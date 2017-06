High school baseball

OLD TOWN 2, ELLSWORTH 0

Ellsworth (13-6) 000 000 0 — 0 1 0

Old Town (15-3) 200 000 x — 2 8 1

Smith and Giffin; Stoddard and Daniel

E: none; Stoddard; 2B: none; Daniel; 3B: none; Daniel; LOB: Ellsworth 4, Old Town 5; DP: Ellsworth 2; PB: Giffin; none; SF: none; Sheehan

Repeat hitters: none; Daniel, Ketch; RBI: Daniel, Sheehan

Win: Stoddard; Loss: Smith; K: Smith 7, Stoddard 5; BB: Smith 2; Stoddard 2; WP: Smith 2

Time—1:26; Att: 200 (est.)