Girls results from Saturday’s USATF Maine Youth Developmental program state championship meet

Prill Bisher Photo | BDN Prill Bisher Photo | BDN

Prill Bisher Photo | BDN Prill Bisher Photo | BDN

Prill Bisher Photo | BDN Prill Bisher Photo | BDN

August 13, 2018 5:00 pm

Updated: August 13, 2018 5:08 pm

Track and field

MAINE USATF

15-Under Championship

At Augusta

Editor’s note: The BDN will publish the girls results online on Monday and the boys results on Tuesday.

GIRLS

8-Under

100m: 1, Ball, Kelsey, Hampden, 17.34. 2, Mariello, Mia, Saco Bay Strider, 17.61. 3, Cox, Nyrobie, Panthers, 17.63. 4, Freeman, Matilda, Portland Rec, 17.78. 5, Boudreau, Briella, Falcon Pilot, 17.81. 6, Cheng, Catherine, Winthrop Rec, 17.82.

200m: 1, Ball, Kelsey, Hampden, 37.72. 2, Aube, Sophia, Panthers, 37.88. 3, Freeman, Matilda, Portland Rec, 37.98. 4, Powell, Amiya, Lewiston, 38.68. 5, Monaghan, Kara, GST, 38.75. 6, Krantz, Greta, Westbrook Summer, 39.06.

400m: 1, Huntley, Ida, Westbrook Summer, 1:23.50. 2, Mason, Alyssa, Panthers, 1:23.82. 3, Krummel, Izzy, Hampden, 1:24.66. 4, Boudreau, Briella, Falcon Pilot, 1:26.80. 5, Potts, Cali, Cony TC, 1:28.63. 6, Cheng, Catherine, Winthrop Rec, 1:28.65.

800m: 1, Mason, Alyssa, Panthers, 3:14.85. 2, Curtis, Erin, Hampden, 3:25.62. 3, Ross, Madison, Westbrook Summer, 3:27.90. 4, Potts, Cali, Cony TC, 3:29.99. 5, Murray-Trefts, Callie, OTTC, 3:30.55. 6, Smith, Ameila, Panthers, 3:32.19.

4x100m Relay: 1, Westbrook Summer T&F ‘A’ 1:14.03. 2, Panther TC ‘A’ 1:20.22. 3, Old Town TC ‘A’ 1:20.29. 4, Brewer Rec Department ‘A’ 1:32.27.

High Jump: 1, Krummel, Izzy, Hampden, 3-6. 2, Roy, Alexa, TRAIL, 3-0. 3, Pierre, Kiara, Healthy Hornets, J3-0. 4, Roy, Megan, TRAIL, J3-0. 5, Lawson, Kylee, OTTC, 2-10. 5, Huntley, Ida, Westbrook Summer, 2-10.

Long Jump: 1, Aube, Sophia, Panthers, 9-7.50. 2, Boudreau, Briella, Falcon Pilot, 8-10. 3, Potts, Cali, Cony TC, 8-3.25. 4, Mason, Alyssa, Panthers, 8-2.50. 4, Browne, Eleanor, skow, 8-2.50. 6, Krummel, Izzy, Hampden, 8-0.50.

Shot Put: 1, Roy, Alexa, TRAIL, 18-8.25. 2, Mariello, Mia, Saco Bay Strider, 18-8. 3, Roy, Megan, TRAIL, 16-6.25. 4, Snow, Charlotte, Blue Hill, 14-11.75. 5, O’Donnell, Madison, Brewer, 14-10.25. 6, Quimby, Reagan, skow, 14-3.75.

Javelin: 1, Mariello, Mia, Saco Bay Strider, 48-7. 2, Roy, Megan, TRAIL, 44-2. 3, Roy, Alexa, TRAIL, 39-6. 4, Quimby, Reagan, skow, 34-1. 5, Paradis, Julia, Panthers, 33-6. 6, Dickson, Khloey, Wind Park/Rec, 32-11.

800m Race Walk: 1, Murray-Trefts, Callie, OTTC, 5:22.36. 2, Heitmann, Linzy, OTTC, 5:28.85. 3, Pelletier, Addison, Aug 2018, 5:34.66. 4, Dickson, Khloey, Wind Park/Rec, 5:38.60. 5, Cox, Nyrobie, Panthers, 5:41.81. 6, Lawson, Kylee, OTTC, 6:01.66.

Ages 9-10

100m: 1, Saucier, Libby, OTTC, 15.50. 2, Soucy, Ella, GST, 15.66. 3, Marquis, Grace, Hampden, 15.67. 4, Weisberg, Macey, Portland Rec, 16.07. 5, Veilleux, Lucy, OTTC, 16.16. 6, Cologna, Avery, Auburn Rec T&F, 16.27.

200m: 1, Saucier, Libby, OTTC, 32.86. 2, Marquis, Grace, Hampden, 33.52. 3, Soucy, Ella, GST, 34.11. 4, Cologna, Avery, Auburn Rec T&F, 34.36. 5, Weisberg, Macey, Portland Rec, 34.70. 6, Crump, Jordyn, TRAIL, 35.67.

400m: 1, Marquis, Grace, Hampden, 1:19.09. 2, Hall, Lilah, Lisbon Striders, 1:19.66. 3, Mitchell, Nina, Hampden, 1:19.81. 4, Paradis, Phoebe, Panthers, 1:21.13. 5, Crump, Jordyn, TRAIL, 1:21.16. 6, Morgan, Sophia, OTTC, 1:21.22.

800m: 1, Johnston, Kaylee, Bangor, 3:04.33. 2, Mitchell, Nina, Hampden, 3:06.17. 3, White, Clara, Orono, 3:10.38. 4, Chartier, Olivia, GST, 3:12.48. 5, Wardrop, Julia, Scarboro, 3:14.20. 6, Cyr, Eliza, Sanford, 3:17.12.

1500m: 1, Johnston, Kaylee, Bangor, 6:09.11. 2, Mitchell, Nina, Hampden, 6:25.43. 3, Priller, Mirage, Lincoln, 6:35.31. 4, Shields, MACKENZIE, Saco Bay Strider, 6:38.12. 5, Brown, Olivia, Topsham, Team Be, 6:59.34. 6, Heitmann, Lily, OTTC, 7:01.57.

4x100m Relay: 1, HampdenTC ‘A’ 1:09.58. 2, Portland Parks and Rec ‘A’ 1:10.30. 3, Westbrook Summer T&F ‘A’ 1:13.09. 4, Lewiston Rec ‘A’ 1:14.16. 5, Winslow Summer Track ‘A’ 1:21.26.

4x400m Relay: 1, Old Town TC ‘A’ 5:48.66. 2, Topsham ‘A’ 6:06.86. 3, Westbrook Summer T&F ‘A’ 6:52.30.

High Jump: 1, Dumond, Karina, OTTC, 3-11. 2, Syphers, Ava, Bangor, 3-8. 3, Paradis, Phoebe, Panthers, J3-8. 4, Briggs, Elyannah, OTTC, 3-6. 5, Stevenson, Evelyn, Lakers, J3-6. 6, Fontaine, Hope, Auburn Rec T&F, 3-4.

Long Jump: 1, Saucier, Libby, OTTC, 11-7.75. 2, Veilleux, Lucy, OTTC, 10-10. 3, Briggs, Elyannah, OTTC, 10-6.50. 4, Foley, Ashley, Portland Rec, 10-5. 5, Weisberg, Macey, Portland Rec, 10-4.50. 6, Foss, Virginia, Lewiston, 10-3.

Shot Put: 1, Crump, Jordyn, TRAIL, 18-9.50. 2, Bell, Phoebe, Lakers, 18-8.50. 3, Wardrop, Julia, Scarboro, 18-3.50. 4, Cologna, Avery, Auburn Rec T&F, 17-9.75. 5, Berry, Emma, Topsham, Team Be, 17-2. 6, Shaw, Aubrey, Hampden, 16-10.75.

Javelin: 1, Shaw, Aubrey, Hampden, 67-2. 2, Syphers, Ava, Bangor, 62-5. 3, Berry, Emma, Topsham, Team Be, 53-5. 4, Violette, Marina, Gorham, 52-8. 5, Merrill, Isabelle, Auburn Rec T&F, 51-7. 6, Rush, Addison, Gorham, 51-3.

800m Race Walk: 1, Priller, Mirage, Lincoln, 4:56.24. 2, Trefts, Addie, OTTC, 5:03.00. 3, Kennedy, Amia, Topsham, Team Be, 5:05.32. 4, Bell, Phoebe, Lakers, 5:06.42. 5, Hall, Lilah, Lisbon Striders, 5:20.27. 6, Candura, Olive, Cony TC, 5:27.60.

Ages 11-12

100m: 1, Violette, Madelyn, Gorham, 14.17. 2, Flynn, Jenni, Panthers, 14.17. 3, Flaker, Emerson, Scarboro, 14.23. 4, Jacobson, Abigail, Cony TC, 14.48. 5, Connolly, Ashley, Gorham, 14.50. 6, Horr, Devin, Brewer, 14.85.

200m: 1, Humason-Fulgham, Saphryn, Auburn Rec T&F, 29.36. 2, Flaker, Emerson, Scarboro, 29.67. 3, Flynn, Jenni, Panthers, 30.09. 4, Connolly, Ashley, Gorham, 30.17. 5, Jacobson, Abigail, Cony TC, 30.63. 6, McIntyre, Kailyn, Brunswick Recrea, 31.13.

400m: 1, Flaker, Emerson, Scarboro, 1:06.35. 2, Ball, Haley, Westbrook Summer, 1:09.39. 3, Gallacher, Eve, Falmouth Flyers, 1:10.38. 4, Marshall, Abby, Gorham, 1:11.60. 5, Joler, Micah, Auburn Rec T&F, 1:15.52. 6, Niles, Madisyn, Wins Rec, 1:15.85.

800m: 1, Mahoney, Hadley, Cape Elizabeth, 2:42.13. 2, Ball, Haley, Westbrook Summer, 2:48.88. 3, Day, Meseret, Gorham, 2:53.04. 4, Nason, Angelina, Panthers, 2:56.67. 5, Joler, Micah, Auburn Rec T&F, 2:59.42. 6, Harvey, Sylvia, Cny TC, 2:59.94.

1500m: 1, Mahoney, Hadley, Cape Elizabeth, 5:19.70. 2, White, Ruth, Orono, 5:29.58. 3, Sites, Sabine, Cony TC, 6:08.62. 4, Harvey, Sylvia, Cony TC, 6:10.50. 5, Verrill, Addison, Pittsfield, 6:13.21. 6, Miner, Natalie, Gorham, 6:16.77.

3000m: 1, White, Ruth, Orono, 11:36.36. 2, Delaney, Rahel, Unattached, 12:47.43. 3, Barlow, Sydney, GST, 13:09.09. 4, Nason, Angelina, Panthers, 13:09.59. 5, Rush, Evelyn, Gorham, 13:14.91. 6, Farias, Ciara, GST, 13:51.83.

80m Hurdles: 1, Moran, Callie, Brewer, 15.50. 2, McIntyre, Kailyn, Brunswick Recrea, 15.54. 3, Stearns, Keira, Blue Hill, 16.03. 4, Chase, Brooke, Greater Rumford, 16.97. 5, Bourque, Kaylyn, Wins Rec, 17.45. 6, Gilliam, Emily, Wiscasset Rec, 17.49.

4x100m Relay: 1, Brewer Rec Department ‘A’ 59.89. 2, Winslow Summer Track ‘A’ 1:03.78. 3, Gardiner Summer Track ‘A’ 1:05.47. 4, Old Town TC ‘A’ 1:09.67. 5, Westbrook Summer T&F ‘A’ 1:09.86.

4x400m Relay: 1, OronoTC ‘A’ 5:10.82. 2, Gardiner Summer Track ‘A’ 5:26.28. 3, Skowhegan Rec. ‘A’ 5:35.96. 4, Cumberland N.Yarmouth TC ‘A’ 5:46.65.

High Jump: 1, Palmer, Elysia, Brunswick Recrea, 4-4. 2, Montell, Yana, GST, 4-2. 3, Stearns, Keira, Blue Hill, J4-2. 4, Campbell, Solece, Orono, J4-2. 5, Cameron, Olivia, Healthy Hornets, 4-0. 6, Leighton, Azsa, Falmouth Flyers, J4-0.

Long Jump: 1, Humason-Fulgham, Saphryn, Auburn Rec T&F, 14-2.50. 2, Quinn, Ellie, Skow, 12-2. 3, Michaud, Madeline, GST, 11-8. 4, Curtis, Molly, Hampden, 11-7.25. 5, Molloy, Anna, Orono, 11-5.25. 6, Cameron, Ella, Westbrook Summer, 11-0.

Triple Jump: 1, Humason-Fulgham, Saphryn, Auburn Rec T&F, 29-10.25. 2, Cameron, Olivia, Healthy Hornets, 27-4.25. 3, Curtis, Molly, Hampden, 26-11.25. 4, Syphers, Emma, Bangor, 25-3. 5, O’Meara, Audrey, TRAIL, 24-2.25. 6, Goodwin, Paige, Wins Rec, 23-9.75.

Shot Put: 1, Pert, Maranda, Blue Hill, 30-8. 2, Welch, Riley, Skow, 26-8.75. 3, Haney, Mary, Brewer, J26-8.75. 4, Nichols, Taryn, GST, 25-0.25. 5, Tessier, Kelly, Skow, 24-10.50. 6, Bilodeau, Hannah, Auburn Rec T&F, 23-7.50.

Discus: 1, Welch, Riley, Skow, 71-10. 2, Cyr, Meadow, Skow, 64-10. 3, Pert, Maranda, Blue Hill, 64-9. 4, Martin, Emma, Panthers, 58-0. 5, Tessier, Kelly, Skow, 57-4. 6, Bilodeau, Hannah, Auburn Rec T&F, 51-10.

Javelin: 1, Pert, Maranda, Blue Hill, 109-1. 2, Violette, Madelyn, Gorham, 78-11. 3, Paradis, Gretchyn, Panthers, 71-0. 4, Rush, Evelyn, Gorham, 68-6. 5, Bourque, Kaylyn, Wins Rec, 66-3. 6, Welch, Riley, Skow, 61-9.

800m Race Walk: 1, Delaney, Rahel, Unattached, 4:39.21. 2, Jacobson, Abigail, Cony TC, 4:45.30. 3, Satterfield, Carly, Topsham, Team Be, 4:54.02. 4, Marsh, Caitlyn, Wind Park/Rec, 4:58.60. 5, Mitchell, Leilani, Auburn Rec T&F, 5:00.11. 6, Hamilton, Elaina, Lisbon Striders, 5:07.19.

Ages 13-14

100m: 1, Blier, Alayna, Aug 2018, 13.24. 2, Connolly, Sydney, Gorham, 13.48. 3, Littell, Elizabeth, Portland Rec, 14.06. 4, Connors, Anna, Bangor, 14.08. 5, Crossman, McKenzie, Wind Park/Rec, 14.09. 6, Goldberg, Kiana, GST, 14.19.

200m: 1, Blier, Alayna, Aug 2018, 27.73. 2, Deqow, Shukri, Lewiston, 28.58. 3, Green, Kaeden, Brunswick Recrea, 29.09. 4, Goldberg, Kiana, GST, 29.44. 5, Traficonte, Lia, Panthers, 29.84. 6, Crossman, McKenzie, Wind Park/Rec, 30.08.

400m: 1, Kezal, Mia-Claire, Saco Bay Strider, 1:04.21. 2, Jenkins, Rose, Lakers, 1:04.86. 3, Blier, Alayna, Aug 2018, 1:05.25. 4, Littell, Elizabeth, Portland Rec, 1:06.01. 5, Traficonte, Lia, Panthers, 1:08.14. 6, Jonsson, Macy, Falmouth Flyers, 1:09.83.

800m: 1, Connors, Anna, Bangor, 2:34.86. 2, Kennedy, Addison, Topsham, Team Be, 2:37.09. 3, Randall, Megan, Scarboro, 2:39.00. 4, Austerer, Taylor, Portland Rec, 2:42.91. 5, White, Nora, Orono, 2:46.33. 6, Kirk, Kristen, Aug 2018, 2:47.57.

1500m: 1, Kezal, Mia-Claire, Saco Bay Strider, 5:17.69. 2, Brooks, Annabelle, Portland Rec, 6:07.77. 3, Catalano, Gwen, Westbrook Summer, 6:14.51. 4, Badeau, Jenna, Lakers, 6:20.67. 5, Gerken, Isabelle, Lincoln, 6:22.68. 6, Powell, Lisha, Panthers, 6:27.29.

3000m: 1, Gerken, Isabelle, Lincoln, 13:28.97. 2, Powell, Lisha, Panthers, 13:54.53. 3, Quinnell, Emily, Auburn Rec T&F, 13:56.67. 4, Mushlit, Lilly, Lakers, 14:14.95. 5, Frazier, Bridget, Bangor, 14:21.07. 6, Campbell, Mackinna, Westbrook Summer, 17:06.64.

100m Hurdles: 1, Jenkins, Rose, Lakers, 16.36. 2, Deqow, Shukri, Lewiston, 16.55. 3, Goldberg, Kiana, GST, 17.18. 4, Kirk, Kristen, Aug 2018, 17.38. 5, Frazee, Leah, Brewer, 17.75. 6, Caruso, Alyvia, Gorham, 17.98.

4x100m Relay: 1, Gorham Rec ‘A’ 54.61. 2, LakersTC ‘A’ 57.95. 3, Portland Parks and Rec ‘A’ 58.59. 4, Old Town TC ‘A’ 59.56. 5, Bangor ‘A’ 1:01.14. 6, Westbrook Summer T&F ‘A’ 1:01.33.

4x400m Relay: 1, Portland Parks and Rec ‘A’ 4:54.85. 2, OronoTC ‘A’ 5:01.76. 3, Panther TC ‘A’ 5:40.57.

High Jump: 1, Harrington, Josie, Wiscasset Rec, 5-2. 2, Jenkins, Rose, Lakers, 5-0. 3, Green, Emma, Gorham, J5-0. 4, Murrin, Audrey, York, 4-10. 5, Frazee, Leah, Brewer, 4-8. 6, Kirk, Kristen, Aug 2018, J4-8.

Pole Vault: 1, Frazee, Leah, Brewer, 9-6.25. 2, Noack, Anika, Bangor, 6-6. 3, Kirk, Kristen, Aug 2018, J6-6. 4, Judice, Maya, Saco Bay Strider, 6-0. 4, Murray, Mckenzie, Brewer, 6-0. 6, Osmer, Hannah, Bangor, J6-0.

Long Jump: 1, Green, Kaeden, Brunswick Recrea, 14-4.25. 2, Traficonte, Lia, Panthers, 13-9.25. 3, Darby, Ellie, OTTC, 13-1. 4, Murrin, Audrey, York, 12-11. 5, Caruso, Alyvia, Gorham, 12-9. 6, Saxton, Ava, Topsham, Team Be, J12-9.

Triple Jump: 1, Green, Kaeden, Brunswick Recrea, 31-6.25. 2, Connolly, Sydney, Gorham, 31-5. 3, Caruso, Alyvia, Gorham, 31-1.75. 4, Napijalo, Ana, Westbrook Summer, 30-1.50. 5, Saxton, Ava, Topsham, Team Be, 30-0. 6, Boucher, Madison, Westbrook Summer, 29-5.50.

Shot Put: 1, Kirk, Grace, Aug 2018, 33-10.75. 2, Damboise, Izabella, OTTC, 31-10.25. 3, Murphy, Madigan, York, 29-4. 4, Ifeji, Kosisochukwu, Brewer, 28-8. 5, Neely, Olivia, OTTC, 27-11. 6, Morris, Eliza, Gorham, 27-8.

Discus: 1, Ifeji, Kosisochukwu, Brewer, 81-10. 2, White, Nora, Orono, 74-8. 3, Boucher, Madison, Westbrook Summer, 68-7. 4, Morris, Eliza, Gorham, J68-7. 5, McAlpine, Loren, Unattached, 67-11. 6, Murphy, Madigan, York, 67-7.

Javelin: 1, Morris, Eliza, Gorham, 70-5. 2, Kirk, Grace, Aug 2018, 69-6. 3, Swedberg, Abby, OTTC, 65-5. 4, Quinnell, Emily, Auburn Rec T&F, 64-0. 5, White, Rebecca, Orono, 57-0. 6, Murphy, Madigan, York, 55-5.

1500m Race Walk: 1, Mooney, Amelia, Lisbon Striders, 8:53.48. 2, Flett, Breisha, Gorham, 9:15.94. 3, Goewey, Shalomi, Pittsfield, 9:17.85. 4, Brewer, Megan, Orono, 9:30.38. 5, Hesseltine, Julianna, Lincoln, 9:40.16. 6, White, Rebecca, Orono, 9:51.93.

Age 15

100m: 1, Knight, Shai, Portland Rec, 14.78. 2, Bauer, Shalyn, Wind Park/Rec, 15.24. 3, Rugullies, Acadia, Lisbon Striders, 16.15. 4, Gleason, Ava, Scarboro, 16.40. 5, Ker, Lily, Waterville, 16.99.

200m: 1, Knight, Shai, Portland Rec, 31.08. 2, Walston, Emerson, Orono, 33.39. 3, Gleason, Ava, Scarboro, 34.41. 4, Stamey, Shurube, Westbrook Summer, 37.30. 5, Grant, Lily, Westbrook Summer, 38.91.

400m: 1, Knight, Shai, Portland Rec, 1:10.53.

800m: 1, Trefts, Izabelle, OTTC, 3:03.78.

100m Hurdles: 1, Bauer, Shalyn, Wind Park/Rec, 20.07. 2, Cotnoir, Skye, GST, 20.18. 3, Marchand, Paige, Gorham, 20.51. 4, Grant, Lily, Westbrook Summer, 23.61.

High Jump: 1, Ker, Lily, Waterville, 4-2. 2, Grant, Lily, Westbrook Summer, 3-0.

Long Jump: 1, Bauer, Shalyn, Wind Park/Rec, 13-7.50. 2, Cotnoir, Skye, GST, 11-8.50. 3, Ker, Lily, Waterville, 9-11.25. 4, Gleason, Ava, Scarboro, 9-9.

Triple Jump: 1, Walston, Emerson, Orono, 25-7.75. 2, Trefts, Izabelle, OTTC, 25-3.75. 3, Rugullies, Acadia, Lisbon Striders, 25-0. 4, Stamey, Shurube, Westbrook Summer, 19-5.

Shot Put: 1, Cote, Chelsey, OTTC, 27-5. 2, Stamey, Shurube, Westbrook Summer, 24-5.25. 3, Walston, Emerson, Orono, 24-3. 4, Tibbetts, Jordan, Brewer, 24-2.25. 5, Winchenbach, Halie, Wiscasset Rec, 21-7. 6, Rugullies, Acadia, Lisbon Striders, 18-6.

Discus: 1, Tibbetts, Jordan, Brewer, 77-8. 2, Cote, Chelsey, OTTC, 60-0. 3, Rugullies, Acadia, Lisbon Striders, 49-0. 4, Cotnoir, Skye, GST, 47-11. 5, Kenney, Johanna, Lisbon Striders, 41-5. 6, Winchenbach, Halie, Wiscasset Rec, 41-2.

Javelin: 1, Walston, Emerson, Orono, 67-1. 2, Cote, Chelsey, OTTC, 59-6. 3, Grant, Lily, Westbrook Summer, 47-8. 4, Stamey, Shurube, Westbrook Summer, 39-10. 5, Kenney, Johanna, Lisbon Striders, 32-3.

1500m Race Walk: 1, Trefts, Izabelle, OTTC, 8:07.33.