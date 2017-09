Weekend harness racing results; Monday starters

Farmington Fair

Saturday’s results

First, Pace, $3,000

4. Corky Baran, T. Whitney 5.40-2.20

2. Burl Hanover, A. Hall 2.20

3. Boots N Bourbon, M. Sowers

T-1:59; Qu. 2-4, $12.40; Ex. 4-2, $18.20

Second, Pace, $3,000

3. Chilli NZ, W. Campbell 3.20-2.60-2.60

1. Baywood Shadow, M. Sowers 14.20-6.20

4. Red Star Tyson, D. Deslandes 3.40

T-1:59; Qu. 1-3, $18.00; Ex. 3-1, $21.20; Tri. 3-1-4, $99.00

Third, Pace, $2,500

6. Radical, D. Ingraham 4.60-3.00-3.00

3. Iloveroses, M. Sowers 5.00-4.20

7. Critique, M. Downey 6.00

T-2:03.1; Qu. 3-6, $15.60; Ex. 6-3, $19.00; Tri. 6-3-7, $159.60

Fourth, Pace, $3,500

4. My Last Chance, M. Sowers 4.40-3.40-2.40

2. Three New Dawns, A. Chadbourne 8.40-3.00

3. Regal Delight, B. Burns 2.80

T-1:59.1; Qu. -4, $14.40; Ex. 4-2, $22.40; Tri. 4-2-3, $42.80

Fifth, Pace, $2,500

4. Perfect Raider, H. Campbell 3.40-3.00-2.10

2. Shouldhavebetmore, M. Sowers 5.00-2.10

3. Drunk and Dramatic, D. Ingraham 2.10

T-2:01.1; Qu. 2-4, $23.20; Ex. 4-2, $22.60

Sixth, Pace, $6,000

4. Western Stepp, W. Campbell 3.00-2.40-2.40

1. Kesons Avaia, M. Sowers 6.80-3.40

3. Fashion Ruffles, D. Ingraham 3.00

T-1:58; Qu. 1-4, $12.80; Ex. 4-1, $12.80; Tri. 4-1-3, $30.00; DD 4-4, $4.80

Seventh, Pace, $2,600

2. Wake, D. Deslandes 14.20-4.80-3.80

3. Dynamic Rayzer, D. Ingraham 6.60-3.60

1. Dojea Ballcap, W. Campbell 5.20

T-1:58.3; Qu. 2-3, $43.20; Ex. 2-3, $73.20; Tri. 2-3-1, $252.60

Eighth, Pace, $3,200

4. Pass It Along, W. Campbell 3.20-2.40-2.80

3. Keemosabe, M. Sowers 2.60-4.40

7. City of the Year, M. Downey 4.60

T-1:57.1; Qu. 3-4, $6.20; Ex. 4-3, $9.80; Tri. 4-3-7, $69.00

Ninth, Pace, $7,500

4. Shesjustadelight N, R. Cushing 4.60-3.20-2.60

2. Warrawee Nonsuch, H. Campbell 6.60-3.40

5. J J S Jet, W. Campbell 2.40

T-1:55.1; Qu. 2-4, $14.60; Ex. 4-2, $17.20; Tri. 4-2-5, $32.00

Tenth, Pace, $2,500

3. Handsoffmycanoli, W. Campbell 6.40-2.40-2.10

1. Terem Up Louie, M. Sowers 2.20-2.10

6. Mr Douglas, D. Ingraham 2.10

T-2:01.3; Qu. 1-3, $2.80; Ex. 3-1, $9.80; Tri. 3-1-6, $27.00; DD 4-3, $12.80; Total Handle: $27,338

Cumberland Fair

Sunday’s Results

First, Pace, $3,000

1. Well Lets See, W. Campbell 3.00-2.40-2.40

3. Energizer Ivy, Mm. Athearn 3.40-3.20

6. Fox River Ruler, G. Mosher 3.00

T-1:55.4; Qu. 1-3, $7.00; Ex. 1-3, $13.00; Tri. 1-3-6, $42.80

Second, Pace, $2,800

5. Jump Start, D. Ingraham 3.80-2.60-2.10

7. Vermillion Bird, S. Taggart 5.00-2.10

8. Cams Trivia, N. Graffam 3.20

T-1:59.4; Qu. 5-7, $14.20; Ex. 5-7, $25.40; Tri. 5-7-8, $33.20; DD 1-5, $3.00

Third, Pace, $2,700

5. Daydreamer Jo, D. Deslandes 14.20-56.60-8.60

1. Mister Moni, E. Davis 6.60-3.40

2. Emma’s Fairytale, R. Cloutier Jr. 3.00

T-2:05.1; Qu. 1-5, $22.40; Ex. 5-1, $52.40; Tri. 5-1-2, $97.80

Fourth, Pace, $3,200

5. Luv A Lot Hanover, W. Campbell 4.80-3.80-4.80

7. Sure You Are, G. Mosher 14.00-4.80

4. Southwest Bliss, D. Ingraham 3.40

T-1:59.4; Qu. 5-7, $135.40; Ex. 5-7, $402.40; Tri. 5-7-4, $279.20

Fifth, Pace, $3,000

6. Somelucksomerock, I. Mauran 16.40-4.80-2.60

4. The Irish Maverick, J. Nason 4.20-2.80

3. Justpeggingtowin, Mm. Athearn 3.00

T-1:59.1; Qu. 4-6, $22.80; Ex. 6-4, $138.00; Tri. 6-4-3, $133.80

Sixth, Pace, $2,700

1. Ella V Horse, G. Mosher 8.60-3.60-3.40

3. Camtizzy, W. Campbell 2.60-2.60

4. Midnight Mass, D. Ingraham 4.60

T-1:58; Qu. 1-3, $7.60; Ex. 1-3, $20.00; Tri. 1-3-4, $60.20; DD 6-1, $395.00

Seventh, Trot, $4,000

4. Booyah TJ, Md. Cushing 29.00-7.20-2.80

2. Namemuscle, Ma. Athearn 4.60-3.00

6. Ugly Stik, R. Cushing 4.80

T-1:59.2; Qu. 2-4, $15.80; Ex. 4-2, $51.20; Tri. 4-2-6, $185.80

Eighth, Pace, $2,700

4. Shymaster, G. Mosher 5.60-3.20-2.20

6. Artrianna, E. Davis Jr. 4.40-3.00

5. Bettor Get Tipsy, Mm. Athearn 3.20

T-2:01.3; Qu. 4-6, $26.40; Ex. 4-6, $41.30; Tri. 4-6-5, $115.20

Ninth, Pace, $4,000

1. Tenacious One A, R. Cushing 2.80-2.40-2.20

4. Waltzacrossthewire, D. Ingraham 2.20-2.20

3. Rocknalltheway, W. Campbell 2.20

T-1:57; Qu. 1-4, $37.60; Ex. 1-4, $12.80; Tri. 1-4-3, $44.00

Tenth, Pace, $2,500

8. CR Hotshot, M. Stevenson 55.40-52.60-9.60

3. Max Mike and GGB, Mm. Athearn 9.20-4.80

5. Cevina De Chakrika, C. Petrelli 9.60

T-2:02; Qu. 3-8, $48.40; Ex. 8-3, $178.00; Tri. 8-3-5, $1,719.60; DD 1-8, $40.80; Total Handle: $22,355

Monday’s starters, 1:30 p.m.

First, Pace, $3,200

1. Luigi, Md. Cushing

2. Tylers Rendevous, D. Deslandes

3. Dansan Carruso, W. Campbell

4. Northview Punter N, E. Davis

5. Roman Conqueror N, G. Mosher

6. Bo Knows To Win, C. Lefebvre

Second, Pace, $2,200

1. Upfront Grantsgirl, A. Harrington

2. Misty’s Best, J. Nason

3. Reagans Revenge, S. Thayer

4. Had To Be Me, G. Mosher

5. Chizzled In Stone, L. Gasbarro III

6. JS McFlash, Md. Cushing

7. Grandma Finn, W. Campbell

8. Mr Wiskers, D. Deslandes

Third, Pace, $2,900

1. Sinful Vito, C. Petrelli

2. Sachertorte, S. Thayer

3. Rockrockwhoisthere, G. Mosher

4. Sandy Barbielegacy, L. Gasbarro III

5. King of the D, R. Abel

6. U Cant Fix Stupid, W. Campbell

Fourth, Pace, $3,200

1. D J Supreme, G. Mosher

2. Skyway Dante, S. Thayer

3. Rafferty Hanover, Md. Cushing

4. Medoland, J T, D. Deslandes

5. Amazing Quest, W. Campbell

6. Leeann Majors, R. Nadeau

Fifth, Trot, $3,400

1. Uncle Freddie, W. Campbell

2. Justherighttouch, Md. Cushing

3. Fox Valley Smarty, G. Mosher

4. Rhythmic Moves, J. Nason

5. Nurse Crachett, E. Davis

6. Wolf’s Milan, D. Deslandes

Sixth, Pace, $3,200

1. J Patch, W. Campbell

2. San Antony-O, E. Davis

3. Expert Hanover, Md. Cushing

4. Benjaminbanneker N, G. Mosher

5. Forward Bliss, A. Harrington

6. Allamerican Dice, D. Deslandes

7. Paris Beau, S. Thayer

Seventh, Pace, $3,600

1. Through The Fence, Md. Cushing

2. Weekend Fling, W. Campbell

3. BNold Willie, G. Mosher

4. Thewaylifeshouldbe, L. Gasbarro III

5. Kid Courageous A, D. Deslandes

6. Checkisinthemail, E. Davis

Eighth, Pace, $2,200

1. To Much Fun, G. Mosher

2. Buckeye Baddler, S. Thayer

3. A OK Hanover, C. Lefebvre

4. Fiesty Baran, Md. Cushing

5. Tinys Million, W. Campbell

6. Chasen Cancun, E. Davis

7. Fritzie Rocket, D. Deslandes