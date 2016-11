Southern Maine (5-4-0) vs. Trinity (Conn.) (3-2-0)

Date: Nov 27, 2016 Location: Hartford, Conn. Arena: Williams Rink

Attendance:150 Start time:1:00 pm End time:3:06 pm Total time:2:06

Goals by Period 1 2 3 Total

Southern Maine 1 1 0 2

Trinity (Conn.) 1 0 0 1

1st period – 1, SOMM, Tyler Mathieu 2 (Brett Norman, Blue Hayler)

5:22. 2, TRNM, Barclay Gammill 2 (Michael O’Brien, Charlie Zuccarini)

11:13. Penalties – Liam Feeney, TRNM (hooking) 2:19; Jerome Witkowski,

SOMM (interference) 14:35; Tyler Mathieu, SOMM (elbowing) 15:22; Cody

Braga, SOMM (hooking) 19:56.

2nd period – 3, SOMM, Cody Braga 3 (Brock Padgham) 5:54 (pp).

Penalties – Charlie Zuccarini, TRNM (elbowing) 4:58; Sasha Makarov,

SOMM (cross-checking) 6:45; Barclay Gammill, TRNM (holding the stick)

7:22; TEAM, TRNM (too many players on ice) 10:47; Brock Padgham, SOMM

(tripping) 12:48; Brandon Cole, TRNM (slashing) 14:44; Patrick

Magliano, SOMM (xc) 19:54; Sean Orlando, TRNM (interference) 19:54.

3rd period – Penalties – Brock Padgham, SOMM (interference) 11:47;

Cody Braga, SOMM (interference) 19:13.

Shots on goal – SOMM 5-9-6 20; TRNM 7-17-24 48.

Power plays – SOMM 1 of 5; TRNM 0 of 7.

Penalties – SOMM 8 (16 min); TRNM 6 (12 min).

Goalies – SOMM, Kyle Shapiro 4-2 (60:00 minutes, 48 shots-47

saves); TRNM, Alex Morin 1-2 (58:36, 20-18) , EMPTY NET (01:24, 0-0).

Penalty shots – None.

A-150 T-2:06

Win-Kyle Shapiro (4-2). Loss-Alex Morin (1-2).