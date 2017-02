Monday’s Class A track and field state championship results

Track and field

HIGH SCHOOL

Class A State Championships

At USM, Gorham

Scarborough girls 88, Cheverus 61, Thornton Acad. 37, Westbrook 34, Falmouth 22, Bangor 20, Hampden Acad. 20, Lawrence 17, Mt. Ararat 17, Lewiston 17, Massabesic 16, Bonny Eagle 16, South Portland 16, Kennebunk 14, Messalonskee 12, Marshwood 11, Gorham 11, Biddeford 9, Windham 8.5, Edward Little 7.5, Deering 7, Brewer 5, Skowhegan 4, Portland 3, Noble 3

55: 1. Emily Labbe, SCAR, 7.47; 2. Kiana Letourneau, LAWR, 7.48; 3. Emma Gallant, CHEV, 7.48; 4. Lia Johnson, BRW, 7.50; 5. Mia Taranko, TA, 7.64; 6. Sabria Merrifield, TA, 7.69; 7. Gaby Panagakos, SCAR, 7.72. 200: 1. Emma Gallant, CHEV, 26.48; 2. Emily Labbe, SCAR, 26.98; 3. Serena Speight, BIDD, 27.12; 4. Annah Rossvall, DEER, 27.14; 5. Sarah Callahan, SCAR, 27.25; 6. Sophie Marcotte, FAL, 27.32; 7. Kiana Letourneau, LAWR, 27.35. 400: 1. Emma Gallant, CHEV, 58.86; 2. Emily Turner, CHEV, 59.43; 3. Kiana Letourneau, LAWR, 59.90; 4. Gaby Panagakos, SCAR, 1:00.88; 5. Annah Rossvall, DEER, 1:01.31; 6. Maggie Franz, SCAR, 1:02.33; 7. Wyley Fitzpatrick, MTA, 1:03.10. 800: 1. Juliana Selser, SP, 2:16.82; 2. Kayla Raymond, BE, 2:20.10; 3. Malaika Pasch, FAL, 2:20.17; 4. Quincey Lyden, WEST, 2:24.18; 5. Maggie Hosmer, PTLD, 2:29.35; 6. Sara York, MTA, 2:30.52; 7. Natalie DuBois, MSWD, 2:31.31. Mile: 1. Malaika Pasch, FAL, 5:24.12; 2. Louise Holway, KENN, 5:29.29; 3. Katherine Leckbee, MTA, 5:30.60; 4. Ami Beaumier, BE, 5:35.36; 5. Leia Dorais, BIDD, 5:35.91; 6. Kylie Johnson, MASS, 5:36.54; 7. Anna Slager, GORH, 5:38.93. 2 Mile: 1. Bethany Sholl, SCAR, 11:40.31; 2. Katherine Leckbee, MTA, 11:42.73; 3. Louise Holway, KENN, 11:49.78; 4. Ami Beaumier, BE, 11:55.91; 5. Iris Kitchen, GORH, 12:15.72; 6. Hannah Berzinis, FAL, 12:20.25; 7. Kylie Johnson, MASS, 12:28.80. 55 Hurdles: 1. Jennifer Martin, LEW, 8.73; 2. Emily Labbe, SCAR, 8.79; 3. Ellen Shaw, SCAR, 8.82; 4. Christie Woodside, HAM, 8.99; 5. Nina Tasker, NOBL, 9.05; 6. Sydney Rusak, SCAR, 9.10; 7. Madison Marinko, SCAR, 9.15. 4×200 Relay: 1. Scarborough (Gaby Panagakos, Madison Marinko, Sarah Callahan, Ellen Shaw), 1:49.45; 2. Bangor (Rihan Smallwood, Demitria Givens, Lynn Boettcher, Mykayla Hoggard), 1:50.72; 3. Lewiston (Chelsea Beaudry, Taylor Chamberlain, McKayla Ball, Jennifer Martin), 1:52.25; 4. Cheverus (Katelyn Gendron, Emma White, Julia Ryan, Emily Turner), 1:52.28; 5. South Portland (Eva Tedford, Callie O’Brien, Rachel Haynes, Juliana Selser), 1:52.63; 6. Messalonskee (Emma Wentworth, Megan Quirion, Lauren Pickett, Jacey Richards), 1:53.03; 7. Massabesic (Leah Ryan, Syeira New, Logan Champlin, Moriah Biener), 1:53.30. 4×800 Relay: 1. Marshwood (Mackenzie Young, Liz Wentworth, Paige Singer, Natalie DuBois), 10:04.81; 2. Messalonskee (Avery Brennan, Peyton Arbour, Haley Lowell, Emma Concaugh), 10:10.46; 3. Gorham (Sarah Johnson, Iris Kitchen, Kate Tugman, Anna Slager), 10:10.63; 4. Cheverus (Mallory Leighton, Katelyn Gendron, Ashley Turner, Rosie Train), 10:32.27; 5. Scarborough (Marisa Carbone, Samantha Saraceno, Bethany Sholl, Ryanne Cox), 10:35.42; 6. Lawrence (Hannah Walsh, Brianna Meader, Alexis LaVerdiere, Jaden Gray), 10:43.14; 7. Lewiston (Johorey Abdirahman, Hafido Awil, Zaid Teklu, Sadira Dulac), 10:53.34. High Jump: 1. Nyagoa Bayak, WEST, 5-6; 2. Lingdong Bol, WIND, 5-4; 3. Moriah Biener, MASS, 5-2; 4. Allie Gross, TA, 5-0; 5. Callie O’Brien, SP, J5-0; 6. Julia Pomerleau, CHEV, J5-0; 7. Olivia Jalbert, ELHS, 4-9; 7. Sierra Guite, WIND, 4-9. Pole Vault: 1. Rihan Smallwood, BAN, 11-4; 2. Edie Christian, SCAR, 10-0; 2. Anna Gardner, SCAR, 10-0; 4. Lauren Berube, ELHS, J10-0; 5. Kiersten Hilton, WEST, J10-0; 6. Chelsea Zhao, FAL, 9-0; 7. Alyssa Vargo, BRW, J9-0. Long Jump: 1. Mia Taranko, TA, 17-3.25; 2. Emma White, CHEV, 17-2.25; 3. Christie Woodside, HAM, 16-9; 4. Kelly Dyer, WEST, 16-3.75; 5. Lauren Berube, ELHS, 16-3; 6. Madison Marinko, SCAR, J16-3; 7. Evelyn Kitchen, GORH, 15-11.50. Triple Jump: 1. Nyagoa Bayak, WEST, 37-0.75; 2. Emma White, CHEV, 36-5.50; 3. Moriah Biener, MASS, 33-11; 4. Leah Savage, SKOW, 33-9.25; 5. Kelly Dyer, WEST, 33-5.75; 6. Emma Concaugh, MESS, 33-5.25; 7. Mia Taranko, TA, 33-4.25. Shot Put: 1. Daija Misler, HAM, 40-9; 2. Samantha Curran, TA, 38-9.75; 3. Abigail Cook, TA, 35-8.50; 4. Brady Stolz, SCAR, 34-6.75; 5. Isabella Capozzi, TA, 33-8.50; 6. Hlin Gudmundsdottir, BAN, 33-3.75; 7. Hannah Abbott, CHEV, 33-3.50.

Scarborough boys 102.25, Westbrook 46, Deering 40, Thornton Acad. 35, Lewiston 30, Brunswick 26.50, Messalonskee 24, Brewer 20, Hampden Acad. 20, Bonny Eagle 20, Falmouth 17.5, Edward Little 15, Gorham 14, Mt. Ararat 13, Cheverus 10, Bangor 8, Noble 8, South Portland 7, Lawrence 5, Windham 4, Massabesic 4, Portland 3.75, Skowhegan 3

55: 1. Jarett Flaker, SCAR, 6.68; 2. Jabari Washington, TA, 6.75; 3. Ben Hatch, SCAR, 6.80; 4. Matt Chambers, NOBL, 6.85; 5. David Drew, GORH, 6.86; 6. Owen Mower, ELHS, 6.86; 7. Thomas Darby, HAM, 6.88. 200: 1. Sam Rusak, SCAR, 22.99; 2. Jarett Flaker, SCAR, 22.99; 3. Ben Batoosingh, SCAR, 23.29; 4. Seth White, BRUN, 23.46; 5. Race Bouchard, ELHS, 23.91; 6. Owen Mower, ELHS, 23.99; 7. Matt Chambers, NOBL, 24.05. 400: 1. Ben Batoosingh, SCAR, 52.44; 2. Ethan Solis, LEW, 52.93; 3. Luc Harrison, DEER, 53.18; 4. Abdirashid Abukar, LEW, 53.23; 5. Shammah Gahomera, WEST, 53.28; 6. Jarrod Hooper, MASS, 53.48; 7. Mike O’Brien, CHEV, 53.52. 800: 1. Zach Hoyle, MESS, 1:56.74; 2. Ben Steves, BE, 1:57.08; 3. Joshua Lombardo, WEST, 2:00.94; 4. Ethan Orach, GORH, 2:01.44; 5. Abbas Muktar, LEW, 2:05.33; 6. Aden Mohamed, LEW, 2:06.22; 7. Jared Willette, BAN, 2:06.68. Mile: 1. Cameron Meier, MTA, 4:29.32; 2. Joshua Lombardo, WEST, 4:31.58; 3. Caleb Pendelton, BE, 4:39.97; 4. Xander Keiter, SP, 4:40.99; 5. Steven Smith, SP, 4:43.16; 6. Landon Heidrich, TA, 4:43.69; 7. Nolan Doherty, CHEV, 4:44.98. 2 Mile: 1. Paul Casavant, HAM, 9:28.24; 2. Conner Piers, FAL, 9:55.97; 3. Gabe Coffey, BAN, 9:58.89; 4. Yahya Nure, DEER, 10:00.43; 5. Cameron Meier, MTA, 10:05.45; 6. Alexander Swett, MASS, 10:09.69; 7. Jeremiah Sands, FAL, 10:14.13. 55 Hurdles: 1. Tanner Burton, MESS, 7.73; 2. Shammah Gahomera, WEST, 7.98; 3. Dominic Creenan, WEST, 7.99; 4. Cayd Wortman, BRW, 8.20; 5. Travis Snyder, TA, 8.25; 6. Dylan Labun, MESS, 8.27; 7. Noah Gull, FAL, 8.38. 4×200 Relay: 1. Scarborough (Ben Hatch, Matthew Blaisdell, Ben Batoosingh, Jarett Flaker), 1:33.81; 2. Edward Little (Russell Allen, Tyler Blanchard, Race Bouchard, Owen Mower), 1:35.38; 3. Deering (Songha Loth, Ezra Chapola, Luc Harrison, Jack Lynch), 1:36.27; 4. Falmouth (Ethan Ali, Kyle Bouchard, Noah Gull, Ben Rudnick), 1:37.24; 5. Gorham (David Drew, James Benson, Ethan Orach, Luke Gowen), 1:37.47; 6. Lewiston (Abdirashid Abukar, Joseph Kalilwa, Enock Citenga, Ethan Solis), 1:37.48; 7. Hampden Acad. (Thomas Darby, Jack Dunning, Jarrett Osborne, Marcus Theriault), 1:38.05. 4×800 Relay: 1. Scarborough (Brian Farino, Noah Drapeau, Erik Larkin, Shamus Malia), 8:21.05; 2. Deering (Wilder Baldwin, Jerry Mixangelo, Hisham Ramadan, Alec Troxell), 8:22.33; 3. Bonny Eagle (Anthony Breton, Aiden Willey, Caleb Pendelton, Ben Steves), 8:25.13; 4. Lewiston (Abshir Abukar, Davion Jackson, Aden Mohamed, Abbas Muktar), 8:25.58; 5. Noble (Zachary White, Liam Bowie, Tim Ziadeh, Logan Pomerleau), 8:36.42; 6. Gorham (Zackory Brown-Davis, Wil Rossignol, Alex Ousback, Ethan Orach), 8:40.46; 7. Falmouth (Ben Wyman, Conner Piers, Charlie Henning, Jeremiah Sands), 8:45.59. High Jump: 1. Sam Rusak, SCAR, 6-0; 2. Samuel Cenescar, BRUN, 5-10; 3. Aaron Gary, BRUN, 5-8; 3. Ryan Olson, BRUN, 5-8; 3. Dylan Bolduc, PTLD, 5-8; 3. Anthony Clavette, SCAR, 5-8; 7. Cole Jordan, BAN, J5-8. Pole Vault: 1. Sam Rusak, SCAR, 16-3; 2. Johann Bradley, HAM, 14-6; 3. Travis Snyder, TA, J14-6; 4. Alex Dionne, SCAR, 13-0; 5. Gunner McAllister, LAWR, J13-0; 6. Dylan Labun, MESS, 12-3; 7. Aaron Thomas, FAL, J12-3; 7. Drew Gardner, SCAR, J12-3. Long Jump: 1. Dominic Creenan, WEST, 21-6.75; 2. Longhao Chen, TA, 21-0; 3. Seth White, BRUN, 20-11.25; 4. Brandt Herbert, WEST, 20-6; 5. Ezra Chapola, DEER, 20-0.75; 6. Gunner McAllister, LAWR, 19-9.25; 7. Benjamin Musese, LEW, 19-6.50. Triple Jump: 1. Ezra Chapola, DEER, 43-7.50; 2. Mike O’Brien, CHEV, 42-11; 3. Benjamin Musese, LEW, 41-6; 4. Alex Wilkins, WIND, 41-4.50; 5. Kyle Jacques, SKOW, 41-0.25; 6. James Benson, GORH, 40-8.50; 7. Dominic Creenan, WEST, 40-8.25. Shot Put: 1. Austin Lufkin, BRW, 61-2; 2. Jason Montano, TA, 51-10; 3. Jacob McCluskey, BRW, 51-1.75; 4. Sebastian Osborne, SCAR, 50-0.50; 5. Kabala Muka, DEER, 47-0; 6. Ted Pierson, FAL, 46-9; 7. Sullivan Boyd, BRUN, 46-4.