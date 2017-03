YMCA Combined Championships results

Swimming

At UMaine, Orono

YMCA Combined Championships

(More results will be posted and published each day)

Boys 11-12

1 Down East Family YMCA 272, 2 Mount Desert Island YMCA St 251, 3 Mid‐Maine Dolphins 229, 4 Long Reach Swim Club/Bath YMCA 213, 5 Kennebec Valley YMCA 212, 6 Northern York County YMCA 207, 7 Bangor YMCA Barracudas 194, 8 Twin Cities Swim Team 149, 9 Waldo County YMCA Bluefish 147, 10 Canoe City Swim Club 114, 11 Portland YMCA Polar Bears 103, 12 Penobscot Bay Area YMCA 90, 13 Casco Bay Regional YMCA 14, 14 Sanford Titans 10

200 Yard Medley Relay: 1, Mid-Maine (Nathaniel Pierce 12, Andrew Turlo 11, Bryce Dyer 11, Jadyn Arnold 12), 2:12.23. 2, MDI (Sam Schleif 12, Brendan Graves 11, Jacob Benson 12, Joris Korstanje 12), 2:16.73. 3, Kennebec A (Ryan Emerson 12, Noah Katz 11, Bailey Willey 11, Jameson Russell 11), 2:18.34. 4, Northern York (Evan Wardrop 11, Wyatt England 12, Simon Dimatteo 12, Peter Burton 11), 2:20.31. 5, Twin Cities (Gavin Holbrook 11, Alex Akers 12, Andrew Casares 11, Ethan Frumiento 12), 2:22.38. 6, Penobscot (Ollie Dietter 12, Ryan Lynch 12, Matthew Clayton 11, Oliver Worner 12), 2:28.70. 7, Down East (Clark Morrison 12, Liam Stephenson 12, Diego Harvey 11, Robert Springer 11), 2:31.39. 8, Bangor (Colin Kimball 12, Nick St. Pierre 12, Jameson Buck 11, Jason Wickett 12), 2:34.41. 9, Long Reach (Cayden Green 12, Caleb Chamberland 11, Harrison Whittaker 12, Collin Lamb 11), 2:35.34. 10, Northern York ‘B’ (Conor Smart 11, Jonathan Branco 12, Henry Lowery 11, Harris Leonard 11), 2:41.62. 11, PORTLAND YMCA POLAR BEARS (Gregg O’Rourke 12, Caden Hemond 11, Fox Fernald 12, Rustam Ahmadov 12), 2:43.57. 12, Long Reach ‘B’ (Tristan Beveridge 12, Gregory DeMeyer 11, Casey Whittaker 11, Lucas Martin 12), 2:56.89. 13, Waldo (Matthew Levesque 10, Jett Lindelof 11, Dakota Harriman 9, Sebastain Krumbholz 11), 2:58.29. 200 Yard Freestyle: 1, Nathaniel Pierce, MMD, 2:02.91 NE. 2, Alex Akers, TCST, 2:24.62. 3, Sam Schleif, MDIY, 2:24.83. 4, Jadyn Arnold, MMD, 2:25.67. 5, Aidan Saunders, LRSC, 2:29.89. 6, Rex DeMuro, MDIY, 2:31.03. 7, Spencer Gordon, CCSC, 2:32.93. 8, Oscar Herrera, LRSC, 2:37.89. 9, Max Akom, NYCY, 2:38.20. 10, Liam Stephenson, DEFY, 2:40.29. 11, Michael Billing, SYT, 2:48.69. 12, Finn Caxton-Smith, CBRY, 2:52.54. 13, Keller Stearns, SYT, 2:53.50. 14, Collin Lamb, LRSC, 2:54.96. 15, Conor Smart, NYCY, 2:59.62. 16, Cayden Green, LRSC, 3:01.59. 100 Yard IM: 1, Nicholas Partridge, DEFY, 1:07.53. 2, Brendan Graves, MDIY, 1:13.16. 3, Ryan Emerson, KVY, 1:13.27. 4, Jacob Benson, MDIY, 1:15.02. 5, Ryan Ulichny, DEFY, 1:15.55. 6, Thomas Bradley, WCY, 1:16.05. 7, Wyatt England, NYCY, 1:16.94. 8, Harrison Whittaker, LRSC, 1:17.97. 9, Andrew Casares, TCST, 1:19.20. 10, Elias Grabowski, NYCY, 1:21.57. 11, Andrew Turlo, MMD, 1:23.23. 12, Bradley Vuong, LRSC, 1:25.54. 13, Riley Donahue, MDIY, 1:27.57. 14, Martin Skacel, CCSC, 1:28.11. 15, Henry Lowery, NYCY, 1:28.51. 16, Jack Byrne, CBRY, 1:29.14. 50 Yard Freestyle: 1, Connor Prouty, CCSC, 26.25 NE. 2, Bryce Dyer, MMD, 27.74 NE. 3, Frederic Oldenburg, BYB, 27.78 NE. 4, Scottie Turney, KVY, 27.96 NE. 5, Jameson Buck, BYB, 29.14 NE. 6, Beo Endicott, PYPB, 29.19 NE. 7, Diego Harvey, DEFY, 29.44. 8, Ethan Frumiento, TCST, 29.73. 9, Oliver Worner, PBAY, 30.14. 10, Simon Dimatteo, NYCY, 30.34. 11, Sam York, MDIY, 31.25. 12, Finn Caxton-Smith, CBRY, 31.42. 13, Simon Fox, PBAY, 31.99. 14, Gregg O’Rourke, PYPB, 32.15. 15, Matthew Clayton, PBAY, 32.26. 15, Ryan Lynch, PBAY, 32.26. 50 Yard Butterfly: 1, Colin Aponte, DEFY, 29.43 NE. 2, Brigham Graf, WCY, 30.78 NE. 3, Andrew Leighton, LRSC, 31.48 NE. 4, Brady Hand, BYB, 32.85 NE. 5, Jacob Benson, MDIY, 33.18 NE. 6, Simon Dimatteo, NYCY, 33.72. 7, Bryce Dyer, MMD, 33.97. 8, Andrew Casares, TCST, 34.68. 9, Joris Korstanje, MDIY, 34.69. 10, Fox Fernald, PYPB, 35.82. 11, Jameson Russell, KVY, 37.35. 12, Bailey Willey, KVY, 37.99. 13, Matthew Clayton, PBAY, 39.55. 14, Peter Burton, NYCY, 40.00. 15, Casey Whittaker, LRSC, 40.32. 16, Collin Lamb, LRSC, 44.57. 100 Yard Freestyle: 1, Nathaniel Pierce, MMD, 55.37 NE. 2, Connor Prouty, CCSC, 57.27 NE. 3, Brigham Graf, WCY, 1:02.73 NE. 4, Scottie Turney, KVY, 1:03.20 NE. 5, Beo Endicott, PYPB, 1:04.68 NE. 6, Sam Schleif, MDIY, 1:06.16. 7, Ethan Frumiento, TCST, 1:06.57. 8, Aidan Saunders, LRSC, 1:07.35. 9, Rex DeMuro, MDIY, 1:09.31. 10, Spencer Gordon, CCSC, 1:10.00. 11, Oscar Herrera, LRSC, 1:10.88. 12, Jason Wickett, BYB, 1:13.47. 13, Alec Midgley, NYCY, 1:15.17. 14, Finn Caxton-Smith, CBRY, 1:15.30. 15, Peter Burton, NYCY, 1:15.38. 16, Stephen Spencer, MMD, 1:16.21. 50 Yard Backstroke: 1, Colin Aponte, DEFY, 31.46 NE. 2, Ryan Emerson, KVY, 32.59 NE. 3, Frederick Oldenburg, BYB, 33.48 NE. 4, Jadyn Arnold, MMD, 33.62 NE. 5, Evan Wardrop, NYCY, 33.86 NE. 6, Brady Hand, BYB, 33.93 NE. 7, Elias Grabowski, NYCY, 36.43. 8, Harrison Whittaker, LRSC, 36.67. 9, Ollie Dietter, PBAY, 39.22. 10, Martin Skacel, CCSC, 39.26. 11, Cayden Green, LRSC, 39.36. 12, Clark Morrison, DEFY, 39.95. 13, Simon Fox, PBAY, 40.01. 14, Stephen Spencer, MMD, 40.36. 15, Gavin Holbrook, TCST, 41.42. 16, Charlie Moss, PBAY, 42.02. 50 Yard Breaststroke: 1, Nicholas Partridge, DEFY, 34.20 NE. 2, Ryan Ulichny, DEFY, 36.31 NE. 3, Andrew Leighton, LRSC, 36.36 NE. 4, Brendan Graves, MDIY, 36.69 NE. 5, Noah Katz, KVY, 37.43 NE. 6, Thomas Bradley, WCY, 37.79 NE. 7, Andrew Turlo, MMD, 39.26 NE. 8, Wyatt England, NYCY, 39.32 NE. 9, Liam Stephenson, DEFY, 39.44 NE. 10, Alex Akers, TCST, 39.60 NE. 11, Bradley Vuong, LRSC, 42.86. 12, Jonathan Branco, NYCY, 43.03. 13, Ryan Lynch, PBAY, 43.36. 14, Jason Wickett, BYB, 43.56. 15, Fox Fernald, PYPB, 44.39. 16, Caleb Chamberland, LRSC, 44.41. 200 Yard Freestyle Relay: 1, Down East (Diego Harvey 11, Ryan Ulichny 12, Nicholas Partridge 12, Colin Aponte 12), 1:53.14. 2, Bangor (Frederick Oldenburg 12, Brady Hand 12, Jameson Buck 11, Nick St. Pierre 12), 2:01.58. 3, Waldo (Thomas Bradley 12, Jett Lindelof 11, Sebastain Krumbholz 11, Brigham Graf 11), 2:05.28. 4, Kennebec (Jameson Russell 11, Noah Katz 11, Bailey Willey 11, Scottie Turney 11), 2:05.70. 5, Long Reach (Oscar Herrera 12, Aidan Saunders 11, Bradley Vuong 12, Andrew Leighton 11), 2:06.58. 6, MDI (Rex DeMuro 11, Joris Korstanje 12, Riley Donahue 11, Sam York 11), 2:06.97. 7, Canoe City (Spencer Gordon 11, Martin Skacel 11, Ethan Roach 10, Connor Prouty 12), 2:07.07. 8, Northern York (Evan Wardrop 11, Alec Midgley 12, Elias Grabowski 12, Max Akom 12), 2:10.96. 9, Portland YMCA (Gregg O’Rourke 12, Caden Hemond 11, Tae-Su Park 12, Beo Endicott 12), 2:22.81. 10, Mid-Maine (Theo Ruehsen 11, Dresden Laqualia 11, Nathan Allen 11, Stephen Spencer 12), 2:29.35. 11, Kennebec ‘B’ (Tyler Foster 11, Tyler Cahn 12, Elijah Beland 12, Brady Gardner 12), 2:35.93. 12, Twin Cities (Gavin Holbrook 11, Mason Brousseau 11, Cymon Gaudet 11, Caleb Dubois 12), 2:42.29. 13, Mid-Maine ‘B’ (Cedric Bouchard 12, Cooper LaPlante 10, William Thomas 11, Walter Fegel 11), 3:04.27.

Girls 11-12

1 Kennebec Valley YMCA 287, 2 Northern York County YMCA 279.50, 3 Mount Desert Island YMCA St 253, 4 Bangor YMCA Barracudas 217, 5 Penobscot Bay Area YMCA 214, 6 Long Reach Swim Club/Bath YMCA 203.50, 7 Down East Family YMCA 185, 8 Mid‐Maine Dolphins 154, 9 Twin Cities Swim Team 118, 10 Waldo County YMCA Bluefish 101.50, 11 Portland YMCA Polar Bears 94, 12 Canoe City Swim Club 85, 13 Sanford Titans 26.50, 14 Casco Bay Regional YMCA 23, 15 Piscataquis Regional YMCA 20

200 Yard Medley Relay: 1, Northern York (Aurelia Leonard 12, Charlotte Donovan 12, Maia Alling 12, Chloe Babb 12), 2:06.73. 2, MDI (Addy Smith 12, Sadie Sullivan 12, Zoe Horton 11, Lily James 11), 2:11.25. 3, Penobscot (Josie Lincoln 11, Emma Cyr 11, Gail Curtis 12, Grace Pratt 12), 2:11.65. 4, Kennebec (Kate Claveau 12, Abbey Gifford 12, Emma Crosby 12, Lunden Dinkel 12), 2:16.45. 5, Long Reach (Racey Gregg 12, Sarah Palmer 11, Cialy Charbonneau 12, Carly Mershon 12), 2:18.10. 6, Twin Cities (Sarah Agren 11, Taylor Belanger 12, Jalee Boucher 11, Mya Vincent 11), 2:20.08. 7, Northern York ‘B’ (Aleena Beneszewski 12, Annalise Cowing 11, Evelyn Soule-Parent 11, Emma Drown 11), 2:22.56. 8, Portland YMCA (Rocio Corona Guerra 12, Althea Hoag 12, Jaclyn Vanderhoof 12, Hadley Hoag 12), 2:23.06. 9, Down East (Kiera Springer 11, Logan Williams 11, Fiona Allen 12, Sofia Herrington 11), 2:27.66. 10, Waldo (Mia Winslow 11, Taylor Hamilton 12, Abigail Donnelly 12, Abby Kormann 11), 2:28.72. 11, Mid-Maine (Eleanor King 12, Isabella Ortiz 12, Laney Reardon 11, Summer Daigle 12), 2:30.12. 12, Bangor (Mac Gray 11, Hannah Baxter 11, Camden Lavoie 12, Grace Goodwin 12), 2:30.43. 13, Kennebec ‘B’ (Charlotte Precourt 12, Olivia Pekins 11, Maria Levesque 11, Emily Hayes 12), 2:30.53. 14, Down East ‘B’ (Leah MacPherson 11, Rachael Hastey 12, Sarah Weaver 11, Ellie Anderson 12), 2:38.49. 15, Twin Cities ‘B’ (Payton Bell 11, Desiree Fournier 11, Liv Hallett 11, Kora Martel 12), 2:38.87. 16, Waldo ‘B’ (Laney Sheafe 11, Iris Carpenter 11, Kara Richards 11, Ada Potter 12), 2:40.59. 200 Yard Freestyle: 1, Emma Thomas, KVY, 2:05.13 NE. 2, McKayla Kendall, BYB, 2:05.31 NE. 3, Alexis Labree, CCSC, 2:11.88 NE. 4, Emma Farnham, MMD, 2:14.08 NE. 5, Annie Roach, CCSC, 2:14.25 NE. 6, Emma Butterfield, BYB, 2:15.58 NE. 7, Lily James, MDIY, 2:18.51 NE. 8, Emma Cyr, PBAY, 2:20.70. 9, Arden Carleton, LRSC, 2:23.46. 10, Chloe Babb, NYCY, 2:26.30. 11, Gracie Parker, MDIY, 2:29.52. 12, Kailin Fuller, PBAY, 2:29.98. 13, Emma Hartigan, NYCY, 2:31.28. 14, KC Keene, SYT, 2:32.68. 15, Jalee Boucher, TCST, 2:32.97. 16, Jenna Lavallee, NYCY, 2:36.35. 100 Yard IM: 1, Maia Alling, NYCY, 1:08.29. 2, Ebba Heaton-Jones, MMD, 1:10.02. 3, Addy Smith, MDIY, 1:11.45. 4, Taylor Belanger, TCST, 1:11.52. 5, Bella Littler, KVY, 1:12.21. 6, Emma Butterfield, BYB, 1:12.76. 7, Gail Curtis, PBAY, 1:12.98. 8, Abigail Donnelly, WCY, 1:13.15. 9, Zoe Horton, MDIY, 1:13.55. 10, Olivia Cunningham, LRSC, 1:13.91. 11, Sarah Van Lonkhuyzen, PBAY, 1:14.84. 12, Abbey Gifford, KVY, 1:16.95. 13, Silvia Davids, BYB, 1:17.15. 14, Sadie Sullivan, MDIY, 1:19.27. 15, Camden Lavoie, BYB, 1:19.59. 16, Sylvia Hayward, CBRY, 1:21.44. 50 Yard Freestyle: 1, Alexis Labree, CCSC, 25.78# NE. 2, McKayla Kendall, BYB, 27.01 NE. 3, Callan Eason, MDIY, 27.64 NE. 4, Dasha Herrington, DEFY, 27.76 NE. 5, Aurelia Leonard, NYCY, 28.05 NE. 6, Caroline Mazgaj, DEFY, 28.49 NE. 7, Grace Pratt, PBAY, 28.68 NE. 8, Cady Stockford, BYB, 29.70. 9, Kaia Wirth, NYCY, 30.05. 10, Amelia Skehan, KVY, 30.51. 11, Natalie Emmerson, LRSC, 30.67. 12, Samantha Amison, MMD, 30.84. 13, KC Keene, SYT, 31.02. 13, Romy Lafage, WCY, 31.02. 15, Aleida Harvey, DEFY, 31.15. 16, Mia Micucci, PYPB, 31.17. 50 Yard Butterfly: 1, Maia Alling, NYCY, 29.47 NE. 2, Zoe Horton, MDIY, 29.66 NE. 3, Bella Littler, KVY, 31.36 NE. 4, Silvia Davids, BYB, 31.49 NE. 5, Josie Lincoln, PBAY, 31.78 NE. 6, Emma Crosby, KVY, 32.09 NE. 7, Gail Curtis, PBAY, 32.16 NE. 8, Abigail Donnelly, WCY, 32.23 NE. 9, Cialy Charbonneau, LRSC, 33.05. 10, Kaleigh Gingrow, LRSC, 33.14. 11, Evelyn Soule-Parent, NYCY, 33.75. 12, Callan Eason, MDIY, 33.78. 13, Nina Rozeff, MDIY, 34.08. 14, Heather Finger, MDIY, 34.63. 15, Jaclyn Vanderhoof, PYPB, 35.51. 16, Racey Gregg, LRSC, 35.81. 100 Yard Freestyle: 1, Alexis Labree, CCSC, 57.87 NE. 2, Emma Thomas, KVY, 57.94 NE. 3, McKayla Kendall, BYB, 1:00.31 NE. 4, Emma Farnham, MMD, 1:01.30 NE. 5, Emma Butterfield, BYB, 1:01.83 NE. 6, Aurelia Leonard, NYCY, 1:02.45 NE. 7, Lily James, MDIY, 1:03.78 NE. 8, Annie Roach, CCSC, 1:03.94 NE. 9, Cady Stockford, BYB, 1:05.40. 10, Kaia Wirth, NYCY, 1:06.16. 11, Emma Crosby, KVY, 1:06.86. 12, Nina Rozeff, MDIY, 1:07.50. 13, Reagan Seekins, WCY, 1:08.15. 14, Natalie Emmerson, LRSC, 1:09.03. 15, Mya Vincent, TCST, 1:09.62. 16, Amelia Skehan, KVY, 1:09.76. 50 Yard Backstroke: 1, Dasha Herrington, DEFY, 32.39 NE. 2, Grace Pratt, PBAY, 33.64 NE. 3, Kate Claveau, KVY, 34.15. 4, Caroline Mazgaj, DEFY, 35.18. 5, Cady Stockford, BYB, 35.22. 6, Kate Gallagher, PYPB, 36.03. 7, Annalise Cowing, NYCY, 36.19. 7, Arden Carleton, LRSC, 36.19. 9, Evelyn Soule-Parent, NYCY, 36.43. 10, Kiera Springer, DEFY, 36.51. 11, Sarah Dressel, CBRY, 36.53. 12, Alyson Shook, PBAY, 36.76. 13, Mac Gray, BYB, 36.79. 14, Sarah Agren, TCST, 37.11. 15, Mia Micucci, PYPB, 37.49. 16, Fiona Allen, DEFY, 37.93. 50 Yard Breaststroke: 1, Taylor Belanger, TCST, 34.14 NE. 2, Lunden Dinkel, KVY, 35.50 NE. 3, Olivia Cunningham, LRSC, 35.66 NE. 4, Addy Smith, MDIY, 35.70 NE. 5, Ebba Heaton-Jones, MMD, 36.85 NE. 6, Charlotte Donovan, NYCY, 37.43 NE. 7, Sarah

Palmer, LRSC, 37.69 NE. 8, Abbey Gifford, KVY, 37.89 NE. 8, Sadie Sullivan, MDIY, 37.89 NE. 10, Cialy Charbonneau, LRSC, 38.02 NE. 11, Emma Cyr, PBAY, 38.62 NE. 12, Olivia Pekins, KVY, 38.87 NE. 13, Annie Roach, CCSC, 38.92 NE. 14, Racey Gregg, LRSC, 39.01 NE. 15, Sarah Van Lonkhuyzen, PBAY, 39.38 NE. 16, Annalise Cowing, NYCY, 39.44. 200 Yard Freestyle Relay: 1, Kennebec (Bella Littler 11, Lunden Dinkel 12, Kate Claveau 12, Emma Thomas 12), 1:53.77. 2, Down East (Aleida Harvey 12, Ana Maria Scheff 11, Caroline Mazgaj 11, Dasha Herrington 12), 1:57.66. 3, Northern York (Kaia Wirth 12, Jenna Lavallee 12, Charlotte Donovan 12, Chloe Babb 12), 2:01.20. 4, Mid-Maine (Ebba Heaton-Jones 12, Samantha Amison 12, Aura Morin 11, Emma Farnham 12), 2:02.84. 5, Long Reach (Arden Carleton 12, Kaleigh Gingrow 12, Natalie Emmerson 11, Olivia Cunningham 12), 2:04.01. 6, MDI (Nina Rozeff 11, Gracie Parker 11, Olivia Underwood 12, Callan Eason 11), 2:04.57. 7, Penobscot (Kailin Fuller 11, Alyson Shook 12, Iselin Bratz 12, Sarah Van Lonkhuyzen 11), 2:05.77. 8, Bangor (Silvia Davids 12, Natalie Krebs 12, Camden Lavoie 12, Mac Gray 11), 2:05.94. 9, Waldo (Romy Lafage 11, Finley Marriner 11, Taylor Lemon 12, Reagan Seekins 12), 2:08.13. 10, Portland YMCA (Rocio Corona Guerra 12, Hadley Hoag 12, Kate Gallagher 12, Zuzia Varney 12), 2:10.28. 11, Twin Cities (Jalee Boucher 11, Sarah Agren 11, Mya Vincent 11, Anna Frumiento 11), 2:11.39. 12, Sanford (KC Keene 12, Celia Perks 12, Kora Eckelman 11, Olivia DaRosa 12), 2:13.95. 13, Northern York ‘B’ (Madeline Darigan 12, Rebecca Taggart 11, Elizabeth Morrison 12, Emma Hartigan 12), 2:18.40. 14, Portland YMCA ‘B’ (Mia Micucci 12, Althea Hoag 12, Lily Marino 12, Grace Gordon 12), 2:19.96. 15, Northern York ‘C’ (Mikayla Staples 11, Marie Stepp 12, Emma Thomas 11, Cecelia Keller 11), 2:23.89. 16, Long Reach ‘B’ (Julia Barron 12, Caroline Skroski 12, Maya Weisheit 12, Waverly Fisher 12), 2:26.24.