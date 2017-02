At Madawaska, Jenna Dugal churned out a double-double with 24 points and 10 rebounds as the Owls beat the Crusaders.

Brianne Thibeault scored 12 points for Madawaska.

Leah Gendreau paced Van Buren with four points.

Van Buren: S. Rioux 1-0-3, L. Gendreau 2-0-4, M. Bresette 1-0-2, Leah Gendreau 3-0-6, K. Roy 1-0-2, V. Johnston, E. Lajoie, E. Nicnair, T. Morrow, B. Bassett, S. Soucy, B. LaPlante, B. Caron

Madawaska: D. Belanger 4-0-9, H. Nadeau 3-0-6, B. Thibeault 5-2-12, J. Dugal 11-2-24, C. Beaulieau 1-1-3, H. Morneault 2-0-5, A. Campbell 1-0-2, M. Ouellette 2-0-5, K. Hebert, K. Bosse, G. Hebert, M. Roy

Van Buren 4 4 8 17

Madawaska 22 38 54 66

3-pt. goals: D. Belanger, H. Morneault, M. Ouellette