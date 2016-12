At Bar Harbor, Abbe Miller registered nine points as Mount Desert Island defeated Washington Academy of East Machias.

Julia Watras added eight points and Maya Watras seven more for the Trojans.

Rylea Steeves paced Washington Academy of East Machias with 13 points.

Washington Acad. (1-1): Steeves 5-0-13, Wallace, Day 1-1-4, Porter 1-1-4, Hodgdon, Richardson 2-1-5, Barker, Swirley, Lyons 2-2-6, Veal 2-0-4, Thomas

MDI (2-0): M. Watras 2-3-7, J. Watras 3-0-8, Miller 3-0-9, Clarito 1-0-2, Good 1-4-6, Candage 2-0-4, E. Watras 1-0-2, R. Swanson 0-2-2, Hamor, Chamberlain 1-0-2

3-pt. goals: Steeves 3, Porter; J.Watras 2, Miller 3,

WA 6 14 26 36

MDI 15 27 36 42