graffam

5. Hurrikaneeilishlyn, T. Hudson

6. Southwest Bliss, H. Campbell

Fifth, Pace, $3,500

1. Quarter To Noon, Mm. Athearn

2. Gold Star Roger, Mp. Sowers

3. Nowhining Bluechip, C. Nye

4. Dedododo Dedadada, E. Davis Jr.

5. Gold Star Spider, H. Campbell

Sixth, Pace, $2,700

1. Stonebridge Satire, W. Campbell

2. Malek Hanover, Mp. Sowers

3. Big Red, H. Campbell

4. Made of Iron, W. LaFreniere Jr.

5. Only Way I Know,, A. Hall

6. Life’s Lessons, E. Davis Jr.

7. Bear King, Mc. Sowers

8. Blue Zombie, N. Graffam

Seventh, Pace, $4,000

1. Blace, H. Campbell

2. In Cahoots, K. Hafford III

3. Q Rock, Mp. Sowers

4. Singing Saint, E. Davis Jr.

5. Three New Dawns, P. Curtin

6. Quincy, C. Nye

Eighth, Pace, $5,500

1. Anianne Hanover,, I. Davies

2. Pembroke Perfect, H. Campbell

3. The Filly Princess, Mp. Sowers

4. You’re News, T. Hudson

5. Five Cent Deposit, E. Davis Jr.

Ninth, Pace, $3,000

1. Funny Lena, N. Graffam

2. Nuclearccino, C. Nye

3. Drunk and Dramatic, H. Campbell

4. Jannine, T. Hudson

5. Kesons Avaia, Mp. Sowers

Sunday’s starters, 1 p.m.

First, Race, $2,500

1. Gaelic Thunder, Mp. Sowers

2. To Much Fun, H. Campbell

3. Fritzie Rocket, N. Graffam

4. Wake, R. Cushing

5. Roadway, A. Hall

Second, Pace, $2,700

1. Silky’s Dream, N. Graffam

2. Prince Aland, Mp. Sowers

3. Poocham Pal, H. Campbell

4. Durable, A. Hall

5. Last Stretch, T. Wing

6. Allegiance, R. Cushing

Third, Trot, $2,800

1. Cantabmyway, C. Estes

2. Rondo, N. Graffam

3. Pembroke Yoyo, H. Campbell

4. Barbells, C. Nye

5. Main Stage, Mp. Sowers

6. Beer League, A. Hall

Fourth, Pace, $3,000

1. Southwind Rex, D. Crochere

2. McArdle Royale N, A. Hall

3. Nucular Enemy, B. Kelley II

4. Ideal Bid, S. Wilson

5. Glow Again, T. Whitney

6. Northern Ideal, Pb. Sowers

7. Heart Breaking, B. Merrill

8. CJ Marshal, J. Burke

Fifth, Pace, $2,600

1. Ella’s Angel, R. Cushing

2. Awaken The Dream, H. Campbell

3. Let It Ring, T. Wing

4. Hurrikane Bunny, S. Thayer

5. Poocham Magic, N. Graffam

6. Pink Ribbon Rebel, R. Bartlett Jr.

Sixth, Pace, $5,500

1. Steuben Magic Ride, Mp. Sowers

2. Waves of Fire A, P. Curtin

3. Alittlebithiphop, I. Davies

4. Cyclone Pass, N. Graffam

5. Pembroke Scorpio, H. Campbell

6. OHM Like Clockwork, A. Hall

7. Jimmy C R, S. Thayer

Seventh, Pace, $3,400

1. Rule The Air, H. Campbell

2. Double D Deluxe, D. Dickison

3. Ebandtheboys, S. Thayer

4. Dragon Seelster, Mp. Sowers

5. Wishing You Well, N. Graffam

6. Artzuma, R. Cushing

Eighth, Pace, $4,300

1. Sandinista, N. Graffam

2. Magic Tricks, S. Thayer

3. American Flight, A. Hall

4. Roddy’s Nor’easter, H. Campbell

5. Hay You Hellion, C. Nye

6. OK Icon, Mp. Sowers

7. Real Or Magic, P. Curtin

Ninth, Pace, $5,500

1. Grand Galop Semalu, H. Campbell

2. Cherokee Ranger, Mp. Sowers

3. Supreme Z Tam, A. Hall

4. Flight Deck N, N. Graffam

5. Bo Master, S. Thayer

6. Apollo Seelster, Pb. Sowers

Tenth, Pace, $2,200

1. Avogadro Hanover, Mc. Sowers

2. Conkers Request, H. Campbell

3. Poocham Rocket, S. Thayer

4. Roman Conqueror N, N. Graffam

5. Terem Up Louie, Mp. Sowers

6. Burl Hanover, A. Hall