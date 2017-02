At Bucksport, Andrew Allan netted 17 points to lead Bucksport past Stearns of Millinocket.

Tyson Gray added 10 points for the Golden Bucks.

Seth Garvin paced Stearns with 13 points.

Stearns: Kowalski 1-0-2, Goody 1-0-3, Pennell 2-0-6, Daigle 1-0-2, Garvin 5-0-13, Zu 1-0-3

Bucksport: Ashey 1-0-3, Stegner 4-0-9, Carmichael 3-0-7, Allan 6-0-17, Wight 2-0-4, Davenport 1-2-4, Soucie 1-0-2, Grindle 2-0-4, Mosher 1-0-2, Gray 4-2-10, Donnell 2-3-7

Stearns 9 12 20 29

Bucksport 24 35 55 74