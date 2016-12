At Van Buren, McCall Turner tossed in 22 points to lead Washburn past Van Buren.

Quint Hewitt and Caleb Thompson added 12 points apiece for the Beavers.

Eric Perrault paced Van Buren with 11 points.

Washburn: Turner 7-5-22, Hewitt 5-0-12, Thompson 4-4-12, White 1-0-3, Tavares 2-0-4

Story continues below advertisement.

Van Buren: E. Perrault 5-1-11, Sytulek 3-0-6, L. Perrault 2-1-5, Searles 2-0-4 Soucy 0-1-1

Washburn 16 32 40 53

Van Buren 6 11 21 27

3-pt. goals: Hewitt 2, Turner 3, White