Local scores, schedule; golf results

May 27, 2018 9:20 pm

Results

Saturday’s Results

HIGH SCHOOL

SOFTBALL

PVHS 10, Searsport 1

Washburn 17, Wisdom 16

Friday’s Results

HIGH SCHOOL

BASEBALL

Bangor 11, Messalonskee 1

Bangor Christian 7, Schenck 4

Greater Houlton Christian 5, Ashland 4

Hampden 7, Brewer 4

Oceanside 8, Lincoln Acad. 5

SOFTBALL

Bangor 6, Messalonskee 5

Brewer 11, Hampden 6

Bucksport 10, Dexter 1

Central 14, GSA 2

Greenville 8, Narraguagus 1

Lee Acad. 14, Sumner 10

Oceanside 10, Lincoln Acad. 0

Southern Aroostook 13, Washburn 0

Stearns 12, Penquis 2

COLLEGE

BASEBALL

America East Tourney

Hartford 4, UMass Lowell 3

Stony Brook 11, Maine 4 (Maine eliminated)

Today’s games

HIGH SCHOOL

BASEBALL

Bucksport at GSA, 4:30 p.m.

C. Aroostook at S. Aroostook, 11 a.m.

Greenville at Stearns, 4:30 p.m.

Hodgdon at Fort Fairfield, 4 p.m.

Mattanawcook Acad. at Calais, 1 p.m.

Orono at Houlton, 3 p.m.

SOFTBALL

Bucksport at GSA, 4:30 p.m.

C. Aroostook at S. Aroostook, 11 a.m.

Greenville at Stearns, 4:30 p.m.

Hodgdon at Fort Fairfield, 4 p.m.

Lawrence at Mt. Blue, 5 p.m.

Madison at Spruce Mountain, 4 p.m.

Mattanawcook Acad. at Calais, 1 p.m.

Orono at Houlton, 3 p.m.

Golf

MSGA Weekend

At Fairlawn GC

Individual — Flight 1, Gross: Reese McFarlane 60, Cole Anderson 65, John Hayes 67, Jack Wyman 69, Net: Jon Hardy 64, Chris Cloutier 66, Chris Seavey 66, Kyle Shangraw 66, Steve Lycette 66, Tom Bean 66, Tony Towns 66; Flight 2, Gross: Andy Cloutier 75, David Verrier 75, Tom Cyr 75, Bob Libby 77, Net: Dana Costigan 62, Kevin Champagne 62, Mike Dube 63, Darren Jensen 65, Seniors, Flight 1, Gross: Mike Doucette 72, Gary

Manoogian 73, Russ Sweet 74, Tim Estabrook 75, Net: Peter Freyer 60, Jocko Emerson 64, Rod Brown 64, Richard Campbell 65, Flight 2, Gross: Guy Larochelle 82, Roger Fournell 82, Vic Gaudreau 82, Mike Napolitano 85, Mike Perrault 85, Net: Bert Dube 64, Bud Solari 65, Charlie Swett 65, Dave Littlefield 66. Team, Gross: Alex McFarlane, John Hayes, Jacob Condon, Reese McFarlane 58, Jon Hardy, Chris Seavey, Cole Anderson, James Anderson 60, Lance Bernier, Joe Hamilton, Brian Angis, Jack Wyman 60, Net: Jeremy Engel, Jeff Beach, Peter Freyer, Jim Stevens 55, Paul Pelletier, Jim Caron, Mike Caron, Nathan Roop 56, Ed Schencks, Rich Campbell, Mike Perreault, James Dillon 57, Paul Cloutier, Tom W Cloutier, Paul

Adler, Eric Andreasen 57, Paul Connolly, Tony Trask, Wade Trudel, Mike Fitton 57, Zach Champagne, Kevin Champagne, Dan Laskey, Brendan Drew 57; Friday Skins, Gross: No. 4 Rick Spencer 3, No. 9 Gary Manoogian 2, No. 15 Colby Gilbert; Net: No. 2 Lowell Watson 1, No. 11 Bob Coffman 1, No. 16 Bill Robinson 3, Saturday Skins, Gross: No. 7 John Hayes 3, No. 9 Alex Mcfarlane 2, Net: No. 1 Charlie Swett 2, No. 4 Mike Arsenault 2, No. 15 Dana Costigan 1; Pins, Friday: No. 2 Lowell Watson 2-1, No. 8 David Verrier 2-2, No. 11 Dan Roch 6-11, No. 13 Everett Horrocks 11 in., Saturday: No. 2 Paul Pelletier 1-10, No. 8 Eric Andreasen 5-8, No. 11 Mike Doran 8 in., No. 13 Karl Steinbach 1-1

At Hermon Meadow GC

Saturday Points — Blind Draw: 1. Al Stuber, Bruce Ireland +10, 2. Joel McCluskey, Tim McCluskey +6, 3. Brad Holmes, Tim McCluskey -2, 4. Rick Boody, Doug Chambers -4; Pins: No. 3 Doug Chambers 10-5, No. 9 (2nd shot) Rick Boody 16-5, No. 12 Bruce Ireland 17-4, No. 16 Bruce Ireland 15-4

Sunday Points — Blind Draw: 1. Tracy Gran Jr., Rick Boody +5, 2. Al Stuber, Alden Brown +4, 3. Terry McDonald, Ted Jellison +2, 4. Joe Johnston, John May -1, 5. Doug Chambers, Bruce Ireland -4, 6. Joel McCluskey, Dana Gillespie -5, 7. Bruce Ellis, Tim McCluskey -6; Pins: No. 3 Bruce Ellis 13-7 No.9 (2nd shot), Tim McCluskey 6-11, No. 12 Rick Boody 2-9, No. 16 Ted Jellerson 9-4; High man (not on a winning team) Bruce Ireland +4

Sunday Ladies League — 1st, Gross: Jody Lyford 85, Net: Diane Herring 67, 2nd, Gross: Deb Wiley 91, Net: B.J. Porter 73, 3rd, Gross: Nancy Hart 94, Net: Durice Washburn 75, 4th, Gross: Karen Feeney 95, Net: Cheryl Paulson 75; Pins: No. 3 Karen Feeney 18-8, No. 8 Deb Wiley 12-0, No. 16 Cheryl Paulson 31-10; Putts: Jody Lyford 28

At Rockland GC

Two-Ball Championship, 36 holes — Gross: James Anderson, Mark Manzi 136; Net: Mark Anderson, Reick Erickson 124

At PVCC

Sunday Breakfast Pro-am — 1. Tom Frey, Brandon Allen, Rick Thompson, Greg Bergeron 126 (won tiebreaker); 2. Mark Hall, Chuck Jameson, Mike Phillips, Greg Jamison 126; 3. Tim Roach, Brian Lee, Jerry Glidden, Greg Jamison 124; 4. Abe Chase, Tim Estabrook, Kevin Hughes, Chris Morin 123; 5. Ryan O’ Donnell, Kevin McConnell, Greg O’ Donnell, Jeff Flanagan 122

At Kebo Valley GC

Memorial Weekend Pins and Skins — Gross Skins: 5. Tom Richardson, 12. Jake Willis, 18. Jake Willis; Net Skins: 8. Stephen Leiser, 13. Frank Derevere, 14. Garric Worcester, 17. Jim Edlund; Pins: No. 4. Eben Salvatore 15-1, No. 6. Bryce Cough 9-3, No. 9. Riley Swanson 35-0, No. 15. Eben Salvatore 23-1