Local scores; golf, Little League, harness racing results

May 24, 2018 3:18 pm

Updated: May 24, 2018 9:55 pm

Results

Thursday’s Results

HIGH SCHOOL

BASEBALL

John Bapst 9, Mount View 0

SOFTBALL

Foxcroft Acad. 14, Piscataquis 1

John Bapst 4, Mount View 2

PVHS 23, Bangor Christian 0

COLLEGE

BASEBALL

America East Tourney

Hartford 2, Stony Brook 0

UMass Lowell 4, Albany 0

Maine 6, Albany 1, (Albany eliminated)

Wednesday’s Results

HIGH SCHOOL

SOFTBALL

Dexter 2, Mattanawcook Acad. 1

Hodgdon 17, Washburn 16

Hodgdon 6, Washburn 4

John Bapst 22, Lee Acad. 0

John Bapst 9, Lee Acad. 4

Mount Desert Island 11, Belfast 7

Skowhegan 11, Hampden Acad. 2

BASEBALL

Dexter 11, Mattanawcook Acad. 1

Fort Kent 23, Madawaska 2

Hampden Acad. 2, Skowhegan 1

Mount Desert Island 3, Belfast 2

Oceanside 10, Camden Hills 2

COLLEGE

BASEBALL

America East Tourney

Albany 8, Maryland Baltimore County 5

Stony Brook 2, Maine 1

Maine 9, Maryland Baltimore County 4 (UMBC eliminated)

Golf

Holes-in-One

Karen Dunbar

AUBURN — Karen Dunbar of Natanis Golf Club in Vassalboro scored a hole-in-one playing in the MSGA Women’s Tour tournament at Fox Ridge Golf Club on Tuesday. She used an 8-iron to record the ace on the 89-yard fifth hole. Heidi Washburn, Sheila Colby and Betty Goodwin witnessed the shot.

Michael Newell

BROOKS — Michael Newell of Brooks shot a hole-in-one on Tuesday at Country View Golf Course. He aced the 145-yard ninth hole using a 9-iron for his fourth career hole-in-one. Gary Snowden and John Cushman witnessed the shot.

MSGA Women’s Tour

At Fox Ridge GC

Gross, Flight 1: Prudence Hornberger 84, Laurie Hyndman 87, Melissa Johnson 87, Sue Waltz 89; Flight 2: Maddie Kilmister 94, Sue Beaulieu 97, Annette Kincaid 99, Tracy Johnson 104, Lisa Carew 104, Shelley Drillen 104; Flight 3: Laurie Pelletier 102, Sylvia Leblanc 105, Sharon Nelson 111, Jean Bridges 113. Net, Flight 1: Diane Herring 68, Darlene Soboleski 69, Sydney Caron 74, Donna Brewster 78; Flight 2: Linda Barlow 74, Heidi Washburn 75, Judy Edgecomb 75, Karen Dunbar 78; Flight 3: Charlotte Hall 74, Rebecca Laliberte 76, Patti Girr 78, Nancy Sage 83, Bobbi Berry 83; Skins, Gross: No. 5 Karen Dunbar 1, No. 6 Prudence Hornberger 4, No. 9 Diane Herring 5, No. 10 Prudence Hornberger 4, No. 12 Laurie Hyndman 3, No. 18 Sue Waltz 4; Net: No. 3 Laurie Pelletier 1, No. 4 Diane Herring 3, No. 7 Maddie Kilmister 2, No. 8 Laurie Pelletier 2, No. 13 Rebecca Laliberte 0, No. 15 Rebecca Laliberte 2, No. 16 Marcia Chute 1, No. 17 Lauriane Elwell 3; Pins: No. 3 Barb Rondeau 26-10, Laurie Hyndman 31-1; No. 5 Barb Rondeau 13-2, Maddie Kilmister 14-1; No. 13 Laurie Hyndman 7-6, Margo Audiffred 27-3; No. 16 Melissa Johnson 6-0, Jean Cassidy 24-3; 50-50 Raffle: Linda Legacy

MSGA Mid-Week

At Samoset Resort GC

Flight 1, Gross: 1 Jason Willis 69, 2 Peter Wright 73, T3 Casey Catell 75, T3 James Anderson 75, T3 Michael Walp 75; Net: T1 Dan Dalfonso 70,T1

Justin Irish 70, T1 Timothy Doyle 70; Flight 2, Gross: 1 Andrew Woodbury 80, 2 Jeffrey Goodman 81, 3 Eddie Dickhaut 82; Net: 1 Tim Dow

69, 2 Brian Wickenden 70, T3 Paul Cloutier 72, T3 Philip Ryle 72; Seniors — Flight 1, Gross: 1 Dan Bellemare 75, 2 Tom Chard 77, T3 Jerry York 80, T3 Tom Greer 80, Net: 1 Zibby Puleio 70, 2 Reid Birdsall 71, 3 Jim Raye 72; Flight 2, Gross: 1 Ray Dube 87, 2 William McGuire 89, 3 Peter Bagg 91; Net: T1 James Osterrieder 72,T1 Jim O’Connell 72,T1 Roger Wickenden

72; Team, Gross: 1 Andrew Rogers, Dan Dalfonso, James Anderson, Jason Willis 62, T2 Kenneth Hayner, Michael Walp, Zach Rossignol, Justin Irish 66, T2 Lance Bernier, Matt Gallagher, Peter Wright 66; Net: 1 Brian Wickenden, Daulton Wickenden, Jon Wickenden, Roger Wickenden 57, T2 Edward Schencks, Richard Campbell, William McGuire, Ralph Backman 59, T2 Keith Lefebvre, Zibby Puleio, Ray Dube, Jeffrey Goodman 59; Skins, Gross: No. 13 Jack Sharkey birdie, No. 9 James Anderson eagle; Net: No. 15 Jeffrey Goodman eagle, No. 1 Ray Dube eagle, No. 2 Gregory Palmer eagle, No. 3 Joe Lariviere eagle; Pins: No. 3 Mark Hampton 6-4, No. 5 Dan Bellemare 2-8, No. 7 Daulton Wickenden 2-7, No. 11 Matt Snider 3-9, No. 13 Timothy Doyle 4-6

LOCAL

At PVCC

Twilight League — AL East Winners, Baltimore Orioles: Dave Gonyar, George Jacobson, Jim Conley, Michael Moscone, Bill Buckley 65; AL West Winners, Cleveland Indians: John Tuell, Ed Michaud, Joe B Rollins, Derek Watson, Lee Chick 66; NL East Winners, Philadelphia Phillies: Matt Shannon, Jerry Glidden, Jeff Sanford, Jim Ballinger, Don Powers 68; NL Central Winners, Cincinnati Reds: Abe Chase, Kevin McConnell, John Sturgeon, Norman Clark, Heok Bum Kwon 67; Pins: No. 4 Abe Chase 9-6, No. 6 Heok Bum Kwon 2-5, No. 14 Tom Frey 3-0, No. 16 Ed Michaud 4-3, No. 17 Dave Gonyar 36-6

At Lucerne GC

Thursday Senior Scramble — 1st (tie) Randy Irish, Jim Bonzey, Phil Carroll, Bruce MacGregor (-6); Dale Anthony, Richard Baker, Ralph Alley, Bob Tweedie (-6); 3rd Robin Young, Ted Pierson, Bob Francis, Dennis Kiah (-5); Alan Gray, Jim Awalt, Dana Corey, Mike Dore (-5); Warren Young, Ken Goldstein, Ron Allen, John Somes (-4); Bruce Blanchard, Scott MacArthur, Ben Sawyer, Kerry Woodbury (-4); Mel Bowden, Mac Cassell, Alan Cust, Jim Mabry, Barry Harris (-3); Bill Brooks, Bob Landis, Ralph Holyoke, Lloyd Deans (par); Pins: No. 2 Bruce Blanchard 16-0, No. 6 Dale Anthony 3-1

At Hermon Meadow GC

Thursday Morning Stableford League — 1. John May, Lou Demmons +7, 2 John Ewer, Larry Laplant +6, 3. Dana Gillespie, Alden Brown +3, 4. Marty Drew, Tim Newcomb +2, 5. (tie) Rick Boody, Brian Treadwell E, 5. (tie) Bob Downing, Lew Rose E, 7. John Gallant, Phil Boody -1, Pins: No. 3 Gary Stewart 4-5, No. 16 Arthur Knapp 1-4, Skins: No. 1 Steve Tinto, No. 3 Rick Boody, No. 4 Doug Chambers, No. 6 Rick Boody, No. 8 Marty Drew, No. 12 John May, No. 13 John Gallant, No. 15 Tim Newcomb, No. 16 Arthur Knapp, No. 17 Rick Boody, No. 18 Tracy Gran Jr.

At Bangor Muni GC

Ladies Day Waltz Tournament — Gross: 1. Sue Roberts-Nancy Hart-Karen Bamford-Claudette Amoroso 173. 2. Liz Coffin-Jean Young-Kathy Anderson-Gwen Archambault 177. 3. Kathy Constantine-Diane Herring-Robin Ashe-Darthea Tilley 183. Net: 1. Sherrie Thomas-Shelley Drillen-Sue Coffin-Linda Libby 126. 2. Marlene Viger-Marilyn Rice-Jean Bridges-Marilyn Hughes 130. 3. Vi Kemp-Gloria Attenweiler-Janet Anderson-Gwen Archambault 137. Pins: No. 3 Karen Bamford 28-8. No. 6 Judy Richard 19-3. No. 11 Vi Kemp 13-10. No. 16 Judy Richard 9-10. Putts: Diane Herring and Jean Young 32.

At Rockland GC

Ladies Association Results — Gross, Net and Putts: Flight A: Gross: 1. Sue Wootton 94; net: 1. Jan Staples 76; putts: Wootton 29; Flight B:

Gross: 1. Joanna Schleif 103; net: 1. Joyce Cooley 70; putts: Cooley and Molly Mugler (tie) 30; pins: No. 5 Mugler; No. 18 Diane Bryant

At Kebo Valley GC

Men’s Twilight — Sweeps: 1. Duane Bartlett +5, 2. Richard Dow, John Fitzpatrick +3, 4. Calvin Tweedie, Chris White +2, 6. Scott Richardson, Tim Ray, Troy Lewis +1; Pins: No. 4 Calvin Tweedie 13-6, No. 15 Scott Richardson 6-9

At Dexter Muni GC

Ladies day — Rita Cushman Pat Murray 49, Pat Tobin Barbara Greenberg 51, Pins (in two): No. 8 Rita Cushman 11-6, Straight Drive: Rita Cushman

Senior Scramble — Jim Tobin, Joe Keaveny, Donnie Williams, Charlie Craig 32; Gary Sawyer, Herb Tenney, Paul Violette, 33

2-Man Scramble: Gross: Jason Clukey and Ryan Wilks 33; Net: Dale Wright and Herb Tenney, Rick Sherburne and Shane Baxter, Todd Brown and Andy Bandola, 33; Pins: No.13 Mike Mower 23-5, No. 17 Herb Tenney 14-7

Batter up

BASEBALL

MAJOR LEAGUE

At Orono

Dirigo Pines 5, Glenburn ABM Mechanical 1

Dirigo: Mason Kenney, 2 singles; Ben Sidelko, 2 singles; Noah Schaff, 2 singles; winning pitcher: Pierce Walston; ABM Mechanical: Alex Mahue, single; Ashton Duran, single

LITTLE LEAGUE

At Old Town

Bell’s IGA 7, Aubuchon 6

Bell’s IGA top hitters: Preston Vose 2 singles, Brooks Vose 2 singles; winning pitcher: Scott Sockabasin; Aubuchon: Joey Campbell double

Kiwanis 16 R.J. Morin 4

Kiwanis: Alex McCannell 2 singles; winning pitcher: McCannell; R.J. Morin: Brendan Mahaney 2 doubles, single

Harness racing

BANGOR RACEWAY

Friday’s Starters, 5 p.m.

FIRST, Pace, $3,200

Fountain Square, Ga Mosher Putnams Legacy, He Campbell Quarter To Noon, Mi Cushing Daydreamer Jo, Da Deslandes Southsidelightning, Sh Thayer

SECOND, Pace, $3,500

Sir Jake’s Z Tam, Da Deslandes City Of The Year, Mi Downey Artzuma, Sh Thayer Keystone Camaro, Mc Sowers Sandinista, Mi Cushing Bold Willie, He Campbell Rule The Air, Jo Beckwith

THIRD, Pace, $3,000

Caviart Tyler, Ga Mosher Skippy, Sh Thayer San Antony-O, Ch Petrelli Love Without End, He Campbell Remix, Ti Hudson Uppercutz, Mc Sowers Dragon Seelster, Da Deslandes

FOURTH, Trot, $3,200

Main Stage, Jo Beckwith Moon Dance, Da Deslandes Carbon Footprint, Ga Mosher Mary Girl, Iv Davies Sin To Win, Sh Thayer Royal Hawaii, An Harrington Ellabunda, He Campbell

FIFTH, Pace, $2,700

Drunk And Dramatic, Da Deslandes Carls Glory, Mi Cushing Upfront Grantsgirl, An Harrington Shesells Seashells, Ch Petrelli Eternal Ring, He Campbell Maddie D, Ga Mosher Tweedledtweedledum, Mc Sowers The Wizsell Of Odz, Sh Thayer

SIXTH, Pace, $3,500

Ton Of Luck, Mc Sowers Carrie Ann, Sh Thayer U Cant Fix Stupid, Ga Mosher Southwest Bliss, He Campbell Lucksgottachange, Da Deslandes Casimir Nymph, Jo Beckwith Belly Dancer, Mi Cushing Miss Paula D, An Harrington

SEVENTH, Pace, $2,700

Benjaminbanneker N, Ga Mosher Chasen Cancun, An Harrington Sinful Vito, Ch Petrelli Ebandtheboys, Sh Thayer Three New Dawns, Mc Sowers Reagans Revenge, Da Deslandes Cecils Express, He Campbell Wake, Mi Cushing

EIGHTH, Pace, $4,200

Paris Beau, Da Deslandes Rocnrolwilneverdie, Sh Thayer Bullseye, Ga Mosher Falcon’s Luke, Mc Sowers Sb Mikes Hot Beach, Jo Beckwith Pembroke Scorpio, He Campbell Roddy’s Nor’easter, An Harrington

NINTH, Pace, $3,500