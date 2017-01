At Calais, Lauren Cook’s 23 points led Calais to the win.

Olivia Huckins netted 18 points and Sydney Farrar 10 for the Blue Devils.

Kala Young paced Sumner of East Sullivan with 18 points.

Sumner: K. Young 8-2-18, A. Young 4-0-8, Barnes 1-1-4, Perry 0-4-4, Bunch, Pinkham, DesJarden, Hutchins

Calais: Cook 10-1-23, Huckins 8-2-18, Farrar 4-1-10, Erskine 3-3-8, Maxwell 2-0-5, Tirrell 0-4-4, Cavanaugh 1-0-2, Doten 1-0-2, Bitar 1-0-2, Bacon, Nicholson, Delaney

Sumner 7 15 19 34

Calais 29 37 59 73