Local scores; track, tennis, harness racing, golf, Little League results

May 11, 2018 3:38 pm

Updated: May 11, 2018 11:40 pm

Results

HIGH SCHOOL

BASEBALL

Bangor 6, Brewer 5

Central 10, Dexter 1

Houlton 5, Calais 4

Mattanawcook 8, GSA 3

Schenck 9, Penquis 2

SOFTBALL

Ashland 24, Washburn 1

Brewer 15, Bangor 3

Bucksport 14, Searsport

Greenville 11, Stearns 2

Hampden Acad. 9, Cony 6

Houlton 13, Calais 5

Katahdin 12, CAHS 3

Machias , Bangor Christian

Mattanawcook 15, GSA 3

Narraguagus 11, Washington Ad. 4

PVHS 8, Piscataquisl 0

Penquis 13, Schenck 6

Sumner 7, Orono 6

COLLEGE

SOFTBALL

NCAA Div. III Tourney

Williams 6, Husson 0

Thursday’s Results

HIGH SCHOOL

BASEBALL

Calais 13, Machias 3

East Grand 5, Highview Christian 4

Hermon 6, Oceanside 5

John Bapst 5, Old Town 0

Penobscot Valley 19, Lee 8

Presque Isle 7, Caribou 5

SOFTBALL

Caribou 10, Presque Isle 9

Foxcroft Acad. 7, Mount Desert Island 2

Hermon 4, Oceanside 1

Old Town 9, John Bapst 2

Orono 20, GSA 5

COLLEGE

BASEBALL

Little East Tourney

Rhode Island College 7, Southern Maine 3

UMass Boston 6, Southern Maine 1 (USM eliminated)

SOFTBALL

America East Tourney

Maine 4, Binghamton 3 (Binghamton eliminated)

Track and field

HIGH SCHOOL

At Dover-Foxcroft

Hermon boys 193, Mattanawcook Acad. 99, Foxcroft Acad. 77, Central 70, Greenville 58, Penobscot Valley 1

4x800m Relay: 1, Mattanawcook Acad. ‘A’ (Ethan Kimball, Josh Cole, Max Trecartin, Jacob Warner), 10:01.90. 2, Central ‘A’ (Dylan Ham, Liam Velgouse, Hunter Arguin, Joseph Cormier), 10:49.16.

110m Hurdles: 1, Zachary Beaton, HER, 20.14. 2, Cameron Warner, HER, 20.48. 3, Josh Cole, MAT, 22.87. 4, Joseph Keenan, FOX, 23.65. 5, Ethan Kimball, MAT, 24.49.

100m: 1, James Petersen, HER, 11.78. 2, Ben Baldwin, GRNV, 12.11. 3, Cayden Spencer-Thompson, MAT, 12.26. 4, Cameron Paige, DEX, 12.34. 5, Wyatt Dunton, HER, 12.37. 6, Alfred Griffin, CEN, 12.53.

1600m Race Walk: 1, Dylan Fowler, HER, 8:47.85. 2, Lucas Ronco, FOX, 9:41.44.

1600m: 1, Kyle Byram, HER, 4:54.58. 2, Max Pottle, HER, 5:15.10. 3, Ben Zapsky, HER, 5:18.29. 4, Anthony Mason, GRNV, 5:25.30. 5, Noah Pratt, GRNV, 5:31.59. 6, Jacob Warner, MAT, 5:31.83.

4x100m Relay: 1, Hermon ‘A’ (Evan Staples, Wyatt Dunton, Devin Smith, Jordan Bishop), 47.22. 2, Foxcroft Acad. ‘A’ (Logan Martin, Hunter Clarke, Daniel Rihtnesberg, Dustin Simmons), 50.47. 3, Mattanawcook Acad. ‘A’ (Lukas Cropley, Xander Shephard, Dakota Page, Josh Hesseltine), 56.05.

400m: 1, James Petersen, HER, 52.65. 2, Alfred Griffin, CEN, 55.25. 3, Josh Burris, MAT, 55.43. 4, Anthony Mason, GRNV, 58.28. 5, Dillion Allen, DEX, 59.72. 6, Zeke Hayes, PVHS, 1:00.31.

300m Hurdles: 1, Zachary Beaton, HER, 42.20. 2, Joseph Cormier, CEN, 49.58. 3, Gavin Pelkey, MAT, 50.71. 4, Lucas Ronco, FOX, 54.38. 5, Ethan Kimball, MAT, 57.17. 6, Khrystofor Downing, FOX, 57.82.

800m: 1, Liam Velgouse, CEN, 2:18.80. 2, Corey Merrill, FOX, 2:26.25. 3, Jacob Kamorski, HER, 2:28.37. 4, Jacob Raynes, FOX, 2:31.60. 5, Ethan Boutilier, DEX, 2:32.49. 6, Noah Contreras, FOX, 2:32.51.

200m: 1, James Petersen, HER, 23.48. 2, Ben Baldwin, GRNV, 23.89. 3, Josh Burris, MAT, 24.81. 4, Alfred Griffin, CEN, 25.01. 5, Cameron Paige, DEX, 25.20. 6, Devin Smith, HER, 25.32.

3200m: 1, Kyle Byram, HER, 11:00.72. 2, Ben Zapsky, HER, 11:05.11. 3, Chris Roderka, DEX, 11:18.15. 4, Dylan Fowler, HER, 11:25.30. 5, Max Pottle, HER, 11:44.32.

4x400m Relay: 1, Hermon ‘A’ (Kyle Byram, Brendan Swoboda, Devin Smith, James Petersen), 3:53.44. 2, Central ‘A’ (Liam Velgouse, Joshua Smith, Caleb Worster, Alfred Griffin), 4:04.22.

High Jump: 1, Zachary Beaton, HER, 5-10. 2, Justin Smith, FOX, 5-8. 3, Hunter Blanchard, MAT, 5-6. 4, Brendan Swoboda, HER, 5-4. 5, Cameron Paige, DEX, 5-2. 6, Ian Wright, CEN, 5-2

Long Jump: 1, Cayden Spencer-Thompson, MAT, 22-2.50. 2, Zachary Small, CEN, 18-8.50. 3, Jordan Bishop, HER, 17-7.50. 4, Logan Martin, FOX, 17-3.50. 5, Dillion Allen, DEX, 17-3. 6, Connor Cropley, HER, 16-9.50.

Triple Jump: 1, Cayden Spencer-Thompson, MAT, 47-2. 2, Zachary Beaton, HER, 40-7. 3, Jordan Bishop, HER, 39-1. 4, Zachary Small, CEN, 35-1.75. 5, Gavin Pelkey, MAT, 34-6. 6, Dustin Simmons, FOX, 34-3.25.

Discus: 1, Devin Boone, GRNV, 127-4. 2, Connor Patten, HER, 101-8. 3, Jonathan Labree, FOX, 99-10. 4, David Kirshkaln, DEX, 97-11. 5, Connor DiAngelo, GRNV, 97-7. 6, Connor St Peter, CEN, 96-6.

Shot Put: 1, Devin Boone, GRNV, 41-7.25. 2, Luke Preble, CEN, 39-1.50. 3, David Kirshkaln, DEX, 37-7. 4, Connor Patten, HER, 36-6.50. 5, Xander Shephard, MAT, 35-9. 6, Andrew Howes, HER, 33-3.

Pole Vault: 1, Justin Smith, FOX, 9-0. 2, Noah Contreras, FOX, 6-6.

Central girls 184, Foxcroft Acad. 62, Hermon 54, Mattanawcook Acad. 53, Dexter 48, Greenville 42, Penobscot Valley 19

100m Hurdles: 1, Maija Overturf, CEN, 19.72. 2, Isabel Martinez, CEN, 20.55. 3, Maddigan Demoranville, CEN, 21.30.

100m: 1, Danielle Cummings, DEX, 13.98. 2, Ottilie McPhail, CEN, 14.04. 3, Grace Francis, CEN, 14.32. 4, Jaeden Viani, CEN, 14.34. 5, Riley Perry, HER, 14.59. 6, Autumn Irwin, DEX, 14.61.

1600m Race Walk: 1, Kaitlynn Bean, CEN, 9:45.37. 2, Kelli Black, FOX, 11:36.41. 3, Sabrina Hamele, FOX, 11:38.33.

1600m: 1, Lauren Morrison, MAT, 6:21.39. 2, Alison Shaw, CEN, 6:24.16. 3, Lydia Dorman, HER, 6:24.78. 4, Jessica Cobb, GRNV, 6:26.35. 5, Jordan Thomas, FOX, 7:07.51.

4x100m Relay: 1, Central ‘A’ (Sydney Allen, Grace Francis, Jaeden Viani, Ottilie McPhail), 52.85. 2, Foxcroft Acad. ‘A’ (Makenzie Beaudry, Miriam Cameron, Ava Rayfield, Cailin Seavey), 58.78. 3, Greenville ‘A’ (Bianca Breton, Jessica Cobb, Morgan Noyes, Jessica Pomerleau), 59.11. 5, Penobscot Valley ‘A’ (Julie Rogers, Bri Carr, Gabby Carr, Indi Rosario), 1:02.19. 6, Mattanawcook Acad. ‘A’ (Usha Stockley, Jill Lumbra, Elyssia Smith, Esther Susen), 1:03.26.

400m: 1, Riley Perry, HER, 1:06.60. 2, Morgan Noyes, GRNV, 1:09.28. 3, Emilee Cohen, CEN, 1:12.65. 4, Lily Miller, GRNV, 1:22.79.

300m Hurdles: 1, Maija Overturf, CEN, 54.33. 2, Olivia Nash, HER, 56.55.

800m: 1, Lauren Morrison, MAT, 2:50.36. 2, Alison Shaw, CEN, 3:02.80. 3, Bri Carr, PVHS, 3:06.57. 4, Kaitlynn Bean, CEN, 3:10.83. 5, Madison Leathers, CEN, 3:11.05.

200m: 1, Ottilie McPhail, CEN, 28.71. 2, Jaeden Viani, CEN, 28.73. 3, Sydney Allen, CEN, 29.25. 4, Riley Perry, HER, 30.35. 5, Grace Francis, CEN, 30.47. 6, Malaya Jelks, HER, 30.53.

3200m: 1, Lauren Morrison, MAT, 14:16.19. 2, Lydia Dorman, HER, 14:42.22.

4x400m Relay: 1, Central ‘A’ (Ottilie McPhail, Sydney Allen, Maija Overturf, Jaeden Viani), 4:35.87. 2, Hermon ‘A’ (Brooklyn Brown, Olivia Nash, Grace Page, Riley Perry), 4:56.56. 3, Mattanawcook Acad. ‘A’ (Lauren Morrison, Elyssia Smith, Esther Susen, Usha Stockley), 5:24.91.

High Jump: 1, Makenzie Beaudry, FOX, 4-8. 2, Danielle Cummings, DEX, 4-6. 3, Olivia Nash, HER, 4-4. 4, Alexandra Elliott, CEN, 4-2. 5, Abby McDonough, GRNV, 4-0. 6, Jessica Pomerleau, GRNV, 4-0.

Long Jump: 1, Danielle Cummings, DEX, 14-8.25. 2, McKenzie Lawrence, CEN, 13-11.50. 3, Esther Susen, MAT, 13-10.75. 4, Julie Rogers, PVHS, 12-6. 5, Kaitlynn Bean, CEN, 12-2.50. 6, Maddie Sickles, HER, 12-1.75.

Triple Jump: 1, Maija Overturf, CEN, 32-9.50. 2, Esther Susen, MAT, 29-2.25.

Javelin: 1, Bianca Breton, GRNV, 98-10. 2, Hannah Sprecher, FOX, 76-5. 3, Rachael Smith, CEN, 76-3. 4, Gabby Carr, PVHS, 75-2. 5, Rebecca Batron, DEX, 73-2. 6, Danielle Cummings, DEX, 71-4.

Discus: 1, Cailin Seavey, FOX, 79-11. 2, Makenzie Beaudry, FOX, 77-11. 3, Jessica Cobb, GRNV, 73-8. 4, Emilee Cohen, CEN, 72-2. 5, Rebecca Batron, DEX, 71-1. 6, Bianca Breton, GRNV, 69-11.

Shot Put: 1, Rebecca Batron, DEX, 27-5.50. 2, Victoria Hallett, CEN, 25-2.50. 3, Emma Frost, CEN, 24-7.50. 4, Autumn Irwin, DEX, 24-5.50. 5, Makenzie Beaudry, FOX, 24-3. 6, Elyssia Smith, MAT, 23-0.

Tennis

HIGH SCHOOL

Girls

Schenck-Stearns 3, Deer Isle-Stonington 2

Singles: Marissa Judkins (DIS) def Hannah Johnston 8-1, Emily Cole (S) def Emma Plummer 8-3, Nicole Lamson (S) wins by forfeit; doubles: Lily Carey-Rylee Eaton (DIS) def Baileigh Osborne-Abi McNally 8-3, Emily Gagnon-Hailey Johnston (S) def. Arie Larribee-Katilyn Harrison 8-4

Hampden Acad. 5, Mt. Ararat 0

Singles: Elise Linn def. Meri Stockford 6-0, 6-0; Shelby Deron def. Ryley Leech 7-6 (5), 6-2; Mikko Frey def. Chloe Warren 6-2, 6-1; doubles: Tia Blejeru-Claire Nickels def. Grace Trebilcock-Bethany Dube 7-6 (3), 6-4; Zoe Ellingwood-Cara Leino def. Katie Trebilcock-Kaitlyn Doughty 6-4, 6-1; Exhibition: Phoebe Wagner def. Riley Robertson 8-4, Sarah Gass def. Olivia Justice 8-3, Gabby Doucette def. Yana Humenyuk 8-3

Presque Isle (5-4) 3, Foxcroft Academy (1-4) 2

Singles: Hana Boucher (PI) def. Emily Curtis 8-2, Miranda Bragan (PI) def. Olivia Wesley 8-1, Avery Nelson (FA) def. Anna Robinson 8-5; doubles: Gaby Halley-Jenna Ouellette (PI) def. Cheyenne Skomars-MacKenzie Harmon 8-8 (7-3), Viginia Macomber-Aaliyah Ellis (FA) by forfeit

Brunswick 5, Mt. Blue 0

(Thursday) Singles: Anna Parker (B) def. Grace McIntosh 6-1, 6-0; Lea Scrapchansky (B) def. Maeve Hickey 7-5, 4-6, 6-4; Sara Scrapchansky (B) def. Brianna Jackson 6-3, 6-1; doubles: Galen Gaze-Abby Parke (B) def. Mariel Damon-Bailey Levesque 6-4, 6-3; Erin Coughlin-Ella Perham (B) def. Hallie Pike-Haley Walsh 6-2, 6-2; Exhibition: Bella Driscoll-Lia Rand (B) def. Tricia Souther-Bowering/Kelsey Dorman 8-2; Briana Eaton-Zoe Battle (B) def. Cadence Maheux-Alexis Meisner 8-2

John Bapst 5, Old Town 0

(Thursday) Singles: Crystal Bell (JB) def. Rylan Burke 8-0, Becca Johnson (JB) def. Megan Grindle (8-1), Harper Averitt (JB) def. Hope Dorr 8-1; doubles: Hailey Grover and Adelaide Valley (JB) def. Sage Phillips and Hannah Swedberg 8-3, Lisa Murphy and Riley Satterfield (JB) def. Izzy Ward and Kyra Armitage 8-4

Boys

Schenck/Stearns 4, Deer Isle-Stonington 1

Singles: Nick Powers (S) def. Devon Emrick 9-8 (7-3), Dylan Danforth (S) def. Ben Penfold 8-1, Tyrone Davis (S) def. Dakota Emrick 8-5; doubles: Bryce Pennell-Hunter McLaughlin (S) def. Oskar Mattes-Mason Plummer 8-6, Ennis Marshall-Ian Cust (DIS) def. Eathan Sennett-Nathan McNally 8-4

Lewiston (5-2) 4, Hampden (4-3) 1

Singles: Zach Flannery (HA) def. Caden Smith 6-3 6-2, Ben St. Laurant (L) def. Elliot Small 7-6 (7-5) 7-6 (7-5), Sam Frechette (L) def. Bryce Nickels 6-0 6-1; doubles: Hayden Bavis-Jacob Smith (L) def. Will Drake-Drew Johnston 6-4 6-4, Ethan Weiss-Jeremy Hepler (L) def. Oliver Bois-Owen Flannery 7-6 (7-1) 6-3

Mt. Ararat 5, Skowhegan 0

Singles: Ryan Glass def. Dawson Turcotte 6-1, 6-2; Matt Mosher def. Riley Campbell 6-1, 6-1; Zander Chown def. Ethan Stapley 6-0, 6-0; doubles: Nathan Kofroth-Will San Pedro def. Nathan Bloom-Matthew Santy 6-0, 6-0; Jacob Fusco-David Neufeld def. Caleb Daigneault-Christopher Allmendinger 6-1, 6-1; Exhibition: Tristan Caswell-Riday (MtA) def. Matt Santee 8-0

Piscataquis 4, Lee Acad. 1

Singles: Dat Duong (L) def. Eben Cooley 9-8 (9-7); Caleb Rolfe (P) def. Alessio Zanotta 8-2; Zachary Wilson (P) def. Davide Zanotta 8-4; doubles: Kobe Gilbert-Ethan Worster (P) def. Jerry Su-A.J. Beach (L) 8-5; Nick Hutchins-Matt Goggin (P) by forfeit

Old Town (3-3) 3, John Bapst (1-7) 2

(Thursday) Singles: Caleb Braley (OT) def. Duncan Waanders 8-3, Jay Theriault (OT) def. Cannon Breen 8-0, Jason Wei (JB) def. Dillon Leland 8-1; doubles: Chris Chappelle and Sam Slavin (JB) def. Blake Daigle and Brady Georgia 8-5, Justin Bishop and Russel Sossong (OT) def. Aiden Close and Madryn Evans-Moran 8-6.

Harness Racing

BANGOR RACEWAY

Friday’s Results

FIRST, Pace, $3,100

Power Off, Sh Thayer, 7.00 6.20 2.10

Lifeontherange, Da Deslandes, 8.40 2.80

Hot Shot Lawyer, He Campbell, 6.60

T: 1:59.0. Ex. (1/2) $20.40; Tri. (1/2/5) $447.80

SECOND, Pace, $3,000

Belly Dancer, Mi Cushing, 29.20 29.60 9.80

Durable, Jo Beckwith, 14.60 8.20

Southwest Bliss, He Campbell, 3.00

T: 2:01.2. Ex. (1/7) $1,086.20; Tri. (1/7/6) $1,364.60; 1st Half DD (1/1) $208.60

THIRD, Pace, $2,700

Fall Bliss, Mi Downey, 4.80 3.00 5.00

Putnams Legacy, Da Deslandes, 26.60 35.00

Gaelic Thunder, Mc Sowers, 10.40

T: 1:58.0. Ex. (3/7) $162.00; Tri. (3/7/2) $655.80

FOURTH, Pace, $2,700

When In Doubt, He Campbell, 10.60 4.60 2.60

The Wizsell Of Odz, Ga Mosher, 3.20 2.20

Courageous, Sh Thayer, 2.60

T: 2:00.3. Ex. (5/1) $20.80; Tri. (5/1/3) $65.40

FIFTH, Pace, $3,500

Jk Allnitelong, Sh Thayer, 7.40 2.80 2.20

Red Dog Saloon, He Campbell, 3.40 2.10

Camstar, An Harrington, 5.00

T: 1:59.2. Ex. (2/1) $13.60; Tri. (2/1/4) $111.40

SIXTH, Pace, $3,000

Some Major Beach, Ga Mosher, 4.40 2.80 2.10

Invictus Hanover, Mi Cushing, 2.40 2.10

Rawdon Gold Digger, Jo Beckwith, 2.10

T: 1:58.0. Ex. (4/3) $5.40; Tri. (4/3/1) $21.60

SEVENTH, Trot, $3,200

Sim Brown, Ga Mosher, 2.20 2.40 2.10

Main Stage, Jo Beckwith, 20.60 3.60

Roadshow Vic, Mi Cushing, 4.00

T: 1:59.3. Ex. (3/5) $15.60; Tri. (3/5/1) $33.20; Pick 3 (2/4/3) $23.40

EIGHTH, Pace, $4,200

Sachertorte, Sh Thayer, 8.00 5.20 3.00

Paris Beau, Da Deslandes, 9.60 3.60

Bullseye, Ga Mosher, 2.10

T: 1:55.3. Ex. (5/3) $167.80; Tri. (5/3/2) $293.60; 1st Half Late Double (3/5) $5.00; Total Handle: $25,102

Golf

LOCAL

At Rocky Knoll GC

Thursday Open Stableford League — Roger Tracy, Jerry Goss, Dan Barker 96; Tina Clark, Steve Newcomb, Rollie Spellman, Tom Ivers 68; Bill Taylor, Andy Anderson, Tom Bryant 64; Pins: No. 5 Roger Tracy 51-4; No. 7 Jerry Goss 18-6; No. 12 Rollie Spellman 18-5; No. 17 Dan Barker 4-9

At Kebo Valley

Green Mountain — 1. Jud Strang, Bryce Cough, Lonnie Smith 84; 2. Carew Blythe, Frank Derevere, Chris Coston 79; Individual: A, Carew Blythe; B, Dave Closson; C, Lonnie Smith, Ed Darling

Batter up

BASEBALL

Little League

Rotary 9, Aubuchons 8

Rotary top hitters: Jackson Lizzotte, home run, double, 2 singles; Tyler Michaud, triple, 2 singles; Carter Sevigny, 2 singles; winning pitcher: Sevigny; Aubuchons: Matt Brawn, 2 doubles, single; Drew Ellis, double, single; Carson Ellis 2 singles

.