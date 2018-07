Local sports: Legion baseball schedule; golf scores; harness racing results, starters

Stock image | Pixabay Stock image | Pixabay

July 10, 2018 10:05 pm

Legion baseball

Senior Legion

Zone 1

Thursday, July 12

Bangor Coffee News at Hampden, 7 p.m.

Motor City at Post 51/16, TBA

Saturday, July 14

Bangor Coffee News vs. Post 51/16, at Colby College (2), 11 a.m.

Motor City vs. Acadians (2), at Blue Hill, 11 a.m.

Monday, July 16

Acadians vs. Post 51/16, at Thomas College, 5:30 p.m.

Hampden at Motor City, TBA

Wednesday, July 18

Hampden vs. Acadians, at Blue Hill, 5:30 p.m.

Motor City vs. Bangor Coffee News, at Mansfield, Bangor, 7:30 p.m.

Zone 2

(Weekday games start at 5:30 p.m.; weekend doubleheaders start at 9:30 a.m.)

Thursday, July 12

Bessey Motors at Rogers

Augusta at Locke Mills

Franklin County at Gardiner

Bye: Pastime

Saturday, July 14

Augusta at Bessey Motors

Locke Mills at Gardiner

Pastime at Franklin County

Tuesday, July 17

Pastime at Gardiner

Rogers at Locke Mills

Franklin County at Bessey Motors

Junior Legion

Northern Division

Tuesday, July 10

Wednesday, July 11

Motor City at Acadians, Ellsworth, 5:30 p.m.

Machias at Bangor, Mansfield, 7:30 p.m.

Fairfield at Skowhegan, 5:30 p.m.

River Jacks at Messalonskee (2), at Thomas, 4 p.m.

Friday, July 13

River Jacks at Machias, Washington Acad., 5:30 p.m.

Motor City at Penquis, Foxcroft Acad., 5:30 p.m.

Saturday, July 14

Bangor at Fairfield, Colby, 4:30 p.m.

Messalonskee at Skowhegan, Colby, 7 p.m.

Sunday, July 15

Acadians at Messalonskee (2), Colby, 11 a.m.

Bangor at Belfast, 1 p.m.

Machias at Fairfield (2), Mansfield, 10 a.m.

Penquis at Longhauers (2), Hermon, 11 a.m.

River Jacks at Skowhegan (2), Colby, 4 p.m.

Golf

LOCAL

At Pine Hill GC

Ladies League — Throw-out 3 Holes: 1. Jenny Williams, Sandy Meehan, Tammy Curtis, Sue St. Heart 26; 2.Michelle Atherton, Rachel La Pointe, Louise Holyoke, Lynn Hunt 27; 3. Dawn England, Linda Dunifer, Mary Ann Beatham 29

Couples League — 1. Rick/Dawn England 34, 2. Steve/Jenny Williams 39, 3. Peter/Pumpkin Beatham 40, 4. Linda/Chris Dunifer 41, 5. Dan/Michelle Atherton 42, 6. Sandy/Joe Meehan 42, 7. Ed/Sue St. Heart 43; Pins: No. 7 Rick England 11-3; No. 9 Rick England 17-5

At Hampden CC

Ladies League — 1.Aida Francis, Pam Anderson, Susan Hall, Calista Hannigan 37; 2.Jill Long, Brooke Green, Jane Sturgeon 38; 3.Joette Fields, Patty Blanchard, Sally Hartman, Paula Grindle 38 (mc); 4.Elinor Bucklin, Geneva Allen, Donna Nason, Janice Gran 42; Even holes team 4 (16)

At Traditions GC

Women’s League — 1. Mary Smith, Susan Payne, Jane Levie, 29; 2. Betty Jamison, Dawn Seavey, Loretta Robichaud, 34; 3. Winnie Coleman, Gwen Archambault, Alice Openshaw, 32; 4 Tie. Jeannette Laplante, Katrina Lavine, Dianne Swandal, Brenda Crosby, 36; 4 Tie Nancy Carney, Julie Butler, Irene Woodford, 36; pin: Mary Smith 17-4

Men’s Christian League — 1. Bob Pentland, Steve Batson, Bruce Pouser, Harold Batson, 27; 2. Mike Connolly, Wes Walker, Bob Leavitt, 31; 3. Terry Pangburn, Charlie Perkins, Roger Therriault, John Wachler, 32; pin: Mike Connelly 3-6

At Northport GC

Twilight League — Class A Gross: 1. Bruce Spaulding (37), 2 Preston Ward (38), 3 terry Whitney (39); Net: (tie) 1. Jeff Dutch, Mike Knox, Greg McDaniel (33); Class B Gross: 1 Scott Benzie (42), 2 Duke Marston (44), 3 (tie) John Herzberg, Bill Farris (48); Net: 1 Dave Riley (32), 2 Greg Dutch (33), 3 Jim Boulier (34); Pins: Class A: 12 Jesse Johnson 40-0, 18 Cory Chase 12-7; Class B: 12 Don Cynewski 22-9, 18 Duke Marston 15-10

At Dexter Muni GC

Men’s League — A Flight: Gross: Ron Moody 37; Net: D. Richardson 33.5; B Flight: Gross: Brandon Vafiades 41; Net: Frank Reynolds 33.5; C Flight: Gross: Jason M. Clukey 43; Net: Mike Mower 29; Pins: No. 4 Jim Bob Hartford 11-1, Brandon Vafiades 14-6

Harness racing

BANGOR RACEWAY

Tuesday’s Results

FIRST, Pace, $3,200

A Hard Days Night, Da Deslandes, 2.80 3.00 2.10

Southwest Bliss, He Campbell, 7.20 3.60

Wild Lady Luck, Sh Thayer, 2.60

T: 1:57.0. Ex. (5/2) $14.80; Tri. (5/2/1) $32.80

SECOND, Pace, $3,700

Pembroke Perfect, He Campbell, 3.00 2.60 2.10

Lil Miss Snowflake, Ma Athearn, 8.00 5.60

Five Cent Deposit, An Harrington, 5.20

T: 1:56.4. Ex. (1/2) $38.40; Tri. (1/2/4) $158.80; 1st Half DD (5/1) $5.00

THIRD, Pace, $2,900

Kinnderuntouchable, He Campbell, 8.00 2.60 2.10

No Humble Jumble, Ga Mosher, 2.20 2.10

Lucky Michael, Ch Cushing, 2.20

T: 1:56.3. Ex. (6/1) $13.80; Tri. (6/1/4) $17.80

FOURTH, Pace, $2,500

Crush Hanover, He Campbell, 9.00 4.60 3.60

Shiplap, Iv Davies, 3.20 2.20

Primos Last Rodeo, Do Dickison, 3.20

T: 2:01.2. Ex. (4/2) $41.00; Tri. (4/1/5) $169.80

FIFTH, Pace, $2,700

Spincredible, He Campbell, 2.80 2.20 2.40

Dansan Carruso, Jo Beckwith, 7.00 3.40

Regulus N, Ga Mosher, 2.20; T: 1:58.0. Ex. (2/6) $135.60; Tri. (2/6/5) $151.20

SIXTH, Pace, $3,100

To Much Fun, Ga Mosher, 45.80 9.40 2.20

Baywood Shadow, Da Ingraham, 3.80 2.10

Palm’s Beach, Da Deslandes, 2.10

T: 1:58.1. Ex. (6/3) $1,280.20; Tri. (6/3/1) $1,757.60

SEVENTH, Pace, $3,300

Q T Pie Hanover, Da Deslandes, 5.80 4.20 2.20

Stonebridge Satire, Da Ingraham, 4.40 2.80

Gold Star Roger, Ma Athearn, 2.40

T: 1:58.4. Ex. (1/4) $14.40; Tri. (1/4/2) $68.60; Pick 3 (2-6-a) $11.20, Pick 3 (2-a-1) $11.20

EIGHTH, Pace, $6,000

J J S Jet, He Campbell, 3.40 2.20 2.10

Bo Master, Sh Thayer, 6.80 2.80

Sinners Prayer, Jo Beckwith, 2.10

T: 1:55.3. Ex. (4/3) $13.00; Tri. (4/3/2) $22.60

NINTH, Pace, $3,700

Alittlebithiphop, Iv Davies, 3.00 2.40 2.60

Roddy’s Nor’easter, Da Ingraham, 2.60 3.00

Paris Beau, Sh Thayer, 4.00

T: 1:56.4. Ex. (5/4) $7.20; Tri. (5/4/6) $31.20

TENTH, Pace, $3,200

Dragon Seelster, Da Deslandes, 6.00 3.00 2.20

Intrepid Hall, Ru Lanpher III, 3.60 2.10

Cr Hotshot, He Campbell, 2.10

T: 1:57.2. Ex. (3/5) $25.60; Tri. (3/5/1) $46.80; 1st Half Late Double (5/1) $13.00; Total handle: $35,521

Wednesday’s Starters, 5 p.m.

FIRST, Pace, $3,100

Lifeontherange, Sh Thayer King Of The D, Da Deslandes Rambling Jet, He Campbell Roman Conqueror N, Da Ingraham Fiesty Baran, Mi Cushing Terem Up Louie, Mc Sowers

SECOND, Pace, $2,800

Belly Dancer, Mi Cushing Midnight Mass, He Campbell Catchajolt, Da Deslandes Kim’s Day, Mc Sowers Upfront Grantsgirl, An Harrington Daydreamer Jo, Mi Stevenson Sweetchildofmine, Da Ingraham Rock Baby Rock, Ga Mosher

THIRD, Pace, $3,400

Rawdon Gold Digger, Jo Beckwith Sachertorte, Sh Thayer Jay Bees Grin N, Ga Mosher What A Hooligan, Mi Stevenson My Last Chance, Mc Sowers Artzuma, Da Ingraham Excel Nine, Mi Cushing

FOURTH, Trot, $3,700

Explosiveafternoon, Da Ingraham Big Bang Hanover, Ke Lantz J-S For Justice, Jo Beckwith Candy Lane, Ma Athearn Moon Dance, Da Deslandes Dony Andreas, Mi Stevenson O’wow, Mc Sowers

FIFTH, Pace, $3,900

Real Special, Wi Campbell Rocnrolwilneverdie, Sh Thayer Mc Rusty, Da Deslandes Js Mcflash, Mc Sowers Bold Willie, Ga Mosher Daniel Semalu, He Campbell

SIXTH, Pace, $11,056

Luck Of The Deal, Ma Athearn Shes A Maverick, Jo Nason A Thousand Wishes, Da Ingraham Gonna Hear Me Rohr, Wi Campbell Pembroke Passionly, He Campbell Cbf Baroness, Ga Mosher Little Honeybadger, Ni Graffam Justcallmedee, Ma Athearn

SEVENTH, Pace, $5,000

Pembroke Scorpio, He Campbell Sandinista, Mi Cushing Jimmy C R, Da Ingraham Falcon’s Luke, Mc Sowers Beachchip Hanover, Ho Davis Jr Kid Courageous A, Da Deslandes

EIGHTH, Trot, $4,200

Sim Brown, Ga Mosher Neverdie, Mi Cushing Dagget, Ma Athearn Pembroke Castaway, He Campbell Trotalot, Ja Dunn

NINTH, Pace, $10,830

Saratoga Liz, Ho Davis Jr Ella’s Angel, Mi Stevenson Where Does Time Go, Da Ingraham Cab Bearnaise, Mi Cushing Tip Em Off, Sh Thayer Diamond Stepp, Wi Campbell Sheilas Share, Ma Athearn

TENTH, Pace, $3,900