At Ashland, Olivia Tardie’s 10 points propelled Ashland past Van Buren.

Leah Gendreau had eight points to lead Van Buren.

Van Buren: Morrow 0-2-2, Caron 3-0-6, Le. Gendreau 3-1-8, Li. Gendreau, Rioux, LaJoie, Nicknair, Bassett, Soucy, Roy, LaPlante

Ashland: Carter 1-1-3, Doughty 2-1-7, Stratton 3-2-8, Cunningham 1-0-2, Poulin 2-2-7, Driscoll 1-0-2, Tardie 3-4-10, Cote 0-1-1, Stolze 1-0-2, Michalka

Van Buren 0 5 12 16

Ashland 12 20 31 42

3-pt goals: Le. Gendreau, Doughty 2, Poulin