High school swimming weekend results

At Husson U., Bangor

Hampden Acad. girls 90. Carlisle (Caribou, Presque Isle, Limestone) 71

Hampden Acad. boys 84. Carlisle 54

Girls 200 Yard Medley Relay: 1, Hampden ‘A’ (Sidney Jordan, Rachel Vine, Gabbi Bourgoin, Elizabeth Willard), 2:19.84. 2, Carlisle ‘B’ (Abigail Raymond, Grace Kurtz, Riley McNeal, Elizabeth Deschenes), 2:36.50. 3, Hampden ‘B’ (Rachel Lyons, Madison Rishton, Whitney Ravin, Phoebe Wagner), 3:00.49. Boys 200 Yard Medley Relay: 1, Carlisle ‘A’ (Harrison Ma, Jay Philbrick, Nate Gere, Leigh Buck), 2:04.55. 2, Hampden ‘A’ (Zach Steigert, Joe McFadden, Riah Malachi, Jakob Archer), 2:07.39.Girls 200 Yard Freestyle: 1, Madelyn Wing, CARL, 2:13.64. 2, Elizabeth Deschenes, CARL, 2:46.69. 3, Sara Poll, HAMP, 2:47.45. 4, Whitney Ravin, HAMP, 2:57.84. 5, Julie Llerna, HAMP, 2:58.32. Boys 200 Yard Freestyle: 1, Will Cody, HAMP, 2:27.82. 2, Jay Philbrick, CARL, 2:33.24. 3, Gavin Kearns, HAMP, 2:46.08. 4, Cameron Beswick, HAMP, 2:57.84. Girls 200 Yard IM: 1, Gabbi Bourgoin, HAMP, 2:44.10. 2, Rachel Vine, HAMP, 2:50.25. 3, Grace Kurtz, CARL, 3:09.35. Boys 200 Yard IM: 1, Nate Gere, CARL, 2:23.01. Girls 50 Yard Freestyle: 1, Cara Whitmore, HAMP, 30.65. 2, Madison Rishton, HAMP, 32.34. 3, Riley McNeal, CARL, 33.92. 4, Elizabeth Willard, HAMP, 34.27. Boys 50 Yard Freestyle: 1, Leigh Buck, CARL, 25.58. 2, Zach Steigert, HAMP, 27.13. 3, Riah Malachi, HAMP, 28.40. 4, Tyler Rinfret, HAMP, 31.80.Girls 100 Yard Butterfly: 1, Madelyn Wing, CARL, 1:10.80. 2, Abigail Raymond, CARL, 1:30.63. 3, Riley McNeal, CARL, 1:38.13. Boys 100 Yard Butterfly: 1, Leigh Buck, CARL, 1:05.47. Girls 100 Yard Freestyle: 1, Sidney Jordan, HAMP, 1:07.55. 2, Cara Whitmore, HAMP, 1:07.61. 3, Kyra Thibeault, CARL, 1:14.09. 4, Madison Rishton, HAMP, 1:19.45. Boys 100 Yard Freestyle: 1, Joe McFadden, HAMP, 1:00.25. 2, Riah Malachi, HAMP, 1:03.80. 3, Will Cody, HAMP, 1:07.67. 4, Harrison Ma, CARL, 1:12.71. Girls 500 Yard Freestyle: 1, Gabbi Bourgoin, HAMP, 6:20.56. 2, Abby Espling, CARL, 7:12.72. 3, Kristyn Maley, CARL, 7:13.36. 4, Sara Poll, HAMP, 7:34.82. 5, Julie Llerna, HAMP, 8:18.30. Boys 500 Yard Freestyle: 1, Nate Gere, CARL, 5:42.67. 2, Jakob Archer, HAMP, 6:36.04. 3, Chris Chaffe, HAMP, 6:49.15. 4, Gavin Kearns, HAMP, 7:32.26. Girls 200 Yard Freestyle Relay: 1, Hampden ‘A’ (Rachel Vine, Sidney Jordan, Gabbi Bourgoin, Cara Whitmore), 1:59.19. 2, Carlisle ‘A’ (Abigail Raymond, Elizabeth Deschenes, Grace Kurtz, Riley McNeal), 2:18.93. 3, Hampden ‘B’ (Elizabeth Willard, Bailey Anderson, Claire Nichols, Madison Rishton), 2:24.34. Boys 200 Yard Freestyle Relay: 1, Hampden ‘A’ (Joe McFadden, Riah Malachi, Will Cody, Zach Steigert), 1:51.59. 2, Hampden ‘B’ (Tyler Rinfret, Andrew Pinkos, Steven Santiago, Cameron Beswick), 2:25.23. Girls 100 Yard Backstroke: 1, Sidney Jordan, HAMP, 1:21.19. 2, Kyra Thibeault, CARL, 1:22.12. 3, Abigail Raymond, CARL, 1:23.72. 4, Abby Espling, CARL, 1:24.24. 5, Carrie Foren, HAMP, 1:45.82. 6, Elizabeth Willard, HAMP, 1:49.07. Boys 100 Yard Backstroke: 1, Zach Steigert, HAMP, 1:19.45. 2, Harrison Ma, CARL, 1:22.15. 3, Chris Chaffe, HAMP, 1:26.36. 4, Tyler Rinfret, HAMP, 1:33.41.Girls 100 Yard Breaststroke: 1, Rachel Vine, HAMP, 1:17.37. 2, Elizabeth Deschenes, CARL, 1:37.91. 3, Grace Kurtz, CARL, 1:38.30. 4, Whitney Ravin, HAMP, 1:41.78. Boys 100 Yard Breaststroke: 1, Joe McFadden, HAMP, 1:19.00. 2, Jay Philbrick, CARL, 1:24.70. 3, Jakob Archer, HAMP, 1:25.01. Girls 400 Yard Freestyle Relay: 1, Carlisle ‘A’ (Madelyn Wing, Abby Espling, Kyra Thibeault, Kristyn Maley), 4:48.92. 2, Hampden ‘A’ (Cara Whitmore, Whitney Ravin, Claire Nichols, Sara Poll), 5:17.06. 3, Hampden ‘B’ (Julie Llerna, Bailey Anderson, Carrie Foren, Kelli Foren), 6:03.42. Boys 400 Yard Freestyle Relay: 1, Carlisle ‘A’ (Nate Gere, Harrison Ma, Jay Philbrick, Leigh Buck), 4:21.83. 2, Hampden ‘A’ (Will Cody, Chris Chaffe, Gavin Kearns, Jakob Archer), 4:58.36. 3, Hampden ‘B’ (Tyler Rinfret Andrew Pinkos, Steven Santiago, Cameron Beswick), 5:41.47.

At UMaine (Friday)

MDI girls 109, Orono 47

MDI boys 109, Orono 52

Girls 200 Yard Medley Relay: 1, MDI ‘A’ (DaCorte, Lydia, Jacobs, Rachel, Jacobs, Sammy, Naggert, Anna) 2:13.99. 2, MDI ‘B’ 2:14.21. 3, Orono High School ‘A’ 2:15.16. Boys 200 Yard Medley Relay: 1, MDI ‘A’ (Sullivan, Liam, Bygdeson, Adam, Price, Amos, Estacio, Lanvin) 1:56.39. 2, Orono High School ‘A’1:57.96. 3, MDI ‘B’ 2:07.41. Girls 200 Yard Freestyle: 1, Woodworth, Maddie, MDI, 2:15.89. 2, Brown, Ruby, MDI, 2:19.58. 3, Culina, Maddie, Orono, 2:20.10. 4, White, Mei Mei, MDI, 2:21.66. 5, Lee, Grace, Orono, 3:06.67. Boys 200 Yard Freestyle: 1, Valleau, Zeke, MDI, 2:11.11. 2, Hetzer, Duncan, MDI, 2:12.13. 3, Estacio, Luiz, MDI, 2:20.80. Girls 200 Yard IM: 1, Weaver, Ceileigh, MDI, 2:39.75. 2, Schleif, Eliza, MDI, 2:40.75. 3, Gray, Kylie, Orono, 2:41.43. Boys 200 Yard IM: 1, Price, Amos, MDI, 2:17.18. 2, Weaver, Isaac, MDI, 2:24.33. 3, Blood, Ben, Orono, 2:26.89. Girls 50 Yard Freestyle: 1, Drinkert, Daisy, Orono, 28.10. 2, Naggert, Anna, MDI, 29.58. 3, Bolin, Alexandra, Orono, 33.90. 4, Caffagnini, Martina, Orono, 34.48. 5, Knoblock, Katie-Rose, MDI, 34.96. 6, Fabian, Yarrow, MDI, 44.03. Boys 50 Yard Freestyle: 1, Mitchell, Jacob, MDI, 24.09. 2, Tehennepe, Sam, MDI, 26.33. 3, O’Neil, Will, Orono, 27.52. 4, Emery, Logan, Orono, 31.58. 5, Murphy, Calvin, Orono, 31.79. Girls 1 mtr Diving: 1, Schroeder, Chelsea, MDI, 180.50. Boys 1 mtr Diving: 1, Jeffery, Emerson, MDI, 116.15. Girls 100 Yard Butterfly: 1, Woodworth, Maddie, MDI, 1:12.25. 2, Brown, Ruby, MDI, 1:17.63. Boys 100 Yard Butterfly: 1, Mitchell, Jacob, MDI, 1:03.72. 2, Estacio, Lanvin, MDI, 1:09.01. 3, Weaver, Isaac, MDI, 1:09.96. 4, Boss, Itai, Orono, 1:11.69. Girls 100 Yard Freestyle: 1, Drinkert, Daisy, Orono, 1:04.31. 2, Jacobs, Rachel, MDI, 1:06.41. 3, Jacobs, Sammy, MDI, 1:09.34. 4, Cust, Bailey, MDI, 1:18.18. 5, Lee, Grace, Orono, 1:23.59. 6, Caffagnini, Martina, Orono, 1:34.13.Boys 100 Yard Freestyle: 1, Doyle, Kellen, Orono, 51.56. 2, Valleau, Zeke, MDI, 59.95. 3, O’Neil, Will, Orono, 1:05.36. 4, Grubb, Joe, MDI, 1:07.44. 5, Murphy, Calvin, Orono, 1:18.64. 6, Gabetta, Yuri, MDI, 1:23.05 Girls 500 Yard Freestyle: 1, DaCorte, Lydia, MDI, 5:33.11. 2, Naggert, Anna, MDI, 6:18.05. 3, Bolin, Alexandra, Orono, 7:47.66. Boys 500 Yard Freestyle: 1, Sullivan, Liam, MDI, 5:12.93. 2, Blood, Ben, Orono, 6:02.17. 3, Emery, Logan, Orono, 7:26.61. Girls 200 Yard Freestyle Relay: 1, Orono High School ‘A’ (Culina, Maddie, Gray, Kylie, Caffagnini, Martina, Drinkert, Daisy) 2:02.33. 2, MDI ‘A’ (Woodworth, Maddie, Barnes, Cassia, Schleif, Eliza, St. Clair, Sara) 2:15.05. Boys 200 Yard Freestyle Relay: 1, Orono High School ‘A’ (Doyle, Kellen, Boss, Itai, O’Neil, Will, Blood, Ben) 1:43.99. 2, MDI ‘B’ 1:46.07. 3, MDI ‘A’ 1:53.74. 4, Orono High School ‘B’ 2:29.54. Girls 100 Yard Backstroke: 1, Culina, Maddie, Orono, 1:15.32. 2, White, Mei Mei, MDI, 1:16.15. 3, Barnes, Cassia, MDI, 1:22.99.Boys 100 Yard Backstroke: 1, Price, Amos, MDI, 1:04.37. 2, Hetzer, Duncan, MDI, 1:10.95. 3, Estacio, Lanvin, MDI, 1:11.10. 4, Boss, Itai, Orono, 1:13.55. 5, Bygdeson, Adam, MDI, 1:33.68. 6, Doan, Ben, Orono, 2:24.77. Girls 100 Yard Breaststroke: 1, Weaver, Ceileigh, MDI, 1:19.45. 2, Jacobs, Rachel, MDI, 1:22.57. 3, Gray, Kylie, Orono, 1:22.85. 4, Knoblock, Katie-Rose, MDI, 1:31.46. Boys 100 Yard Breaststroke: 1, Doyle, Kellen, Orono, 1:11.56. 2, Estacio, Luiz, MDI, 1:18.06. 3, Liu, Leighton, Orono, 1:55.71. Girls 400 Yard Freestyle Relay: 1, MDI ‘B’ (Brown, Ruby, Woodworth, Maddie, Knoblock, Katie-Rose, Weaver, Ceileigh) 4:34.55. 2, MDI ‘A’, 4:41.44. Boys 400 Yard Freestyle Relay: 1, MDI ‘B’ (Price, Amos, Valleau, Zeke, Estacio, Lanvin, Estacio, Luiz) 4:04.13. 2, MDI ‘A’ 4:12.82.