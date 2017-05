Weekend harness racing results, starters

SCARBOROUGH DOWNS

Saturday’s results

FIRST $3,100 Pace 1:55.2

7-Chilled Desire A (Ro Cushing) 4.20 3.80 2.60

2-Geisha Girl N (Ga Mosher) 2.80 2.20

5-Sign Of A Diamond (Ke Switzer Jr) 5.80

Ex. (7-2) $6.40, Tri. (7-2-5) $33.80

SECOND $3,100 Pace 1:57.0

2-Cj Marshal (Ke Switzer Jr) 38.20 6.80 3.80

1-Aint No Mo (Ga Mosher) 3.40 3.00

4-Wishing You Well (Wi Campbell) 2.60

Ex. (2-1) $51.80, Tri. (2-1-4) $141.20, DD (7-2) $59.00

THIRD $2,600 Pace 1:58.1

4-My Time Hanover (Ho Davis Jr) 8.20 4.20 2.60

5-Glow Again (Wi Campbell) 9.00 3.40

1-Brew (Er Davis) 3.40

Ex. (4-5) $16.60, Tri. (4-5-1) $122.80

FOURTH $3,000 Pace 1:57.2

3-Rocknalltheway (Ke Switzer Jr) 4.60 3.00 2.40

2-Between Me And You (Wi Campbell) 2.80 5.00

1-Four Starz Louie (Ni Graffam) 6.00

Ex. (3-2) $10.20, Tri. (3-2-1) $86.20

FIFTH $2,600 Pace 2:01.4

3-Cr Fixed Asset (Ad Wisher Jr.) 31.60 15.00 5.80

2-Real Yankee (Er Bickmore) 8.40 4.80

1-The Doodah Man (Da Crochere) 3.20

Ex. (3-2) $155.40, Tri. (3-2-1) $768.80, Pick 3 (4-3-3) $219.70

SIXTH $3,000 Pace 1:57.4

4-Verry Well Pretty (Da Deslandes) 16.00 15.00 4.40

8-Sure You Are (Ho Davis Jr) 8.80 5.40

7-Bettor Buns (Ke Switzer Jr) 4.00

Ex. (4-8) $124.80, Tri. (4-8-7) $524.60, 10 Cent Superfecta (4-8-7-2) $114.38, Mid Double (all-4) $6.00, Mid Double (3-all) $31.00

SEVENTH $2,600 Pace 1:59.0

6-Real Special (Ja Dunn) 3.80 2.40 2.40

2-Mom’s Crossroads (Al Richardson) 2.60 3.00

1-Natural Breeze (Aa Hall) 7.40

Ex. (6-2) $6.40, Tri. (6-2-1) $32.00

EIGHTH $2,000 Pace 1:59.2

1-Mr Happypants (Ho Davis Jr) 13.80 13.60 3.80

4-Sandy Barbielegacy (Lo Gasbarro III) 3.80 2.10

3-Rambling Jet (Ga Mosher) 2.40

Ex. (1-4) $40.80, Tri. (1-4-3) $94.80

NINTH $5,000 Pace 1:54.4

5-Burning N (Ro Cushing) 4.20 2.20 2.60

4-A Sweet Ride (Ke Switzer Jr) 2.80 3.00

6-Hedges Lane (Ho Davis Jr) 2.80

Ex. (5-4) $6.60, Tri. (5-4-6) $53.00, Pick 3 (6-1-5) $153.00

TENTH $2,200 Pace 1:59.1

1-Camtizzy (Ho Davis Jr) 5.00 2.80 2.10

3-Lady Spartacus (Ke Switzer Jr) 3.00 2.10

7-Secret Renegade (Er Davis) 3.00

Ex. (1-3) $16.40, Tri. (1-3-7) $65.60, 10 Cent Superfecta (1-3-7-6) $9.31, Late double (5-1) $5.20; Total Handle: $52,680

Sunday’s results

FIRST $2,400 Trot 2:06.1

1-Pembroke Vig (He Campbell) 19.00 10.60 7.60

2-Lucy From Hebron (Ma Athearn) 6.60 3.40

4-Musical Milestones (Ho Davis Jr) 3.80

Ex. (1-2) $46.20

SECOND $3,000 Trot 2:03.4

2-Wolf’s Milan (Da Deslandes) 6.20 2.20 2.10

5-C C C (He Campbell) 2.10 2.10

1-Tj’s War Princess (Ro Cushing) 3.00

Ex. (2-5) $15.60, Tri. (2-5-1) $84.80, DD (1-2) $196.80

THIRD $3,100 Trot 2:01.2

5-Keystone Wallace (Wi Campbell) 5.00 2.80 3.40

4-Muscana (Ni Graffam) 5.40 4.20

2-Mack’s Gold Band (Ga Mosher) 3.00

Ex. (5-4) $46.40, Tri. (5-4-2) $155.80

FOURTH $3,000 Pace 2:01.2

2-Southwind Mischief (Ke Switzer Jr) 3.20 2.20 2.20

4-Carls Glory (Wi Campbell) 2.10 3.00

5-A And G Desire (Ga Mosher) 3.00

Ex. (2-4) $7.40, Tri. (2-4-5) $19.20

FIFTH $2,200 Pace 2:02.4

3-Justpeggingtowin (Ma Athearn) 21.80 4.00 2.20

1-Rock Baby Rock (Ga Mosher) 2.20 2.10

4-Longmire’s Deal (Wi Campbell) 2.10

Ex. (3-1) $46.40, Pick 3 (5-2-3) $65.80

SIXTH $3,000 Pace 1:59.2

3-Yello Hawkeye (Ni Graffam) 9.00 3.20 2.40

5-Tom And Stan (He Campbell) 2.40 2.10

4-Allamerican Dice (Da Deslandes) 4.20

Ex. (3-5) $13.40, Tri (3-5-4) $58.20, Mid double (3-3) $102.80

SEVENTH $3,000 Pace 1:59.2

1-Shea Writes Right (Wi Campbell) 5.00 3.00 2.40

2-Happy Surprise (Ke Switzer Jr) 18.20 6.80

4-Maddie D (Ga Mosher) 2.60

Ex. (1-2) $17.60, Tri. (1-2-4) $25.40

EIGHTH $5,000 Trot 2:01.0

1-Midnite Craze (Iv Davies) 4.00 4.00 2.10

4-Trotalot (Wi Campbell) 5.20 2.10

5-Cherry Crown Jewel (Ma Athearn) 2.10

Ex. (1-4) $10.80, Tri. (1-4-5) $28.80

NINTH $2,000 Pace 2:01.1

2-American Plan (Ga Mosher) 5.20 3.00 2.10

1-Thewaylifeshouldbe (Lo Gasbarro III) 4.00 3.00

3-I’m Saving Myself (Wi Campbell) 6.80

Ex. (2-1) $9.60, Tri. (2-1-3) $23.80, Late double (1-2) $10.80, Pick 3 (1-1-2) $32.80; Total handle: $37,867

BANGOR RACEWAY

Monday Starters, 4 p.m.

FIRST, Pace, $2,700

1. West River Tex, Jo Beckwith

2. Reagans Revenge, Mi Cushing

3. Ideal Wizard, Ch Cushing

4. Skippy, He Campbell

5. Poocham Pal, Ga Mosher

6. Ebandtheboys, Da Deslandes

SECOND, Pace, $2,700

1. American Fighter, Sc MacKenzie

2. Art’s Sake, He Campbell

3. Cisco Hanover, Da Deslandes

4. Aberarder Smitty, Gr Bowden

5. A Place Out West, Mi Cushing

6. Nf Sinfull, Ga Mosher

THIRD, Pace, $2,850

1. Coral Snake, Ri Armstrong

2. Quincy, Sc Mac Kenzie

3. Getmeoutofdebt, He Campbell

4. Lifeontherange, Da Deslandes

5. Southwind Rex, Ga Mosher

6. Sachertorte, Mi Cushing

FOURTH, Pace, $3,100

1. Toe Tag, Ch Cushing

2. Hurricane Arthur, Mi Downey

3. Pembroke Art, He Campbell

4. Gris Beau Hanover, Ma Athearn

5. First Girl, Ga Mosher

6. P L Intowin, Ru Goodblood Jr

7. Win Sum Reagan, Mi Cushing

8. Rachel Crawford, Jo Beckwith

FIFTH, Pace, $2,700

1. Gwinning Gwen, Ri Armstrong

2. Pembroke Baroness, Sc Pooler

3. Upfront Grantsgirl, Ru Goodblood Jr

4. The Wizsell Of Odz, Mi Cushing

5. Ashtoreth Hanover, He Campbell

6. Drunk And Dramatic, Da Deslandes

7. Vicky Killean, Ch Cushing

8. U Cant Fix Stupid, Ga Mosher

SIXTH, Pace, $3,200

1. Paris Beau, Jo Beckwith

2. Regulus N, Ga Mosher

3. Blue Boy Benji, He Campbell

4. Miricle Maverick, Ru Goodblood Jr

5. Real Bigg, Da Deslandes

6. Deuces And Jacks, Gr Bowden

7. Card Rustler, Mi Cushing

SEVENTH, Pace, $4,000

1. Shaguar, Da Deslandes

2. Mojo Terror, Mi Cushing

3. Roddy’s Nor’easter, Ga Mosher

4. City Of The Year, Mi Downey

5. Pembroke Scorpio, He Campbell

6. Rocnrolwilneverdie, Gr Bowden

7. Sinners Prayer, Jo Beckwith

EIGHTH, Pace, $3,200

1. Kimmie Cam, Jo Beckwith

2. Stirling Beauty, Ru Goodblood Jr

3. Southwest Bliss, He Campbell

4. Flatrock Chocolate, Da Deslandes

5. Caviart Savannah, Ga Mosher

6. Devil May Care, Gr Bowden

7. Carrie Ann, Mi Cushing