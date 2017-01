At Calais, Caitlyn Lyons tallied 27 points to lead Washington Academy of East Machias past Calais.

Rylea Steeves added 12 points for the Raiders.

Sydney Farrar netted 13 points and Lauren Cook 10 for Calais.

Washington Academy: Lyons 8-11-27, Steeves 2-6-12, Veal 1-4-6, Richardson 2-0-4, Barker 0-4-4, Day 1-0-2, Hodgdon 1-0-2, Porter, Thomas

Calais: Farrar 4-4-13, Cook 2-4-10, Huckins 3-1-8, Tirrell 2-2-7, Maxwell 2-3-7, Erskine 2-1-5, Cavanaugh 1-0-2, Bacon, Doten