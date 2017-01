At Dyer Brook, Jackson Mathers tallied 23 points and Nolan Altvater 18 to lead the Warriors past Woodland.

Luis Morales added 10 points for Southern Aroostook.

Matthew Miller had 11 points and Riley Russell 10 for Woodland.

Woodland: Miller: 5-1-11, Russell: 4-0-10, Plissey: 4-1-9, Cilley: 2-2-6, Moody: 1-2-4, Howland: 2-0-4, Phelps: 1-1-3, Hayward: 1-0-2, Harriman: 0-2-2

Southern Aroostook: Mathers: 7-7-23, Altvater: 7-4-18, Morales: 3-3-10, Batchelder: 1-6-8, Siltz: 3-0-8, Lillis: 2-0-4, Morales: 2-0-4, Skinner: 1-0-2

Woodland: 14-24-34-51

Southern Aroostook: 17-44-63-77

3-point goals: Russel 2; Mathers 2, Siltz 2, Morales