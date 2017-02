Monday’s Class A boys swimming and diving state championship results

Swimming and diving

HIGH SCHOOL

Class A Boys State Championships

At Bowdoin College, Brunswick

Cheverus, 286.5, Bangor 258, Brunswick 253, Thornton Acad. 222, Scarborough 208, Waterville-Winslow 153.5, South Portland 143, Falmouth 113, Portland 93, Lewiston 87, Cony 82, Messalonskee 80, Mt. Ararat 77, Westbrook 62, Hampden Acad. 47, Deering 31, Sanford 24, Bucksport 20, Massabesic 11, Windham 10, Edward Little 10, Lawrence 4, Brewer 1

Boys 200 Medley Relay: 1, Bangor (Carson Prouty, Colby Prouty, Payton Campbell, Sam Carlson), 1:37.61. 2, Brunswick (Nicco Bartone, Brian Hess, Matt Yost, Henry Raker), 1:41.15. 3, Cheverus (Ben Tompkins, Shane Moore, Raymond Le, Gustav Anderson), 1:41.90. 4, South Portland (Mitchell Amadei, Sam Goodine-Doane, Liam Hayes, Brayden Gilbert), 1:46.36. 5, Scarborough (Sam Curtis, Ryan O’Leary, TJ Hinkle III, Sam Greenberg), 1:46.78. 6, Waterville-Winslow (John Reisert, Eric Booth, Carter Jones, Jake Witham), 1:48.01. 7, Messalonskee (Martin Guarnieri, Tayler Croft, Edmund Couture, Nate Perkins), 1:49.03. 8, Lewiston (Lennon LaBelle, Hayden Bavis, Elijah Escobar, Matt Forgues), 1:49.56. 9, Portland (Jack Martin, Reed Foehl, Josh Ying, Peter Gribizis), 1:50.36. 10, Mt. Ararat (Aaron Hyde, Devin Hoskins, Robert Hyde, Max Bickford), 1:50.44. 11, Thornton Acad. (Nolan Eisenhaur, Joe Vail, Tom Cote, Felix Machacek), 1:51.07. 12, Sanford (David Winchell III, Joshua Webber, Marcus Gould, Mason Scully), 1:51.76. 13, Hampden Acad. (Cameron LaBree, Joe McFadden, Riah Malachi, Zach Steigert), 1:55.77. 14, Westbrook (Cam Reece, Josh Wescott, Brandon Labbe, Jared Clark), 1:56.09. 15, Massabesic (Nate Messier, Josh Castonguay, Nick Merry, Quinn Judkins), 1:57.99. 16, Falmouth (Hyun Lee, Brendan Mittleider, Caleb Robinson, Eddie Derhak), 1:58.07. 200 Freestyle: 1, Connor Perron, Falmouth, 1:47.05. 2, Carson Prouty, Bangor, 1:47.70. 3, Joshua Roberts, Thornton Acad., 1:53.92. 4, Eddie Capoldo, Brunswick, 1:56.20. 5, Sam Goodine-Doane, South Portland, 1:56.69. 6, Chase Cameron, Cheverus, 1:57.13. 7, TJ Hinkle III, Scarborough, 1:58.45. 8, Quintin Hastings, Cheverus, 1:58.47. 9, Joe Vail, Thornton Acad., 1:58.71. 10, Joey Christian, Scarborough, 1:58.87. 11, Brendan Whitman, Edward Little, 2:00.19. 12, Spencer Jones, Waterville-Winslow, 2:00.23. 13, Ethan Overlock, Cony, 2:00.43. 14, Brendan Martin, Bangor, 2:00.57. 15, James Mannette, Windham, 2:03.28. 16, Tayler Croft, Messalonskee, 2:04.40. 200 IM: 1, Colby Prouty, Bangor, 1:58.42. 2, Ryan O’Leary, Scarborough, 2:04.45. 3, Reed Foehl, Portland, 2:06.97. 4, Nicco Bartone, Brunswick, 2:08.81. 5, Ben Tompkins, Cheverus, 2:08.87. 6, Martin Guarnieri, Messalonskee, 2:09.27. 7, John Reisert, Waterville-Winslow, 2:09.98. 8, Sam Curtis, Scarborough, 2:13.16. 9, Eric Booth, Waterville-Winslow, 2:16.06. 10, Tom Cote, Thornton Acad., 2:16.84. 11, Nolan Eisenhaur, Thornton Acad., 2:17.49. 12, Jeremy Baker, Cheverus, 2:22.37. 13, Matt Smith, Bangor, 2:22.73. 14, Trevor Parenteau, Scarborough, 2:29.50. 15, Thomas Erickson, Scarborough, 2:31.55. 50 Freestyle: 1, Shane Moore, Cheverus, 21.28. 2, Nathaniel Berry, Cony, 21.79. 3, Daniel Roch, Thornton Acad., 22.28. 4, Brian Hess, Brunswick, 22.38. 5, Phineas Underwood, Cheverus, 23.37. 6, Matt Yost, Brunswick, 23.41. 6, Henry Raker, Brunswick, 23.41. 8, Gustav Anderson, Cheverus, 23.43. 9, Payton Campbell, Bangor, 23.47. 10, Josh Ying, Portland, 23.58. 11, Robert Hyde, Mt. Ararat, 23.68. 12, Drew Simoneau, Scarborough, 23.73. 13, Zoli Nagy, Lawrence, 23.75. 14, Sam Greenberg, Scarborough, 23.83. 15, Mason Scully, Sanford, 23.87. 16, Jasper Sommer, Deering, 24.10. Diving: (Finals) 1, Anthony Wardwell, Bucksport, 339.30. 2, Christopher Roderick, Brunswick, 327.80. 3, Griffin Conley, Falmouth, 319.40. 4, Finn Jacobs, Brunswick, 289.70. 5, Noah Brillant, Mt. Ararat, 243.85. 6, Jesse Pearlman, South Portland, 217.75. 7, Paul Wallace, Westbrook, 213.65. 100 Butterfly: 1, Eli Steward, Thornton Acad., 53.65. 2, Cameron LaBree, Hampden Acad., 54.01. 3, Mitchell Amadei, South Portland, 55.00. 4, Matt Yost, Brunswick, 55.99. 5, Lennon LaBelle, Lewiston, 56.03. 6, Martin Guarnieri, Messalonskee, 56.90. 7, Carter Jones, Waterville-Winslow, 57.01. 8, Nicco Bartone, Brunswick, 57.46. 9, Robert Hyde, Mt. Ararat, 57.50. 10, Derek Irish, Bangor, 57.57. 11, Raymond Le, Cheverus, 57.81. 12, Liam Hayes, South Portland, 59.37. 13, Tom Cote, Thornton Acad., 1:00.42. 14, Payton Campbell, Bangor, 1:00.54. 15, Owen McLaughlin, Deering, 1:00.79. 16, Nolan Eisenhaur, Thornton Acad., 1:01.10. 100 Freestyle: 1, Shane Moore, Cheverus, 46.64. 2, Daniel Roch, Thornton Acad., 48.84. 3, Sam Carlson, Bangor, 50.42. 4, Sam Goodine-Doane, South Portland, 51.58. 5, Henry Raker, Brunswick, 51.61. 6, Phineas Underwood, Cheverus, 51.64. 6, Jake Witham, Waterville-Winslow, 51.64. 8, Sam Greenberg, Scarborough, 51.86. 9, Josh Ying, Portland, 51.99. 10, Quintin Hastings, Cheverus, 52.18. 11, Jasper Sommer, Deering, 53.38. 12, Ethan Overlock, Cony, 53.76. 13, Mason Scully, Sanford, 54.09. 14, Nate Perkins, Messalonskee, 54.15. 15, Felix Machacek, Thornton Acad., 54.27. 16, Drew Simoneau, Scarborough, 54.36. 500 Freestyle: 1, Connor Perron, Falmouth, 4:46.94. 2, Eli Steward, Thornton Acad., 5:04.75. 3, Sam Carlson, Bangor, 5:04.78. 4, John Reisert, Waterville-Winslow, 5:10.64. 5, Chase Cameron, Cheverus, 5:21.87. 6, TJ Hinkle III, Scarborough, 5:24.44. 7, Eddie Capoldo, Brunswick, 5:25.81. 8, Devin Hoskins, Mt. Ararat, 5:27.82. 9, Joe Vail, Thornton Acad., 5:30.70. 10, Joey Christian, Scarborough, 5:32.59. 11, Spencer Jones, Waterville-Winslow, 5:32.70. 12, Brad Wallace, Westbrook, 5:38.31. 13, Cam Reece, Westbrook, 5:39.32. 14, Jeremy Baker, Cheverus, 5:40.91. 15, Ryan Watson, Bangor, 5:43.61. 16, Noah Tibbetts, Brewer, 5:50.33. 200 Freestyle Relay: 1, Cheverus (Phineas Underwood, Shane Moore, Quintin Hastings, Gustav Anderson), 1:30.64. 2, Brunswick (Matt Yost, Eddie Capoldo, Henry Raker, Brian Hess), 1:32.20. 3, Thornton Acad. (Daniel Roch, Tom Cote, Joshua Roberts, Eli Steward), 1:32.40. 4, Scarborough (Drew Simoneau, Kemal Durdag, Joey Christian, Sam Greenberg), 1:37.38. 5, Bangor (Brendan Martin, Spencer Krebs, Derek Irish, Payton Campbell), 1:37.74. 6, Falmouth (Caleb Robinson, Gunter Haug-Pavlak, Hyun Lee, Connor Perron), 1:38.28. 7, Portland (Ben Salomon, Peter Gribizis, Reed Foehl, Josh Ying), 1:39.11. 8, Cony (Elliot Legace, Ethan Overlock, Caleb

Richardson, Nathaniel Berry), 1:39.21. 9, Westbrook (Sidney Bartlett, Henry Crosby, Brandon Labbe, Brad Wallace), 1:39.22. 10, Messalonskee (Martin Guarnieri, Alex Nadeau, Edmund Couture, Nate Perkins), 1:40.44. 11, Mt. Ararat (Aaron Hyde, William Furgeson, Devin Hoskins, Robert Hyde), 1:40.92. 12, Deering (Jasper Sommer, Owen McLaughlin, Lucas Jasonides, Owen Callahan), 1:41.39. 13, Hampden Acad. (Zach Steigert, Riah Malachi, Joe McFadden, Cameron LaBree), 1:41.66. 14, Sanford (Marcus Gould, Abraham Phillips, David Winchell III, Mason Scully), 1:41.82. 15, Massabesic (Quinn Judkins, Josh Castonguay, Joel VanTassell, Nate Messier), 1:43.34. 16, Waterville-Winslow (Zack LaFlamme, Isaiah Bernier, Eric Booth, Spencer Jones), 1:44.67. 100 Backstroke: 1, Carson Prouty, Bangor, 53.11. 2, Lennon LaBelle, Lewiston, 54.30. 3, Nathaniel Berry, Cony, 54.44. 4, Mitchell Amadei, South Portland, 55.80. 5, Joshua Roberts, Thornton Acad., 56.95. 6, Ben Tompkins, Cheverus, 58.29. 7, Derek Irish, Bangor, 59.65. 8, Liam Hayes, South Portland, 59.85. 9, Jake Witham, Waterville-Winslow, 1:00.72. 10, Brendan Martin, Bangor, 1:01.01. 11, Raymond Le, Cheverus, 1:01.88. 12, Elijah Escobar, Lewiston, 1:02.48. 13, Brendan Whitman, Edward Little, 1:02.67. 14, Caleb Robinson, Falmouth, 1:03.24. 15, Anton Jasa, Scarborough, 1:03.99. 16, Nate Messier, Massabesic, 1:04.82. 100 Breaststroke: 1, Colby Prouty, Bangor, 57.74. 2, Brian Hess, Brunswick, 59.57. 3, Ryan O’Leary, Scarborough, 1:02.15. 4, Reed Foehl, Portland, 1:02.69. 5, Cameron LaBree, Hampden Acad., 1:03.83. 6, Gustav Anderson, Cheverus, 1:04.06. 7, Eric Booth, Waterville-Winslow, 1:07.16. 8, Devin Hoskins, Mt. Ararat, 1:07.88. 9, Sam Curtis, Scarborough, 1:08.29. 10, Hayden Bavis, Lewiston, 1:08.75. 11, Tayler Croft, Messalonskee, 1:08.76. 12, Carter Jones, Waterville-Winslow, 1:08.89. 13, Cam Reece, Westbrook, 1:09.03. 14, Josh Wescott, Westbrook, 1:09.76. 15, Joshua Webber, Sanford, 1:10.28. 16, Kemal Durdag, Scarborough, 1:12.32. 400 Freestyle Relay: 1, Thornton Acad. (Daniel Roch, Joe Vail, Joshua Roberts, Eli Steward), 3:22.27. 2, Bangor (Sam Carlson, Brendan Martin, Carson Prouty, Colby Prouty), 3:22.58. 3, Cheverus (Phineas Underwood, Quintin Hastings, Chase Cameron, Ben Tompkins), 3:29.89. 4, Scarborough (Sam Curtis, Drew Simoneau, TJ Hinkle III, Ryan O’Leary), 3:32.75. 5, Waterville-Winslow (John Reisert, Spencer Jones, Jake Witham, Carter Jones), 3:33.59. 6,

Falmouth (Caleb Robinson, Gunter Haug-Pavlak, Hyun Lee, Connor Perron), 3:37.68. 7, South Portland (Sam Goodine-Doane, Liam Hayes, Brayden Gilbert, Mitchell Amadei), 3:39.03. 8, Lewiston (Elijah Escobar, Matt Forgues, Hayden Bavis, Lennon LaBelle), 3:40.91. 9, Cony (Elliot Legace, Ethan Overlock, Jacob Mills, Nathaniel Berry), 3:42.04. 10, Brunswick (Nicco Bartone, Nick White, Sam Washington, Eddie Capoldo), 3:46.22. 11, Deering (Jasper Sommer, Owen Callahan, Lucas Jasonides, Owen McLaughlin), 3:51.71. 12, Westbrook (Brad Wallace, Sidney Bartlett, Henry Crosby, Cam Reece), 3:52.56. 13, Windham (James Mannette, Michael Ryan, Ben Breton, Evan Desmond), 3:56.90. 14, Messalonskee (CJ Reardon, Owen Corrigan, Tayler Croft, Nathan Ruel), 4:04.34. 15, Portland (Treavor Tucker, Alex Ramsey, Matice Maino, Jack Martin), 4:04.54. 16, Massabesic (Nick Merry, Drew Labbe, Tyler Nostrom, Joel VanTassell), 4:06.56.

Class B

At UMaine, Orono

Cape Elizabeth girls 440, Morse 265, Greely 222.5, Mount Desert Island 204.5, Belfast 195, Kennebunk 190, John Bapst 124, Old Town 109, Yarmouth 107, Camden Hills 104, Ellsworth 88, Maine Girls Academy 61, George Stevens Academy 56, Orono 43, Waynflete 35, Foxcroft Academy 32, Erskine Academy 17, Washington Academy 14, Wells 9, Boothbay 4, Medomak Valley 3, Lincoln Academy 2

200 Medley Relay: 1, Cape Elizabeth ‘A’ (Caroline Mahoney, Rose Baillie, Olivia Tighe, Alicia Lawrence), 1:48.61 2, Morse ‘A’ (Olivia Harper, Haily Harper, Ann Tolan, Ella Martin), 1:48.65 3, Greely ‘A’ (Lauren Williams, Courtney Rog, Maddy Rawnsley, Kyla Moroney), 1:56.80. 3, MDI ‘A’ (Maddie Woodworth, Ceileigh Weaver, Lydia DaCorte, Ruby Brown), 1:56.80. 5, Belfast ‘A’ (Morgan Fernald, Jessica Clapp, Kayla Payson, Kerrigan Smith), 1:56.97. 6, Old Town ‘A’ (Johanna Burgason, Allie Ketch, Emily Ketch, Abby Ketch), 2:00.10. 7, Kennebunk ‘A’ (Caroline Lowery, Renee Nichols, Britta Brown, Olivia McLean), 2:00.56. 8, John Bapst ‘A’ (Laura Skacel, Riley Satterfield, Olivia Overlock, Ana Dunn), 2:01.15. 9, Ellsworth ‘A’ (Leah Stevens, Ellie Clarke, Caitlin MacPherson, Miriam Nelson), 2:05.35. 10, Yarmouth ‘A’ (Amanda Murray, Natalie Bourassa, Calista McLaughlin, Kara Murray), 2:07.30. 11, Orono ‘A’ (Maddie Culina, Kylie Gray, Daisy Drinkert, Alexandra Bolin), 2:08.88. 12, GSA ‘A’ (Emma Larson-Whittaker, Ellie Gellerson, Ava Sealander, Elana Bakeman), 2:08.98. 13, MGA ‘A’ (Grace Downey, Charlotte Spies, Ana Neff-Jendrasko, Emma Spies), 2:10.65. 14, Camden Hills Regional HS ‘A’ (Eleanor Lincoln, Eve Gutheinz, Mackenzie Power, Kasey Wood), 2:11.52. 15, Erskine ‘A’ (Harley Denning, Ellie Hodgkin, Nina Boudreau, Madyson Geboskie), 2:14.04. 16, Waynflete School ‘A’ (Molly McNutt, Lily Fanburg, Kiera MacWhinnie, Sophia Mayone), 2:14.19. 200 Freestyle: 1, Emily Ecker, Cape Elizabeth, 1:52.15. 2, Lily Black, Greely, 2:05.02. 3, Josephine Auzou, Cape Elizabeth, 2:05.22. 4, Kaylen Ottman, Belfast Area, 2:06.75. 5, Ruby Brown, MDI, 2:08.33. 5, Maddy Rawnsley, Greely, 2:08.33. 7, Maddie Woodworth, Mount Desert Island, 2:09.08. 8, Amanda Mirabile, Camden Hills, 2:09.58. 9, Mei Mei White, Mount Desert Island, 2:12.35. 10, Jillian Clapp, Belfast Area, 2:12.75. 11, Natalie Bourassa, Yarmouth, 2:13.38. 12, Riley Satterfield, John Bapst, 2:14.20. 13, Alexis Rutherford, Old Town, 2:14.75. 14, Caroline Coburn, CE, 2:15.00. 15, Anna Naggert, MDI, 2:15.51. 16, Bella Eremita, Cape Elizabeth, 2:15.77. 200 IM: 1, Lydia DaCorte, Mount Desert Island, 2:08.67. 2, Ana Neff-Jendrasko, MGA, 2:09.01. 3, Ava Sealander, GSA, 2:13.50. 4, Courtney Rog, Greely, 2:16.54. 5, Morgan Fernald, Belfast, 2:17.89. 6, Jade Lindenau, Cape Elizabeth, 2:18.72. 7, Haily Harper, Morse, 2:19.21. 8, Laura Skacel, John Bapst, 2:19.58. 9, Olivia McLean, Kennebunk, 2:27.91. 10, Casey Concannon, CE, 2:28.45. 11, Corinne Wight, CE, 2:29.09. 12, Olivia Overlock, John Bapst, 2:29.69. 13, Evy Case, Boothbay, 2:30.42. 14, Emily Grinnell, Medomak

Valley, 2:34.50. 15, Leah Totman, Morse, 2:34.58. 16, Sydney Macedo, Kennebunk, 2:35.96. 50 Freestyle: 1, Ann Tolan, Morse, 23.70. 2, Alicia Lawrence, CE, 24.18. 3, Ella Martin, Morse, 24.54. 4, Caroline Mahoney, CE, 24.62. 5, Eliza Lunt, Yarmouth, 25.76. 6, Jenna Clukey, Foxcroft Academy, 25.78. 7, Ellie Clarke, Ellsworth, 25.86. 8, Rose Baillie, CE, 25.95. 9, Emma Vannorsdall, Camden Hills Regional HS, 26.03. 10, Daisy Drinkert, Orono, 26.42. 11, Kayla Payson, Belfast, 26.58. 12, Lauren Williams, Greely, 26.67. 13, Abby Ketch, Old Town, 26.68. 14, Maddie Culina, Orono, 26.71. 15, Kyla Moroney, Greely, 26.86. 16, Nina Boudreau, EA, 27.03. Diving: (Finals) 1, Emma Patterson, Kennebunk, 344.55. 2, Julia Bisson, Greely, 336.80. 3, Kassidy Harriman, Old Town, 333.30. 4, Maggie Nguyen, Kennebunk, 322.50. 5, Maggie Pierce, CE, 308.45. 6, Emma Tomilson, John Bapst, 288.35. 7, Kelsey Kennedy, Cape Elizabeth, 276.90. 8, Claire Baker, John Bapst, 266.95. 9, Chelsea Schroeder, Mount Desert Island, 266.80. 10, Teagan Blackie, Old Town, 265.40. 11, Taylor Nguyen, Kennebunk, 263.85. 12, Bella White, Wells, 251.70. 13, Hannah Braddish, Wells, 241.40. 14, Cammie Small, Kennebunk, 234.90. 15, Samantha Jackson, John Bapst, 231.20. 16, Christiana Pinette, Cape Elizabeth, 216.50. 100 Butterfly: 1, Olivia Tighe, Cape Elizabeth, 57.30. 2, Lydia DaCorte, MDI, 57.89. 3, Ava Sealander, George Stevens Academy, 58.48. 4, Olivia Harper, Morse, 59.84. 5, Ava Emery, Washington Academy, 1:03.24. 6, Brittany Kaler, Morse, 1:03.27. 7, Maddy Rawnsley, Greely, 1:03.71. 8, Kayla Payson, Belfast, 1:03.87. 9, Jenna Clukey, Foxcroft Academy, 1:03.99. 10, Amanda Mirabile, Camden Hills, 1:06.17. 11, Britta Brown, Kennebunk, 1:07.02. 12, Laney Schultz, Morse, 1:08.51. 13, Mei Mei White, MDI, 1:09.29. 14, Grace Girard, Kennebunk, 1:09.35. 15, Calista McLaughlin, Yarmouth, 1:09.84. 16, Elizabeth Hanson, Yarmouth, 1:10.05. 100 Freestyle: 1, Olivia Tighe, Cape Elizabeth, 51.76. 2, Ann Tolan, Morse, 51.90. 3, Alicia Lawrence, Cape Elizabeth, 53.53. 4, Hope Campbell, Cape Elizabeth, 54.18. 5, Ella Martin, Morse, 54.96. 6, Josephine Auzou, Cape Elizabeth, 56.83. 7, Kiera MacWhinnie, Waynflete School, 56.88. 8, Ruby Brown, MDI, 57.83. 9, Emma Vannorsdall, Camden Hills Regional HS, 57.93. 10, Maddie Woodworth, MDI, 58.38. 11, Ella Yentsch, Kennebunk, 58.94. 12, Emily Ketch, Old Town, 59.00. 13, Daisy Drinkert, Orono, 59.15. 14, Kyla Moroney, Greely, 59.47. 15, Kerrigan Smith, Belfast Area, 59.53. 16, Caroline Isasi, Greely, 1:00.85. 500 Freestyle: 1, Emily Ecker, Cape Elizabeth, 4:56.15 2, Jade Lindenau, Cape Elizabeth, 5:28.63. 3, Kaylen Ottman, Belfast, 5:38.44. 4, Renee Nichols, Kennebunk, 5:40.93. 5, Lily Black, Greely, 5:41.19. 6, Casey Concannon, CE, 5:52.18. 7, Caitlin MacPherson, Ellsworth, 5:54.85. 8, Natalie Bourassa, Yarmouth, 5:55.01. 9, Jillian Clapp, Belfast, 5:55.51. 10, Olivia McLean, Kennebunk, 5:57.48. 11, Anna Naggert, MDI, 6:03.18. 12, Olivia Overlock, John Bapst, 6:03.28. 13, Miriam Nelson, Ellsworth, 6:08.74. 14, Ella Tassoni, Camden Hills, 6:09.25. 15, Maddie Culkin, Cape Elizabeth, 6:10.07. 16, Molly Woodruff, Camden Hills Regional HS, 6:10.18. 200 Freestyle Relay: 1, Morse ‘A’ (Ella Martin, Olivia Harper, Haily Harper,

Ann Tolan), 1:37.62 2, Cape Elizabeth ‘A’ (Josephine Auzou, Maggie Baker, Jade Lindenau, Hope Campbell), 1:43.75. 3, Greely ‘A’ (Kyla Moroney, Maddy Rawnsley, Courtney Rog, Lily Black), 1:45.18. 4, Camden Hills Regional HS ‘A’ (Emma Vannorsdall, Isabelle Gutheinz, Eve Gutheinz, Amanda Mirabile), 1:48.20. 5, Belfast ‘A’ (Kayla Payson, Jessica Clapp, Kerrigan Smith, Kaylen Ottman), 1:48.54. 6, Old Town ‘A’ (Johanna Burgason, Alexis Rutherford, Abby Ketch, Emily Ketch), 1:49.66. 7, Kennebunk ‘A’ (Grace Thompson, Caroline Lowery, Sydney Macedo, Ella Yentsch), 1:50.67. 8, Yarmouth ‘A’ (Eliza Lunt, Elizabeth Hanson, Kara Murray, Amanda Murray), 1:50.88. 9, MDI ‘A’ (Cassia Barnes, Mei Mei White, Anna Naggert, Ceileigh Weaver), 1:50.99. 10, George Stevens Academy ‘A’ (Ava Sealander, Elana Bakeman, Ellie Gellerson, Emma Larson-Whittaker), 1:52.60. 11, Orono ‘A’ (Maddie Culina, Daisy Drinkert, Kylie Gray, Alexandra Bolin), 1:53.86. 12, Maine Girls Academy ‘A’ (Grace Downey, Ana Neff-Jendrasko, Gabrielle Begos, Emma Spies), 1:54.01. 13, Erskine Academy ‘A’ (Nina Boudreau, Harley Denning, Ellie Hodgkin, Madyson Geboskie), 1:55.23. 14, Ellsworth ‘A’ (Taylor Richardson, Kristen Moseley, Kiana Maddocks-Wilbur, Katie Hammer), 1:58.03. 15, John Bapst ‘A’ (Grace Harmon, Brooke Jones, Rachael Kiah, Haley Grover), 2:00.07. 16, Lincoln Academy ‘A’ (Samantha Ober, Phoebe Pugh, Annie Farnsworth, Jordan Farrin, 2:06.89. 100 Backstroke: 1, Olivia Harper, Morse, 56.25 2, Caroline Mahoney, Cape Elizabeth, 57.69. 3, Hope Campbell, Cape Elizabeth, 1:00.00. 4, Morgan Fernald, Belfast Area, 1:01.49. 5, Ellie Clarke, Ellsworth, 1:01.72. 6, Brittany Kaler, Morse, 1:03.33. 7, Kiera MacWhinnie, Waynflete, 1:03.44. 8, Laura Skacel, John Bapst, 1:03.69. 9, Lauren Williams, Greely, 1:05.90. 10, Corinne Wight, Cape Elizabeth, 1:06.37. 11, Johanna Burgason, Old Town, 1:06.40. 12, Britta Brown, Kennebunk, 1:08.21. 13, Laney Schultz, Morse, 1:08.54. 14, Caroline Lowery, Kennebunk, 1:09.07. 15, Calista McLaughlin, Yarmouth, 1:09.66. 16, Molly McNutt, Waynflete School, 1:10.01. 100 Breaststroke: 1, Ana Neff-Jendrasko, MGA, 1:08.02. 2, Eliza Lunt, Yarmouth, 1:09.82. 3, Courtney Rog, Greely, 1:10.03. 4, Haily Harper, Morse, 1:11.19. 5, Rose Baillie, Cape Elizabeth, 1:12.61. 6, Renee Nichols, Kennebunk, 1:13.69. 7, Jessica Clapp, Belfast, 1:14.21. 8, Ceileigh Weaver, MDI, 1:15.41. 9, Caroline Isasi, Greely, 1:16.00. 10, Emily Martin, Morse, 1:16.40. 11, Leah Totman, Morse, 1:16.45. 12, Riley Satterfield, John Bapst, 1:16.91. 13, Eve Gutheinz, Camden Hills, 1:17.74. 14, Maddie Culina, Orono, 1:17.78. 15, Sydney Macedo, Kennebunk, 1:17.79. 16, Allie Ketch, Old Town, 1:18.48. 400 Freestyle Relay: 1, Cape Elizabeth ‘A’ (Alicia Lawrence, Emily Ecker, Caroline Mahoney, Olivia Tighe), 3:32.67 2, Mount Desert Island ‘A’ (Ruby Brown, Maddie Woodworth, Anna Naggert, Lydia DaCorte), 3:51.29. 3, Belfast ‘A’ (Morgan Fernald, Jessica Clapp, Kerrigan Smith, Kaylen Ottman), 3:55.63. 4, John Bapst ‘A’ (Ana Dunn, Olivia Overlock, Riley Satterfield, Laura Skacel), 3:57.35. 5, Kennebunk ‘A’ (Ella Yentsch, Olivia McLean, Britta Brown, Renee Nichols), 3:57.96. 6, Greely ‘A’ (Lauren Williams, Caroline Isasi, Sarah Beretich, Lily Black), 3:59.95. 7, Camden Hills ‘A’ (Amanda Mirabile, Isabelle Gutheinz, Ella Tassoni, Emma Vannorsdall), 4:02.21. 8, Ellsworth ‘A’ (Miriam Nelson, Caitlin MacPherson, Arianna Peterson, Ellie Clarke), 4:03.75. 9, Yarmouth ‘A’ (Eliza Lunt, Natalie Bourassa, Amanda Murray, Calista McLaughlin), 4:03.98. 10, Old Town ‘A’ (Abby Ketch, Alexis Rutherford, Johanna Burgason, Emily Ketch), 4:04.08. 11, Morse ‘A’ (Brittany Kaler, Emma Warner, Laney Schultz, Emily Martin), 4:04.76. 12, Foxcroft Academy ‘A’ (Jenna Clukey, Chloe Waugh, Abby Henderson, Emily Curtis), 4:19.95. 13, Waynflete ‘A’ (Sophia Mayone, Lily Fanburg, Molly McNutt, Kiera MacWhinnie), 4:23.75. 14, Maine Girls Academy ‘A’ (Gabrielle Begos, Olivia Howard, Emma Spies, Charlotte Spies), 4:36.55. 15, Erskine Academy ‘A’ (Madyson Geboskie, Audrey Jordan, Ellie Hodgkin, Harley Denning), 4:50.39. 16, Orono ‘A’ (Martina Caffagnini, Grace Lee, Emi Do, Jane Zhou), 6:10.76.