At Greenville, Nick Foley tallied 19 points to lead the Lakers past Valley of Bingham.

Connor DiAngelo added 12 points and Devin Boone 11 for Greenville.

Austin Cates tallied 15 points, Nathan Ames 14 and Brandon Thomas 10 for Valley.

Valley: Brown 2-0-5, Farnham, J. Thomas, B. Thomas 3-1-10, Beane 1-0-2, Cates 7-0-15, Wyman.

Greenville: Mendes 1-2-4, Foley 5-6-19, Bjork, Pratt 4-0-9, DiAngelo 6-0-12, Boone 5-1-11, N. Caiazzo 2-0-4.

Valley 18 28 36 46

Greenville 17 32 50 59