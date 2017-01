At Madawaska, Desiree Belanger netted 20 points as Madawaska defeated Wisdom of St. Agatha.

Jenna Dugal scored 19 points for the Owls.

Alyssa Banville paced Wisdom with seven points.

Wisdom: Boucher 1-0-3, Theriault 0-1-1, Stover 1-0-2, Banville 2-2-7, Chamberland 2-0-6, Harris, Blanchette, Dumais, Hamlin

Madawaska: Belanger 8-2-20, K. Hebert 1-0-3, Nadeau 3-0-6, G. Hebert 1-0-2, Thibeault 2-0-4, Dugal 9-1-19, Roy 1-0-2, Morneault 2-0-4, Bosse, Beaulieu, Campbell, Ouellette

Wisdom 3 8 10 19

Madawaska 17 33 50 60

3-pt. goals: Boucher, Banville, Chamberland 2; Belanger 2, K. Hebert