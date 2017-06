Weekend harness racing

Harness racing

BANGOR RACEWAY

Saturday Results

FIRST, Trot, $2,700

Ellabunda, Jo Beckwith, 6.40 4.20 2.60

Skad’s Winner, Gr Bowden, 4.80 2.80

Barbells, He Campbell, 5.40

T: 2:04.2. Ex. (2/4) $45.60

SECOND, Pace, $2,750

The Doodah Man, He Campbell, 7.00 4.20 4.00

Lifeontherange, Da Deslandes, 3.20 2.10

Ebandtheboys, Gr Bowden, 4.60

T: 1:59.1. Ex. (3/2) $17.60; Tri. (3/2/5) $68.40, 1st Half DD (2/3) $30.00

THIRD, Pace, $2,500

Woodmere Sandylu, Ru Goodblood Jr, 27.60 8.00 5.60

Fight To Stay, Ga Mosher, 3.20 2.80

Slots Saved Us, He Campbell, 3.80

T: 2:03.4. Ex. (4/5) $230.40; Tri. (4/5/6) $250.40

FOURTH, Pace, $2,750

Casimir Nymph, Jo Beckwith, 18.20 12.80 5.40

You Belong With Me, Mi Cushing, 9.40 4.80

When In Doubt, Gr Bowden, 2.60

T: 2:00.0. Ex. (3/5) $79.60; Tri. (3/5/1) $686.60

FIFTH, Pace, $2,800

Midnight Mass, He Campbell, 4.00 2.20 2.10

Maddie D, Ga Mosher, 2.20 2.60

Scarlet Starlet, An Harrington, 3.40

T: 1:58.3. Ex. (2/5) $6.20

SIXTH, Pace, $3,000

Caseofthesillies, Gr Bowden, 8.80 3.60 2.20

Carrie Ann, Ga Mosher, 2.40 2.10

Algebra, Mi Cushing, 2.20

T: 1:58.2. Ex. (1/2) $15.00; Tri. (1/2/5) $45.20

SEVENTH, Pace, $3,000

Ohm Like Clockwork, Da Deslandes, 10.00 3.40 4.00

Getmeoutofdebt, He Campbell, 4.40 3.00

Deuces And Jacks, Gr Bowden, 3.20

T: 1:58.2. Ex. (3/1) $29.60; Tri. (3/1/2) $99.80; Pick 3 (2/1/3) $162.80

EIGHTH, Pace, $5,500

A Sweet Ride, Ga Mosher, 2.40 2.20 2.10

Pembroke Scorpio, He Campbell, 2.20 2.20

Rocnrolwilneverdie, Gr Bowden, 3.60

T: 1:54.1. Ex. (5/4) $3.20; Tri. (5/4/3) $5.60

NINTH, Pace, $3,800

Card Rustler, Mi Cushing, 5.80 2.20 2.10

Roddy’s Nor’easter, Ga Mosher, 2.20 2.20

Red Star Tyson, Gr Bowden, 2.10

T: 1:58.2. Ex. (4/2) $6.80; Tri. (4/2/1) $23.00; 1st Half Late Double (5/4) $6.20; Total Handle: $21,889

Monday’s Starters, 4 p.m.

FIRST, Pace, $2,700

1. Retail, Ga Mosher

2. American Fighter, He Campbell

3. Air Force Grad, Ch Cushing

4. Charlie By Far, Da Ingraham

5. Cisco Hanover, Da Deslandes

6. Camstar, An Harrington

SECOND, Pace, $3,100

1. Hurricane Arthur, Mi Downey

2. Roderick, Mi Cushing

3. R Es Jj, He Campbell

4. Rock Baby Rock, Ga Mosher

5. Catch A Few Z’s, Da Deslandes

6. Dominic’s Magic, Jo Beckwith

7. Nowhining Bluechip, Da Ingraham

THIRD, Pace, $2,700

1. Take The Risk, He Campbell

2. Buckeye Baddler, Mi Cushing

3. Fulla Fire, Da Ingraham

4. Can You Fly, Er Davis

5. Fishmydoc, Da Deslandes

6. Sterling Chris, Ga Mosher

7. Durable, Gr Bowden

FOURTH, Pace, $3,200

1. Waltzacrossthewire, Da Ingraham

2. Amazing Quest, Mi Cushing

3. My Last Chance, An Harrington

4. Reckoning Day, Gr Bowden

5. Allamerican Dice, Da Deslandes

6. City Of The Year, Mi Downey

7. Hay You Hellion, He Campbell

FIFTH, Pace, $2,700

1. Sweetchildofmine, Da Deslandes

2. Double A Diamond, Er Davis

3. Mcpfast Bluegrass, Mi Cushing

4. Cute Hill, He Campbell

5. Artnsassy, Gr Bowden

6. Pembroke Baroness, Ga Mosher

7. Hurrikaneeilishlyn, Ti Hudson

8. Lil Miss Snowflake, Jo Beckwith

SIXTH, Pace, $3,200

1. Four Starz Alex, Da Ingraham

2. Penney’s Spirit, An Harrington

3. Remix, Ti Hudson

4. Its A Go, He Campbell

5. Kid Courageous A, Da Deslandes

6. Mr Nice Guy, Mi Cushing

SEVENTH, Trot, $3,800

1. Explosive Ripple, Sc Mac Kenzie

2. Dartmouth Hall, Ga Mosher

3. Kaladar, Da White

4. Beer League, He Campbell

5. Mister Anson, Ch Cushing

6. Mack’s Gold Band, Da Deslandes

7.. Maine Muscle, Mi Cushing

EIGHTH, Pace, $3,200

1. Wild Lady Luck, Mi Cushing

2. Zoe Blue Chip, Mi Cushing

3. Caviart Savannah, Ga Mosher

4. Southwest Bliss, He Campbell

5. Cruisin Northwest, An Harrington

6. Color Palette K, Jo Beckwith

Scarborough Downs

Saturday’s Results

FIRST $5,000 Pace 1:56.2

5-Burning N (Ro Cushing) 3.40 2.10

4-J J S Jet (Wi Campbell) 3.40

2-Real Special (Ni Graffam)

Ex. (5-4) $5.00

SECOND $2,200 Pace 1:58.3

5-Mr Bo Diddley (Wi Campbell) 4.00 2.80 2.20

2-Carolina Hurricane (Ke Switzer Jr) 3.60 3.00

4-Vermilion Bird (Wa Watson) 3.80

Ex. (5-2) $14.60; Tri. (5-2-4) $39.00; DD (5-5) $9.40

THIRD $2,600 Pace 1:58.0

1-Four Starz Louie (Wi Campbell) 2.60 2.60 2.10

6-Camstar (Ho Davis Jr) 5.00 2.40

5-Glow Again (Ni Graffam) 2.60

Ex. (1-6) $4.80; Tri. (1-6-5) $10.00

FOURTH $3,100 Pace 1:58.0

1-Regulus N (Ke Switzer Jr) 5.80 3.40 2.40

2-Noble’s Grand Slam (Ho Davis Jr) 11.20 4.80

5-Cj Marshal (Wi Campbell) 3.40

Ex. (1-2) $31.20; Tri. (1-2-5) $101.40

FIFTH $5,000 Pace 1:55.2

4-Double Joy (Ho Davis Jr) 5.00 2.20 2.20

5-Chilled Desire A (Ro Cushing) 2.60 2.40

3-Kim’s Day (Wi Campbell) 2.60

Ex. (4-5) $10.60; Tri. (4-5-3) $23.00; Pick 3 (1-1-4) $21.40

SIXTH $2,000 Pace 1:57.4

6-Cyclone Pass (Ni Graffam) 2.80 2.80 2.40

5-Mr Douglas (Da Ingraham) 18.00 3.60

2-Lucky Mac (Ma Athearn) 22.80

Ex. (6-5) $56.80; Tri. (6-5-2) $438.40’ 10 Cent Superfecta (6-5-2-7) $104.27; Mid Double (4-6) $11.00

SEVENTH $2,600 Pace 1:59.0

6-Penney’s Spirit (Ph Sowers) 3.20 2.60 2.10

5-Daughtry Hanover (Aa Hall) 3.20 2.60

3-Pan Taylor (Jo Bresnahan) 3.60

Ex. (6-5) $9.80; Tri. (6-5-3) $45.60

EIGHTH $3,100 Pace 1:57.4

3-Sign Of A Diamond (Ke Switzer Jr) 5.00 2.20 2.10

1-Devil May Care (Aa Hall) 4.20 4.00

4-Electricity (Ro Cushing) 4.00

Ex. (3-1) $34.20; Tri. (3-1-4) $142.60

NINTH $2,200 Pace 2:01.3

7-Baywood Shadow (Ph Sowers) 4.40 4.40 2.20

5-Silky’s Dream (Wi Campbell) 3.20 2.20

6-Artrianna (Ho Davis Jr) 4.20

Ex. (7-5) $17.80; Tri. (7-5-6) $91.60; Pick 3 (6-3-7) $25.80

TENTH $2,600 Pace 1:58.4

4-Happy Surprise (Wi Campbell) 4.80 3.80 3.20

2-Camtizzy (Ni Graffam) 3.80 5.80

7-Western (Ho Davis Jr) 4.20

Ex. (4-2) $22.00; Tri. (4-2-7) $52.80; 10 Cent Superfecta (4-2-7-5) $14.98; Late Double (7-4) $24.40; Total Handle: 122,521

Sunday’s Results

FIRST $3,000 Trot 2:03.3

5-Madison Muscle (Ma Athearn) 2.20 2.10 2.10

4-Don’t Tell George (Sh Taggart) 3.00 2.10

1-Broadway Giant (Ro Patoine) 2.40

Ex. (5-4) $13.00’ Tri. (5-4-1) $51.20

SECOND $3,000 Pace 1:57.2

2-Brew (Da Deslandes) 5.00 5.60 2.10

5-Forward Bliss (Ni Graffam) 15.60 4.20

4-Ringo (Wi Campbell) 2.10

Ex. (2-5) $51.80; Tri. (2-5-4) $111.00; DD (5-2) $5.40

THIRD $2,000 Trot 2:02.3

5-Call Me Hal (Jo Nason) 3.80 2.60 2.60

4-Makinphotos (Sh Taggart) 4.40 3.00

3-Speedy Ryan (Jo Beckwith) 4.60

Ex. (5-4) $15.00; Tri. (5-4-3) $37.40

FOURTH $3,000 Pace 1:55.2

4-Kesons Avaia (Ho Davis Jr) 5.40 2.40

2-Mcheartbreaker (Wi Campbell) 2.40

1-You’re News (Ti Hudson)

Ex. (4-2) $4.80

FIFTH $3,000 Pace 1:54.1

3-Wishing You Well (Wi Campbell) 3.60 2.20 2.10

4-Yello Hawkeye (Ni Graffam) 3.00 2.10

1-Natural Breeze (Aa Hall) 2.80

Ex. (3-4) $11.40; Tri. (3-4-1) $56.40; Mid Double (4-3) $7.80; Pick 3(5-4-3) $11.00

SIXTH, $3,000 Trot 2:00.1

4-General Bill Brown (Ma Athearn) 8.80 7.20 4.40

2-Im A King (Pa Battis) 23.00 14.40

3-Explosiveafternoon (Ho Davis Jr) 2.10

Ex. (4-2) $27.40; Tri. (4-2-3) $186.40

SEVENTH $2,600 Pace 1:56.3

3-Regal Delight (Ph Sowers) 2.60 2.20 2.10

6-Go West Lucky Cam (Wi Childs) 4.60 3.00

2-May Day Jojo (Aa Hall) 2.40

Ex. (3-6) $28.00; Tri. (3-6-2) $46.20

EIGHTH, $2,500 Pace 1:57.4

4-Funny Lena (Ni Graffam) 12.40 2.80 2.20

5-Janinne (Ti Hudson) 3.80 4.60

8-Always Special (Wi Campbell) 2.20

Ex. (4-5) $24.20; Tri. (4-5-8) $124.60; 10 Cent Superfecta (4-5-8-1) $10.67; Late Double: (3-4) $5.60; Pick 3 (4-3-4) $22.40; Total Handle: $25,718