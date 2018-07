Local sports: Legion baseball all-stars, state schedule; golf results

Ashley L. Conti | BDN Ashley L. Conti | BDN

July 25, 2018 10:16 pm

Legion baseball

Senior Legion Zone 1 all-stars

Player of the year: Brandon Smith (R.H. Foster-Hampden)

Pitcher of the year: Gary Farnham (Bangor Coffee News)

Coach of the year: Cam Archer (Motor City)

First team

P: Jack Corey (Bangor Coffee News), Derek Gendreau (R. H. Foster), Ethan Newcomb (Motor City); C: Tyler Parke (Bangor Coffee News); 1B: Noah Missbrenner (Bangor Coffee News); 2B: Ryan Hoogterp (Motor City); 3B: Jake Dubay (Motor City), Zach Cowperthwaite (Bangor Coffee News); SS: Zach Ireland (Bangor Coffee News); OF: Jacob Munroe (Bangor Coffee News), Barrett Grant (R.H. Foster), Nick Avery (Motor City); Utility: Kobe Rogerson (Bangor Coffee News), Nick Lorenzo (R.H. Foster); DH: Zach Murray (Bangor Coffee News)

Second team

P: Eric Jackson (Post 51/16-Oakland), Evan Andrews (Bangor Coffee News), Karl Sund (Bangor Coffee News; C: Cole Daniel (Motor City); 1B: Chris Barnes (Acadians), Adam Sheehan (Motor City); 2B: Matt Berry (Post 51/16); 3B: Cam Denis (Post 51/16); SS: Brad Smith (Acadians); OF: Jake Ketch (Motor City), Casey Sudbeck (R.H. Foster), Carson Prouty (Bangor Coffee News); Utility: Evan Holzworth (Post 51/16); DH: Nick Perfitt (Motor City)

Honorable mention

Bangor Coffee News: Chase Carmichael, Levi Williamson, Andrew Kiley, Caleb Bois, Nick Canarr; R.H. Foster-Hampden: Mychal Beaulieu; Cam Harvey; Acadians: Austin Snow, Sam Giffin, Stefan Simmons, Jackson Curtis; Motor City: Matt Cunningham; Post 51/16: Tyler Noonan, Colby Miller

Junior Legion

North all-stars

Acadians Post #207: Memphis Parker, Austin Snow; Bangor Coles Cadets: Keegan Cyr, Kevin Fish, James Neel; Fairfield Post #14: David Barre, Jacob Ryder; Hartt Transportation River Jacks: Mychal Beaulieu, Gavin Partridge, Keith Pomeroy; Machias Post #9: Zain Fitzsimmons; Messalonskee Loons: Dylan Cunningham, Ben Hellen, Andrew Mayo; Midcoast Junior-Belfast: True Crane, Sam Moody; Quirk Motor City-Old Town: Tanner Evans, Dylan Street; Quirk Motor City-Orono: Zach Dill; Rowell’s Navigators: Doug Kane; Skowhegan Post #16: Mathew Berry, Carter Hunt

All-Rookie-North

Acadians Post #207: Ty Giberson; Bangor Coles Cadets: Max Clark, Bradley McLaughlin, Luke Missbrenner; Hartt Longhaulers: Tom Knott, Eli Reed; Hartt River Jacks: Jacob Lorenzo, Kolby Moore; Messalonskee Loons: Joe Ardito; Midcoast Junior-Belfast: Aidan Schecter, Jason Bartlett; Quirk Motor City-Old Town: Matt Seymour; Rowell’s Navigators: Colby Chadwick; Skowhegan Post #16: Cameron Louder, Chance Towle

Legion baseball

Senior Legion

State Tournament

(all games 7 innings)

Thursday, July 26

Play-in game

At University of Southern Maine, Gorham

P1: Augusta vs. Staples Crossing-South Berwick, 5 p.m.

At Husson University, Bangor

Saturday, July 28

G1: Coastal Landscape-Portland vs. Quirk Motor City-Bangor, 10 a.m.

G2: R.H. Foster-Hampden vs. Pastime-Lewiston, 1 p.m.

G3: Bessey Motors-South Paris vs. Yankee Ford-S. Portland, 4 p.m.

G4: Bangor Coffee News vs. P1 winner, 7 p.m.

Sunday, July 29

G5: G1 loser vs. G2 loser, 10 a.m.

G6: G3 loser vs. G4 loser, 1 p.m.

G7: G1 winner vs. G2 winner, 4 p.m.

G8: G3 winner vs. G4 winner, 7 p.m.

Monday, July 30

G9: G4 winner vs. G5 winner, 1 p.m.

G10: G6 winner vs. G7 winner, 4 p.m.

G11: G8 winner vs. G9 winner, 7 p.m.

Tuesday, July 31

*G12: G9 or G10 winner vs. G11 loser, 4 p.m.

*G13: G9 or G10 winner vs. G11 winner, 7 p.m.

Wednesday, Aug. 1

**G14: G12 winner vs. G13 winner, 4 p.m.

**G15: G14 winner vs. G14 loser, 7 p.m. (if necessary)

*Pairings for Game 12 and 13 will not match previous opponents unless absolutely necessary. **If three teams remain after Game 13, the winner of Game 11 will receive a bye in game 14.

Junior Legion

State Tournament

At Mansfield Stadium, Bangor

Thursday, July 26

G1: Yarmouth vs. Fairfield, 5 p.m.

G2: Topsham vs. Hampden, 7:30 p.m.

Friday, July 27

G3: Bangor vs. Auburn, 5 p.m.

G4: Messalonskee vs. Thirsty Turf, 7:30 p.m.

Saturday, July 28

G5: Loser G1 vs. Loser G2, 10 a.m.

G6: Loser G3 vs. Loser G4, 1 p.m.

G7: Winner G1 vs. Winner G2, 4 p.m.

G8: Winner G3 vs. Winner G4, 7 p.m.

Sunday, July 29

G9: Winner G6 vs. Loser G7, 10 a.m.

All-Star Game, 1 p.m.

G10: Winner G5 vs. Loser G8, 4 p.m.

G11: Winner G7 vs. Winner G8, 7 p.m.

Monday, July 30

G12: Winner G9 or G10 vs. Loser G11, 4 p.m.

G13: Winner G11 vs. Winner G9 or G10, 7 p.m.

Tuesday, July 31

G14: Winner G13 vs. Winner G12, 5 p.m.

G15: if necessary, 7:30 p.m.

Golf

Maine Women’s Amateur

At Rockland GC

Final-round scores

Plourde, Bailey 76-78-78–232

Laplume, Jordan 76-77-82–235

Lacognata, Elizabeth 80-78-79–237

Kannegieser, Kristin 81-84-73–238

Haylock, Ruby 80-78-80–238

Colucci, Ruth 81-81-79–241

Tiger, Mara 81-84-81–246

Holmes, Erin 84-75-87–246

Langevin, Carolyn 79-85-85–249

Rodrigue, Stephanie 82-85-82–249

Heskett, Katy 85-82-83–250

Frost, Lori 85-87-79–251

Cianchette, Maria 83-91-79–253

Frederick, Tamlyn 87-81-87–255

Hornberger, Mia 87-84-85–256

Smith, Rachel 86-84-86–256

Brandes, Mary 83-86-89–258

Gilpatric-Smart, Susan 86-82-92–260

Coffin, Liz 86-90-85–261

Wiltshire, Elizabeth 89-87-86–262

O’Grady, Kathi 88-88-89–265

Johnson, Melissa 90-82-95–267

Droge, Emily 87-92-89–268

Adams, Marsha 92-85-96–273

Hornberger, Prudence 94-88-92–274

Meggison, Micki 95-89-90–274

Wintle, Lisa 90-92-93–275

Babin, Stephanie 97-91-90–278

Wootton, Susan 93-94-92–279

Richardson, Karen 94-89-97–280

Appleyard, Ruth 94-93-93–280

Babcock, Hannah 93-94-93–280

Carlson, Nancy 94-97-91–281

Coleman, Kailey 90-96-97–283

Caron, Sydney 98-92-94–284

Murphy, Debbie 95-92-97–284

Brocki, Sheila 98-90-97–285

Davis, Michele 95-97-93–285

Holmes, Linda 92-94–99-285

Hart, Nancy 89-102-95–286

Hyndman, Laurie 94-99-94–287

Herring, Diane 99-96-94–289

Mueller, Ellen 98-94-98–290

Fogarty, Madolin 98-96-97–291

Gravel, Susie 92-103-97–292

Viger, Marlene 95-95–103–293

Rock, Danielle 99-103-93–295

Lindquist, Vicki 101-99-96–296

Dutil, Morghan 105-100-93–298

Nelke, Neila 114-94-97–305

Blake, Marcia 101-106-99–306

Haylock, Jade 110-101-101–312

Eon, Joy 110-100-104–314

Sproul, Kathy 109-100-107–316

Newman, Rachel 101-111-106–318

Pearse, Birdie 109-100-110–319

Bielenberg, Elaine 104-108-107–319

Witham, Donni 106-103-110–319

Snediker, Trudi 110-103-107–320

Morin-Pasco, Linda 118-113-120–351

Berry, Bobbi 123-109-122–354

LOCAL

At Rocky Knoll GC

Scramble — Tom and Barbara Bryant, Shawn Charest 33; Chris Murphy, Al Feurstock 34; pin: No. 5 Shawn Charest 33-0.

Seniors Monthly Scramble — Rollie Spellman, Tom Bryant, Don Wiswell, Charlie Lefebvre 63 (mc); Roger Tracy, Reak Gendreau, Ray Campbell 63 (mc); Sonny Dubay, Rob Cady, Tom Ivers, Dan Wiswell 63 Pins: No. 5 Don Wiswell 12-2; No. 7 Duncan MacDonald 7-5; No. 12 Don Macleod 7-1; No. 17 Ray Campbell 1-7

At Dexter Municipal GC

Ladies Day Bingo, Bango, Bongo — Pat Tobin 11, Rita Cushman 6, Jane Sigston 5, Charlotte Violette 3

At Northport GC

Twilight League — Class A: gross: 1. Larry Quinn 37, 2 Preston Ward 39, 3. Terry Whitney 40, 4. Mike Knox 42; net: 1. Alan Blood 42, 2. Rick Cronin 33, 3. Bruce Spaulding 35, 4. (tie) Butch Norman 37, Chris Tibbetts 37; Class B: gross: 1. David Riley 43, 2. Chip Curry 44, 3. (tie) Slim Peaslee 46, Russ Prime 46; net: 1. Dick Pickering 30, 2. Bob Barrett 32, 3. Greg Dutch 34, 4. Jim Boulier 35; Class A pins: No. 3 Alan Blood 20-6; No. 9 Rick Cronin 12-7; Class B pins: No. 3 John Herzberg 17-6, No. 9 Dave Riley 28-10

Scotch Foursome — Gross: Preston Ward, Lisa Desmarteau (33); Net: 1 Ken Gordon, Sue Gordon (23); 2 Bob Barrett, Brenda Barrett (25.5); 3 Greg Dutch, Lois Dutch (26); 4 (tie) Lee Woodward, Phyllis Gaul, Jim Boulier, Brenda Boulier (27); 6 Bill Farris, Megan Farris (27.5); 7 (tie) Slim Peaslee, Barb Peaslee, Larry Jones, Sharon Dehayes, Cecil Eastman, Loretta Eastman (28)

At Traditions GC

Men’s Senior League — 1. Terry Pangburn, Ralph Allen, Mike Connolly, 29; 2. Nick Fox, Dale Anthony, Joe Guaraldo, Lucas Winter, 31; 3. Robbie Robinson, Jim Oreskovich, Ron Goldstone, Bob Pentland, 31; 4. Paul Crawford, Don Payne, Charlie Perkins, Roger Therriault, 34. Pin: Ralph Allen 6-3

At Barren View GC

Senior Scramble — 1. Tom Koller, Dennis Lewey, Chuck Hodge, Ed Boland -5; 2. Andy Anderson, Jim Golike, Stan Fitzhenry, Rick Brown -3 (won putt-off); 3. Don Porteous, Dick Glidden, Gary Derickson, Bob Cates -3; 4. Lynn King, Jack Clay, Peter Thompson, Brian Cates -3; 5. Pat Dumont, Steve Cates, Chris Preston, Frank Gatcomb -3; Pin: No. 5 Dennis Lewey 12-1

At Bucksport GC

Wednesday Morning Scramble — 1. Bill Ferris, Al Beeson, Eric Stover, Garth Pomeroy, 32; 2. Jerry Hinson, Gordon Holmes, Jack Austin, Gil Lacroix, 33; 3. Rich Hunter, Tim Savasuk, Bo Losurdo, Joe Jensen, 34; 4. Larry Orcutt, Mike Butts, Doug Wellington, Alan Johnson, 35; 5. Gene Bowden, Paul Bakeman, Randy Kane, Roy Clements, 35; Pins: No. 3 Randy Kane 18-10; No. 6 Jerry Hinson 14-2; Pins: No. 3 Randy Kane 18-10; No. 6 Jerry Hinson 14-2

At Bangor Muni GC

Twilight League — Gross: 1. Nick Carparelli 34. 2. Rob Tiensivu 34. 3. Garlie Gray 36. 4. Jeff Kinney 37. 5. Mike Bednar 37. Net: 1. Ken Colpritt Jr. 26. 2. Tony Reynolds 27. 3. John Franck 28. 4. Stephen Stanley 28. 5. Kevin Black 29. Pins: No. 3 Kevin Black 9-5. No. 6 Bob Leighton 5-6.

At Kebo Valley

Men’s Group — Variable Best Ball: 1. Jeff Wooster, Mike Ginevan, Doug Lee 63; 2. George Merrill, Fred Cook, Skip Basso 62; Net Skins: 7. Doug Lee 9. Mike Ginevan 12. Tom Cahill 14. Gary Adler 17. Jeff Wooster

Kebo Boys — Net Skins: 4. Vinal Smith, 5. Gary Kut, 8. Al Brum, 14. Tim Mayo

Ladies League — Pink On The Links: Outer Gross: 1. Lucas Dunbar, Sarah Dunbar, Andy Cough, Layne Cough 31; 2. Sherry Harkins, Bill Thurston, Andrea Lahaye, Jim Lahaye 34; Outer Net: 1. John Fitzpatrick, Jacque Fitzpatrick, Dave Corrigan, Betsy Corrigan 31.25; 2. Jane Shubert, Dennis Shubert, Sue Hersey, Bill Hersey 31.5; Inner Gross: 1. Tori Hamblin, Lisa Tweedie, Heather Knudsen, Margie Phelps, Calvin Tweedie 34; 2. Richard Dow, Debbie Mitchell-Dow, Cornell Knight, Sandy Norton, Karen McFarland 34; Inner Net: 1. Jay Carroll, Jackie Carroll, John Dagraca, Crystal Dagraca 30.75; 2. Edi Hall, Matt Hall, Frank Derevere, Katie Derevere 31.5; Pins: No. 4. Jane McEachern 2-6, No. 6. Jacque Fitzpatrick 2-6, No. 9. Dave Corrigan 5-6, No. 15. Cornell Knight 10-9

At PVCC

Twilight League — AL East, Tim Carlson, Matt Walsh, T.J. Herlihy, Mike Burton, Rusty Johnstone 62; AL Central, Mark Barthelemy, Jeff Manter, Ed Ripley, Mike Tuell, David Green 63; NL East, Matt Shannon, Jerry Glidden, Jeff Sanford, Don Powers, Jim Ballinger 65; NL Central, Abe Chase, Kevin McConnell, John Sturgeon, Jeff Plourde, Heok Kwon 64; Pins: No. 4 John Poulin 2-8; No. 6 Lee Chick 3-0; No. 14 Tim Estabrook 2-6; No. 16 Bruce Nickerson 13-0

At Hermon Meadow GC

Men’s League — 1. Tracy Gran Jr., Tony Alaimo +4; 2. Joe Johnston, Tim McCluskey +2; 3. Alden Brown, Jim McInnis +1; 4. Bruce Ireland, Darren

Stover E; 5. Warren Dinardo, Tracy Gran -6; 6. (tie) Tom Berry, Doug Chambers and Dave Robinson, Mark Alaimo -7; Pins: No. 12 Bruce Ireland 19-5 No. 16 Jim McInnis 7-7

At Grand Falls CC

Upper St. John Valley Senior Ladies — Division D Gross: Deborah Porter 98; Net: Mary Ann Marciniak 63; Division C Gross: Joan McCue 96; Net: Susan Linkletter 71; Division B Gross: Kathy Levesque 87; Net: Lisa Stohlman 65; Division A Gross: Lupita Albert 84; Net: Rita Levesque 67