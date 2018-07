Local sports: Golf, road racing, harness racing, Babe Ruth tourney results

Stock image | Pixabay Stock image | Pixabay

July 8, 2018 10:35 pm

Golf

HOLE-IN-ONE

Doug Chambers

HERMON — Doug Chambers of Levant recorded a hole-in-one on the 130-yard third hole at Hermon Meadow Golf Club on Monday. He used a 52 degree wedge on the shot, which was witnessed by Tracy Gran Jr., Cheryl Paulson, and Lois Adams.

At Kebo Valley

Saturday Skins & Pins — Gross: 1. Bob Braun, 2. Jake Willis, 3. Brent Barker, 12. Ben Young, 16. Chris Swan; Net: 5. Ben Young, 9. Calvin Tweedie, 15. Jake Merchant, 17. Jud Strang; Pins: 4. Bob Braun 11-4, 6. Empty, 9. Jake Willis 8-8, 15. Chris Swan 15-3

At Hidden Meadows GC

Old Town Animal Orphanage Golf Tournament

1. John Ambrose, Wally Tardiff, Steve Farley, Brian Meadow 61; 2. Joe Stuart, Brett Stuart, Larry Stuart, Jeremie Tweedie 62; 3. Dillon Leland, Dakota Madden, Ryan Madden, Wendell Stoddard 63; 4. Terry McDonald, Bill Fernandez, Jay Emerson, Matt Libby 63; 5. Lorraine Lanigan, Ed Lanigan, Donna Emerson, Brad Wilkins 64; 6. John Lodge, Justin Lizzote, Josh Fournier, Adam Lyons 65; 7. Mike Cote, Ken Mitchell, Joe Mitchell, Joe Severence 65; 8. Dawn Eaton, Holly Taylor, Brenda Moor, Emy Em 65; 9. Bob Leighton, Bobby Tweede, Richard Brown, Lane Alley 66; 10. Don Sturgeon, Jane Sturgeon, Ryan Lucas, Gary Powers 67; 11. Adam Gray, Andrew Dalton, Greg Dalton, Steve Dalton 67; 12. Jeff Gerry, Tony Campbell, Devin Stock, Josh Sheridan 68; 13. Mike Carr, Doug Kins, Jay Dugal, Trevor Dugal 69; 14. Ben Smith, Chris Ogonowski, Bryce Colbeth, Curtis Worcester 70; 15. Richie King, Ed King, Ed Lucas, Gene Fadrigon 70; 16. Bee Levasseur, Brenda Levasseur, Liz Levasseur, Jason Levasseur 70; 17. Brad Haase, Dan Ellis, Owen Jones Josh McNuee 72; 18. Bob Cust, Gloria Brown, Rich Dressler, Frank Dubay 81.

Closest to the line: Bob Leighton 0-.75; Long drive, 64-younger: Ryan Nadeau; Long drive, 65-older: Mike Cote; Long drive, Women: Dawn Eaton; Longest Putt: Bill Fernandez 0-10; pin: Tony Campbell 22-6; Closest 3rd shot: Steve Farley 4-5; Closest 2nd shot: Mike Carr 1-1;Closest shot from off the green: Gene Fadrigon 0-0; pin: Jeff Gerry 5-6; Closest 2nd shot: Josh McNuee 7-7; Longest Putt: Terry McDonald 27-7. Other competitions: Scotty Cameron Putting Contest Winner: Dillon Leland; Mizuno Custom Wedge Contest Winner: Ryan Nadeau

At Dexter Muni GC

DRHS Class of 2021 Benefit Scramble — Gross: Steve Sudsbury, John Novak, Shane Baxter, Rick Sherburne 54; Net: Rik Smith, Randy Moulton, Ed Walker, Frank Reynolds 51 Matt Mountain, Mike Mountain, Sean Farnsworth, Ray Mountain 52; Pins: No. 4 Steve Sudsbury 10-1, No. 8 Brian Gilbert 12-0, No. 13 Steve Herring 11-2, No. 17 Frank Reynolds 15-8;

Straight Drive: Rod Granger; Ladies Long Drive: Barbie Herring; Men’s Long Drive: Joe McArthur; Senior’s Long Drive: Rik Smith

Weekend Sweeps — Gross: Brandon Vafiades 39 Net: Randy Moulton 30.5

At Hermon Meadow Golf Club

Par 3 Tourney — Mixed Division: 1. Jim McInnis, Jody Lyford 53, 2. Al Porter, BJ Porter 55, 3. Dave Mussulman, Lydia Mussulman 56, 4. Terry McDonald, Diane Herring 57; Men’s Division: 1. Al Stuber, Marty Kelly 51, 2. Rick Boody, Aaron Newcomb 56, 3. Josh Look, Steve Tinto 57, 4. Chris Putnam, Dean Clark 58, Pins: Women: No. 3 Angie McCluskey 14-9, No. 16 Lydia Mussulman 27-3, Men’s: No. 3 Doug Chambers (hole-in-one), No. 16 Al Porter 7-7

At Northport GC

Ryder Cup — Men: 1. Terry Whitney, Phil Bowen (61), 2. (tie) Rick Cronin, Jeff Shula, Dave Potvin, George Cushman, (62); 4. (tie) Randy Berry, Tom Savage, Paul Wheatley-Price, Mather Taylor (63); 6. Tim Riley, Don Pendergast (64); 7. (tie) Dave Wentworth, Cliff Randall, Harvey Peterson, John Herzberg, Mike Knox, Cecil Eastman (65): Women: 1. Lisa Desmarteau, Barb Peaslee (61); 2. Leslie Eaton, Val Hansen (66)

At Kebo Valley

Pins & Skins — Gross Skins: 6. Jon Nicholson 7. Jim McFarland 10. Carew Blythe 17. Jon Nicholson 18. Jon Nicholson; Net Skins: 4. Ben Young 11. Carew Blythe 14. Tom Richardson 16. Jake Merchant; Pins: 4. Tom Richardson 10-3 6. Jon Nicholson 4-1 9. Ron Tibbetts 10-2

Road racing

4th Annual 5K Run to Benefit the Hudson Scholarship Fund

At Hudson

1. Perry Lebreton 17:46 2. Caleb Rounds 19:35 3. Ed Hughes 21:35 4. Ezra Dean 21:41 5. Eric Hutchins 22:10 6. Bret Hanson 22:32 7. Brenda White 22:43 8. Mark Libby 22:44 9. Rachel Rounds 23:13 10. Dave Farrar 23:17 11. Heather Durrell 24:23 12. Barbara Wach 25:52 13. Rob Laskey 26:28 14. Gerard Wach 26:31 15. Richard Rounds 28:15 16. Dave Samuelian 28:31 17. Sue Hanson 28:42 18. Michael Derespino 32:18 19. Jessica Landry Lyons 33:02 20. Michael Cram 33:53 21. Rachel Hutchins 35:45 22. Sydney Gray 38:47 23. Stephanie Landry 41:38

Harness racing

BANGOR RACEWAY

Friday’s Results

FIRST, Pace, $2,900

Kinnderuntouchable, He Campbell, 16.60 3.40 2.10

No Humble Jumble, Ga Mosher, 2.20 2.10

Veiques, Ro Cushing, 3.20

T–1:58.2. Ex. 3-1 $19.00; Tr. 3-1-5 $39.20

SECOND, Pace, $3,000

Nucular Enemy, Mc Sowers, 36.80 7.40 3.00

Sachertorte, Sh Thayer, 3.40 2.40

Spincredible, He Campbell, 3.20

T–1:58.1. Ex. 2-4 $62.80; Tr. 2-4-7 $342.60; 1st half DD 3-2 $167.00

THIRD, Pace, $2,700

Drunk And Dramatic, Ke Case, 26.20 5.40 3.00

Rock Baby Rock, Ga Mosher, 3.40 3.00

Maddie D, Da Ingraham, 4.00

T–2:01.1. Ex. 2-3 $30.40; Tr. 2-3-7 $213.60

FOURTH, Pace, $3,500

Heart Breaking, Da Deslandes, 24.60 13.80 6.40

Love Without End, He Campbell, 4.20 2.60

Malek Hanover, Mc Sowers, 11.40

T–1:58.1. Ex. 2-5 $147.00; Tr. 2-5-A $339.60

FIFTH, Trot, $3,200

Royal Hawaii, Da Deslandes, 4.80 3.00 2.10

Cash Empire, Da Ingraham, 4.20 3.60

Dony Andreas, An Harrington, 3.60

T–2:02.1. Ex. 2-3 $9.80; Tr. 2-3-4 $42.20

SIXTH, Pace, $3,100

Jay Bees Grin N, Ga Mosher, 6.00 5.60 2.20

Ragnar J, Da Ingraham, 17.00 17.40

Lifeontherange, Sh Thayer, 6.80

T–1:59.1. Ex. 5-4 $31.40; Tr. 5-4-6 $116.40

SEVENTH, Pace, $2,700

Big Red, Mc Sowers, 22.60 20.20 2.80

American Flight, Da Ingraham, 2.60 2.10

Its A Go, Ga Mosher, 3.40

T–1:58.3. Ex. 1-2 $30.40; Tr. 1-2-3 $230.00; Pick 3 Races 2-5-1 $114.80

EIGHTH, Pace, $10,836

Mylastdime, Da Ingraham, 6.60 2.80 2.80

Thankyouallmyfans, Ho Davis Jr, 3.00 2.10

The Deucemeister, Da Deslandes, 8.60

T–1:58.2. Ex. 7-2 $14.40; Tr. 7-2-3 $67.00

NINTH, Pace, $3,200

Spy In The Camp, Da Ingraham, 4.20 4.00 2.40

Toe Tag, Ro Cushing, 4.00 2.20

Nowhining Bluechip, Ga Mosher, 5.00

T–1:59.4. Ex. 6-4 $15.80; Tr. 6-4-1 $84.20

TENTH, Pace, $4,200

Jimmy C R, Da Ingraham, 5.00 2.40 2.80

Real Special, Ni Graffam, 3.40 2.20

Singing Saint, Ho Davis Jr, 3.80

T–1:56.1. Ex. 4-1 $17.80; Tr. 4-1-3 $40.80

ELEVENTH, Pace, $3,500

Lucksgottachange, Jo Beckwith, 33.20 7.40 7.80

Eternal Ring, He Campbell, 3.20 2.60

Carrie Ann, Sh Thayer, 5.80

T–1:58.4. Ex. 1-3 $48.40; Tr. 1-3-7 $259.20; Late DD

4-1 $189.00; Total Handle: $23,524

Batter up

Babe Ruth All-Star Tourney

At Morrill Field, Rockland

Saturday’s scores

Age 14

Game 3: Augusta 4,. Midcoast 3 (Midcoast eliminated)

G4: Central Maine 16, Augusta 12 (Central Maine wins District 2 title)

Age 15



G2: Lisbon 11, Midcoast 9 (Lisbon wins District 2 title)