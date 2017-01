At Harrington, Kyle Case scored 26 points as Washington Academy of East Machias rolled past Narraguagus.

Brettin Dinsmore and Cameron Rumery paced Narraguagus with 12 points apiece.

Washington Academy: Lin 1-1-3, Easton 0-1-1, Seavey 3-3-9, Case 9-3-26, Soctoma 2-0-4, Sutton 3-3-9, Su 3-2-9

Narraguagus: Fletcher 1-1-3, Rumery 5-1-12, Couture 3-0-6, Dinsmore 6-0-12, Ramsdell 0-1-1, Smith 2-0-4, Schoppee 1-0-2

Washington Academy: 10 33 49 61

Narraguagus: 6 14 25 40

3-pt. goals: Case 5, Su; Rumery