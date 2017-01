At Fort Fairfield, Chris Giberson’s 14 points led the Tigers past Washburn.

Landen Kinney added 10 points and Jared Harvey nine for Fort Fairfield.

Caleb Thompson scored 17 points and McCall Turner 15 for the Beavers.

Washburn 0 9 19 35

Fort Fairfield 23 33 46 66

Washburn: Tracy 1-0-3, Turner 7-0-15, Thompson 6-2-17, Churchill, White, Hewitt, Jackson, Q. Thompson, Pendexter, Roix

Fort Fairfield: Player 3-1-7, Watson 1-0-3, Langner 1-0-3, Giberson 6-0-14, Jellison 1-0-2, Kinney 4-2-10, Bernard 2-0-6, Beaulieu 2-0-4, Harvey 4-1-9, Bruce 1-0-2, McNamee 3-0-6, Keegan, Cyr

3-pt. goals: Tracy, Turner, Thompson 3; Watson, Langner, Giberson 2, Bernard 2