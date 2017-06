American Legion baseball schedule; softball all-stars, golf, Little League results

Legion baseball

ZONE 1

Tuesday, June 20

Bangor at Hampden

Brewer at Trenton

Skowhegan at Post 51

Thursday, June 22

Trenton at Skowhegan

Post 51 at Bangor

Hampden at Brewer

Saturday, June 24

Trenton at Hampden

Brewer at Post 51

Bangor at Skowhegan

Games 7 innings unless otherwise noted

Weekday game times: At Post 51 (Colby), 6:30 p.m.; at Skowhegan (Colby), 6:30 p.m.; at Bangor, 7:30 p.m.; at Hampden, 7:30 p.m., at Brewer, 7:30 p.m., at Trenton (Ellsworth), 5:30 p.m.; weekend: Noon (all)

Junior Legion

North Standings

(Through June 18)

1.Skowhegan Tax Pro 3-0, 2. Rowell (Penquis) Navigators 2-0, 3. Capitals (Hall-Dale/Erskine) 4-1, 4. Oakland Hometown Loons 2-1, 5. Hampden-Hermon 1-1, 6. End Zone Deli & Grill (Augusta) 1-3, 7. Trenton Acadians 0-2, 7. Bangor Cadets 0-2, 9. Fairfield Post 14 0-3

All-star teams

HIGH SCHOOL

Softball

North Senior All-Stars

Class A/B north

Bangor: Megan Connor, Emma Payne; Edward Little: Kylie Bureau, Olivia Jensen; Lawrence: Lilly Herrin; Mt. Ararat: Katelyn Cox, Alana Weaver; Oxford Hills: Hannah Kenney, Erin Morton, Anna Piirainen; Caribou: Katie Clark, Maddie Doucette, Rachel Soucy; Ellsworth: Callie Hammer, Leah Stevens; Erskine: Taylor McLaggan; Foxcroft: Alli Bourget; Hermon: Hailey Perry, Chloe Raymond; John Bapst: Madison Higgins; Mt. View: Reanna Bouley; Oceanside: Alexis Mazurek; Old Town: Lauren Gasaway, Natalie St. Louis; Presque Isle: Faith Leavitt, Amy Seeley; Waterville: Madison Clowes

Class C/D North

Bangor Christian: Sydney Frost; Bucksport: Kylee Atwood, Emily Hunt, Madysen Robichaud; Central: Emma Campbell, Logan Reardon; Hodgdon: Taylor Desrosiers; Limestone: Morganne Emery, Delaney Rossignol; Mattanawcook: Emma Page; Orono: Maddie Dichard, Emily LeClair, Katelyn Richards, Lizzie White; Schenck: Abi Austin, Anna Sewall; Southern Aroostook: Marissa Boulier; Stearns: Emmy Alley, Audrey Dunstan, Grace Farrington, Angela Guy, Cassidy McLeod

Golf

LOCAL

At Northport GC

Member-Member — Men: Tim Riley, Paul Jasienowski 58, Alex Carroll, Jake Thompson 62, Mike Knox, Cecil Eastman 64, Cliff Randall, Dave Wentworth 64, Dick Clements, Lee Robinson 64, Steve Stanford, Alan Blood 65, Terry Whitney, Phil Bowen 65, Rick Cronin, Jeff Shula 66, Greg McDaniel, Bob Delio 67, David Peaslee, Harvey Peterson 67, Warren Westbo, Bob Wood 67; Women: Sue Hodgkins, Roxie Whitney 65, Jenna Caler, Barbara Peaslee 65, Leslie Eaton, Jean Brown 71, Maryann Darbelnet, Lisa Desmarteau 71; Pins, Men Class A: No. 3. Preston Ward 12-2, No. 9. Peter Hodgkins 8-9, No. 12. Larry Quinn 10-10, No. 18 Jake Thompson 1-4; Class B: Lee Robinson 11-4, No. 9 Dave Wentworth 10-8, No. 12. Frank Field 5-4, No. 18 Warren Westbo 13-8; Women: No. 3 Sue Hodgkins 16-9, No. 9 Jenna Caler 9-1, No. 18 Lisa Desmarteau 10-10

At Lucerne GC

Monday Senior Scramble — Phil Lelievne, Mike Dore, Larry Orcutt, Barry Harris -6; Ken Goldstein, Phil Carrol, Gary Doane, Rocky Alley -5; Mac Cassell, John Norris, Bill Ferris, Tom Winston -5; Alan Gray, Kerry Woodbury, Roy Clements, Jack MacBrayne -5; Bill Brooks, Ralph Alley, Royce Morrison, Bob Tweedie -5; Daryl Briggs, Dick Reed, Ted Bowne, Dennis Kiah -4; Bruce Blanchard, Ralph Holyoke, Doug Deans, Bob Carter -3; Ron Allan, Paul Bowden, Jim Bonzey, Dick Gassett -3; Rich Skorski, Charlie Bartomeo, Bob Landis, Scott MacArthur -3; Tom Somes, Robin Young, Bob McKenny, Dale Anthony -2; Dave Robertson, Bob Francis, Joe Guaraldo, Gordon Holmes -2; Mark Molnar, Warren Young, Dick Keene -1, Pins: No. 2 Larry Orcutt 11-9; No.6 Charlie Bartomeo 9-5

At Pine Hill GC

Caron Signs Couples League — 1. Peter & MaryAnn Beatham 40; T2.Stephen & Jenny Williams 41; T2. Michelle & Dan Atherton 41; 4. Sue & Ed St. Heart 43; Pins: No. 7 Stephen Williams 22-0

Bangor Tire Ladies League — 1. Jenny Williams, Michelle Atherton, Jenny Pierce 36; 2. Sue St. Heart, Tina Clark, Bonnie Robertson 43; 3. Kathy Shaw, Joyce Stevenson, Carol Tozier 51; Pins: No. 7 Jenny Pierce 25-5

At Kebo Valley

Golf Wars — Inner Gross: 1. Jamoches 31, 2. Poker Stars 33, 3. Blaze Won 35; Inner Net: 1. Razors 29.1, 2. Underdogs 31.05, 3. Happy Hookers 31.2; Outer Gross: 1. John Daly’s 30, 2. Nforesirs 33, 3. Fearsome 34; Outer Net: 1. Potential 29.15, 2. Fore Coursemen 29.25, 3. Steaming Divots 29.8; Pins: 4. Randy Stanley 16-3, 6. Rob McKenney 31-0, 9. Robert Hall 27-2, 15. Alex Wade 19-8

At Hermon Meadow GC

Ladies Scramble: 1. Jody Lyford, Peg Buchanan, Jeannie Savoy 38; 2. Cheryl Paulson, Karen Feeney, Brooke Green 39; 3. BJ Porter, Lydia Musselman, Darlene Helms 40; Pins: No 3 Cheryl Paulson 16-5, No 8 Marie Saucier 27-10

Batter up

BASEBALL

LittleLeague

At Hermon

Harley-Davidson 10, Dysart’s 0 (5 inns.)

(Playoff championship) Harley top hitters: Parker Foley 2 singles, 2 doubles; Zach Allen triple, single; winning pitcher: Parker Foley, no-hitter, 6 strikeouts