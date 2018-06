Local sports: Golf results; Winkin ‘Mr. Baseball’ winners

Stock image | Pixabay Stock image | Pixabay

June 21, 2018 10:11 pm

At Lucerne GC

Senior Scramble — 1st Phil Carroll, Larry Orcutt, Ted Pierson, Mike Dunphy (-7); 2nd Bruce MacGregor, Richard Baker, Bob McKenney, Mark Johnson (-6); 3rd Robin Young, Kerry Woodbury, Bob Francis, Dennis Kiah (-5); Don McCubbin, Bruce Blanchard, Johnny Lee, Jim Mabry (-4); Russ Black, Jim Awalt, Dana Corey, Alan Gray (-4); Ron Allen, Richard Skorski, Lloyd Deans, Bob Tweedie (-4); Dick Gassett, Mac Cassell, Phil Maynor, Bob Landis (-3); Ralph Alley, John Shoppe, Ed Lachance, Ben Sawyer (-3); Paul Gallant, Mel Bowden, Gordon Holmes, Ken Goldstein (-2); Randy Irish, Dale Anthony, Bob Francis, Alan Cust (-1); Pins: No. 2 Ben Sawyer 8-6, No. 6 Bob McKenney 6-10

At Bangor Municipal GC

Ladies Day — Jokers Wild Tournament: 1. (tie) Viola Kemp, Sandy Meehan, Terry Burke, Hilda Wardwell 67, Kathy Constantine, Beverly Dubay, Brenda Crosby, Claudette Amoroso 67; Pins: No. 3 Marlene Viger 4-4, No. 6 Robin Ashe 9-9, No. 11 Yukiko Bigney 4-4, No. 16 Sue Collins 11-8; Putts: Judy Richard, Vi Kemp, Sue Collins 31

At Rockland GC

Ladies Association — Ryder Cup 6-6-6: Gross: 1. Kathy Harper, Wendy Dewing 85, 2. Sue Wootton, Molly Mugler 88; Net: 1. (tie) Diane Bryant, Marty Jones 61, Faith Vautour, Heidi Lyman 61, Kate Hewlett, Wendy Pires 61; Pins: No. 5 Heidi Lyman 17-0 1/2; No. 10 Jan Bradeen 5-6 1/2; No. 18 Molly Mugler 14-2 1/2

At Hermon Meadow GC

Thursday Morning Stableford League — 1. Heokbum Kwon, Tony Brown +8, 2. Brian Treadwell, Dana Gillespie +7, 3. Bob Downing, Ed Baum +6, 4. Joe Johnston, Doug Chambers, 5. (tie) Terry McDonald, Dave Musselman +4, Alden Brown, Gary Stewart +4, 7.(tie) Joe Dolbow, Roy Engstrom +1, Lou Demmons, Kenny Taylor +1, Pins: No. 3 Joe Johnston 3-7, No. 16 Bruce Ellis 14-9, Skins: No. 1 John Arsenault, No. 2 Terry McDonald, No. 4 Joe Johnston, No. 5 Bob Downs, No. 7 Heokbum Kwon, No. 9 Doug Chambers, No. 12 Lou Rosebush, No. 14 Heokbum Kwon, No. 17 Allen Hussey

At Barren View GC

Senior Scramble — 1. Dwight Patten, Steve Cates, Sonny Beal, Bill Thompson -3; 2. Laura Bagley, Mike Fergerson, Burnham Matthews -2 (won putt-off); 3. Tom Koller, Jim Golike, Jeff Libby, Fred Morgan -2; 4. Nancy Cunliffe, Dennis Lewey, Ed Boland, Bob Loud; Pin: No. 5, Sonny Beal 2-1

At Kebo Valley GC

Maine Auto Dealers Scramble — Gross: 1. John Emerson, Johnny Emerson, Will Emerson, Jason Taylor 59; 2. Jerry York, Jane York, Greg Linda, Carol Lindo 62; Net: 1. Jay Darling, Chris Smith, Clyde Lewis, Dave Keep 58.5; 2. Dick York, Sue York, Jamie York, Melissa York 60; Pins: men’s, Logan Gerrity 16-9; women, Sue York 15-4; Long drive: men’s, Jay Darling; women, Sue York

Mens Twilight League — Sweeps 1. Jim Barkhouse, John Fitzpatrick +5; 3. Dick Collier +4; 4. Scott Henggeler, Troy Lewis +3; 6. Gary Adler, Karl Hallett, Les Harbour +2; Pins: 6. Dick Collier 8-3; 9. Jim Barkhouse 4-8

At PVCC

Ladies Nine and Wine — Gross: 1. Maureen Guerin, Janet Hughes, Paula Shannon, Susan Eldridge 39; 2. Lauren Murphy, Giorgia Calcagno, Carolyn McDonough 40

Maine Amateur qualifier

At Poland Spring GC

Qualifiers

1. Scott Nevers, Dunegrass GC, 72; 2. Tim Landry, Falmouth CC, 74; 3. Bobby Myers, Sable Oaks GC, 75; 4. Cade Charron, Brunswick GC, 75; 5. Joe Gildart, Val Halla Golf Course, 75; 6. Taylor Morang, Augusta CC, 75; 7. Wyatt Foster, Barnes Brook GC, 75; 8. Bill Gates, Norway CC, 76; 9. Caleb Manuel, Brunswick GC, 76; 10. Larry Ross, Poland Spring CC, 76; 11. Brian Knipp, Val Halla GC, 76; 12. Roger Williams, Augusta CC, 76; 13. Michael Vanadestine, Barnes Brook GC, 76; 14. Matthew Simard, Martindale CC, 77; 15. Cam Cox, Brunswick GC, 77; 16. Thomas Bean, Biddeford-Saco CC, 77; 17. Garrett Olson, Brunswick CC, 77; 18. Edwin Piirainen, Poland Spring CC, 77; 19. Mike Brennan, Norway CC, 77; 20. Joseph Bryant, Martindale CC, 78; 21. John Bauman, Webhannet GC, 78; 22. Jay Burrell, Val Halla GC, 78; 23. Charles Graceffa, Portland CC, 78

High school baseball

Dr. John W. Winkin

“Mr. Baseball” Award winners

2018: Brendan Tinsman, Cape Elizabeth

2017: Jackson Coutts, Orono

2016: Trevor DeLaite, Bangor

2015: Eric Hoogterp, Old Town

2014: Ben Greenberg, Scarborough

2013: Ryan Rebar, Foxcroft Acad.

2012: Ben Wessel, Scarborough

2011: Sam Balzano, Deering

2010: Matt Verrier, Oxford Hills

2009: Chris Bernard, Scarborough

2008: Kyle Stilphen, Gardiner

2007: Jarrett Lukas, Old Town

2006: Collin Henry, George Stevens Acad.

2005: Ryan Flaherty, Deering

2004: Mark Rogers, Mount Ararat

2003: Ross Cantara, Biddeford

2002: Greg Norton, South Portland

2001: Greg Creek, Maranacook

2000: Jason Harvey, Bucksport

1999: Stu Tisdale, Deering

1998: Pat Liddy, Mt. Blue

1997: Brandon Brewer, Greely

1996: Matt Truman, Oxford Hills

1995: Matt Kinney, Bangor

1994: Andy Estabrook, Yarmouth

1993: Nick Caiazzo, Deering

1992: Steve Coombs, Lee Academy