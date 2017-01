At Danforth, Mallory Gilman scored 13 points and Haleigh Shay 12 to lead East Grand to a win.

Nicole Stover and Savanna Hanlin paced Wisdom of St. Agatha with five points apiece.

Wisdom: N. Stover 2-0-5, R. Theriault 1-0-2, D. Dumas 1-0-2, S. Hanlin 1-2-5

East Grand Shay 5-2-12, Gillman 6-1-13, S. Stoddard 4-1-9, E. Napoli 0-1-1, N. Simon 3-0-6, J. Cowger 2-0-4, F. Lindsey 0-1-1

Wisdom 0 4 4 14

East Grand 10 25 40 46

3-pt goals: Stover; Hamlin