Local sports: Golf scores; auto, road racing, harness racing results

Stock image | Pixabay Stock image | Pixabay

August 26, 2018 10:28 pm

Golf

HIGH SCHOOL

At Bath GC

Morse (1-0) 202 def. Mount View (0-1) 312 9-0

Angus Brown (M) (51) def. John Clifford (75) 5 and 4; Dom Marco (M) (50) def. Josh Campbell (93) 5 and 4; Kaleb Jackson (M) (42) def. Shawn Von Oesen (72) 5 and 4; Wade Bradford (M) (59) def. Miles Littlefield (72) 5 and 3; Gaige Kindlimann (M) (nc) def. Orla Foley (nc) 4 and 3; Spencer Dahmen (M) (nc) def. Caleb Raven (nc) 3 and 2

Medalist: Kaleb Jackson (M) 42

MSGA

At Springbrook GC

GROSS FLIGHT 1: Brad Pattershall 66, Steve Lycette 70, Garrett Olson 71, Chad Allen 72, NET 1: Andy Cloutier 64, Jamie Boutin 64, Paul Adler 64, Trent Murphy 65, GROSS 2: Paul Lindahl 78, Bob Miles 79, Pat Perreault 79, Mike Nappi 80, NET 2: Chris Bieber 64, Seth Sweetser 65, Tom Reardon 65, Darren Nelson 66, Justin Conant 66, Ted Jala 66, GROSS SENIOR 1: Ron Leeman 71, Jay Hopkins 72, Ron Dery 73, Gary Manoogian 75, Robert Libby 75, NET 1: Fred Andrews 61, Ron Looman 62, Dempsey Richardson 64, Rod Brown 64, GROSS SENIOR 2: Jon Kent 85, Vic Gaudreau 86, Christo Stratos 87, Daniel Laskey 87, Mike Napolitano 87, NET 2: Mike Crosskill 63, Rick Smith 65, Willie Elliott 66, Chip Brooks 67, Dave Littlefield 67, Bill Cloutier 67, TEAM GROSS: Chad Allen-Chris King-Jim McKay-John Conley 61, Brad Pattershall-Josh Dow-Ron Leeman-Tom Tiner 63, Bob Allen-Trent Murphey-Ray Convery-Sid Cohen 65, Don Rahmlow-Jay Lavasseur- Mike Burian-Tyler Tyburski 65, Jamie Boutin-Jim Raye-Jon Hardy-Ricky Jones 65; NET: Ben Holmes-Justin Conant-Justin Stewart-Mike Cleary 52, Ron Looman-Seth Sweetser-Nick Grass-Gerald Epperson 52, D Richardson-Frank Reynolds-Rick Smith-Randy Moulton 55, Fred Andrews-Jim Bither-John Zappia-Ralph Pascale 55. FRIDAY SKINS: Gross No. 2 Jon Kent 2, Gross No. 6 Phil Barter 3, Gross No. 15 Mike Cleary 2, Net No. 4 John Herbst 1, Net No. 16 Dan Charron 2, Net No. 18 Nick Grass 2, SATURDAY SKINS: Gross No. 10 Chad Allen 3,Net No. 2 Daniel Laskey 1, Net No. 3 Mike Harnden 2, Net No. 7 Dave Littlefield 2, Net No. 12 Chip Brooks 2, Net No. 13 Skip Waltz 1, Net No. 14 Tom Cyr 2, Net No. 18 Chris Bieber 2, FRIDAY PINS: No. 2 Jon Kent 5-1, No. 8 Bob Allen 1-11, No. 13 –Justin Stewart 13-2, No. 15 Keith Lefebvre 16-5, SATURDAY PINS: No. 2 –Jamie Boutin 5-2, No. 8 Paul Adler 2-4, No. 13 John Conley 4-4,No. 15 Jon Hardy 14-8.

LOCAL

At Dexter Muni GC

Two-man Scramble — Gross: Jaymis Dugans, Sean Farnsworth and Jason Clukey, Ryan Wilks 31; Net: Ken Irvin and Heath St. Louis 29 ; Sean, Paul Farnsworth and Herb Tenney, Dale Wright and Todd Brown, Andy Bandola 30; Pins: No. 4 Terry Harris 4-8; No. 8 Dugans 7-3

Senior Scramble — Ray Mountain, Don Swan, Paul Violette 31; Jim Chapman,Joe Keaveney, George Prince, Steve Pelletier 32

At Rocky Knoll CC

Second Annual Trade Winds Oncology Charity Golf Tournament — Blaine Whitney, Mike Norris, Aaron Hanson, Dick Olsen 56; Chris Tokas, Rick Roberts, Erik Fitch, Jon Mahon 59 (mc); Steve Jameson, Barry Dorr, Pat Bouchard, Tim Black 59; Pins: No 5 Josh Gott 10-2; No 7 Russ Van Arsdale 13-0; No 12 Ron Landry 12-11; No 17 Dave Butterfield 8-1; Long Drive: Men: Mike Norris;Women: Tracy Barker

At Sawmill Woods GC

Lobstafest Tournament — 1. Mike Cote, Mike Mitchell, Ken Mitchell, Joe Severance 61; 2. Peter Fournier, Adam Fournier, Brian Wilcox, Denny Honey 61; 3. Mike Fournier, Frank Pike, Dustin Honey, Buzz Sawyer 62; 4. Bill Perkins, Don Piper, Jason Gatchell 63; 5. (tie): Frank Rapp, Frankie Rapp, Scott Cormier, John Phillips 64; (tie): Gus Young, Jenn Martel, Jack Martel, Matt Lahaye 64; 7. (tie): Jim Hayes, Rob Hayes, AJ Hayes, Tyler Stewart 65; (tie): Dave Trundy, Lisa Dennis, Darren Dennis, Garry Morneault 65; 9. (tie): Ryan Coffin, Wes Ellington, Casey Shannon, Thomas Deckers 67; (tie): Warren Young, Missy Young, Mike Madore, Jeff Young 67; 11. Butch Robichaud, Amos Robichaud, Andy Robichaud, Steve Trimm 68; 12. Brian Melvin, Judy Melvin, Dennis Taylor, Julianne Taylor 71; 13. Dan Gaddis, Dillon Gaddis, Matt Day, Randy Gaddis 73; Closest to line, women: Judy Melvin, 5-0; men, Wes Ellington, 3-6; pin: Matt Day 6-9

Father/Son League — 1. Dan Gaddis, Dillon Gaddis 44; 2. Rachel Lapointe, Landon Lapointe 55; 3. Joel Butterfield, Tanner Butterfield 56; 4. Wes Ellington, Mason Ellington 66; Individual points: Tanner Butterfield (16), Mason Ellington (10), Dillon Gaddis (8), Landon Lapointe (8)

At Hermon Meadow GC

Applebee’s Special Olympics of Maine Golf Scramble — Gross: 1. (M/C) Howard Taylor, Joel Perry, Alex McMullen, Dustin West 57; 2. Josh McGuire, Parker Sanderson, Ian Gervais, Porter Gervais 57; 3. Joel McCluskey, Rick Boody, Kent Johnson, JohnTrott 58; Net: Mike Stoup, John Kotredes, Kevin Grant, Eric Stoup 46; 2. Ola Tucker, Diana Tucker, Stewart Kelly, Rebecca Kelly 48; 3. Ed Baum, Dana Gillespie, Gary Stewart, John Olesniewicz 51; Women’s Division: Jody Lyford, BJ Porter, Nicky Mountain, Durice Washburn 66; Pins: Women, No. 3 Norma Jordan 10-7, No. 8 Jody Lyford 23-2, No. 12 BJ Porter 8-8, No. No. 16 Cheryl Paulson 12-1; Men, No. 3 Terry McDonald 2-9, No. 8 Terry McDonald 4-1, No. 12 Bob Tweedie 4-6, No. 16 Wyatt Foster 10-6; Most Accurate: Women, Durice Washburn; Men, Randy McMullen: Long Drive: Women, Deb Wiley, Men, Eric Keezer; Chipping Contest Winner: Doug Chambers, Putting Contest Winner: Al Porter

At Northport GC

Point Quota — Team: 1. Robb Herron, Rick Cronin, Scott Benzie, Duke Marston (134) 2 John Sapoch, Butch Norman, Lee Robinson, John Herzberg (129); Sweeps Class A Gross: 1 Jesse Johnson (72) 2 Larry Quinn (80) 3 tie Terry Whitney, Peter Hodgkins (81) Net: 1 John Sapoch (64) 2 Butch Norman (70) 3 Steve Stanford (73) 4 Rick Cronin (75) Class B Gross: 1 Scott Benzie (84) 2 John Lloyd-Still (88) 3 Jim Kunkel (89) 4 Jeff Shula (93); Net: 1 tie Phil Bowen, Duke Marston (68) 3 Bob Wood (71) 4 Cecil Eastman (73); Pins: Class A: 3 Rick Cronin 14-6, 9 Dick Clements 3-7, 12 Larry Quinn 10-1, 18 Terry Whitney 10-10; Class B: 3 Duke Marston 15-7, 9 Jim Kunkel 8-7, 12 Jim Kunkel 15-5, 18 Don Cynewski 8-6

At Pine Hill GC

Couples League — Wife Exchange: Men’s Division: 1. Rick England 35, 2. Chris Dunifer 36, 3. Peter Beatham 36, Joe Meehan 36, Ed St. Heart 37, Dan Atherton 38; Women’s Division: 1.Linda Dunifer 35 (by chip-off), Dawn England 35, Sue St Heart 35, Michell Atherton 35, Sandy Meehan 38, Mary Ann Beatham 40, Pin: No.7 Joe Meehan 23-2.

At PVCC

Club championship — Overall Winner: Drew Powell 144; Women’s Champion: Sherrie Thomas 193; Championship Flight: 1. Bill Boyington 148; 2. John Tuell 151; A Flight: 1. Matt Shannon 156; 2. Dale Duplisea 162; B Flight: 1. Chris Andreasen 171; 2. Greg O’Donnell 172; C Flight: Brady Foster 205; Seniors 65-70: Jerry Glidden 162; Seniors 70 and over: George Jacobson 171; Saturday Pins: No. 4 Tom Frey 10-2; No. 6 Drew Powell 8-5; No. 14 Tom Frey 15-2; No. 16 Greg O’ Donnell 10-8; Sunday Pins: No. 4 George Jacobson 3-5; No. 14 Tim Estabrook 9-11; No. 16 Chris Andreasen 5-4

At Dexter Muni GC

Dexter Muni’s 50th Anniversary Scramble — Saturday: Gross: Shane Baxter, Rick Sherburne, Eric Dubay, Pete Glidden 57; Net: Herb Tenney, Dale Wright, Donnie Swan, Al Martin 56; Pins: No: 4 Dubay 10-9; No. 8 Baxter 21-7; No. 13 Tenney 12-10; No. 17 Dubay 20-3; Men’s long drive: Mike White; Ladies long drive: Marvine Kudis; Seniors long drive: Ron Moody Straight drive: Mike White; Sunday: Gross: Pete Murray, Matt Murray, Gary Williams, Andy Shorey 59; Net: Mike White, John White, Josh White, Brayden Miller 52 (by tie-breaker); Pins: No. 4 Ray Mountain; No. 8 Matt Murray, No. 13 Rick Rollman 15-3; No. 17 D. Richardson 9-3; Men’s long drive: Jaymis Dugans; Seniors long drive: Richardson; Straight drive: Ray Mountain; Overall Gross Winners: Ray Mountain, Matt Mountain, Mike Mountain, Jaymis Dugans 55

Results

Sunday’s results

COLLEGE

Women’s soccer

Saint Mary’s 2, Maine 1, OT

Saturday’s results

HIGH SCHOOL

Boys soccer

Fort Fairfield 2, Ashland 1, OT

Van Buren 8, Washburn 1

Friday’s results

HIGH SCHOOL

Girls soccer

Central Aroostook 2, Madawaska 1

COLLEGE

Women’s soccer

Maine 1, Marist 1 (2OT)

Field hockey

Maine 9, Holy Cross 1

Thursday’s results

HIGH SCHOOL

Boys soccer

Central Aroostook 7, Ashland 0

Girls soccer

Central Aroostook 5, Ashland 1

Auto racing

Oxford Plains Speedway

Saturday’s results

(Top five per class; finishing position, car number, driver’s name, driver’s hometown):

ACT Late Model Tour (150 laps): 1 17 Eddie MacDonald, Rowley, Mass.; 2 58 Jimmy Hebert, Williamstown, Vt. 3. 1 Evan Hallstrom, Northfield, VT; 4 0 Max Dolliver, Londonderry,NH; 5 28 Rowland, Robinson, Jr., Steuben

PASS Mods (40 laps): 1 34 Spencer Morse, Waterford; 2 60 Gary Shackford, Center Conway, NH; 3 60x Adam Gray, Belchertown, Mass.; 4 19 Ben Tinker, New Gloucester; 5 21 Mark Lucas, Harpswell

Allen’s Coffee Flavored Brandy Street Stock (30 laps): 1 1 Billy Childs, Jr., Leeds; 2 34 David Vaughn, Naples; 3 61 Matt Dufault, Turner; 4 21 Zach Bowie, Turner; 5 11 Tyler King, Gray

NEMST Cyclones (20 laps): 1 91 Jamie Heath, Waterford; 2 7 Cody Leblanc, Gorham, NH; 3 2 Shaun Hinkley, Oxford; 4 52 Chad Wills, Buckfield; 5 17 Keith Lloyd

North East Classic Lites (20 laps): 1 30 Duane Skofield, Plaistow, NH; 2 8 Andy Hill, Waterford, Vt.; 3 11 Robbie Bryant, Weymouth, Mass.; 4 04 Stew McCormack, Plaistow, NH

Wicked Good Vintage Racing Association (20 laps): 1 92 Jud Derbyshire, Mount Vernon; 2 2 Kevin Waterhouse, West Paris; 3 82 Bobby Symonds, Casco; 4 1 Neil Martin, Freeport; 5 52 Wally Henderson, Litchfield

Wicked Good Vintage Racing Association (20 laps): 1 71 Brad Babb, Windham; 2 404 Scott Dion, Raynham, MA; 3 22 Sid Smith, Mount Vernon; 4 b45 Patrick Vernier, Quebec, QC, Canada; 5 44 David Grysk, Standish

Figure 8 (20 laps): 1 2 Dale Lawrence, Lisbon; 2 97 Eric Hodgkins, Minot; 3 4 Kyle Kilgore, South Paris; 4 41 Greg Durgin, South Paris; 5 40 Robert Morey, Lisbon

Friday’s Oxford results

Allen’s Coffee Flavored Brandy Street Stock (30 laps); 1 70 Ryan Hewins, Oxford; 2 4 Jordan Russell, Norway; 3 51 Kyle Hewins, Leeds; 4 77 Jon Brill, Bridgton; 5 24 Jonathan Emerson, Sabattus

Bandits (20 laps): 1 91 Jamie Heath, Waterford; 2 79 Travis Lovejoy, Waterboro; 3 52 Chad Wills, Buckfield; 4 2 Shaun Hinkley, Oxford; 5 6 Cody White, South Paris

Outlaws (20 laps): 1 2 Ajay Cates, Lyman; 2 37 Wade Gelinas, Limington; 3 74 Rick Thompson, Naples; 4 47 Zach Bowie, Turner; 5 8 Jimmy Duguay, Lewiston

Rebels (20 laps): 1 14x Adam O’Neil, Lewiston; 2 91 Jamie Heath, Waterford; 3 15 Nathan Dubuc, Lewiston; 4 79 Travis Lovejoy, Waterboro; 5 56 Addie McDaniel, Bridgton

Cruisers (20 laps): 1 1 Brandon Varney, Mechanic Falls; 2 4 Will Dunphy, Mechanic Falls; 3 72 Phil Knowlton, Oxford; 4 28 William Barker, Oxford; 5 17 Mikel Martin, Auburn

Trucks (20 laps): 1 12 Ryan Farrar, Oxford; 2 4 Jared Kimball, Arundel; 3 2 Randy Green, Norway; 4 5 Kolby Morell, Sebago; 5 07 Mark Grantham, Casco

Allen’s Coffee Flavored Brandy Ladies (20 laps): 1 21 Breeanna Spaulding, Lisbon; 2 17 Kathryn Childs, Auburn; 3 16 Chloe Kiley, South Paris; 4 28 Susan Veinott, Greene; 5 47 Taylor Graffam, Hollis

Four-cylinder Figure 8 (15 laps): 1 1x Kevin Varney, Mechanic Falls; 2 54 Kyle Hewins, Leeds; 3 6 Greg Durgin, South Paris; 4 121 Kevin Bishop, South Paris; 5 21 Ralph Green, Auburn.

Rookie (15 laps) 1 3 Thomas Brackett, Oxford; 2 91 Brady Heath, Waterford; 3 8 Owen Stuart, Naples; 4 1 Brady Childs, Leeds.

Road racing

41st Annual Northeast Harbor 5-Mile Road Race/Walk

At Northeast Harbor

1. Rob Gomez 25:46, 2. David Wilson 26:00, 3. Caleb Gartner 27:58, 4. Andrew Kephart 27:59, 5. Jason Cerilli 29:48, 6. J.P. Grace 29:52, 7. Tracy Guerrette 30:13, 8. Mudhillun MuQaribu 30:40, 9. Peter Williams 30:45, 10. Samuel Roberts 30:54, 11. Evan Merchant 31:18, 12. Jarly Bobadilla 31:20, 13. Nathan Drake 31:28, 14. Kris Garcia 31:40, 15. Roland Pott 31:45, 16. Abby Iselborn 31:54, 17. Daniel Repsik 32:06, 18. Ken Gartner 32:12, 19. Cordelia Parker 32:30, 20. Dylan Garceau 32:52, 21. Tomas Cushman 33:08, 22. Thomas Sherman 33:47, 23. Sean Davis 34:09, 24. Paul Weaver 34:09, 25. Bryant Perkins 34:29,

26. Toni Anderson 34:34, 27. Erik Knickerbocker 34:35, 28. Teddy Grace 34:59, 29. Jay Hiss 35:28, 30. Zack Gilhooley 36:09, 31. Gardner Lamotte 36:18, 32. Daniel Roberge 36:19, 33. Jamie Schiff 36:21, 34. Dale Zhang 36:37, 35. Silas Gartner 36:50, 36. Kathleen Bell 36:50, 37. Benjamin Kleinman 36:58, 38. Tia Parady 37:24, 39. Quinn Feeney 37:46, 40. Mandi Sherman 37:55, 41. Baker Pott 37:56, 42. Alyssa Bishop 37:57, 43. Michael Westphal 38:38, 44. James Wilson 38:39, 45. Robert Jordan 38:44, 46. James Burnett 38:50, 47. Zack Quinnitney 38:50, 48. Jeff Rosebaugh 38:52, 49. Thomas Murphy 38:57, 50. Gareth Howell 39:30,

51. Stephen Whalen 39:43, 52. Bailey Bishoff 39:45, 53. Jennifer Drake 40:06, 54. Whitney Davis 40:14, 55. Anthony Crossman 40:34, 56. Veronica Davila 40:38, 57. Sarah Daly 40:54, 58. Janet Feldman 41:03, 59. Renee Hall 41:06, 60. Lisa Tweedie 41:10, 61. Reed Brozen 41:27, 62. Laura Anderson 41:30, 63. Bette Clark 41:32, 64. Bob Hodge 41:35, 65. Donna Kausen 41:36, 66. Michael Boyson 41:37, 67. Kiki Grace 41:44, 68. Joe Grace 42:25, 69. Susan Kolakowski 42:34, 70. Peter Barrowclough 42:44, 71. Jessica Dacus 42:45, 72. Todd Buckwalter 42:45, 73. Josh Gray 42:58, 74. Christopher Heel 43:47, 75. Michael Madell 44:01,

76. James Pike 44:06, 77. Tyler Schiff 44:20, 78. Jennifer Brodie 44:27, 79. Skip Feldman 44:32, 80. Melissa Guzy 44:44, 81. Kristen Donahue 44:50, 82. Zander Grant 45:06, 83. Tommy Baird 45:32, 84. George Costanza 45:48, 85. Tonya Pickering 45:56, 86. Dave Pickering 46:17, 87. Richard Bulman 46:17, 88. Maya Bulman 46:33, 89. Patricia Starkey 46:33, 90. Kate Davis 46:41, 91. Frances Hodge 46:41, 92. Lloyd Harmon 46:48, 93. Bill Baird 47:18, 94. Justine Stadler 47:26, 95. Tamera Murphy 48:00, 96. Perry Newman 48:07, 97. Glenn Montgomery 48:54, 98. Bryson Brodie 49:08, 99. Pamela Beam 49:15, 100. Robert Daly 49:25,

100. Beth Repsik 49:36, 102. Evon Cooper 49:45, 103. Thomas Cooper 50:04, 104. Margaret Beaulac 50:05, 105. Dawn Parker 50:08, 106. Katie Fleet 50:12, 107. Codi Quinn 50:30, 108. Christina Grace 50:57, 109. Samantha Smith 51:05, 110. Katherine Espenshan 51:17, 111. Caitlin Hayes 51:49, 112. Elizabeth McCabe 53:52, 113. Sean Murphy 54:33, 114. Richard Bulman 54:45, 115. Jamie Pandey 57:08, 116. Emma Baird 58:45, 117. Joan Kleinman 59:04, 118. Robin Emery 1:00:45, 119. Lydia Drake 1:05:32, 120. Pascale Drake 1:05:32, 121. Ally Bender 1:07:07, 122. Marcia Bender 1:07:07, 123. Disty Pearson 1:08:27, 124. Jack Drake 1:08:28, 125. Cheryl Murphy 1:08:34,

126. Anne Waleski 1:10:11, 127. Dale Smith 1:10:12, 128. Elisha Watters 1:10:13, 129. M Sordyl 1:11:43, 130. Allan Kleinman 1:14:48, 131. Chloe Schiff 1:14:53, 132. Cody Strawbridge 1:15:01, 133. Ma Sordyl 1:21:23, 134. Marianne Hunt 1:22:17, 135. Angie Newman 1:24:27, 136. Missy Beacham 1:27:30, 137. Ashleigh Day 1:27:32, 138. Mary Baird 1:27:42, 139. Suzanne McCullough 1:35:35, 140. Grant McCullough 1:35:35, 141. Lynne Brown 1:37:35, 142. Andrew Flanagan 1:37:35, 143. Kristy Sharp 1:37:35

Karting

At Spud Speedway, Caribou

LOCAL

Results of the NAPA NMKA Kart Racing Series Presented by JRT Customs and BAS Racing: Blacked Out Tinting Kids Karts: 1. Kyle Russell, Easton; 2. Kayden Haines, Caribou; Aroostook Trusses Junior Cage Karts: 1. Kyle Russell, Easton; Aroostook Savings and Loan Senior Cage Karts: 1. Damian Theriault, Caribou; 2. Janet Bosse, Caribou; 3. Tom Hale, Westmanland

Harness racing

Windsor Fair

Sunday’s results

First, Pace, $2,800

1. Hannah Too Tough, Mm. Athearn 5.20-2.60-2.10

2. Dragon Me Down, D. Ingraham 2.40-2.10

4. Crush Hanover, H. Campbell 2.10

T-2:00.1; Qu. 1-2, $4.60; Ex. 1-2, $10.80; Tri. 1-2-4, $29.60

Second, Pace, $3,200

7. Apollo Seelster, Pb. Sowers 4.00-2.40-2.60

5. Ideal Bid, S. Wilson 3.40-6.40

1. Nucular Enemy, B. Kelley II 4.20

T-1:55.4; Qu. 5-7, $20.40; Ex. 7-5, $15.60; Tri. 7-5-1, $125.80; DD 1-7, $13.40

Third, Trot, $6,000

1. Pembroke Mystery, H. Campbell 3.20-2.40-2.10

3. Kegler Hanover, D. Ingraham 2.60-2.20

5. Big Bang Hanover, R. Cushing 2.20

T-1:58; Qu. 1-3, $3.60; Ex. 1-3, $6.40; Tri. 1-3-5, $24.20

Fourth, Pace, $2,800

7. Black Tree, H. Campbell 5.60-5.20-3.00

1. Three New Dawns, A. Chadbourne 18.00-10.60

5. Gold Start Roger, Mp. Sowers 6.60

T-1:57.4; Qu. 1-7, $37.20; Ex. 7-1, $29.80; Tri. 7-1-5, $380.20

Fifth Pace, $3,200

3. Kesons Avaia, Mp. Sowers 2.80-2.20-2.10

1. Nuclearccino, C. Nye 2.40-2.20

4. Funny Lena, H. Campbell 2.40

T-1:57.1; Qu. 1-3, $4.20; Ex. 3-1, $4.80; Tri. 3-1-4, $14.40

Sixth, Pace, $3,600

8. Warrawee Nonsuch, H. Campbell 6.20-5.40-3.00

5. Q Rock, Mp. Sowers 4.60-3.40

1. McArdle Royale N, A. Hall 4.60

T-1:56; Qu. 5-8, $9.60; Ex. 8-5, $16.80; Tri. 8-5-1, $81.00; DD 3-8, $9.20

Seventh, Pace, $4,200

2. Shez Sugarsweet A, R. Cushing 3.00-2.60-2.40

3. Gators Ben Winning, A. Hall 10.20-5.80

4. Fashion Ruffles, D. Ingraham 4.230

T-1:56.1; Qu. 2-3, $32.20; Ex. 2-3, $82.00; Tri. 2-3-4, $124.00

Eighth, Pace, $4,500

6. Falcon’s Luke, Mc. Sowers 7.00-3.00-4.60

1. American Flight, A. Hall 11.40-15.40

2. Electrify, D. Ingraham 2.60-3.40

T-1:55.3; Qu. 1-6, $45.80; 2-6, $7.00; Ex. 6-1, $49.40; 6-2, $13.20; Tri. 6-1-2, $93.40; 6-2-1, $75.20

Ninth, Trot, $6,000

1. Pembroke Castaway, H. Campbell 4.20-2.40-2.20

5. Namesmuscle, Mm. Athearn 3.00-2.80

2. Roadshow Vic, S. Wilson 4.80

T-1:58; Qu. 1-5, $4.00; Ex. 1-5, $12.00; Tri. 1-5-2, $79.20; Pick 5, 3-8-2-6-1, $37.00

Tenth, Pace, $6,000

3. Flight Deck N, R. Cushing 3.00-2.80-2.10

1. Cherokee Ranger, Mp. Sowers 3.00-2.40

4. Ohm Like Clockwork, A. Hall 4.20

T-1:56; Qu. 1-3, $11.80; Ex. 3-1, $11.20; Tri. 3-1-4, $100.20

Eleventh, Pace, $2,500

4. Cheyenne Patti, H. Campbell 5.20-3.00-3.40

8. Emma’s Fairytale, R. Cloutier Jr. 14.40-5.20

2. Zoe Blue Chip, S. Wilson 12.00

T-1:57.4; Qu. 4-8, $96.80; Ex. 4-8, $61.00; Tri. 4-8-2, $232.00; DD 3-4, $7.80; Total Handle: $49,488

Monday’s starters, 3 p.m.

First, Pace, $2,200

1. To Much Fun, G. Mosher

2. Real Yankee, H. Campbell

3. Sinful Vito, Z. Gray

4. Terem Up Louie, Mp. Sowers

5. Avogadro Hanover, Mc. Sowers

Second, Pace, $2,700

1. Sachertorte, D. Ingraham

2. Silky’s Dream, Mp. Sowers

3. Tumblin’ Dice, Z. Gray

4. Pan Taylor, D. Deslandes

5. Roadway, A. Hall

6. Dabestleaderever, T. Hudson

7. OR, G. Mosher

8. Rockin Lisa, H. Campbell

Third, Trot, $3,000

1. ABC Crown Me Queen, Pb. Sowers

2. Happy Holligan, G. Mosher

3. Nurse Crachett, J. Beckwith

4. Ranger Gus, Mp. Sowers

5. Pembroke Yoyo, H. Campbell

6. Rondo, D. Ingraham

Fourth, Pace, $2,600

1. Primos Last Rodeo, D. Dickison

2. Sterling The Pot, G. Mosher

3. Windemere Ryder, Mp. Sowers

4. Awaken The Dream, H. Campbell

5. Hurrikane Bunny, B. Kelley II

6. Wasabi Girl, Mm. Athearn

Fifth, Pace, $3,000

1. Nowhining Bluechip, H. Campbell

2. Big Thinker, D. Ingraham

3. Ashlee’s Cool Gal, J. Beckwith

4. Malek Hanover, Mp. Sowers

5. Made of Iron, K. Hafford III

6. King of Delight, Mm. Athearn

7. Wishing You Well, G. Mosher

Sixth, Pace, $2,500

1. Putnams Legacy, H. Campbell

2. Bad Moonshine, A. Hall

3. Conkers Conquest, A. Harrington

4. Justice My Way, D. Ingraham

5. Noble’s Grand Slam, Mp. Sowers

6. Southwind Inferno, A. Richardson

7. Camturo Beach, S. Robinson

8. Southwind Rex, G. Mosher

Seventh, Pace, $3,600

1. Southwind Bliss, H. Campbell

2. Camtizzy, G. Mosher

3. Verry WellPretty, D. Ingraham

4. Color Palette K, Mm. Athearn

5. Vegas Strip Three, D. Deslandes

6. Love That Badlands, Mp. Sowers

7. Miss Paula D, A. Hall

Eighth, Pace, $2,600

1. Pay The Do’s, J. Beckwith

2. Double Down Dash, D. Dickison

3. Pink Ribbon Rebel, R. Bartlett Jr.

4. Pembroke Delight, G. Mosher

5. Stud Gun, Mp. Sowers

6. The Humble One, D. Ingraham

Ninth, Pace, $4,200

1. Glow Again, Mm. Athearn

2. Bubeleh Stone, Mp. Sowers

3. Box Car Johnnie, G. Mosher

4. Cool Runnings, E. Davis

5. Pembroke Scorpio, H. Campbell

6. Quincy, D. Ingraham

Tenth, Pace, $2,200

1. Fiesty Baran, G. Mosher

2. Poocham Rocket, D. Ingraham

3. Roman Conqueror N, Mm. Athearn

4. Burl Hanover, A. Hall

5. My Time Hanover, H. Campbell