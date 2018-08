Local sports: Schedule; scores; golf, harness racing results

Kevin Sjoberg | Presque Isle Star-Herald Kevin Sjoberg | Presque Isle Star-Herald

August 16, 2018 10:06 pm

Today’s games

HIGH SCHOOL

Boys Soccer

Central Aroostook at Fort Fairfield, 7 p.m.

Madawaska at Easton, 4 p.m.

Wisdom at Washburn, 4 p.m.

Girls Soccer

Central Aroostook at Fort Fairfield, 5 p.m.

Madawaska at Easton, 4 p.m.

Wisdom at Washburn, 4 p.m.

Results

Thursday’s Results

COLLEGE

Women’s soccer

UMass 2, Maine 0

Wednesday’s Results

COLLEGE

Men’s Basketball

Calgary 73, Maine 56 (exhib.)

Golf

LOCAL

At Barren View GC

Senior Scramble — 1. Dawn Seavey, Bill Weidner, Chuck Hodge, Doug Smith, Brian Cates -3 (won putt-off), 2. Peggy Kilton, Dick Kilton, Fred Morgan, Gary Haines -3, 3. Nancy Cunliffe, Peter Berry, Ernie Beach, John Keen -2 (won blind draw), 4. Carol Mosel, Tom Kneeland, Stan Fitzhenry, Andy Anderson -2; Pins: No. 2 Irv Belanger 14-6, No. 5 Gary Derickson 2-3

Upper St. John Valley

Senior Ladies

At Houlton CC

(Play called after 14 holes due to thunderstorms) — Division D, Gross: Brenda Carmen; Net: Mary Ann Marciniak; C, Gross: Deb Porter; Net: Brenda Clark; B, Gross: Harriet Gray; Net: Pam Mailman; A, Gross: Lupita Albert; Net: Donna Dickinson; Next match: Aug. 28 at Presque Isle Country Club

At Lucerne GC

Senior Scramble — 1st Bruce Blanchard, Jim Mabry, Russ Black, Merle Townsend -6; 2nd Randy Irish, Jim Bonzey, Bill Ferris, Whitney Lavene-5; Barry Hobert, Ed Lachance, Alan Cust, Buck McKenney -5; Dick Keene, Richard Skorski, Mac Cassell, Alan Gray -5 Martin Bernard, Bob Landis, Robin Young, Bob Tweedie -5; Dick Baker, Paul Gallant, Ed Kimball, Jim Awalt -4; Ken Goldstein, Don Crawford, Dale Anthony, Rock Alley -4; Barry Harris, Phil Carroll, Tom Coleman, Ben Sawyer -3; Dave Gubler, Rich St. Pierre, Royce Morrison, Bob McKenney -2; Bill Brooks, Mike Dore, Lloyd Deans, Scott MacArthur -1; Dick Gassett, Ralph Alley, Kerry Woodbury, Jim Sylvester -1; pins: No. 2 Russ Black 2-9, No. 6 Merle Townsend 5-3

At Rockland GC

Ladies Association — Gayle Kittredge Memorial (4 Ball Best Ball Net): 1. Sue Wootton, Kathy Macpherson, Donni Witham, Joyce Cooley 56; 2. Sally Stockman, Jan Staples, Wendy Pires, Marty Jones 57; Pins: No. 10 Sally Stockman 20-8 1/2, No. 18 Molly Mugler 14-5

At Hermon Meadow GC

Thursday Morning Stableford — 1. (tie) Marty Kelly, Mel Rooney +8, Kent Johnson, Keith Gamble +8, 3. Rick Boody, Al Porter +5, 4. (tie) Allen Hussey, Bob Downing +3, Jim McInnis, Steve Tinto +3, Dana Gillespie, Gary Stewart +3 Joe Johnston, John Arsenault +3, 8. Jim Bohm, Don St. Amand +1, 9. (tie) Joe Dolbow, Steve Caouette E, Larry Laplant, J. R. Tozier E, Pins: No. 3 Roy Engstrom 6-3, No. 16 Rick Boody 4-0, Skins: No. 5 Al Stuber, No. 8 Dave Mussulman, No. 9 Rick Boody, No. 12 Bruce Ireland, No. 14 Brian Treadwell, No. 17 Jim McInnis

At Rocky Knoll CC

Thursday Stableford — Tina Clark, Tom Bryant, Gary Hamilton -1; Jerry Goss, Steve Newcomb, Allen Staples, Rollie Spellman -10; Pins: No. 5 Allen Staples 15-8; No. 17 Steve Newcomb 19-10

At Kebo Valley

Men’s Twilight — Sweeps: 1. Tom Cahill, George Jellison +5; 3. Dick Collier +3; 4. Gary Adler, Basil Eleftheriou, Nat Fenton, John Fitzpatrick, Bill Klaver, Cornell Knight, Tim Ray, Scott Richardson, Josh Shelton, Chris White +2; Pin: 6. Randy Stanley 5-8; 9. Rich Klopfstein 9-11

At Dexter Muni GC

Senior Scramble — Jim Chapman, Joe Knapp, Paul Violette, George Prince, 29; Ray Mountain, Bob Herring, Steve Pelletier, Urban Clukey, 30

Two-Man Scramble — Gross: Sean Farnsworth, Jim Bob Hartford 32; Net: Joel Gaidosh, Scott Weaver and Ken Irvin, Heath St Louis 28; Mike Mower, Jason M. Clukey, 30; Richard Seamans, Rick Seamans and Michelle Paradis, Matt Mountain 31; Pins: No.13 Jaymis Dugans 6-8; No.17 Dale Wright 2-10

Harness racing

SKOWHEGAN FAIR

Thursday’s results

First, Pace, $2,200

Fiesty Baran, R. Cushing 19.80-4.80-2.80 Anderlecht, H. Campbell 3.00-2.40 To Much Fun, G. Mosher 2.2

T-1:56.4; Qu. 1-2, $47.20; Ex. 1-A, $22.60; A-2, $4.80; Tri. 1-2-4, $596.40

Second, Pace, $2,500

The Wizsell of Odz, G. Mosher 5.60-3.20-2.20 Vicky Killean, D. Ingraham 9.20-2.10 Midnight Mass, H. Campbell 2.10

T-1:59.1; Qu. 3-4, $9.80; Ex. 4-3, $43.00; Tri. 4-3-2, $33.80; DD 1-4, $326.40

Third, Pace, $11,056

Little Honeybadger, G. Mosher 2.80-2.60-3.00 Saratoga Liz, E. Davis Jr. 3.40-13.40 Tip Em Off, D. Deslandes 3.80

T-1:59.3; Qu. 1-7, $9.20; Ex. 1-7, $23.80; Tri. 1-7-4, $19.40

Four, Trot, $3,200

On First, Ma. Athearn 5.80-2.60-4.60 Sim Brown, G. Mosher 3.00-2.80 Pembroke Goal, H. Campbell 4.60

T-2:00.4; Qu. 2-4, $8.80; Ex. 2-4, $11.60; Tri. 2-4-6, $127.80

Fifth, Pace, $3,600

Pembroke Scorpio, H. Campbell 5.80-4.60-2.80 Q Rock, Mc. Sowers 4.20-2.80 Allegiance, Mm. Athearn 4.20

T-1:56.1; Qu. 3-4, $11.80; Ex. 4-3, $15.60; Tri. 4-3-5, $288.80

Sixth, Pace, $11,055

Gonna Hear Me Rohr, W. Campbell 4.00-3.60-2.60 Luck of the Deal, E. Davis Jr. 30.00-3.40 Shes A Maverick, J. Nason 3.00

T-1:58.1; Qu. 2-5, $199.40; Ex. 5-2, $191.60; Tri. 5-2-8, $1,804.00; DD 4-5, $25.60

Seventh, Pace, $3,200

Bold Willie, G. Mosher 3.20-2.20-2.20 Cool Runnings, E. Davis Jr. 2.20-3.00 Wave That Banner, H. Campbell 2.20

T-1:58.1; Qu. 3-6, $5.80; Ex. 3-6, $13.00; Tri. 3-6-1, $34.20

Eighth, Pace, $5,000

Bullseye, G. Mosher 4.60-2.20-2.10 A Fool For Mark, D. Ingraham 3.20-2.10 Falcon’s Luke, Mp. Sowers 2.10

T-1:56.2; Qu. 1-3, $4.60; Ex. 1-3, $6.60; Tri. 1-3-5, $27.00

Ninth, Pace, $3,200

Lifeontherange, D. Ingraham 8.80-4.00-2.10 Uppercutz, Mp. Sowers 9.40-2.20 Secret Renegade, Mm. Athearn 2.10

T-1:57; Qu. 1-5, $15.20; Ex. 1-5, $21.80; Tri. 1-5-2, $109.80; DD 1-1, $16.20; Total Handle: $22,194

Friday’s Starters, 1 p.m.

First, Pace, $2,500

Real Yankee, H. Campbell Bad Moonshine, A. Hall Glow Again, Mm. Athearn Southsidelightning, D. Deslandes Noble’s’ Grand Slam, Mp. Sowers Sinful Vito, E. Davis Jr. Ianthe Hanover, R. Cushing American Fighter, N. Graffam

Second, Pace, $3,200

Baywood Shadow, Mp. Sowers Paris Beau, S. Thayer Gators Ben Winning, H. Campbell Heart Breaking, W. Campbell Desired, A. Hall Camstar, D. Ingraham

Third, Pace, $2,600

Dragonmyash, G. Mosher Miss Ruth E, N. Graffam Pat The Do’s, J. Beckwith Missbiglee, H. Campbell Windemere Ryder, Mp. Sowers So Sublime, W. Campbell Miss Mary Luck, D. Ingraham Primos Last Rodeo, D. Dickison

Fourth, Pace, $4,000

Kim’s Day, W. Campbell Eternal Ring, H. Campbell Tricia Star, A. Hall Hurrikaneeilishlyn, T. Hudson Luv A Lot Hanover, Mp. Sowers Vegas Strip Three, D. Deslandes Always Dee One, R. Cushing

Fifth, Trot, $10,589

Dualpatwitchywoman, E. Davis Jr. Peregrine Elanas, D. Ingraham American Flambe, R. Cushing Pembroke Dancer, G. Mosher Sister Longwood, H. Campbell Shesaharleygirl, Mm. Athearn

Sixth, Pace, $3,000

Joey The Third, A. Harrington Blue Zombie, N. Graffam Rocnrolwilneverdie, S. Thayer Wake, G. Mosher Casimir Nymph, D. Ingraham Durable, J. Beckwith Double D Deluxe, D. Dickison Intrepid Hall, H. Campbell

Seventh, Pace, $4,500

Cyclone Pass, D. Ingraham Pembroke Maverick, H. Campbell Penney’s Spirit, Mp. Sowers Waltzacrossthewire, A. Harrington Ohm Like Clockwork, D. Deslandes Invictus Hanover, W. Campbell Dansan Carruso, J. Beckwith

Eighth, Pace, $6,000

The Filly Princess, Mp. Sowers Ella V Horse, Mm. Athearn Jump Start, J. Beckwith Five Cent Deposit, D. Ingraham Pembroke Perfect, H. Campbell Robocall Hanover, W. Campbell U Cant Fix Stupid, G. Mosher A Hard Days Night, D. Deslandes

Ninth, Pace, $2,600