Local golf results; Legion baseball schedule, results; Harness racing results, starters

Stock image | Pixabay Stock image | Pixabay

June 26, 2018 1:00 pm

Updated: June 26, 2018 11:02 pm

Golf

LOCAL

Maine Amateur Qualifier

At Waterville CC

1 Jon Hardy 72, 2 Chandler Longfellow 73, 3 Nick Mazurek 74, 4 Drew Glasheen 74, 5 Lance Libby 74, 6 Ralph Michaud 76, 7 Heath Cowan 76, 8 Benjamin Leet 76, 9 Brad Pattershall 76, 10 Christopher Kauppila 77, 11 Daulton Wickenden 77, 12 Jordan Jones 77, 13 Billy Rollins 77, 14 Mark Stasium 78, 15 Conner Macdonald 78, 16 Ben Estabrook 78, 17 Scott Weymouth 78, 18 Paul Wiggin 79, 19 Bill Boyington 79, T20 Tim Estabrook 79, T20 Jonathan Lee 79, 22 Adam Hachey 79, 23 Justin Irish 79

Failed to make cut

Ross Delorenzo 80 (1st Alternate), Scott Dillon 80 (2nd alternate), Tim Dobyns 80 (3rd alternate), Brian Henderson 80, Dylan Burton 80, Carter Pearl 80, Jesse Johnson 81, Kelly Cates 81, James Quinn 81, Wes Zemrak 81, Blake Marden 81, Adam Haskell 81, Tyler Baker 81, Thomas Leet 82, Ryan Wilkins 82, Thomas Hanscom 82, Chris Hitchings 82, Bob Allen 82, Scott Janco 83, Zack Davies 83, Frank Magoon 83, Stephen Clark 83, Trevor Flanagan 83, Nicholas Pelotte 84, Chris Brook 84, Kevin Byrne 84, Percy Zentz 84, T.J. Smart 84, John Gagliano 84, Erik Mcclure 84, Michael Salisbury 84, Michael Crawford 85, Wesley Kauppila 85, Don Flanagan 85, Brown Martin 85, Shawn Casey 86, Matt Pelletier 86, Andy Wheeler 86, Bradly Wilkins 86, James O’Sullivan 87, Jack Burt 87, Greg Hollingsworth 87, Glenn Furth 87, Christopher Carrier 88, Michael Pelletier 88, Elliot Snow 89, Jon Moody 89, Kyle McDonald 90, Matt Huff 90, Chad Waterhouse 90, Greg Goulette 90, Jayson Adams 90, Adam Orser 91, Jackson Cousins 93, Matt Bowden 94, Kyle Nicholson 97, Steve Welch NC

At Traditions GC

Women’s League — 1. Susan Payne, Jane Levie, Jeannette Laplante 32; 2. Priscilla Aucoin, Hilda Wardwell, Alice Openshaw, Carol Rushton 34; 3. Brenda Crosby, Sue Everett, Dianne Swandal, Winnie Coleman 35; 4. Nancy Carney, Katrina Lavine, Pat Woodbury, Tammy Curtis 35; 5. Dawn Seavey, Lois Adams, Marcia Biggane, Loretta Robichaud 35; 6. Debbie Dunham, Betty Jamison, Stevie Lord 36; 7. Mary Smith, Gwen Archambault, Rachel Lapointe 36; Pins, 2 shots): Susan Payne, Jane Levie, Jeannette Laplante 0-14; 1 shot: Priscilla Aucoin 20-3

Women’s Evening League — 1. Lisa Bird, Cathy Crowell, Debbie Lynch 35; 2. Gwen Archambault, Julie Oreskovich, Carol Tozier 38

At Pine Hill GC

Bob Little Memorial Scholarship Fund Golf Tourney — Gross: Stover, Largay, Junkins, Libby 57; T. Brooks A. Brooks, S. Brooks, Williams 57; Freeman, Montandon, LeGassie, Hutchins 58; Net: Dunifer, Dunifer, Richards, Robinson 45; Randall, Tweedie brothers, Garrison 45; Tate, Dawson, Treworgy, Nappilo 45; Pins: No. 7 Chris Junkins 8-1, No. 9 Scott Wallace 7-7, No. 17 J. Davis 9-0, No. 18 Larry Freeman 14-4; Scholarships (by draw): Kelsey Hines and Kayla Brooks.

At Hampden CC

Ladies League — 1. Joette Fields, Jane Sturgeon, Patty Blanchard 36; 2. Aida Francis, Geneva Allen, Janice Gran, Beth Dunning 37; 3. Donna Nason, Calista Hannigan, Lori Trundy, Patty Blanchard 39; 4. Barbara Moore, Paula Grindle, Elinor Bucklin, Jill Long 42; 5. Sally Hartman, Susan Hall, Pam Anderson 43

At Lucerne GC

Senior Scramble — Dick Gassett, Dave Robertson, Mac Cassell, Russ Black, Rich Skorski -5; (tie) Bruce MacGregor, Dana Corey, Ed Lachance, Rock Alley, Ralph Alley -4; Bruce Blanchard, Ted Pierson, Richard Baker, Bob McKenney, John Shoppe -4; (tie) Dick Keene, Phil Carroll, Jim Awalt, Dale Anthony, Tom Winston -3; David Gubler, Dennis Kiah, Scott MacArthur, Whitney Lavene, Bob Fraser -3; Ben Sawyer, Ron Allen, Barry Harris, Robin Young, Bob Tweedie -3; Pins: No. 2 Ralph Alley 9-10, No. 6 Russ Black 11-1

At Hidden Meadows GC

Tuesday Senior League — Gross: 1. Gary Caswell 38, 2. Alan Hussey 38, 3. Neil Labbe 40, 4. David Saucier 41; Net: 1. Terry Grant 27, 2. Pat Huntley 28, 3. John Veilleux 29, 4. Greg Bosse 30, 5. Frank Greenleaf 31; Pins: No. 4 Ed King 0-2; No. 8 Andy Taylor 14-4

At Rocky Knoll CC

Tuesday Scramble — Barbara Bryant, Tom Bryant, Chris Murphy 32; Tina Clark, Steve Newcomb, Scott Melvin, Al Feurstock 33; Pins: No. 5 Chris Murphy 12-5, No. 7 Tina Clark 19-1

At Northport GC

Twilight League — Class A, Gross: 1 Preston Ward 37, 2 (tie) Kevin Nickerson, Charlie Pray 39; Net: 1 Rick Cronin 29 2 Bruce Spaulding 32, 3 (tie) Greg McDaniel, Chris Tibbetts 36; Class B, Gross: 1. David Riley 40, 2 Tony Field 44, 3 Chip Curry 46; Net: 1 Brian Beaulieu 30, 2 Bob Barrett 31, 3 Greg Dutch 34; Pins, Class A: No. 9 Greg McDaniel 20-1; Class B: No. 3 David Riley 4-6, No. 9 Slim Peaslee 18-6

Harness racing

BANGOR RACEWAY

Tuesday’s Results

FIRST, Pace, $3,100

Baywood Shadow, Da Ingraham, 3.00 2.60 2.10

Golden Tree, An Harrington, 3.60 3.20

Benjaminbanneker N, Ga Mosher, 2.80

T—1:57.2. Ex. 1-3 $9.60; Tr. 1-3-2 $23.40

SECOND, Pace, $3,300

Fountain Square, Ga Mosher, 14.60 4.00 2.60

Gold Star Spider, He Campbell, 2.20 2.10

Dragmetoglory, Aa Hall, 13.80

T—1:57.2. Ex. 6-5 $32.20; Tr. 6-5-2 $67.60; DD 1-6 $15.60

THIRD, Pace, $2,850

Pembroke Perfect, He Campbell, 2.20 2.20 2.10

Bliss And Luck, Ga Mosher, 2.20 2.20

Tweedledtweedledum, Da Ingraham, 5.60

T—1:58.3. Ex. 7-5 $3.80; Tr. 7-5-8 $30.60

FOURTH, Pace, $2,900

Gold Star Roger, Da Ingraham, 3.60 2.40 2.20

Southsidelightning, Ga Mosher, 4.60 2.40

Critique, Mi Downey, 2.80

T—2:00.2. Ex. 7-3 $9.80; Tr. 7-3-4 $19.60

FIFTH, Pace, $2,700

Ragnar J, Ga Mosher, 4.00 2.40 2.10

Southwind Rex, He Campbell, 2.20 2.20

Nowhining Bluechip, Da Deslandes, 2.40

T—1:57.2. Ex. 3-4 $5.40; Tr. 3-4-1 $14.20

SIXTH, Pace, $3,100

Regal Delight, An Harrington, 9.60 3.20 2.20

Aint No Mo, He Campbell, 2.40 2.10

Dynamic Rayzer, Da Ingraham, 3.20

T—1:56.3. Ex. 2-5 $15.40; Tr. 2-5-3 $37.40

SEVENTH, Trot, $5,000

Pembroke Castaway, He Campbell, 5.40 2.60 2.10

Manssive, Ro Cushing, 2.60 2.10

Maine Muscle, Da Ingraham, 2.10

T—1:57.3. Ex. 1-4 $6.20; Tr. 1-4-5 $20.80; Pick 3 3-2-1 $55.20

EIGHTH, Pace, $3,700

Arsenal, Da Ingraham, 4.20 4.00 2.00

Bold Willie, Ga Mosher, 3.40 2.20

Mc Rusty, He Campbell, 2.40

T—1:55.3. Ex. 2-3 $19.20; Tr. 2-3-5 $98.40; Late DD 1-2 $29.20

Total Handle: $25,204

Wednesday’s Starters, 5 p.m.

FIRST, Pace, $3,400

1. Magic Tricks, He Campbell

2. Wave That Banner, Da Deslandes

3. Allcardsallthetime, Ga Mosher

4. Northview Punter N, Mi Stevenson

5. Excel Nine, Da Ingraham

6. Paris Beau, Sh Thayer

SECOND, Pace, $2,800

1. Mcheartbreaker, Da Deslandes

2. Sweetchildofmine, Ch Nye

3. Pan Taylor, Mi Stevenson

4. Cute Hill, He Campbell

5. I Saw Red, Mc Sowers

6. When In Doubt, Jo Beckwith

7. Maddie D, Da Ingraham

8. Cursive L, Ga Mosher

THIRD, Pace, $3,400

1. The Wizsell Of Odz, Da Ingraham

2. Lady Spartacus, An Harrington

3. Eternal Ring, He Campbell

4. Southwest Bliss, Ch Nye

5. Casimir Nymph, Jo Beckwith

6. Leeann Majors, Ro Nadeau

7. Kim’s Day, Mc Sowers

8. Miss Paula D, Da Deslandes

FOURTH, Trot, $2,900

1. Skad’s Winner, An Harrington

2. Explosiveafternoon, Da Ingraham

3. O’wow, Mc Sowers

4. Dony Andreas, Mi Stevenson

5. Barbells, He Campbell

6. Cantabmyway, Ro Estes

7. Moon Dance, Da Deslandes

FIFTH, Pace, $3,400

1. Caviart Tyler, Ga Mosher

2. Quick Fun N, Sh Thayer

3. Someplace Special, Mi Stevenson

4. Histoire Eternelle, Gr Bowden

5. K D Overdrive, Da Ingraham

6. Double D Deluxe, Do Dickison

7. Pembroke Maverick, He Campbell

SIXTH, Pace, $3,800

1. Artzuma, Da Ingraham

2. Pembroke Art, He Campbell

3. Father Ofthe Year, Mi Downey

4. Stormin Spree, Da Deslandes

5. Bo Master, Sh Thayer

SEVENTH, Pace, $5,000

1. Pembroke Scorpio, He Campbell

2. Daniel Semalu, Sh Thayer

3. Kid Courageous A, Da Deslandes

4. Malek Hanover, Mc Sowers

5. Vegas Dream, Da Ingraham

EIGHTH, Pace, $3,900

1. Dreamzzzz R For U, Ch Nye

2. Or, Mi Stevenson

3. Jimmy C R, Da Ingraham

4. Bullseye, Ga Mosher

5. City Of The Year, Mi Downey

6. Js Mcflash, Mc Sowers

7. Intrepid Hall, Sh Thayer

8. Jackson K Down, He Campbell

Legion baseball

Senior Legion

Zone 1

Monday, June 25

Post 51/16 vs. Coffee News Bangor at Mansfield, ppd., July 6

Tuesday, June 26

Hampden vs. Acadians at Blue Hill, 5:30 p.m.

Motor City vs. Coffee News Bangor at Mansfield, 7:30 p.m.

Thursday, June 28

Coffee News Bangor vs. Acadians (2) at Blue Hill, 5:30 p.m.

Post 51/16 vs. Hampden at Hampden Academy, 7 p.m.

Saturday, June 30

Hampden vs. Coffee News Bangor (2) at Mansfield, 11 a.m.

Motor City vs. Post 51/16 (2) at Colby, Waterville, 11 a.m.

Zone 2

(Weekday games start at 5:30 p.m.; weekend doubleheaders start at 9:30 a.m.)

Tuesday, June 26

Augusta at Rogers

Franklin Cty at Bessey Motors

Augusta at Locke Mills NR

Wednesday, June 27

Franklin Cty at Pastime

Thursday, June 28

Bessey Motors at Augusta

Gardiner at Locke Mills

Rogers at Franklin County

Friday, June 29

Pastime at Gardiner

Saturday, June 30

Rogers at Bessey Motors

Locke Mills at Augusta

Gardiner at Franklin County

Junior Legion

Northern Division

(Standings, through June 25)

Quirk Motor City 5-0

Bangor Cadets 5-0

Hampden/Hermon Hartt RiverJacks 4-0

Midcoast 5-3

Post 14 Fairfield 3-2

Skowhegan Tax Pro 2-1

Messalonskee 2-2

Poar 9 Machias 1-3

Post 207 Acadians

Hampden/Hermon Hartt Longhaulers 0-6

Rowell’s Navigators 0-4

Sunday, June 24

Bangor 7-11, Acadians 3-0

Fairfield 11, Longhaulers 6

RiverJacks 23-20, Penquis 0-3

Motor City 4, Skowhegan 2

Belfast 14-11, Machias 2-9

Tuesday, June 26

Bangor at Motor City, at Husson, 7 p.m.

Skowhegan at Messalonskee, at Colby, 7 p.m.

Wednesday, June 27

Bangor at Messalonskee, at Colby, 7 p.m.

Longhaulers at Acadians, at Ellsworth HS, 5:30 p.m.

Motor City at RiverJacks, at Hampden, 7 p.m.

Penquis at Belfast, at Mansfield, 5:30 p.m.

Bangor at Skowhegan, at Colby, 4:30 p.m.

Thursday, June 28

Acadians at Motor City, at Mansfield, 5 p.m.

Fairfield at Bangor, at Mansfield, 7:30 p.m.

RiverJacks at Longhaulers, at Hampden, 4:30 p.m.

Saturday, June 30

Bangor at Yarmouth (2), at Yarmouth HS, 11 a.m.

Sunday, July 1

RiverJacks at Belfast, at Belfast HS, 4 p.m.

Machias at Messalonskee, at Mansfield, 11 a.m.

Machias at Penquis, at Mansfield, 1:30 p.m.