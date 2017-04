Weekend harness racing results

Harness racing

SCARBOROUGH DOWNS

Sunday’s Results

FIRST $2,000 Pace 2:01.3

4-Our Royal Majesty (Wa Watson) 3.80 2.20 2.10

5-Max Mike And Ggb (Mi Stevenson) 3.00 2.80

2-Bin There Said So (Ho Davis Jr) 2.40

Ex. (4-5) $8.00

SECOND $2,600 Pace 2:00.2

5-My Time Hanover (Ho Davis Jr) 7.60 2.60 2.60

4-Allamerican Dice (Da Deslandes) 2.80 2.40

6-Heart Breaking (Ni Graffam) 10.00

Ex. (5-4) $8.80, Tr. (5-4-6) $37.40, DD (4-5) $9.60

THIRD $3,100 Pace 1:58.1

2-Geisha Girl N (Ga Mosher) 2.60 2.10 2.40

4-Sure You Are (Ho Davis Jr) 6.60 3.20

1-Verry Well Pretty (Da Deslandes) 6.20

Ex. (2-4) $18.40, Tr. (2-4-1) $162.60

FOURTH $5,000 Trot 2:00.1

3-Victory Tax (Ho Davis Jr) 5.40 3.80 2.40

1-Alternat Thursdays (D Whittemore) 4.60 3.20

2-Cherry Crown Jewel (Ma Athearn) 2.10

Ex. (3-1) $24.20, Tr. (3-1-2) $31.80

FIFTH $2,200 Pace 1:58.4

4-Carolina Hurricane (Ke Switzer Jr) 4.80 2.40 2.20

6-Camtizzy (Ho Davis Jr) 3.00 2.40

5-Vermilion Bird (Wa Watson) 3.20

Ex. (4-6) $9.00, Tr. (4-6-5) $25.20, Mid DD (3-4) $12.00, Pick 3 (2-3-4) $77.60

SIXTH $5,000 Pace 1:55.4

7-Rocnrolwilneverdie (Sh Thayer) 12.60 4.60 2.80

2-Hedges Lane (D Whittemore) 4.00 2.60

6-He’s Marvalous (Ni Graffam) 3.60

Ex. (7-2) $39.20, Tr. (7-2-6) $195.00

SEVENTH $3,000 Pace 1:56.3

4-Devil May Care (Sh Thayer) 2.60 2.20 2.10

2-Electricity (Ho Davis Jr) 4.20 2.60

1-Budgirls Hanover (Ga Mosher) 3.80

Ex. (4-2) $7.00, Tr. (4-2-1) $10.60

EIGHTH $2,000 Trot 2:03.1

2-Wolf’s Milan (Ni Graffam) 3.40 2.20 2.40

3-Quantum Lightning (D Whittemore) 11.80 3.60

4-Selena (Aa Hall) 8.20

Ex. (2-3) $68.80, Tr. (2-3-4) $259.40, 10-cent Sprf. (2-3-4-5) $66.99, Late DD (4-2) $3.40, Pick 3 (7-4-2) $15.40

Total Handle: $44,076

Saturday’s Results

FIRST $3,000 Trot 2:03.0

6-Mack’s Gold Band (D Whittemore) 15.20 5.60 2.40

4-Northern Nandi (Ke Switzer Jr) 5.00 3.40

1-Royal Hawaii (Ga Mosher) 2.10

Ex. (6-4) $52.20, Tr. (6-4-1) $180.80

SECOND $2,600 Pace 2:01.4

3-A As Glory (D Whittemore) 15.20 3.20 3.00

1-Catchajolt (Ke Switzer Jr) 4.40 4.40

6-Funny Lena (Ni Graffam) 5.40

Ex. (3-1) $47.80, Tr. (3-1-6) $168.60, 10-cent Sprf. (3-1-6-2) $24.16, DD (6-3) $34.00

THIRD $2,500 Pace 2:01.3

1-Only Way I Know (Ke Switzer Jr) 3.00 2.80 2.10

4-Fritzie Rocket (D Whittemore) 4.40 3.40

2-Youragambler’sson (Ma Athearn) 2.40

Ex. (1-4) $27.40, Tr. (1-4-2) $52.60

FOURTH $2,000 Pace 2:01.1

3-Idealist (Ga Mosher) 3.00 3.60 2.20

2-Lady Spartacus (Ke Switzer Jr) 3.80 2.60

6-Color Palette K (Ma Athearn) 2.80

Ex. (3-2) $6.40, Tr. (3-2-6) $17.60

FIFTH $2,000 Pace 2:02.2

6-Chasen Cancun (Er Davis) 15.40 4.60 4.40

5-The Doodah Man (Ga Mosher) 5.80 3.40

7-Shooter Ontheloose (Aa Hall) 3.40

Ex. (6-5) $39.60, Tr. (6-5-7) $423.20, 10-cent Sprf. (6-5-7-4) $153.13, Mid DD (3-6) $75.40, Pick 3 (1-3-6) $11.00

SIXTH $3,000 Pace 1:58.1

1-Grand Galop Semalu (D Whittemore) 5.80 9.20 4.60

5-Corky Baran (Ke Switzer Jr) 30.20 8.80

8-Yello Hawkeye (Ni Graffam) 5.40

Ex. (1-5) $113.80, Tr. (1-5-8) $838.40

SEVENTH $3,000 Pace 1:59.3

5-Ideal Champ (Sh Thayer) 3.20 3.00 2.60

2-Roman Conqueror N (Ga Mosher) 10.20 3.40

1-San Antony-O (Er Davis) 8.20

Ex. (5-2) $10.20, Tr. (5-2-1) $61.60

EIGHTH $2,000 Pace 1:59.3

2-Cyclone Pass (Ni Graffam) 3.00 2.80 2.80

1-Dragon King (Ho Davis Jr) 29.80

8-Four Starz Louie (Sh Thayer) 3.60

Ex. (2-1) $18.00, Tr. (2-1-8) $50.40, 10-cent Sprf. (2-1-8-4) $30.67, Late DD (5-2) $3.60, Pick 3 (1-5-2) $27.60

Total Handle: $45,465